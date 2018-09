ROM OK: WWF WrestleFest, il miglior gioco di wrestling arcade di sempre?

"Quanto hai racimolato, duemila Lire? Non bastano, ma andiamo lo stesso!"



Il Wrestling ha conquistato il mondo ad ondate. La popolarità di questo grande e grosso baraccone americano è infatti strettamente legata ai suoi protagonisti, come all'alchimia che intercorre tra essi. Il Wrestling di successo ha personaggi cattivi e personaggi buoni, con i quali costruire storie di rivalità, battaglie infinite e improvvisi cambi di casacca, con il buono che diventa cattivo e il cattivo che diventa buono, a volte anche per colpa di malefici. Nel 1990, il Wrestling era al picco di uno dei suoi più straordinari apici: erano i tempi in cui il ring se lo contendevano Hulk Hogan, Big Boss Man, Ultimate Warrior (praticamente tutti gli anni '90 in un unico lottatore), André The Giant al termine della carriera, e tanti indimenticabili altri. La concomitanza effettivamente era speciale: le stelle di ieri iniziavano a sovrapporsi a quelle di domani, che si rivelarono subito all'altezza.

Gorilla Press Slam

In sala giochi, a sfruttare il successo della World Wrestling Federation di un tempo ci penso Technos Japan. Questa piccola software house riuscì, dal 1982 al 1996, a tirar fuori dai suoi uffici un bel po' di successi, alcuni diventati indimenticabili cult, altri in grado di prendere alla sprovvista il mondo intero, come Double Dragon e il protagonista di questo capitolo di Rom Ok: WWF Wrestlefest. Wrestlefest non è il primo gioco sull'argomento sviluppato da Technos: si tratta infatti del seguito di WWF Superstars, ed entrambi sono preceduti da Tag Team Wrestling del 1983, ma è senza dubbio quello che più importante, l'unico ad essere riuscito a lasciare un segno indelebile nella storia delle sale giochi. Come spesso accade con i seguiti, Wrestlefest era un gioco migliore di Superstars da ogni punto di vista, ed in più ebbe la fortuna di debuttare in un momento chiaramente perfetto. Wrestlefest è stato il gioco giusto, sviluppato con cura ed esperienza, al momento giusto, quando la faccia di Hulk Hogan era praticamente ovunque ti girassi. Ed è per questo che il gioco della Technos Japan divenne subito gioco del popolo: non solo immancabile arcade machine in sala giochi (spesso in versione per quattro giocatori), ma prima di tutto insostituibile presenza da bar (nella versione base, per soli due giocatori).

Se non avevi mai saltato la scuola di nascosto prima di allora, è probabile che sia stato WWF Wrestlefest a farti iniziare, o quantomeno a fartici pensare seriamente la prima volta. Nonostante il tempo passato, ancora oggi, a rivederne le immagini o a riguardarne i video, se si presta attenzione si sente quel formicolio proprio al centro dell'anima, segno che quei giorni non sono mai del tutto scomparsi dalla nostra mente. La visione di un cabinato di Wrestlefest portava ai più un senso di benessere forse addirittura eccessivo: ci si voleva giocare a tutti i costi. Come resistere d'altronde a un gioco così chiaramente bello? Graficamente teneva assolutamente testa alla prima generazione di giochi Neo-Geo, praticamente l'eccellenza tecnica per antonomasia, con personaggi colorati ma soprattutto molto più grandi e definiti di come fossero originariamente nel prequel.



Durante i match, Technos riuscì a infilarci persino l'annunciatore, pronto ad urlare le mosse in corso ed aumentare ulteriormente quella sensazione di forte modernità che attirava sciami di giovani di ogni risma, e sporadicamente anche qualche insospettabile quarantenne che, tra un cordiale e una schedina del Totocalcio, con quello che rimaneva non disdegnava una partita o due. Il sistema di combattimento, come spesso accadeva prima della rivoluzione portata da Street Fighter II, era affidato a due soli tasti: uno per i pugni e uno per i calci, ma era possibile accedere alle prese e ad altre mosse con diversi intrecci tra levetta direzionale e bottoni. Da giocare non è mai stato un vero capolavoro, ma svolgeva dannatamente bene il suo dovere, specialmente per il 1991.

Comandi semplici, quindi perfetti per un coin-op, e difficoltà decisamente alta quella di WWF Wrestlefest, e che sarebbe stata sicuramente meglio bilanciata se non ci fosse stata l'esigenza di ingoiare costantemente gettoni e monete. Il roster includeva dieci leggende come Hulk Hogan, Ultimate Warrior, Jake "The Snake Roberts, Sgt.Slaughter, Mr.Perfect, The Big Boss Man, e come boss finale della modalità Tag Team proponeva il diabolico duo dei The Legion of Doom. Cosa particolare per un gioco a gettoni, Wrestlefest proponeva ben due modalità di gioco: quella tag team in cui si scelgono due lottatori per provare ad arrivare con loro all'ultimo combattimento, e la sontuosa modalità royal rumble, capace di sfruttare la presenza di ben sei lottatori contemporaneamente sul ring (funzione che non possiamo dare per scontato nemmeno nei giochi odierni).

Million Dollar Dream

L'appassionato tipo era attratto come una calamita da ogni cabinato di WWF Wrestlefest che incontrava anche perché a casa non c'era niente di lontanamente simile. La cosa più dolorosa, e venne alla luce solo col tempo, è che non ci sarebbe nemmeno mai stato: il gioco Technos infatti non arrivò mai su hardware casalinghi, rimanendo confinato per tutta la carriera nella sua natura arcade. La soluzione a questo mistero non è mai stata trovata, certamente qualcuno ha perso parecchi soldi nel non realizzare porting, anche tecnicamente compromessi e non sarebbe stato la prima volta in quegli anni, di Wrestlefest.

Forse potrebbe essere stato un problema di licenze a fermare Technos Japan, chissà, il vuoto lasciato venne comunque colmato da furbe sofware house sconosciute e una lunga, ma poi nemmeno così lunga, sequela di orrori che tutti acquistavano cercando spasmodicamente lui: l'unico, inimitabile, maledetto gioco di wrestling provato al bar il giorno prima.



L'assenza di Wrestlefest ha fatto anche la fortuna di chi vendeva giochi piratati, pronti a ribattezzare ogni gioco di wrestling come quello Tecnhnos, vendendone così in grandissima quantità a bambini mai davvero pronti per la delusione a cui, dopo l'acquisto, sarebbero andati inevitabilmente incontro. Nel 2012 il dolore si è rinnovato quando THQ, dopo aver dichiarato qualche mese prima di essere al lavoro su di un remake del famoso gioco, ha presentato il nuovo Wrestlefest davanti allo sguardo perplesso degli appassionati dell'originale, quelli che quel dannato porting mai uscito lo comprerebbero all'istante ancora oggi. Quelli come me e come te: oramai troppo vecchi per certi brutti scherzi.