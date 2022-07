Da Saints Row a Thymesia: i nuovi giochi PS4 e PS5 di agosto 2022

Dopo un luglio che ha visto protagonista la cyber-avventura felina di Stray, l'estate prosegue con un'ampia rassegna di produzioni videoludiche pronte ad offrire l'imbarazzo della scelta. Dalle folli università di Two Point Campus alle bizzarre sette di Cult of the Lamb, passando per i campi NFL, il chiassoso ritorno di Saints Row e le atmosfere nipponiche di Soul Hackers 2, è tempo di prepararsi ad un agosto 2022 carico di uscite. Per fare il punto, ecco la nostra rassegna di nuovi giochi in arrivo su PlayStation 4 e PlayStation 5: cosa proverete nelle prossime settimane?



Two Point Campus

Sviluppatore: Two Point Studios

Publisher: SEGA

Genere: Gestionale

Data di uscita: 9 agosto

Piattaforme: PlayStation 4 / PlayStation 5



Dopo il successo riscosso da Two Point Hospital, gli sviluppatori di Two Point Studios ampliano i confini della bizzarra contea di Two Points. Questa volta niente ospedali, con la software house che ha deciso di offrire ai giocatori gli strumenti per creare una folle struttura scolastica. All'insegna di follia e umorismo, è tempo di edificare l'università dei sogni, tra corsi che finalmente si concentrano su tematiche concrete, come giostra cavalleresca e stregoneria. Pronti ad iniziare l'anno scolastico?

All'interno di Two Point Campus, i giocatori non dovranno soltanto organizzare i corsi di studio, ma anche occuparsi del benessere e del rendimento delle proprie matricole. Per ottenere il massimo dai propri studenti, dovremo creare aule e dormitori, ma anche pianificare occasioni di svago, tra confraternite, discoteche sfavillanti e angolini romantici.



In attesa di vestire i panni di improbabili presidi, potete consultare la nostra prova di Two Point Campus, a firma di Cristina Bona.



Cult of the Lamb

Sviluppatore: Massive Monster

Publisher: Devolver Digital

Genere: Action

Data di uscita: 11 agosto

Piattaforme: PlayStation 4 / PlayStation 5



Devolver Digital ci riprova e torna a proporre al pubblico un Indie assolutamente folle. In Cult of the Lamb, i giocatori impersonano un agnello posseduto, salvato dalla morte da un misterioso sconosciuto. Per celebrare lo scampato pericolo, quale modo migliore della creazione di un culto religioso autocelebrativo? Massive Monster ci sfida dunque a edificare la nostra personalissima religione, radunando fedeli e contrastando i credi rivali.

Attraverso quattro regni, tra boschi e strani sotterranei, dovremo affrontare orde di nemici, il tutto in un mondo generato in maniera procedurale. Riuscirete a sconfiggere ogni avversario e a raggiungere il rango di divinità agnello?



Prima di fondare la vostra religione, fate una tappa alla nostra prova di Cult of the Lamb, a firma di Giulia Martino.



Rollerdrome

Sviluppatore: Roll7

Publisher: Private Division

Genere: Sparatutto

Data di uscita: 16 agosto

Piattaforme: PlayStation 4 / PlayStation 5



Dagli autori di OlliOlli World, arriva Rollerdrome, una nuova produzione folle e variopinta, i cui protagonisti sfrecciano in campo indossando pattini a rotelle e imbracciando armi da fuoco. Nel bel mezzo del 2030, il protagonista deve fare i conti con una distopia dai toni retrofuturisti, nella quale imperversa il Rollerdrome, uno sport violento e brutale. Frenetico sparatutto in terza persona, questo single player combina azione a tutto spiano e pattinaggio, per una formula decisamente originale.

Buone notizie per gli abbonati a PlayStation Plus, che possono acquistare Rollerdrome a prezzo ridotto, ma solamente per un periodo di tempo limitato, che avrà termine il prossimo 29 agosto 2022.



Prima di inforcare i pattini, potete fare un salto verso la nostra prova di Rollerdrome, a cura di Giovanni Panzano.



RPG Time: The Legend of Wright

Sviluppatore: DeskWorks

Publisher: Aniplex

Genere: RPG

Data di uscita: 18 agosto

Piattaforme: PlayStation 4



Kenta è un aspirante sviluppatore di videogiochi, ma per il momento la sua fantasia si muove tra le pagine di un quaderno. Con RPG Time: The Legend of Wright, i giocatori si troveranno ad esplorare proprio un suggestivo mondo di carta e inchiostro, nel tentativo di salvare un regno dall'oscurità. Nella più tradizionale delle missioni ruolistiche, affronteremo però sorprendenti nemici disegnati a mano!

Con una direzione artistica unica, RPG Time: The Legend of Wright propone una longevità di 200 pagine, firmate da DeskWorks, un team di sviluppo indipendente con sede in Giappone.



Cursed to Golf

Sviluppatore: Chuhai Labs

Publisher: Thunderful Publishing

Genere: Avventura / Sportivo

Data di uscita: 18 agosto

Piattaforme: PlayStation 4 / PlayStation 5



Un innocente golfista è stato colpito da un'oscura maledizione, ed è ora bloccato nel malefico Purgatorio del Golf. Una circostanza alquanto spiacevole, tanto più che l'inconveniente lo ha colpito proprio nel bel mezzo di un prestigioso torneo internazionale. L'unico modo per uscire dalla situazione è affrontare uno dopo l'altro i grandi spiriti del golf, desiderosi di insegnare le vie del prestigioso sport ai malcapitati visitatori del Purgatorio.

L'impresa non si rivelerà però troppo facile, tra percorsi accidentati, ostacoli improbabili e persino sezioni da affrontare a testa in giù! Riuscirete a redimere la vostra anima golfistica e a fare finalmente ritorno ai campi da golf della Terra?



Thymesia

Sviluppatore: OverBorder Studio

Publisher: Team17

Genere: Action RPG

Data di uscita: 18 agosto

Piattaforme: PlayStation 5



C'è stato un tempo in cui il Regno di Hermes prosperava grazie alla diffusione dell'alchimia. La popolazione ne faceva ampio utilizzo, ignara che l'arte avrebbe condotto presto il mondo alla rovina. Responsabile dell'esplosione improvvisa di una pandemia, l'alchimia ha corrotto gli esseri umani, tramutandoli in belve violente, condannate ad un'eternità di ferocia. Nonostante tutto sembri perduto, c'è però ancora una speranza: il misterioso Corvus. Imbracciando armi dagli strani poteri, il personaggio dovrà fronteggiare molteplici pericoli e cercare la verità sul passato nei suoi ricordi frammentati.

Action RPG dai toni oscuri, Thymesia offre al giocatore un ampio arsenale di armi ed equipaggiamenti, così da poter personalizzare lo stile ci combattimento del proprio Corvus. Quest'ultimo, peraltro, può sfruttare in battaglia anche i suoi poteri corvini, scagliando piume per interrompere gli attacchi nemici e molto altro ancora.



Prima di affrontare le conseguenze della pestilenza, preparatevi un rimedio con la lettura della nostra prova di Thymesia, a firma di Giovanni Panzano.



Madden NFL 23

Sviluppatore: Tiburon

Publisher: Electronic Arts

Genere: Sportivo

Data di uscita: 19 agosto

Piattaforme: PlayStation 4 / PlayStation 5



Anche quest'anno gli amanti del football americano potranno cimentarsi con spettacolari match grazie alla serie di Electronic Arts. Con Madden NFL 23, la National Football League statunitense ti sfida a diventare una grande stella. La modalità Carriera prenderà infatti il via con un contratto di prova della durata di un anno con una delle 32 franchigie ufficiali della NFL: per salire di livello, sarà necessario dimostrare i propri meriti sul campo.

Ad ampliare l'offerta ci pensa inoltre la modalità Franchise, con la quale gli appassionati potranno improvvisarsi allenatori NFL. Infine, immancabile la modalità Madden Ultimate Team, che ricalca le dinamiche già rese celebri dal FUT della serie FIFA.



Saints Row

Sviluppatore: Volition

Publisher: Deep Silver

Genere: Azione

Data di uscita: 23 agosto

Piattaforme: PlayStation 4 / PlayStation 5



Ritorna la celebre serie videoludica di casa Volition, con un nuovo Saints Row pronto a seminare il caos nei salotti dei videogiocatori. Questa volta la destinazione è l'open world di Santo Ileso, l'ambientazione più ampia mai realizzata per un titolo della saga. Il sottobosco criminale imperversa nella tentacolare città del sud-ovest degli USA, e il nostro protagonista è chiamato ad assumerne il controllo.

Al fianco dei nostri fedeli compagni Neenah, Kevin ed Eli, è tempo di formare ancora una volta i Saints e dimostrare chi sono i padroni della città. Sullo sfondo di Santo Ileso, Saints Row ci invita a trionfare nella faida che ci vede contrapposti ai Panteros, gli Idols e la Marshall, per dare infine forma ad un prospero impero criminale.



Per tutti i dettagli sul ritorno in scena della serie Volition, vi ricordiamo che sulle nostre pagine è disponibile una ricca prova di Saints Row, a cura di Gabriele Laurino.



F1 Manager 2022

Sviluppatore: Frontier Developments

Publisher: Frontier Developments

Genere: Gestionale

Data di uscita: 25 agosto

Piattaforme: PlayStation 4 / PlayStation 5



Gli appassionati di Formula 1 possono cimentarsi anche quest'anno con il gestionale ufficiale della competizione automobilistica. Grazie alla modalità Carriera, potremo scegliere una scuderia e cimentarci nella corsa per la conquista del titolo mondiale. Gestire il team e il quartier generale sono solo alcuni degli aspetti chiave di cui dovremo occuparci per dominare la Stagione 2022. Lo studio dei tracciati, delle performance della monoposto saranno infatti elementi altrettanto essenziali.

All'accensione dei semafori dovremo farci trovare pronti, con una strategia gara in grado di far brillare il nostro pilota. Dalle soste ai box alla scelta delle gomme, ogni decisione è nelle mani dei giocatori: sapremo difendere la pole-position?



SD Gundam Battle Alliance

Sviluppatore: Bandai Namco

Publisher: Bandai Namco

Genere: Action

Data di uscita: 25 agosto

Piattaforme: PlayStation 4 / PlayStation 5



In una vera e propria celebrazione dell'intera storia di Mobile Suit Gundam, il nuovo SD Gundam Battle Alliance conduce gli appassionati nell'universo G, una realtà alternativa e distorta. Per correggere questa anomalia temporale, Gundam di ogni epoca sono pronti a formare una nuova grande alleanza e a scendere in battaglia in squadre formate da tre piloti.

Nel rivivere le scene più iconiche della saga, i giocatori potranno personalizzare il proprio Mech, per ottenerne la massima resa in battaglia. In caso di necessità, sarà inoltre possibile contare su di un aiuto esterno, grazie alla modalità cooperativa per tre giocatori di SD Gundam Battle Alliance.



Soul Hackers 2

Sviluppatore: Atlus

Publisher: SEGA

Genere: JRPG

Data di uscita: 26 agosto

Piattaforme: PlayStation 4 / PlayStation 5



Ritorna la serie spin-off di Shin Megami Tensei, con un'avventura GDR a tinte cyberpunk. In un futuro dominato dal progresso tecnologico, un'IA cresce e si sviluppa nell'ombra, ai margini della società umana. Dopo aver predetto la fine del mondo, l'Intelligenza Artificiale genera due agenti, con l'incarico di prevenire il disastro: Figue e Ringo. Proprio quest'ultima sarà l'alter-ego dei giocatori in Soul Hackers 2.

Nel JRPG, Atlus ci sfida a collezionare demoni e a sbloccare le fusioni per creare alleati sempre più potenti da schierare in campo durante gli scontri. Col tempo, avremo inoltre la possibilità di conoscere meglio i nostri compagni di party, immergendoci nelle loro anime e rivivendone il passato recente.



In attesa del lancio, potete riscoprire tutti gli spin-off di Shin Megami Tensei sulle pagine di Everyeye.



PAC-MAN WORLD Re-PAC

Sviluppatore: Bandai Namco

Publisher: Bandai Namco

Genere: Avventura / Platform

Data di uscita: 26 agosto

Piattaforme: PlayStation 4 / PlayStation 5



Una interfaccia utente migliorata, meccaniche perfezionate e grafica aggiornata sono le novità che caratterizzano il ritorno in scena di questa classica avventura 3D di Pac-Man. La celebre sfera gialla abbandona temporaneamente i suoi tradizionali labirinti per vivere un'avventura nell'Isola Fantasma. Ritornato a casa per festeggiare il suo compleanno, l'icona videoludica scopre infatti che i fantasmi hanno rapito la sua famiglia!

Con PAC-MAN WORLD Re-PAC, Bandai Namco ripropone il titolo del passato con tanto di modalità Missione per vivere la campagna principale, una raccolta di labirinti 3D e la possibilità di giocare l'originale PAC-MAN grazie alla modalità Classica.



Destroy All Humans! 2 - Reprobed

Sviluppatore: Black Forest Games

Publisher: THQ Nordic

Genere: Azione

Data di uscita: 30 agosto

Piattaforme: PlayStation 5



Si torna a vestire i panni dello spietato alieno Crypto in Destroy All Humans! 2 - Reprobed. Questa volta, il nostro extraterrestre sarà impegnato in un'operazione di rappresaglia ambientata nel bel mezzo degli anni Sessanta. Crypto sfogherà la propria ira contro nientemeno che il KGB, responsabile di aver distrutto la sua astronave madre. Tra black humor e azione a tutto spiano, si torna a polverizzare la specie umana per potenziare i propri poteri alieni.

Con Destroy All Humans! 2 - Reprobed, due giocatori possono inoltre unire le forze, per vivere l'intera avventura in modalità cooperativa con schermo condiviso.



Potete scoprire tutti i dettagli sul ritorno dell'alieno di THQ nella nostra prova di Destroy All Humans! 2 - Reprobed, a cura di Francesco Santin.



Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection

Sviluppatore: Digital Eclipse

Publisher: Konami

Genere: Azione

Data di uscita: 30 agosto

Piattaforme: PlayStation 4



Raffaello, Donatello, Leonardo e Michelangelo tornano in azione in un'operazione nostalgia a marchio Konami. Il publisher giapponese riporta infatti su console contemporanee le esperienze videoludiche del passato legate alle Tartarughe Ninja. Rispetto agli originali, in questa nuova declinazione sarà possibile salvare la partita, mentre alcuni titoli potranno contare anche sull'aggiunta di un comparto multiplayer.

Tra i giochi inclusi in Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection, troviamo: Teenage Mutant Ninja Turtles: Turtles in Time; Teenage Mutant Ninja Turtles; Teenage Mutant Ninja Turtles II: The Arcade Game; Teenage Mutant Ninja Turtles III: The Manhattan Project; Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters; Teenage Mutant Ninja Turtles IV: Turtles in Time; Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters; Teenage Mutant Ninja Turtles: The Hyperstone Heist; Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters; Teenage Mutant Ninja Turtles: Fall of The Foot Clan; Teenage Mutant Ninja Turtles II: Back From The Sewers; Teenage Mutant Ninja Turtles III: Radical Rescue.



Inscryption

Sviluppatore: Daniel Mullins

Publisher: Devolver Digital

Genere: Card game / Roguelike

Data di uscita: 30 agosto

Piattaforme: PlayStation 4 / PlayStation 5



Acclamato sin dall'esordio, Inscryption supera i confini del mondo PC e debutta su console Sony. Dietro le apparenze da "semplice" card game, si celano dinamiche in stile roguelike, un pizzico di escape-room e tantissima inquietudine. Un'esperienza folle e a tratti a tinte horror, per un gioiello del mondo Indie distribuito da Devolver Digital.

Inscyption porta la firma di Daniel Mullins, apprezzato autore videoludico, già creatore di The Hex e Pony Island.



Nel caso in cui non conosciate la produzione, sulle nostre pagine trovate una ricca recensione di Inscryption, a cura di Andrea Sorichetti.