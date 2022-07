Da Stray a F1 22: i nuovi giochi PS4 e PS5 di luglio 2022

Con l'estate ormai in azione, le console di casa Sony si preparano ad accogliere una nuova rassegna di produzioni videoludiche. Nonostante l'assenza di grandi esclusive First Party, le prossime quattro settimane proporranno l'atteso debutto di Stray, promettente avventura indipendente edita da Annapurna Interactive. Accanto all'avventura cyber-felina, trovano inoltre spazio il ritorno di Klonoa Phantasy Reverie Series, i circuiti di F1 22 e l'inquietante orrore di MADiSON.



Da segnalare anche l'esordio di Endling: Extinction is Forever, promettente Indie che racconta la lotta per la sopravvivenza dell'ultima volpe rimasta sulla Terra. Ecco dunque la nostra rassegna completa dedicata ai nuovi giochi in arrivo su PlayStation 4 e PlayStation 5 nel corso di luglio 2022: quali titoli aggiungerete alla vostra collezione videoludica?

F1 22

Sviluppatore: Codemasters

Publisher:Genere: Racing Game

Data di uscita: 1 luglio

Piattaforme: PlayStation 4 / PlayStation 5



Anche quest'anno il videogioco ufficiale del FIA Formula One World Championship torna in azione, proponendo un'ampia rassegna di contenuti. Con una ricca selezione di 10 team e 20 piloti ufficiali, F1 22 ricrea le atmosfere della competizione mondiale a base di sfreccianti monoposto. Tra un circuito e l'altro, si aggiunge alla sfida anche la pista di Miami International, che gli appassionati potranno percorrere a tutta velocità. Si aggiornano ovviamente le regole della competizione e il design delle monoposto, per un'esperienza fedele a quella delle gare ufficiali di Formula 1.

Una vasta selezione di modalità di gioco rende F1 22 un'opzione interessante sia per i veterani dei racing game sia per i neofiti del genere. Con questo nuovo capitolo della serie EA Sports, torna infatti la modalità Carriera, che consente al pubblico di creare la propria scuderia per poi competere nel Mondiale di Formula 1. Per la prima volta, debutta inoltre la modalità Pirelli Hot Laps, che vede scendere in pista lussuose supercar. Infine, immancabile il comparto multigiocatore, disponibile sia online sia in locale, con schermo condiviso.



Prima di mettervi alla guida, trovate sulle nostre pagine la recensione di F1 22, a cura di Raffaello Rusconi.



Matchpoint - Tennis Championships

Sviluppatore: Torus Games

Publisher: Kalypso Media

Genere: Sportivo

Data di uscita: 7 luglio

Piattaforme: PlayStation 4 / PlayStation 5



Da Nick Kyrgios a Kei Nishikori e Amanda Anisimova, una squadra di ben sedici tennisti professionisti è pronta a gareggiare nel nuovo Matchpoint: Tennis Championship. A questi ultimi, i giocatori potranno aggiungere un ulteriore sportivo completamente inedito e personalizzabile.

Le competizioni proposte dal titolo di Torus Games portano in scena una fisica realistica della palla e un'IA progettata per offrire un buon livello di sfida agli appassionati di tennis. Oltre ad una ricca modalità Carriera pensata per il single player, Matchpoint: Tennis Championship consente ai giocatori di divertirsi anche in compagnia. Il comparto multiplayer del titolo propone infatti sia il gioco in locale sia le sfide online, con tanto di supporto al cross-play.



È tempo di tornare in campo, ma prima non dimenticate di consultare il provato di Matchpoint: Tennis Championship, redatto dal nostro Francesco Santin.



Yurukill: The Calumniation Games

Sviluppatore: IzanagiGames

Publisher: NIS America

Genere: Visual Novel

Data di uscita: 8 luglio

Piattaforme: PlayStation 4 / PlayStation 5



Le vicende di Yurukill: The Calumnation Games muovono i propri passi da una premessa alquanto peculiare. Alcuni presunti criminali sono infatti imprigionati e costretti a prendere parte ai misteriosi Calumnation Games, una competizione il cui vincitore potrà

godere dell'assoluzione. Tra la progressiva risoluzione di enigmi e la ricerca di indizi legati al proprio caso, il pericolo è però sempre dietro l'angolo. La competizione prevede infatti anche dei test crudeli: basta una risposta errata e si finirà per essere condannati a morte.

Grazie alla modalità Score Attack, la peculiare visual novel si trasforma inoltre in un'esperienza ludica di stampo bullet hell, sullo sfondo di scenari tratti dalla campagna principale di Yurukill: The Calumnation Games .



Per maggiori dettagli, vi rimandiamo alla recensione di Yurukill: The Calumniation Games, a cura di Francesco Mocerino.



MADiSON

Sviluppatore: Bloodious Games

Publisher: Bloodious Games

Genere: Survival Horror

Data di uscita: 8 luglio

Piattaforme: PlayStation 4 / PlayStation 5



Un antico rituale incompiuto è la ragione che porta un crudele demone a distruggere la vita di un ignaro giovane di nome Luca. Risvegliatosi in una stanza buia e sconosciuta, quest'ultimo si renderà conto di essere ricoperto di sangue e di aver commesso atti feroci. Queste le premesse narrative alla base di MADiSON, un horror psicologico firmato dagli sviluppatori di casa Bloodious Games.

Nel titolo, atmosfere che rievocano il claustrofobico P.T. di Hideo Kojima si fondono a dinamiche di gameplay che ricordano la serie Fatal Frame. Grazie ad una macchina fotografica istantanea, i giocatori potranno infatti comunicare con il regno dell'aldilà e cercare di risolvere i misteri che li circondano.



Klonoa Phantasy Reverie Series

Sviluppatore: MonkeyCraft

Publisher: Bandai Namco

Genere: Azione / Avventura

Data di uscita: 8 luglio

Piattaforme: PlayStation 4 / PlayStation 5



Nel 2022, si festeggia il XXV anniversario delle avventure di Klonoa, che hanno realizzato il proprio esordio originale nell'ormai lontano 1997. Per l'occasione, Bandai Namco propone al pubblico una speciale raccolta commemorativa, che include le versioni rimasterizzate di Klonoa: Door to Phantomile e Klonoa 2: Lunatea's Veil.

In Klonoa Phantasy Reverie Series, i nostalgici troveranno ad attenderli le medesime dinamiche di gameplay degli originali, ma confezionate con un comparto grafico rinnovato. La serie sfoggia inoltre un maggiore livello di accessibilità, grazie alla possibilità di personalizzare il livello di difficoltà delle due avventure incluse.



Per tutti i dettagli sul ritorno di Klonoa, potete rivolgervi al ricco provato di Klonoa Phantasy Reverie Series, firmato dal nostro Giuseppe Arace.



Hellpoint

Sviluppatore: Cradle Games

Publisher: TinyBuild

Genere: Action RPG

Data di uscita: 12 luglio

Piattaforme: PlayStation 5



Nella stazione spaziale di Irid Novo, qualcosa è andato terribilmente storto. Nata come un luogo d'incontro tra la razza umana e avanzate popolazioni aliene, la struttura è ora ridotta in rovina, e risulta popolata da creature immonde, il cui comportamento è influenzato da un misterioso buco nero. L'incontro tra popolazioni intergalattiche aveva portato la pace sulla Terra, convincendo la nostra specie ad abbandonare i conflitti per dedicarsi invece a ricerche sulla natura dell'anima. Per cercare di fare luce su ciò che è accaduto su Irid Novo, il souls-like sci-fi mete i giocatori nei panni di un'entità sintetica, plasmata da un misterioso Creatore.

A diversi anni dal debutto, Hellpoint si aggiorna con un upgrade next-gen, che potenzia risoluzione e frame rate, velocizza i tempi di caricamento e introduce un'ampia rassegna di ottimizzazioni nel titolo. Nel medesimo giorno, Cradle Games pubblicherà inoltre il DLC Sole Blu, che introduce nel gioco tre aree completamente inedite da esplorare su Irid Novo, oltre a ulteriori armi, equipaggiamenti, personaggi e boss fight.



Per maggiori dettagli su questa insolita esperienza Souls-like, vi rimandiamo alla recensione di Hellpoint presente sulle nostre pagine, redatta da Cristina Bona in occasione della prima pubblicazione del titolo di Cradle Games.



Endling - Extinction Is Forever

Sviluppatore: Herobeat Studios

Publisher: HandyGames

Genere: Survival / Avventura

Data di uscita: 19 luglio

Piattaforme: PlayStation 4



L'ultima volpe sulla Terra è impegnata in un intenso viaggio di sopravvivenza all'interno di un mondo ormai corrotto dall'inquinamento. Dopo essere riuscita miracolosamente a dare alla luce quattro cuccioli, l'animale ne vede cadere uno tra le grinfie degli esseri umani. Nel disperato tentativo di salvarlo, la creatura si mette in viaggio, insieme agli altri tre piccoli, in una difficile missione crescita e speranza.

Lungo la strada di Endling: Extinction in Forever, i giocatori troveranno ad attenderli un mondo in 2.5D, nel quale risolvere enigmi, sbloccare nuove abilità e compiere scelte importanti. Con la possibilità di sbloccare finali differenti, l'intrigante Indie promette di raccontare una storia carica di emozioni, supportata da un gameplay efficace e coinvolgente.



Per maggiori informazioni su questo promettente Indie, vi rimandiamo al provato di Endling: Extinction is Forever, a cura di Cristina Bona.



Stray

Sviluppatore: Blue Twelve Studios

Publisher: Annapurna Interactive

Genere: Avventura

Data di uscita: 19 luglio

Piattaforme: PlayStation 4 / PlayStation 5



Il micio randagio di Blue Twelve Studios è finalmente pronto al debutto, con Stray in dirittura di arrivo sul mercato videoludico. Il simpatico gatto arancione si appresta dunque a indagare sugli antichi misteri di una città dalle connotazioni cyberpunk, illuminata da luci al neon e percorsa da un labirinto di sinuose stradine. In questo intricato dedalo urbano, il felino farà amicizia con il piccolo droide volante B-12, che lo aiuterà nel compito di ritrovare la via di casa.

Questa intricante avventura cyber-felina è edita da Annapurna Interactive, tra i più noti publisher attivi nell'universo dello sviluppo indipendente. Ricordiamo che per gli abbonati a PlayStation Plus Extra e PlayStation Plus Premium, Stray sarà disponibile senza costi aggiuntivi.



Per prepararvi al meglio a questa promettente avventura cyber-felina, potete dedicarvi alla lettura dell'intervista al team di Stray, a cura del nostro Giuseppe Carrabba.



Severed Steel

Sviluppatore: Greylock Studio

Publisher: Digerati

Genere: FPS

Data di uscita: 20 luglio

Piattaforme: PlayStation 4 / PlayStation 5



Già disponibile su PC, lo sparatutto in prima persona di Greylock Studio arriva ora anche su console. In questo shooter frenetico, i giocatori impersoneranno Steel, un'agile tiratrice scelta con un braccio solo capace di eseguire incredibili acrobazie. Tra scatti fulminei, corse sui muri, capriole e scivolate, l'eroina è pronta a sfrecciare sulle note di una colonna sonora dalle atmosfere dark-electro.

Ad arricchire l'esperienza, ci pensa l'inclusione di un editor di livelli, grazie al quale condividere le proprie creazioni con la community.



In attesa del debutto su console, potete consultare il nostro precedente provato di Severed Steel, a cura di Daniele D'Orefice.



Capcom Arcade 2nd Stadium

Sviluppatore: Capcom

Publisher: Capcom

Genere: Arcade

Data di uscita: 22 luglio

Piattaforme: PlayStation 4



Tornano in una nuova raccolta i grandi successi del passato arcade di casa Capcom. Con Arcade 2nd Stadium, il colosso giapponese propone gratuitamente al pubblico Son Son, sparatutto con doppiaggio inglese e giapponese, giocabile in solitaria o in compagnia, grazie al supporto ad una modalità cooperativa per due persone.

Per ogni titolo pubblicato nella cornice della produzione, Capcom propone alcune feature inedite, come la possibilità di riavvolgere la partita o di salvare i progressi compiuti in una sessione di gioco. A stuzzicare la nostalgia ci pensa invece un comparto grafico che mira a riprodurre le atmosfere delle sale giochi degli anni Ottanta, tra cabinati dai colori sgargianti.



Digimon Survive

Sviluppatore: Team HYDE

Publisher: Bandai Namco

Genere: GDR

Data di uscita: 29 luglio

Piattaforme: PlayStation 4



Uichi Ukumo e Tomoki Miyoshi firmano rispettivamente il character design e la colonna sonora di Digimon Survive, nuova avventura proposta da Bandai Namco in occasione del XX anniversario della serie anime. All'interno del gioco, gli appassionati potranno compiere un viaggio nel Digiworld in compagnia di un gruppo di personaggi capitanati da Takuma Momozuka. In gita con la scuola, gli adolescenti si ritroveranno smarriti nel corso di una notte in campeggio, che si rivelerà essere la porta per un viaggio inaspettato.

Esperienza di stampo GDR, Digimon Survive consente ai giocatori di plasmare l'evoluzione della storia tramite le proprie scelte. Nel gioco, l'estetica in stile anime si alterna ad una grafica 2D più retrò, che caratterizza invece gli scontri.