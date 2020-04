Tetsuya Nomura: le origini e la storia, da Final Fantasy 7 a Kingdom Hearts

Non esiste appassionato di Kingdom Hearts che non abbia sentito parlare almeno una volta di Tetsuya Nomura. Tra le figure simbolo di Squaresoft e dell'attuale Square-Enix, il director giapponese ha partorito il vasto immaginario di Sora, Riku e compagni, e ha lavorato ai capitoli di maggior successo della serie Final Fantasy, approntando il design di alcuni dei suoi personaggi più iconici. Il suo talento nel trasformare i sogni in magiche esperienze interattive gli ha garantito una fama con pochi eguali e una folta schiera di estimatori, pronti ad attendere con pazienza la pubblicazione delle sue opere. Con Final Fantasy 7 Remake in dirittura d'arrivo, abbiamo deciso di ripercorrere le principali tappe della sua carriera, che l'ha visto scrivere alcune pagine importanti della storia del videogioco. Benvenuti in Studio Tour, la rubrica dedicata alle storie di sviluppatori e creativi che hanno dato vita ai capolavori dell'industria.

Crescita di un artista: dalla prima infanzia all'entrata nella game industry

Tetsuya Nomura è nato nel 1970 a Kochi in Giappone e ha trovato nella figura del padre un vero riferimento artistico. Avviato da quest'ultimo a dar forma ai propri pensieri su carta, ha iniziato a disegnare sin dalla tenera età, ignaro di star costruendo le basi del suo futuro lavoro. Per comprendere quanto sia stata importante tale fase della vita per la sua carriera, basti pensare al fatto che ha conservato il disegno di un leone realizzato il giorno del suo terzo compleanno. Oltre a dedicarsi ad attività come il baseball e il nuoto, il piccolo Nomura si è avvicinato al mondo dei board game, appassionandosi in particolar modo a Sugoroku.

Rivelatosi piuttosto banale ai suoi occhi, il gioco è stato modificato dal papà, che ha aggiunto specifiche regole da seguire per superare gli ostacoli e raggiungere il traguardo finale. In seguito è stato lo stesso bimbetto a creare dei Sugoroku personalizzati, compiendo un rudimentale ma importantissimo approccio al concetto di "game design". Il signor Nomura ha continuato a influenzare gli interessi del figlio nel periodo delle scuole medie, perché gli ha donato il computer con cui avrebbe scoperto Legends of Star Arthur, la sua prima avventura videoludica.



Sebbene si sia divertito anche con Tennis e Ping-Pong sul Color TV-Game di Nintendo, il giovane Tetsuya è rimasto folgorato da Dragon Quest ai tempi del liceo, poiché presentava un comparto narrativo vero e proprio. I giorni passavano e l'artista in erba seguiva le lezioni con un certo disinteresse, realizzando nel mentre dei manga che mostrava agli amici durante le pause. Ironia della sorte, è stato proprio il docente che non seguiva a mostrargli le opere di Yoshitaka Amano, il famoso illustratore di Final Fantasy con cui Nomura avrebbe collaborato per molto tempo.

Preda dell'insicurezza, Tetsuya si è convinto di non poter realizzare il sogno di diventare mangaka e quindi ha deciso di frequentare un corso di artwork per riviste e advertising. Quando ha iniziato a cercare lavoro, i suoi occhi si sono fermati su un disegno di Amano posto a corredo di un annuncio di Square: Nomura voleva trovare un impiego che gli permettesse di disegnare e creare qualcosa di significativo ed è in questo momento che ha compreso di voler entrare nella compagnia.

Da debugger a leggenda: la militanza in Square e il progetto Final Fantasy VII

Il primo giorno di lavoro in Square è sempre stato motivo d'imbarazzo per il maestro giapponese, che si è presentato vestito di tutto punto in un ufficio dominato dal caos. Lo sviluppo di Final Fantasy IV stava terminando e nessuno dei senior aveva il tempo di insegnare le basi al giovane Tetsuya. Sebbene sia entrato in veste di designer, in aggiunta, è stato assegnato alla squadra di debugging con gli altri tester.



In seguito ha lavorato a Final Fantasy V e ha conosciuto i creativi che più l'avrebbero influenzato. Tetsuya Takahashi, l'attuale guida di Monolith Soft, e Hiroyuki Ito - che l'ha istruito in materia di battle system e game design - sono solo un paio delle nuove amicizie che ha stretto in quel periodo. Al netto del suo timore reverenziale nei confronti di "divinità" come Sakaguchi e Yoshinori Kitase, Nomura ha evidenziato il suo talento con relativa facilità, grazie al peculiare modo che aveva di esporre le sue idee.

Mentre gli altri impiegati battevano le loro proposte al computer, il creativo era solito organizzare gli appunti su carta e corredava il tutto con numerosi disegni. Tra questi vi erano anche gli schizzi relativi a delle possibili classi per FF V, che sarebbero stati utilizzati durante lo sviluppo del sesto capitolo per realizzare Setzer Gabbiani e Shadow. Insomma, l'esperienza di Nomura nel campo dell'advertising stava dando i suoi frutti e ben presto Sakaguchi e Kitase cominciarono a richiedere espressamente "i progetti di Tetsu".



Terminato il monster design per Final Fantasy V, il ventenne ha continuato a collaborare con l'idolo d'infanzia Yoshitaka Amano, occupandosi delle storyboard legate alle cutscene di FF VI. Sorvolando sul graphic design per Front Mission e Chrono Trigger, Tetsuya ha cominciato a raccogliere ciò che aveva seminato in anni d'impiego prendendo parte alla gestazione di FF VII, nel corso della quale ha dimostrato di essere un vero portento.



Stiamo parlando di un lavoro corale, che ha richiesto 40 milioni di dollari di budget (di gran lunga tra i più elevati del tempo) e la dedizione di quasi 150 persone.

L'art director Yusuke Naora è stato messo a capo di un team interamente concentrato sulla presentazione visiva del gioco, dalle illustrazioni, fino alla creazione di personaggi e ambientazioni, che avrebbero dovuto presentare un'atmosfera a tinte dark. Coinvolto nel progetto su più fronti, Nomura ha approntato il design degli iconici personaggi che conosciamo, compresi Cloud e Sephiroth. L'artista ne ha immaginato le personalità e il vissuto e da quella base ha finalizzato l'aspetto e il vestiario di entrambi, contribuendo in modo significativo alla stesura del plot definitivo. Al contrario di quanto accaduto in passato, Final Fantasy VII aveva un protagonista centrale impegnato nell'incessante ricerca del suo rivale: ispirandosi ai duelli di Miyamoto Musashi e Sasaki Kojiro, due spadaccini leggendari del Giappone antico, Tetsuya ha dato vita ai suoi guerrieri, destinati a tramutarsi in due icone del videogioco.

Una carriera in rapida ascesa: da Parasite Eve a Final Fantasy VIII

Dopo Final Fantasy VII la carriera di Nomura è decollata in via definitiva e l'ha visto prendere parte ad alcuni progetti d'altra pasta. Pensiamo ad esempio a Ehrgeiz e a Parasite Eve, il sequel dell'omonimo romanzo del ‘95. Per l'occasione Square ha deciso di ambientarne le vicende a New York, che in origine avrebbe dovuto essere il setting di Final Fantasy VII.

Sebbene sia stata condotta dallo staff americano in larga parte, la produzione ha beneficiato del contributo di Nomura, che ha disegnato la versione definitiva della protagonista Aya Brea. L'agente di polizia in erba infatti era stata realizzata da qualcun altro, che però non era riuscito a soddisfare le richieste di Sakaguchi. Con Parasite Eve II Tetsuya ha preso il posto di un altro character artist che all'incirca a metà dello sviluppo ha lasciato l'incarico, ed è per questo che Aya ha mantenuto i suoi tratti caratteristici. Sempre nel ruolo di character designer, Nomura ha disegnato i personaggi di un Beat ‘em up chiamato The Bouncer, che avrebbe segnato l'approdo di Squaresoft su PS2.



Inoltre, sarebbe delittuoso non citare il suo prezioso contributo alla realizzazione di Final Fantasy VIII, che al debutto nel '99 ha segnato un altro momento incredibilmente positivo per la serie. Ricevuta la direzione dalle mani di Sakaguchi, Kitase ha immaginato di combinare fantasia e realismo per dar vita a un'esperienza che potesse appellarsi al pubblico occidentale. Yusuke Naora e soprattutto Nomura dovevano realizzare personaggi con proporzioni realistiche, allontanandosi dallo stile "super deformed" del settimo capitolo.

In realtà erano le stesse atmosfere dell'esperienza a differire da quelle precedenti, giacché l'obiettivo era quello di "far emergere la luce dall'oscurità". Anche stavolta il buon Tetsu ha avuto una certa influenza sugli eventi narrati, difatti è stato proprio lui a pensare di conferire all'esperienza un mood da "giorni di scuola". Oltre ad aver svolto la direzione artistica delle battaglie ha scritto le backstory dei personaggi e, inutile dirlo, li ha impressi su carta a partire da Squall e la sua iconica Gunblade.

Il Nomura director: Kingdom Hearts e il progetto Advent Children

Lo sviluppo di Final Fantasy X è cominciato nel '99 e ha condotto sul mercato uno dei videogiochi più acclamati di tutti i tempi. Nomura e i suoi colleghi si sono ispirati alla Tailandia e al Giappone per partorire la splendida Spira, che differiva pesantemente dalle precedenti ambientazioni della serie.

Al contempo, il nostro character artist ha immaginato un protagonista maschile più allegro e scanzonato - da qui il nome Tidus ("sole" nel dialetto di Okinawa) - e soprattutto "distante" dal mondo in cui si trovava. Per realizzare il vestiario di Yuna, invece, Tetsuya si è rifatto alla tradizione giapponese ma non ha mancato di aggiungere dettagli tipici della sua concezione di fantasy. Detto questo, il suo personaggio preferito è e resterà sempre Jecht, che ha creato con foga e passione senza preoccuparsi della precisione millimetrica e delle regole. Sebbene abbia continuato a occuparsi del character design di X-2 e Final Fantasy XI, è in questo periodo che Nomura ha lavorato a quel che forse è il progetto più importante della sua carriera.



Shinji Hashimoto e Sakaguchi, infatti, volevano realizzare un gioco con una libertà di movimento simile a quella di Super Mario 64, che fosse ambientato in un universo altrettanto popolare: entrambi hanno pensato a Disney, ed è in quel momento che il futuro papà di Sora ha fatto irruzione nello studio per chiedere di dirigere il progetto. Sfruttando le sue personali conoscenze, Hashimoto ha presentato l'idea direttamente al colosso dei film d'animazione, che - dopo averla accolta - ha cominciato a inviare diverse proposte in disaccordo con la linea di Nomura, che voleva un protagonista inedito e non correlato ai mondi Disney.



Nel lontano febbraio del 2000 un motivatissimo Tetsuya è stato messo a capo di un team di oltre 100 sviluppatori, provenienti sia da SquareSoft, sia da Disney Interactive, a cui inizialmente ha chiesto di concentrarsi sul gameplay. Forte di mondi fantastici e toni più maturi del previsto, Kingdom Hearts si è trasformato in una hit gigantesca, capace di dar vita a una saga che ancora oggi fa battere il cuore ai "ragazzi di ieri".

Concluso il primo viaggio di Sora, Pippo e Paperino, il director ha iniziato a raccogliere le idee per un sequel, salvo poi concepire KH: Chain of Memories, un action gdr con un peculiare battle system che avrebbe fatto da ponte tra i due capitoli principali.



Proprio in questo periodo è stata svelata l'esistenza di Compilation of Final Fantasy VII, una serie transmediale composta da film in CG e videogiochi connessi all'universo del celebre videogioco.

Oltre ad essersi occupato del character design di Before Crisis, Dirge of Cerberus e Crisis Core, l'apprezzato titolo per PSP con protagonista Zack Fair, Nomura ha fatto il suo debutto cinematografico co-dirigendo Final Fantasy VII: Advent Children, un film in computer grafica ambientato due anni dopo la sconfitta di Genova. Cloud Strife si metteva sulle tracce di un trio che l'avrebbe condotto a un nuovo scontro con Sephiroth, il suo eterno rivale, prendendo parte a un'avventura spettacolare e a suo modo toccante. Tra la fine del 2005 e l'inizio del 2006, il mondo videoludico ha assistito all'arrivo di Kingdom Hearts II, che ha migliorato la ricetta ludica del predecessore ed espanso la già ricca lore della serie, dall'introduzione dei Nessuno, fino all'esplorazione di setting iconici. Ad esempio, Nomura ha finalmente potuto includere il mondo del Re Leone e perfino un livello ispirato a Steamboat Willie, il corto d'animazione che ha segnato il debutto di Mickey Mouse.

Il tempo di Versus XIII (Final Fantasy XV)

Durante la generazione PS3/Xbox 360, Nomura ha continuato a ricoprire il ruolo di character designer in progetti quali The World Ends with You, il colorato gdr urban fantasy per dispositivi mobile, e The 3rd Birthday, lo spin-off di Parasite Eve per PlayStation Portable. In primis però ha supervisionato e diretto lo sviluppo di diversi spin-off di Kingdom Hearts, che col passare degli anni sono andati a costituire un vero e proprio universo espanso, composto da timeline differenti ed eroi del Keyblade perduti.



Stiamo parlando di Coded, Unchained e 358/2 Days ma anche di Birth By Sleep e Dream Drop Distance, che sono diventati fondamentali per comprendere un puzzle narrativo vasto e complesso. L'artista giapponese non ha abbandonato il fronte di Final Fantasy, anzi ha seguito lo sviluppo dei fighting game Dissidia e ha speso gran parte delle sue energie creative nel progetto Fabula Nova Crystallis, spingendosi ben oltre la creazione della bella e potente Lightning.

Sorvolando sul supporto artistico alla trilogia di Final Fantasy XIII, infatti, Tetsuya ha guidato per lungo tempo lo sviluppo del fu Versus XIII, divenuto Final Fantasy XV a seguito della profonda metamorfosi dell'opera stessa.



Lo sviluppo di Final Fantasy Versus XIII è cominciato poco prima del suo annuncio all'E3 del 2006 e nessuno avrebbe potuto immaginare che si sarebbe concluso soltanto 10 anni dopo. In accordo col suo "amore per gli estremi", Nomura voleva dar vita a un'esperienza dai toni diametralmente opposti a quelli di Kingdom Hearts, talmente distante dal passato di Square da non poter costituire un regolare episodio numerato.



Il director era profondamente intenzionato a narrare dei veri drammi umani, conducendo i personaggi e le ambientazioni verso i lidi del mondo reale. Da qui l'idea di conferire alla progressione le caratteristiche del road movie, che avrebbe offerto la possibilità di esplorare con estrema efficacia i legami tra Noctis e i suoi accompagnatori.

Inizialmente il gioco montava la versione realistica del combat system di Kingdom Hearts, che tra l'altro presentava alcuni elementi tipici degli sparatutto in terza persona. Sebbene i piani del director per l'esclusiva PS3 fossero a dir poco promettenti, la gestazione di Versus XIII procedeva a rilento, sia per i numerosi impegni del director, sia per una serie di gravi problematiche insite nella macchina produttiva.



Tra le numerose modifiche a storia e personaggi - si pensi all'eroina Stella Nox Fleuret mostrata nei primi trailer di FF Versus XIII - e l'utilizzo dell'ormai obsoleto Crystal Tools engine (il passaggio al Luminous è stato a dir poco doloroso), la visione di Nomura non ha mai preso realmente forma, almeno fin quando non è passata nelle mani di Hajime Tabata del passaggio a PS4 e Xbox One. Come sono andate davvero le cose? Forse non lo sapremo mai, ma di recente il lead designer di Versus XIII Wan Hazmer ha elogiato l'operato del director in quegli anni difficili.

Onori e oneri in parallelo: Kingdom Hearts III e Final Fantasy VII Remake

Il papà di Kingdom Hearts ha cominciato a pensare alla conclusione della saga Dark Seeker sin dal debutto del secondo capitolo nel 2006. A causa dello sviluppo di Final Fantasy Versus XIII, però, il suo team non ha potuto dare inizio alla produzione di Kingdom Hearts III, per il sommo dispiacere dei fan... e della stessa Disney. Dopo 7 lunghi anni d'attesa, il gioco è stato annunciato con un trailer all'E3 2013 ma i lavori non erano che all'inizio.

Il director ha compiuto diversi viaggi in America per accordarsi con Pixar sui mondi ispirati a Toy Story e Monsters & Co che - a differenza di Frozen e Tangled - avrebbero narrato delle storie completamente inedite. In questa fase Nomura ha pensato alle feature di gameplay esclusive per ciascun livello, dalla possibilità di comandare i mech in Toy Box, fino al poter solcare i mari col vascello in Pirati dei Caraibi, in modo da massimizzare la varietà dell'offerta ludica.



Pur se in forma minore rispetto a Versus XIII, Kingdom Hearts III ha avuto - come da tradizione - la sua buona dose di grattacapi, uno su tutti il cambio di engine voluto dai piani alti. Sul lungo periodo, complice il supporto di Epic Games, tale decisione si è rivelata sensata, ma la transizione è stata dolorosa e ha dilatato non di poco i tempi di sviluppo.

Con l'uscita di ReMIND, Nomura e i suoi possono finalmente pensare al futuro della serie, anzi in tal senso esistono diversi progetti in essere legati a Kingdom Hearts. Prima però, c'è una leggenda che attende di risorgere su PS4. Da quando hanno assistito alla famosa tech demo dell'E3 2005, gli appassionati di tutto il mondo hanno cominciato a desiderare ardentemente il ritorno di Cloud e soci, cosa che però si sarebbe verificata soltanto con l'annuncio ufficiale nel 2015.



Shinji Hashimoto, Kitase, Nomura e Nojima, che potremmo definire la "vecchia guardia" di Square stavano invecchiando e non avrebbero voluto rischiare di lasciare un simile compito alla nuova generazione. Spinto dai ricordi di un'epoca che non ha segnato soltanto lui ma milioni di videogiocatori, Tetsuya ha vestito ancora una volta i panni del director e si è tuffato nello sviluppo di una sontuosa opera in Unreal Engine 4, che potrebbe rappresentare uno dei punti più alti della sua incredibile carriera.