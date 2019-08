Tutti i giochi per Nintendo Switch in uscita a settembre 2019

Si preannuncia un mese di settembre ricchissimo per tutti i giocatori in possesso di Nintendo Switch, che avranno letteralmente l'imbarazzo della scelta. A spiccare tra i titoli in uscita sulla console ibrida di Kyoto sono senza ombra di dubbio due esclusive di assoluto spessore, ovvero The Legend of Zelda: Link's Awakening, remake dell'omonimo titolo uscito su Game Boy nell'ormai lontano 1993, e l'interessante action a base di mech sviluppato da Marvelous, Daemon x Machina.



Non mancherà all'appello neppure un nutrito parco titolo di sviluppatori terze parti, capeggiato dall'atteso Dragon Quest 11: Echi di un'Era Perduta S, che si appresta a debuttare su Switch nella sua versione più completa in assoluto, ricca di contenuti aggiuntivi e funzionalità inedite. Scopriamoli tutti!



Final Fantasy 8 Remastered

Sviluppatore: Square Enix

Publisher: Square Enix

Genere: GDR

Data di uscita: 3 settembre



Final Fantasy VIII Remastered non si limiterà ad offrire un comparto tecnico migliorato e il supporto all'alta definizione. Square Enix ha ben pensato di arricchire una delle sue opere più amate con alcune funzionalità aggiuntive, come la possibilità di disabilitare gli scontri casuali, velocizzare l'azione fino ad una massimo di 3x (ad esclusione delle cutscene) e attivare la modalità Battle Assist, che potenzia le barre HP/ATB e delle tecniche speciali per facilitare la progressione dei giocatori meno smaliziati.

La rimasterizzazione, inoltre, includerà la colonna sonora originale di Nobue Uematsu proveniente dalla prima edizione del gioco uscita nel 1998 per PlayStation, e non le tracce MIDI della versione PC del 2000, mal viste dai giocatori. Al momento non è prevista un'edizione fisica di Final Fantasy VIII Remastered.



Torchlight 2

Sviluppatore: Runic Games

Publisher: Runic Games

Genere: Hack 'n' Slash

Data di uscita: 3 settembre



Torchlight 2, lanciato da Runic Games su PC nel 2012, sta finalmente per arrivare anche su console grazie ad un porting effettuato dai talentuosi ragazzi di Panic Button, divenuti ormai esperti di operazioni di questo tipo, specialmente su Nintendo Switch.

Torchlight 2 offre un'esperienza hack 'n' slash sulla falsariga di Diablo - nel team di sviluppo originario, non a caso, figurano dei veterani di Blizzard - che consente ai giocatori di scegliere tra quattro differenti classi completamente personalizzabili per quanto concerne aspetto, equipaggiamenti e abilità - Engineer, Outlander, Berserk ed Embermage - e tra diverse mascotte da portare in giro, che attaccano i nemici e forniscono supporto. I livelli, gli avversari e il bottino sono generati in maniera casuale, ed è anche supportato il multiplayer cooperativo fino a 4 giocatori.



Spyro Reignited Trilogy

Sviluppatore: Toys for Bob

Publisher: Activision

Genere: Platform 3D

Data di uscita: 3 settembre



Dopo aver scaldato il cuore dei più nostalgici e incantato una nuova generazione di videogiocatori su PlayStation 4 e Xbox One, il draghetto viola più famoso del mondo è ormai pronto per planare, saltellare e sputare fuoco anche su Nintendo Switch. Spyro Regnited Trilogy offre in un unico pacchetto i tre capitoli originali sviluppati da Insomniac Games - Spyro the Dragon, Spyro 2: Ripto's Rage e Spyro: Year of the Dragon - riadattati e tirati a lucido per poter brillare anche nel panorama videoludico moderno.

I ragazzi di Toys for Bob hanno saputo preservare l'anima dei tre giochi e al tempo stesso ammodernarli dal punto di vista artistico senza aver paura di distaccarsi, in più di un'occasione, dalla visione originale. I fan del genere platform - siamo sicuri che su Nintendo Switch ce ne sono una marea - troveranno pane per i loro denti. Nel frattempo, potete scoprirne di più leggendo la recensione di Spyro Reignited Trilogy.



NBA 2K20

Sviluppatore: Visual Concept

Publisher: 2K Games

Genere: Sportivo

Data di uscita: 6 settembre



Non solo rose e giocatori aggiornati all'ultima stagione, NBA 2K20 offrirà anche tante novità di gameplay, come un sistema di movimenti migliorato, nuove finte e palleggi, collisioni più realistiche e difese più responsive. Per la prima volta in assoluto per la serie, inoltre, saranno incluse le 12 squadre e le oltre 140 giocatrici della WNBA.

Presenti all'appello anche squadre leggendarie come i Portland Trail Blazers 2009-10, i Cleveland Cavaliers 2015-16, i San Antonio Spurs 2013-14 e i Phoenix Suns 2002-03, oltre ai migliori team All-Decade di ogni era della storia NBA. L'esperienza cinematica de La Mia Carriera vanterà inoltre un cast stellare, con celebrità come Idris Elba e Rosario Dawson.



Blasphemous

Sviluppatore: The Game Kitchen

Publisher: Team17

Genere: Azione 2D

Data di uscita: 10 settembre



Blasphemous è un gioco d'azione in 2D che combina i combattimenti frenetici di un hack 'n' slash con una narrazione profonda ed evocativa. Protagonista dell'avventura è il Penitente, un uomo intrappolato in un ciclo infinito di morte e rinascita che dovrà esplorare un mondo ricco di segreti nel quale predominano religioni contorte.

Il suo equipaggiamento sarà liberamente personalizzabile con i numerosi oggetti rinvenibili nei livelli, mentre le abilità e i potenziamenti sbloccabili durante la progressione si riveleranno fondamentali per abbattere i giganteschi boss, caratterizzati da aspetto e pattern d'attacco unici.



Daemon x Machina

Sviluppatore: Marvelous

Publisher: Nintendo

Genere: Azione

Data di uscita: 13 settembre



Prodotto da Kenichiro Tsukuda, celebre per Armored Core 2 e 3, Daemon X Machina è un nuovo gioco d'azione a base di mech ambientato in un mondo in cui infuria un feroce conflitto tra esseri umani e Immortal, una razza di crudeli macchine che si è rivoltata contro i suoi creatori. Nei panni del membro più recente dei Reclaimer, un gruppo di mercenari d'élite che difende la Terra, i giocatori dovranno comandare un'armatura robotica chiamata Arsenal e prendere parte a pericolose missioni ambientate in scenari di ogni tipo.

Durante le furiose battaglie potranno scegliere tra numerose armi in modo per adattarsi alle differenti minacce che si troveranno ad affrontare missione dopo missione. Alcune bocche da fuoco potranno anche essere recuperate dai nemici abbattuti in battaglia. Ne saprete di più leggendo l'anteprima di Daemon X Machina curata dal nostro Marco Mottura.



LEGO Jurassic World

Sviluppatore: TT Games

Publisher: WB Games

Genere: Avventura

Data di uscita: 20 settembre



Lanciato originariamente sulla scia del film con protagonista Chris Pratt e Bryce Dallas Howard, LEGO Jurassic World offre una rivisitazione degli avvenimenti dei primi quattro capitoli della celebre saga cinematografica con protagonisti gli affascinanti quanto temibili dinosauri. L'esperienza di gioco è interamente pervasa dal classico umorismo LEGO, in grado di strappare più di una risata a grandi e piccini.

Com'è lecito attendersi, il titolo offre l'opportunità di controllare, oltre ai numerosi personaggi della saga, anche 20 differenti dinosauri, tra cui l'amichevole Triceratopo, il terribile Raptor, il feroce Compy ed il potente T-Rex. Collezionando l'ambra ed effettuando esperimenti con il DNA è anche possibile creare specie completamente originali!



The Legend of Zelda: Link's Awakening

Sviluppatore: Nintendo EPD/Grezzo

Publisher: Nintendo

Genere: Azione/Avventura

Data di uscita: 20 settembre



The Legend of Zelda: Link's Awakening è il remake per Nintendo Switch dell'omonimo titolo lanciato originariamente nel 1993 su Game Boy. L'avventura si apre con Link che naufraga sulla misteriosa Isola Koholint a seguito di una furiosa tempesta. Dopo essersi risvegliato nell'abitazione di Marin e suo padre Tarin, recupera la sua spada e si mette in cammino per tornare a casa: durante il suo viaggio, tuttavia, dovrà attraversare dungeon pericolosi e affrontare temibili mostri.

Il remake include molti degli elementi che hanno reso celebre il capitolo originale, come le stanze in stile platform 2D e i camei di personaggi che non fanno parte della serie The Legend of Zelda. Oltre ad una veste grafica rivisitata, in ogni caso, introduce anche diverse novità come la possibilità di progettare dei dungeon personalizzati - scegliendo dove mettere l'entrata, la tana del guardiano e tutto il resto - tramite l'utilizzo delle Pietre Tessera. Utilizzando gli amiibo della serie Legend of Zelda compatibili sarà inoltre possibile ottenere altre Pietre Tessera.



Dead by Daylight

Sviluppatore: Koch Media

Publisher: Behaviour Interactive Inc.

Genere: Azione/Multiplayer asimmetrico

Data di uscita: 24 settembre



Forte del successo riscosso su PC e sulle altre console, Dead by Daylight si prepara ad arrivare anche su Nintendo Switch. Per per chi non lo sapesse, si tratta di un gioco multiplayer asimmetrico per cinque giocatori, nel quale uno assume il ruolo di un feroce Killer e gli altri quattro quello dei Sopravvissuti, che devono agire d'astuzia per non farsi catturare, torturare e uccidere in una serie di mappe generate in maniera procedurale.

L'assassino gioca in prima persona ed è estremamente temibile, mentre gli altri possono beneficiare di una visuale più ampia grazie alla terza persona. Al lancio, l'edizione per Nintendo Switch permetterà ai giocatori di scegliere tra ben 9 tipologie di killer, che traggono ispirazione dall'immaginario horror, e 10 sopravvissuti. Tra i contenuti inclusi figurano anche 3 pacchetti di personalizzazione.

Contra: Rogue Corps

Sviluppatore: Konami

Publisher: Konami

Genere: Twin Stick Shooter

Data di uscita: 26 settembre



Nuovo capitolo canonico della celebre serie di Konami, Contra: Rogue Corps è ambientato dopo i fatti narrati in Contra 3: The Alien Wars, lanciato su SNES ben 27 anni fa. Lì dove si tenne la battaglia finale è sorta la Città Dannata, popolata da vere e proprie canaglie.

Contra Rogue Corps si discosta, tuttavia, dal canone del franchise, proponendo un esperienza un twin stick shooter che permetterà agli utenti di giocare in cooperativa - sia online, sia locale - scegliendo tra quattro stravaganti personaggi, differenti per stile di gioco, sistema di progressione e opzioni di personalizzazione. Lungo i livelli sarà possibile ottenere delle parti del corpo bioniche, che potranno essere utilizzate per potenziare i personaggi.



L'arsenale sarà composto da oltre 100 armi, e non mancheranno all'appello neppure dei giganteschi boss da crivellare di colpi e modalità multigiocatore competitiva. Ne saprete di più leggendo lanteprima di Contra: Rogue Corps curata da Giuseppe Arace, che lo ha provato alla Gamescom 2019.



Darksiders 2: Deathinitive Edition - 26 settembre

Sviluppatore: Vigil Games

Publisher: THQ Nordic

Genere: Azione/Avventura

Data di uscita: 26 settembre



Dopo Darksiders Warmastered Edition approdato su Nintendo Switch lo scorso aprile, a settembre toccherà il medesimo destino anche al secondo capitolo della serie partorita da Vigil Games. Darksiders 2: Deathinitive Edition narra delle peripezie di Morte, che dopo aver scoperto dell'ingiusta condanna inflitta dall'Arso Consiglio a Guerra, accusato d'aver avviato l'Apocalisse senza alcun motivo, decide di indagare per conto proprio.

Oltre al gioco principale, la Deathinitive Edition include anche tutti i contenuti aggiuntivi pubblicati dopo l'uscita originaria, ovvero Morte Galoppa, La Tomba di Argul, La Forgia degli Abissi e Il Signore dei demoni Belial, che forniscono almeno 30 ore di gioco aggiuntive. Presenti all'appello anche diversi affinamenti al bilanciamento del gioco e alla distribuzione del bottino.



Planescape Torment, Icewind Dale, Baldur's Gate e Baldur's Gate 2 Enhanced Edition

Sviluppatore: Beamdog

Publisher: Skybound Games

Genere: GDR

Data di uscita: 27 settembre



Alcuni dei più grandi capolavori del genere GDR stanno per arrivare nella loro forma migliore di sempre anche su console, riadattati per garantire un'esperienza di gioco naturale anche con il pad. Tutti i titoli avevano già subito il trattamento "Enhanced" su PC da parte di Beamdog, che aveva introdotto il supporto agli schermi HD, miglioramenti all'interfaccia utente e al multiplayer, bilanciamenti al gameplay e molto altro.

The Baldur's Gate: Enhanced Edition Pack includerà l'originale Baldur's Gate: Enhanced Edition e il suo sequel, Baldur's Gate II: Enhanced Edition, con tutti i loro contenuti DLC e quest rinnovate, oltre che con l'espansione Baldur's Gate: Siege of Dragonspear, che presenta contenuti originali creati da Beamdog per collegare i due titoli. Planescape: Torment: Enhanced Edition e Icewind Dale Enhanced Edition, dal canto loro, verranno venduti in un'unica confezione assieme a tutti i loro DLC. Un altro grande capolavoro, Neverwinter Nights: Enhanced Edition, verrà commercializzato su console il prossimo 2 dicembre.



Dragon Quest 11: Echi di un'Era Perduta S - Definitive Edition

Sviluppatore: Square Enix

Publisher: Square Enix

Genere: GDR

Data di uscita: 27 settembre



I mesi di attesa che i giocatori in possesso di Nintendo Switch sono stati costretti a sopportare saranno ben ripagati. Dragon Quest 11, infatti, arriverà sull'ibrida nella sua versione più completa di sempre, ricca di funzionalità aggiuntive rispetto alle altre. Non a caso, oltre a presentare la lettera S nel titolo, si fregerà anche dell'appellativo Definitive Edition.

Tra i numerosi contenuti inediti, figurano storie aggiuntive per alcuni personaggi, una colonna sonora completamente orchestrale, missioni secondarie nei mondi dei vecchi Dragon Quest e la possibilità di passare a proprio piacimento dalla grafica HD a quella a 16 bit, e dal doppiaggio inglese a quello giapponese. Nell'attesa che il JRPG arrivi sugli scaffali, potete scaricare la demo gratuita di Dragon Quest XI S: i salvataggi potranno essere importati nella versione finale del gioco! È anche stato attivato il pre-load dei dati (14,90 GB) per tutti coloro che lo hanno prenotato sul Nintendo eShop.



FIFA 20 - Legacy Edition

Sviluppatore: EA Sports

Publisher: Electronic Arts

Genere: Sportivo

Data di uscita: 27 settembre



L'edizione di FIFA 20 in uscita su Nintendo Switch il prossimo 27 settembre, purtroppo, non sarà al livello delle altre. Trattandosi di una Legacy Edition, si limiterà ad offrire tutte le rose e i campionati aggiornati alla stagione calcistica 2019/2020 e una presentazione migliorata per quanto concerne menu di gioco e grafiche in sovrimpressione, senza alcuna sostanziale novità di gameplay rispetto all'anno scorso.

Non ci saranno, quindi, i numerosi interventi effettuati da EA Sports per migliorare il gameplay, e neppure la nuova modalità Volta, omaggio all'indimenticabile FIFA Street. L'UEFA Champions League e la UEFA Women's International Cup, invece, ci saranno. Per maggiori informazioni, vi consigliamo di leggere la nostra notizia sui contenuti di FIFA 20 Legacy Edition per Switch.



Ori and the Blind Forest - Definitive Edition

Sviluppatore: Moon Studios

Publisher: Xbox Game Studios

Genere: Azione/Platform

Data di uscita: 27 settembre



Dopo Cuphead, un altro gioco lanciato originariamente solo su PC e Xbox One si appresta ad arrivare anche su Nintendo Switch. Stiamo parlando di Ori and the Blind Forest, eccezionale platform sviluppato dai talentuosi ragazzi di Moon Studios che narra la storia di un orfano destinato ad affrontare un oscuro nemico per salvare la foresta di Nibel. Ci auguriamo che gli ottimi rapporti che intercorrono tra Nintendo e Microsoft possano proseguire anche in futuro.

Ori and the Blind Forest è un metroidvania con una componente platform molto sviluppata, fortemente basato sull'esplorazione e ricco di poteri da sbloccare. Il tutto è valorizzato da un comparto audio/video semplicemente sontuoso, che saprà scaldare anche il cuore dei videogiocatori più coriacei. L'edizione in arrivo su Switch è quella definitiva, che include tutti i miglioramenti al gameplay, le aree aggiuntive, il supporto completo al backtracking e i nuovi livelli di difficoltà introdotti dopo la pubblicazione originaria.