Tutti i giochi in uscita su PC ad aprile 2020

Dopo aver accolto l'acclamato ritorno della saga Valve con la pubblicazione di Half-Life: Alyx, l'utenza PC potrà sfruttare il mese di aprile per spaziare liberamente tra atmosfere horror, setting d'ispirazione fantasy e produzioni dai toni leggeri. La primavera videoludica porta infatti con sé l'oscura Raccoon City di Resident Evil 3 Remake, ma anche l'epica epopea di Trials of Mana, senza dimenticare il nuovo strategico Gears of Tactics.



Purtroppo, anche in questo caso, come già fatto per i giochi in arrivo su Nintendo Switch e le nuove uscite PS4 e Xbox One di aprile 2020, è necessario ricordare che l'attuale condizione di emergenza sanitaria dettata dal Coronavirus/COVID-19 potrebbe generare variazioni nelle pubblicazioni previste per aprile 2020. Rammentata tale circostanza, partiamo alla scoperta dei giochi in uscita su PC nelle prossime settimane!

Resident Evil 3 Remake

Sviluppatore: Capcom

Publisher: Capcom

Genere: Survival Horror

Data di uscita: 3 aprile

Piattaforma: Steam



Capcom riporta in scena l'amato e pericoloso universo di Resident Evil 3. A distanza di oltre vent'anni anni dalla pubblicazione del titolo originale, i giocatori potranno tornare a vestire i panni di Jill Valentine, pronti ad esplorare una Raccoon City ricostruita completamente da zero e tra i cui oscuri vicoli si aggira un Nemesis mai così pericoloso.

Oltre ai contenuti della tradizionale campagna principale, il remake di Resident Evil 3 offre anche una modalità di gioco completamente inedita. Denominata Resident Evil Resistance, quest'ultima vede protagonista un confronto asimmetrico dalla struttura 4v1, in cui un perfido Mastermind dovrà cercare di avere la meglio su un gruppo di quattro superstiti.



Per tutti i dettagli sulla produzione Capcom, sulle pagine di Everyeye trovate la recensione di Resident Evil 3 Remake, a cura del nostro Giuseppe Carrabba.



Disaster Report 4: Summer Memories

Sviluppatore: Granzella

Publisher: NIS America

Genere: Azione / Avventura

Data di uscita: 7 aprile

Piattaforma: Steam



Un violento terremoto interromperà la pacata quotidianità estiva del protagonista, gettandolo nel mezzo di un'improvvisa crisi emergenziale. Aggirandosi in luoghi familiari divenuti improvvisamente estranei, il giocatore dovrà destreggiarsi tra numerosi bivi narrativi, legati alle situazioni e ai sopravvissuti incontrati sul proprio percorso.

In uno scenario di tragedia profondamente umano, le nostre scelte influenzeranno l'esito finale dell'avventura che vivremo in Disaster Report 4: Summer Memories.



Hearthstone Ceneri delle Terre Esterne

Sviluppatore: Blizzard Entertainment

Publisher: Blizzard Entertainment

Genere: Card game

Data di uscita: 7 aprile

Piattaforma: Battle.net



Una nuova espansione va ad arricchire l'universo di Hearthstone, con la pubblicazione di Ceneri delle Terre Esterne. Quest'ultima includerà 135 nuove carte, con nuovi Demoni Inibiti, carte Leggendarie Supreme e l'inedita classe Cacciatori di Demoni.

Le Terre Esterne attendono i giocatori oltre il Portale Oscuro: conquistate dalla Legione Arrugginita, queste ultime sono ormai desolate e i suoi abitanti cercano di sopravvivere tra le ceneri di un passato glorioso. I Cacciatori di Demoni, guidati da Illidan Grantempesta, sono però pronti a reclamarne nuovamente il controllo.



In attesa della pubblicazione, sulle pagine di Everyeye trovate tutti i dettagli sulla nuova carta leggendaria di Hearthstone: Ceneri delle Terre Esterne.



Hellpoint

Sviluppatore: Cradle Games

Publisher: tinyBuild

Genere: Souls-like

Data di uscita: 16 aprile

Piattaforma: Steam



Dal contatto tra il genere umano e la civiltà aliena degli Arisen è nata la Prima Alleanza Interstellare. Con lo scopo di creare un'anima artificiale controllata da un'avanzatissima IA, è stata creata la stazione spaziale di Irid Novo, attrezzata a centro di ricerca. Qualcosa di oscuro ha tuttavia gettato la struttura in un cupo delirio: popolata di sole creature demoniache, questa orbita attorno a un inquietante buco nero, in grado di esercitare su di essa un'influenza in tempo reale.

Nei panni di una creatura artificiale, dovremo indagare sulle sorti di Irid Novo, in un souls-like dalle atmosfere horror e sci-fi. Con una mappa interconnessa e nemici ostici, Hellpoint può essere affrontato anche in modalità cooperativa locale o online.



MotoGP 20

Sviluppatore: Milestone

Publisher: Milestone

Genere: Corse / Simulazione

Data di uscita: 23 aprile

Piattaforma: Steam



Molteplici contenuti attendono gli appassionati di motori all'interno del nuovo MotoGP 20, a cominciare da una rinnovata modalità carriera, pronta a vederci debuttare in un team completamente inedito o al fianco di piloti già affermati.

Gli utenti più competitivi potranno invece destreggiarsi tra sfide online, ospitate da server interamente dedicati. Infine, a completare l'offerta confezionata dagli sviluppatori di Milestone troviamo una modalità di gioco che mira a far (ri)scoprire la storia della MotoGP, con una selezione di iconiche due ruote ed oltre 40 tra i più celebri piloti, tra cui Casey Stoner e Dani Pedrosa.



Trials of Mana

Sviluppatore: Square Enix

Publisher: Square Enix

Genere: JRPG

Data di uscita: 24 aprile

Piattaforma: Steam



Trials of Mana offre nuova vita a Seiken Densetsu 3, JRPG pubblicato nel corso dell'ormai lontano 1995 e ora pronto a fare ritorno con una grafica 3D completamente rinnovata, un combat system rivisitato, un nuovo doppiaggio e colonna sonora rimasterizzata.

Il remake trasporta il giocatore in un mondo ricco di storia e magia, la cui essenza vitale è rappresentata dal Mana. Quest'ultimo sta tuttavia sparendo, mentre una grande minaccia riemerge da un passato remoto. Un'epopea avventurosa, il cui esito potrà differire a seconda del protagonista selezionato e dagli alleati che decideremo di accogliere lungo il cammino.



Predator: Hunting Grounds

Sviluppatore: IIIFonic

Publisher: SIE

Genere: Sparatutto multiplayer

Data di uscita: 24 Aprile

Piattaforma: Epic Games Store



In Predator: Hunting Grounds, il giocatore verrà teletrasportato all'interno di una misteriosa e pericolosa giungla, tra le cui fronde potrà scegliere di imbracciare armi umane nei panni di un soldato d'élite o di vestire i panni dell'iconica creatura aliena.

Il titolo offre un'esperienza di gioco multiplayer asimettrica di tipo 4v1. Un quartetto di esseri umani dovrà cercare di completare una serie di missioni senza farsi raggiungere ed eliminare dal Predator, impersonato da un quinto giocatore e determinato a restare l'unico superstite sul campo.



Gears Tactics

Sviluppatore: Splash Damage; The Coalition

Publisher: Xbox Game Studios

Genere: Strategia

Data di uscita: 28 Aprile

Piattaforma: Windows Store / Steam



Dopo il successo riscosso da Gears 5, la celebre serie abbandona temporaneamente il genere dei TPS per approdare nell'universo dei giochi strategici. Prende così vita Gears Tactics, titolo ambientato ben dodici anni prima dell'originale Gears of War.

Con un combat system a turni, il giocatore vestirà i panni del soldato ribelle Gabe Diaz, pronto a reclutare, addestrare e schierare la propria squadra personalizzata nel corso di un'intensa avventura. L'obiettivo finale sarà quello di raggiungere e abbattere Ukkon, leader delle Locuste.



Fallout 76

Sviluppatore: Bethesda

Publisher: Bethesda

Genere: GDR

Data di uscita: 14 Aprile

Piattaforma: Steam



Già disponibile su PC tramite Bethesda.net, Fallout 76 arriva ora anche su Steam, nel medesimo giorno che vedrà la pubblicazione della corposa espansione gratuita Wastelanders. Originariamente atteso per il 7 aprile, il lancio è stato protagonista di un leggero posticipo, causato dalle difficoltà sollevate dalla crisi internazionale connessa all'epidemia di Coronavirus.

Gli avventurieri attivi su PC potranno tornare a esplorare i panorami della Virginia Occidentale, animati dai contenuti di Wastelanders. L'espansione confezionata da Bethesda chiederà ai giocatori di accettare una nuova missione per conto del soprintendente e di destreggiarsi tra i numerosi nuovi contenuti, tra i quali figurano anche due ulteriori fazioni: i Coloni e i Predoni.



Moving Out

Sviluppatore: SMG Studio; Devm Games

Publisher: Team17 Digital

Genere: Indie

Data di uscita: 28 Aprile

Piattaforma: Steam



Tra una fisica di gioco realistica e folli richieste da parte dei propri concittadini, un professionista dei traslochi sarà chiamato a dare prova della propria abilità nella ridente cittadina di Packmore. Affrontando prove via via più complesse, il giocatore potrà raggiungere nuovi clienti, disseminati tra case infestate, periferie urbane, fattorie e molte altre location.

Con una vena di folle creatività, Moving Out promette di offrire una divertente esperienza, che potrà essere condivisa anche con gli amici, grazie all'implementazione di una modalità cooperativa locale fino a quattro giocatori.

Call of Duty Modern Warfare 2 Campaign Remastered

Sviluppatore: Beenox

Publisher: Activision

Genere: Sparatutto

Data di uscita: 30 aprile

Piattaforma: Battle.net



Già disponibile in esclusiva temporale su PlayStation 4, Call of Duty Modern Warfare 2 tornerà anche su PC a fine aprile con la campagna rimasterizzata, senza alcun contenuti multiplayer. Uscito originariamente nel 2009, lo sparatutto di Infinity Ward presenta una delle storie più coinvolgenti della serie, acclamata ancora oggi da pubblico e critica.

Oltre al gioco il pacchetto include anche un bundle dedicato a Ghost con alcuni oggetti e bonus da utilizzare in Call of Duty Modern Warfare e COD Warzone, preordini aperti da mercoledì 1 aprile esclusivamente su Battle.net.