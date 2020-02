Tutti i giochi in uscita su PC a febbraio 2020

Di ritorno dalle battaglie di Dragon Ball Z Kakarot e dalle battute di caccia nelle Distese Brinose di Monster Hunter World Iceborne, riprendiamo la nostra consueta rubrica dedicata ai videogiochi mensili in arrivo su PC.Gli appuntamenti in agenda per febbraio 2020 sono davvero tanti e comprendono, ad esempio, la Champion Edition di Street Fighter V, la versione rimasterizzata dell'iconica avventura strategica Wasteland, il primo videogioco occidentale di One Punch Man e il terzo capitolo di Monster Energy Supercross.



Per scoprire quali e quanti giochi sono destinati ad entrare a far parte della vostra ludoteca entro breve, non vi resta che seguirci e sfogliare insieme a noi la lista dei titoli in arrivo su PC per il mese di febbraio.

Zombie Army 4: Dead War

Sviluppatore: Rebellion

Publisher: Rebellion

Genere: Sparatutto

Data di uscita: 4 febbraio

Piattaforma: Epic Games Store



I ragazzi di Rebellion ci propongono l'ultimo capitolo della serie horror nata da una costola dello sparatutto "cecchinesco" Sniper Elite. Il titolo ambisce a regalarci un'esperienza di gioco ancora più intensa e profonda, merito dell'introduzione di armi ancora più letali e di tantissime trappole ambientali studiate per falciare le orde di non-morti nazisti che oseranno ostacolare il nostro cammino.

Ad arricchire ulteriormente l'offerta contenutistica di Dead War ci penserà poi un comparto multiplayer cooperativo con lobby da 4 utenti e sistema drop-in / drop-out che consentirà l'accesso immediato alle partite già iniziate. Meritevoli di attenzione sono poi gli sforzi profusi da Rebellion per condurci in scenari come l'Italia e reintrodurre la telecamera X-Ray per le uccisioni di zombie più spettacolari.

Monster Energy Supercross 3 - The Official Videogame

Sviluppatore: Milestone

Publisher: Milestone

Genere: Racing Game

Data di uscita: 4 febbraio

Piattaforma: Steam



Il team di Milestone ci propongono Monster Energy Supercross 3, il nuovo capitolo della serie racing incentrata sull'ultimo campionato AMA Supercross. Con questo gioco, gli sviluppatori italiani promettono di offrirci un progetto ricchissimo di novità e di contenuti, a cominciare da una Carriera che attraverserà tutte le tappe del campionato mondiale di Supercross.



Supercross 3 ci offrirà inoltre l'opportunità di correre in cooperativa con i nostri amici e di accedere a una modalità multiplayer con server dedicati. Tra gli altri punti qualificanti dell'opera di Milestone, citiamo l'adozione di nuovo motore per la gestione della fisica, l'utilizzo di modelli poligonali più complessi per moto e piloti e l'introduzione di scenari più dettagliati, di un profondo editor di tracciati e di un Creatore di Piloti.

The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics

Sviluppatore: BonusXP

Publisher: En Masse Entertainment

Genere: Strategico / Gioco di Ruolo

Data di uscita: 4 febbraio

Piattaforma: Steam



Sviluppato da BonusXP sotto l'egida di En Masse Entertainment, Age of Resistance Tactics è il tie-in della pellicola di Jim Henson The Dark Crystal e si appoggia a un sistema di gameplay prettamente strategico per narrare gli eventi del film fantasy di Henson da un nuovo punto di vista.



Age of Resistance Tactics ci consente di prendere il controllo di diverse unità e di muoverle all'interno di un'ambientazione strutturata in una griglia tattica. Ogni unità e personaggio a schermo sarà contraddistinto da un proprio set di attacchi, abilità e mosse, dando così modo agli appassionati del genere di sperimentare un ampio ventaglio di tattiche.

KUNAI

Sviluppatore: TurtleBlaze

Publisher: The Arcade Crew

Genere: Action Platform

Data di uscita: 6 febbraio

Piattaforma: Steam



KUNAI è un action platform a scorrimento ambientato in una dimensione in pixel art piena di enigmi da risolvere e di nemici da abbattere. La storia di questo insolito metroidvania in salsa retrò gravita attorno a Tabby, un tablet che ha raggiunto l'autocoscienza in un mondo post-apocalittico dominato da robot rivoltatisi contro il genere umano.

L'approccio scelto dagli sviluppatori diTurtleBlaze per rappresentare a schermo l'epopea sci-fi di Tabby ci consentirà di evolvere delle abilità di parkour ispirate alle tecniche ninja, il tutto nella speranza di acquisire l'esperienza e i poteri necessari a fermare una volta per tutte Lemonkus, la malvagia intelligenza artificiale che guida le macchine ribelli.

Azur Lane: Crosswave

Sviluppatore: Compile Heart

Publisher: Idea Factory

Genere: Action / Gioco di Ruolo

Data di uscita: 13 febbraio

Piattaforma: Steam



Realizzato su Unreal Engine, Azur Lane Crosswave è uno sparatutto a scorrimento laterale ambientato nel medesimo universo narrativo dell'omonima serie anime che vanta delle enormi ambientazioni tridimensionali in cel-shading e un ampio roster di personaggi.

In questa sua nuova edizione per PC, Crosswave attinge a piene mani dal lavoro svolto da Compile Heart con la versione del titolo pubblicata nel 2017 su sistemi mobile, seppur con delle novità contenutistiche degne di nota come quella rappresentata dalla riprogettazione del sistema di combattimento. Anche ai protagonisti è stata donata una serie inedita di abilità che gli consentiranno di ampliare il proprio ventaglio di tecniche di combattimento, e questo senza citare gli interventi compiuti sul comparto grafico e sull'intelligenza artificiale dei nemici.

Best Friend Forever

Sviluppatore: Starcolt

Publisher: Alliance

Genere: Gestionale / Simulatore

Data di uscita: 14 febbraio

Piattaforma: Steam



Fondendo gli elementi gestionali dei pet sim incentrati sulla cura degli animali alla dimensione narrativa delle simulazioni di appuntamenti romantici, Best Friend Forever promette di essere il primo videogioco di simulazione al mondo che prova a fornirci questa insolita commistione di generi.

Partendo da questa bizzarra premessa, gli sviluppatori del team Starcolt ambiscono a dare vita a un'avventura ruolistica quantomai profonda e, al tempo stesso, estremamente leggera. Il perno attorno al quale verterà l'intera esperienza ludica di Best Friend Forever saranno le attività da passare con il nostro amico a quattro zampe e le missioni di corteggiamento da affrontare flirtando con i ragazzi e le ragazze di Rainbow Bay, una comunità composta da giovani single in cerca dell'anima gemella.

Street Fighter V Champion Edition

Sviluppatore: Capcom

Publisher: Capcom

Genere: Picchiaduro

Data di uscita: 14 febbraio

Piattaforma: Steam



Street Fighter V Champion Edition è la nuova riedizione dell'iconico picchiaduro di Capcom, comprensiva di tutti i DLC già pubblicati dal lancio tranne le espansioni, i pacchetti aggiuntivi in esclusiva e gli oggetti ottenibili negli eventi eSport come i costumi Fighting Chance, gli outfit realizzati in collaborazione con gli sponsor e i contenuti legati al Capcom Pro Tour.

In questa sua nuova veste, Street Fighter 5 vanta un totale 40 personaggi e ben 200 costumi, così come il supporto al cross-play tra PC e PS4 e diverse migliorie e ottimizzazioni che spaziano dal bilanciamento delle abilità dei combattenti al netcode multiplayer, con interventi compiuti dagli sviluppatori giapponesi traendo spunto dai suggerimenti pervenuti dall'affiatata community di appassionati.

Warriors Orochi 4 Ultimate

Sviluppatore: Koei Tecmo

Publisher: Koei Tecmo

Genere: Action / Gioco di Ruolo

Data di uscita: 14 febbraio

Piattaforma: Steam



Con Warriors Orochi 4 Ultimate, le alte sfere di Koei Tecmo ampliano e arricchiscono l'offerta ludica dell'action GDR originario con l'aggiunta dei personaggi Gaia e Hades, ciascuno dotato di una linea narrativa parallela e complementare alla storia "maggiore" per dare l'opportunità ai fan della serie di sciogliere gli ultimi dubbi lasciati dalla trama primigenia.

Tra le altre aggiunte di Warriors Orochi 4 Ultimate, citiamo poi le modalità Infinity e Challenge e un più profondo sistema di gioco musou con Sacred Treasure e Switch Combo. Non meno interessante è poi la presenza di eroi Koei Tecmo come Giovanna d'Arco, Ryu Hayabusa e Achille, con relativi attacchi da sfoggiare in battaglia per aggiungere un pizzico di originalità e di varietà all'esperienza ludica.

ARK Genesis - Part One

Sviluppatore: Studio Wildcard

Publisher: Studio Wildcard

Genere: Action / Sandbox

Data di uscita: 25 febbraio

Piattaforma: Steam



ARK Genesis Part One è la nuova espansione di ARK Survival Evolved, l'avventura survival a mondo aperto di Studio Wildcard. Il primo DLC della serie Genesis ambisce a irrobustire l'offerta ludica e contenutistica del titolo attraverso l'aggiunta di una nuova area che introduce il bioma innevato.

Oltre all'immancabile aggiunta di nuove e originali creature da cacciare (o da cui fuggire a gambe levate), con ARK Genesis Part One assisteremo all'ingresso di ulteriori tipologie di nemici e di minacce ambientali, così come di nuovi elementi di equipaggiamento e di strutture da costruire tramite il sistema di crafting su cui si poggia quasi per intero l'architettura di gameplay di Survival Evolved.

Wasteland Remastered

Sviluppatore: InXile Entertainment

Publisher: InXile Entertainment

Genere: Strategico / Gioco di Ruolo

Data di uscita: 25 febbraio

Piattaforma: Steam, GOG, Microsoft Store



Nell'attesa di esplorare le lande post-apocalittiche di Wasteland 3, il team di InXile Entertainment si premurano di farci fare un tuffo nel passato attraverso la versione rimasterizzata del primo capitolo della saga sci-fi che ha anticipato l'epopea di Fallout. Wasteland ci proietta infatti nel ventunesimo secolo per farci indossare i panni dei sopravvissuti alla catastrofe nucleare globale provocata dalla guerra tra Stati Uniti e Unione Sovietica, un conflitto conclusosi con la distruzione di entrambe le superpotenze.

Come ogni buona Remaster che si rispetti, naturalmente anche la riedizione current-gen di Wasteland promette di offrirci un comparto grafico con modelli poligonali più complessi, texture ad alta definizione, effetti particellari evoluti, una risoluzione sensibilmente più elevata e un'interfaccia riprogettata.

Bastide

Sviluppatore: MedievalNexus

Publisher: MedievalNexus

Genere: Gestionale / Strategico

Data di uscita: 26 febbraio

Piattaforma: Steam



Cavalcando l'onda lunga del successo di Cities Skylines e della ritrovata popolarità dei gestionali cittadini, il team di MedievalNexus ha dato forma a Bastide, uno strategico in tempo reale che ci proietta nel tredicesimo secolo per farci interpretare il ruolo del Magister di un villaggio di contadini ansioso di prosperare e di espandersi per guadagnare l'indipendenza dal feudo locale.

Bastide è perciò un city builder medievale, con tutte le conseguenze che possiamo facilmente intuire in termini di attività da svolgere e di minacce da affrontare tra malattie, carestie, rigidi inverni e attacchi di predoni.

Romance of the Three Kingdoms XIV

Sviluppatore: Koei Tecmo

Publisher: Koei Tecmo

Genere: Simulazione / Strategico

Data di uscita: 28 febbraio

Piattaforma: Steam



Con Romance of the Three Kingdoms XIV, gli autori di Koei Tecmo danno seguito alle richieste degli appassionati e ci invitano a reimmergerci nelle atmosfere di questa iconica saga strategica ispirata ad uno dei quattro grandi romanzi della letteratura classica cinese.

L'ultimo atto di Romance of the Three Kingdoms riprende gli elementi cardine della serie e proverà a rielaborarli per fornirci un'esperienza ludica, grafica e narrativa più attuale. Tra le innovazioni introdotte degli sviluppatori giapponesi citiamo ad esempio la riformulazione del sistema deputato alla gestione della diplomazia, delle truppe schierate sul campo di battaglia e delle abilità dei loro comandanti, ciascuno dotato di abilità proprie da evolvere progredendo nell'avventura.

One Punch Man A Hero Nobody Knows

Sviluppatore: Spike Chunsoft

Publisher: Bandai Namco Entertainment

Genere: Adventure / Picchiaduro

Data di uscita: 28 febbraio

Piattaforma: Steam



Spike Chunsoft firma One Punch Man A Hero Nobody Knows, il primo videogioco "maggiore" di questa frizzante serie ad approdare in Occidente. Per l'occasione, gli sviluppatori giapponesi e i vertici di Bandai Namco contano di sorprenderci con un impianto ludico, narrativo e contenutistico di prim'ordine, capace di ricreare nel migliore dei modi l'universo del manga di One Punch Man e il carattere dei suoi protagonisti.

Oltre a delle frenetiche sfide 3 contro 3 in compagnia di Saitama e degli altri personaggi della saga nipponica di One Punch Man, il progetto di A Hero Nobody Knows si caratterizza per una storia che promette di essere quantomai profonda e per la presenza di un comodo editor di eroi che ci darà l'opportunità di modificare le abilità, le tecniche di combattimento, l'aspetto e il ventaglio di attacchi del nostro personaggio.