Tutti i nuovi giochi PC in uscita a maggio 2019

Le uscite PC di maggio 2019 sono guidate da RAGE 2, Total War: Three Kingdoms e Assetto Corsa Competizione, passando per Yakuza Kiwami 2, A Plague Tale: Innocence, Pathologic 2, Close to the Sun e Team Sonic Racing. Un mese piuttosto ricco che vede anche l'arrivo di collection e riedizioni come Sniper Elite V2 Remastered, Castlevania Anniversary Collection e Kingdom Come: Deliverance Royal Edition. Di seguito, tutte le uscite di maggio previste su Personal Computer.

Close to the Sun

Sviluppatore: Storm in a Teacup

Publisher: Storm in a Teacup

Genere: Avventura

Data di uscita prevista: 2 maggio

Piattaforma: Epic Games Store

Prezzo consigliato: 29,99 euro



La nuova avventura horror del team italiano Storm in a Teacup ci vede vestire i panni di Rose, una donna che si è imbarcata sulla Helios (una colossale e misteriosa nave creata da Nikola Tesla in persona) per mettersi alla ricerca della sorella.

Nel mondo di gioco - caratterizzato da uno stile art déco che richiama alla mente la Rapture di BioShock - le invenzioni e le scoperte del celebre fisico hanno avuto un impatto profondo sulla società, dando il via ad una seconda era di illuminismo scientifico. Il debutto di Close to the Sun è atteso in esclusiva su Epic Games Store il 2 maggio.

Shakedown Hawaii

Sviluppatore: Vblank Entertainment

Publisher: Vblank Entertainment

Genere: Azione

Data di uscita prevista: 7 maggio

Piattaforma: Epic Games Store

Prezzo consigliato: 19,99 euro



Sviluppato da Vblank Entertainment, Shakedown Hawaii viene definito come il seguito spirituale spirituale di Retro City Rampage: un gioco d'azione open world con visuale isometrica e uno stile grafico a 16-bit, un concentrato di colori sgargianti e azione esplosiva che nasce come parodia del mondo dei "Colletti Bianchi".

Costruite il vostro impero e diventate i dominatori assoluti delle Hawaii. Per riuscire nell'intento, però, sarete chiamati a usare dei metodi poco leciti...

Life is Strange 2 - Episodio 3: Wastelands

Sviluppatore: Dontnod Entertainment

Publisher: Square Enix

Genere: Avventura

Data di uscita prevista: 9 maggio

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: Non disponibile



Wastelands, il terzo episodio di Life is Strange 2, verrà pubblicato anche su PC (tramite Steam) il 9 maggio, consentendo ai giocatori di riprendere l'avventura da dove l'avevano interrotta con l'espidosio precedente. Sean e Daniel Diaz proseguiranno il loro viaggio verso il Messico, spingendosi fino alle foreste di sequoie della California.

In questo luogo i due fratelli si uniranno a una comunità di vagabondi, vivendo un'esperienza che li porterà a farsi nuovi amici e a scoprire altre cose su se stessi, approfondendo ulteriormente il loro rapporto.

Yakuza Kiwami 2

Sviluppatore: Studio Yakuza

Publisher: SEGA

Genere: Azione/Avventura

Data di uscita prevista: 9 maggio

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: 29,99 euro



Dopo l'ottima accoglienza riservata a Yakuza 0 e a Yakuza Kiwami, con il consacrato successo della serie anche in Occidente, il remake di Yakuza 2 si prepara a sua volta a sbarcare su PC il 9 maggio.

Oltre al comparto tecnico completamente rivisitato (il gioco è stato realizzato con il Dragon Engine di Yakuza 6), Yakuza Kiwami 2 introdurrà una serie di contenuti e caratteristiche inedite come il nuovo sistema di progressione e le sezioni dedicate al personaggio di Goro Majima, aggiunte per ricollegare le vicende del gioco agli eventi narrati nel prequel.

Sniper Elite V2 Remastered

Sviluppatore: Rebellion

Publisher: 505 Games

Genere: TPS

Data di uscita prevista: 14 maggio

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: 34,99 euro



Sniper Elite V2 Remastered si presenta come la versione definitiva del tps bellico di Rebellion incentrato sull'utilizzo del fucile di precisione. Il remaster include il gioco base e tutti i contenuti aggiuntivi pubblicati in seguito, oltre a diversi miglioramenti tecnici come un sistema di renderering modernizzato, effetti di post-processing più avanzati, modelli poligonali più definiti, texture ad alta risoluzione, un sistema particellare più ricco e naturalmente il supporto ai 4K.

Gli utenti in possesso della versione originale del gioco potranno effettuare l'upgrade alla Remastered con una spesa di 9,99 euro.

A Plague Tale: Innocence

Sviluppatore: Asobo Studio

Publisher: Focus Home Interactive

Genere: Azione Avventura

Data di uscita prevista: 14 maggio

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: 44,99 euro



A Plague Tale: Innocence, la promettente avventura stealth a base di enigmi di Asobo Studio, si svolge in una Francia medievale vessata dalla Santa Inquisizione e dalla peste nera, come testimonia il mare di ratti che ne ha invaso le campagne.

Fiaba delicata e tenera, ma oscura e incredibilmente cruda allo stesso tempo, il titolo promette di offrire un'esperienza di gioco dal forte impatto emotivo, mettendo di fronte agli orrori della guerra tre ragazzini innocenti. Per saperne di più sull'avventura di Asobo potete guardare la nostra Video Anteprima di A Plague Tale: Innocence.

RAGE 2

Sviluppatore: id Software

Publisher: Bethesda

Genere: FPS

Data di uscita prevista: 14 maggio

Piattaforma: Steam, Retail

Prezzo consigliato: 59,99 euro



Nato dall'inedita collaborazione tra id Software e Avalanche Studios, RAGE 2 si ambienta in un universo post apocalittico popolato da punk pazzoidi e aggressivi mutanti, proponendo al giocatore una grande varietà di armi da utilizzare sul campo di battaglia.

Una curiosa miscela con un pizzico di Mad Max a condire il tutto, per un'avventura che promette diverse ore di sana follia tra sparatorie al cardiopalma e furiose lotte a bordo di veicoli corazzati. L'uscita è fissata per il 14 maggio anche su PC.

Castlevania Anniversary Collection

Sviluppatore: Konami

Publisher: Konami

Genere: Azione Avventura

Data di uscita prevista: 16 maggio

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: Non disponibile



Castlevania Anniversary Collection include otto giochi della serie: Castlevania, Castlevania II Simon's Quest, Castlevania The Adventure, Castlevania III Dracula's Curse, Kid Dracula, Castlevania II Belmont's Revenge, Super Castlevania IV e Castlevania Bloodlines .

Oltre alla trilogia uscita su NES troviamo anche i primi due episodi per Game Boy e lo spin-off Kid Dracula, e i classici 16-bit Super Castlevania IV e Castlevania Bloodlines, ritenuti tra i migliori episodi della saga Konami, che per questa collection ha deciso di focalizzarsi sui titoli usciti fino alla prima metà degli anni '90.

Observation

Sviluppatore: No Code

Publisher: Devolver Digital

Genere: Azione Avventura

Data di uscita prevista: 21 maggio

Piattaforma: Epic Games Store

Prezzo consigliato: 24,99 euro



In Observation, nuova avventura sci-fi sviluppata da No Code e pubblicata da Devolver Digital, saremo chiamati a scoprire cosa è successo alla dottoressa Emma Fisher e al suo equipaggio attraverso gli occhi di S.A.M., l'intelligenza artificiale della stazione spaziale sulla quale sono ambientate le vicende.

Nello specifico, i giocatori dovranno prendere il controllo S.A.M. e assistere i sopravvissuti gestendo i sistemi elettronici della stazione, le porte, le camere e le varie strumentazioni di bordo, cercando di svelare tutti i misteri che aleggiano all'interno della stazione. Abbiamo provato Observation in esclusiva italiana, il resoconto sulle pagine di Everyeye!

Team Sonic Racing

Sviluppatore: Sumo Digital

Publisher: SEGA

Genere: Racing Game

Data di uscita prevista: 21 maggio

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: Non disponibile



Team Sonic Racing si presenta come il seguito spirituale di Sonic & Sega: All-Stars Racing. Sviluppato sempre da Sumo Digital, il gioco punta a migliorare e ampliare l'offerta ludica del predecessore, offrendosi come un kart racing game ancora più ricco sul piano delle modalità e della personalizzazione.

Sarà possibile gareggiare da soli o in compagnia, sfruttando la modalità multiplayer online o in co-op locale per sfidare gli altri utenti e collaborare con i propri amici utilizzando le meccaniche dinamiche del team. Il debutto è fissato per il 21 maggio anche su PC.

Total War Three Kingdoms

Sviluppatore: Creative Assembly

Publisher: SEGA

Genere: Strategico

Data di uscita prevista: 23 maggio

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: 59,99 euro



La serie strategica di Creative Assembly esplora per la prima volta l'antica Cina con Total War: Three Kingdoms, nuovo capitolo ambientato nel 190 d.C. durante lo sgretolamento della dinastia Han.

Il gioco seguirà le drammatiche vite e le imprese dei mitici Signori della Guerra Cinesi e dei loro servitori nel secondo e terzo secolo, mentre cercheranno di unire il paese sotto il loro dominio. Il debutto del titolo è fissato per il 23 maggio in esclusiva su PC. Nell'attesa potete leggere le nostre impressioni emerse dal provato di Total War: Three Kingdoms.

Pathologic 2

Sviluppatore: Ice-Pick Lodge

Publisher: tinyBuild

Genere: Avventura

Data di uscita prevista: 23 maggio

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: Non disponibile



Anche se il titolo lascerebbe pensare a un sequel, Pathologic 2 si presenta a tutte gli effetti come il remake di Pathologic, originale avventura horror dalle tinte surreali di Ice-Pick Lodge. Il gioco è ambientato in un villaggio colpito da un male oscuro, con il protagonista incaricato di trovare una cura per i vari abitanti della comunità.

Per farlo avrà a disposizione solo 12 giorni, un limite di tempo che costringerà i giocatori a ponderare con estrema cure le proprie scelte, decidendo di chi potersi fidare e da chi guardarsi le spalle. Il debutto del titolo è fissato per il 23 maggio su Steam.

Layers of Fear 2

Sviluppatore: Bloober Team

Publisher: Gun Media

Genere: Avventura

Data di uscita prevista: 28 maggio

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: Non disponibile



Il 28 maggio sarà anche il turno di Layers of Fear 2, seguito dell'apprezzata avventura horror di Bloober Team. Questa volta si vestiranno i panni di un attore hollywoodiano che, in risposta alla chiamata di un enigmatico regista, si dirige a bordo di una nave nel bel mezzo dell'oceano per girare un film.

Le cose prenderanno presto una brutta piega, catapultando i giocatori in un incubo di stampo lovercraftiano. Il gioco sarà disponibile a partire dal 28 maggio anche su PC (tramite Steam).

Kingdom Come: Deliverance Royal Edition

Sviluppatore: Warhorse Studios

Publisher: Warhorse Studios

Genere: Gioco di Ruolo

Data di uscita prevista: 28 maggio

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: Non disponibile



Dopo il debutto su PC dello scorso febbraio, Kingdom Come: Deliverance si prepara a tornare sugli scaffali il 28 maggio con la Royal Edition, edizione che include il gioco base e tutti i DLC (gratuiti e a pagamento) pubblicati finora.

Tra i contenuti aggiuntivi presenti nel pacchetto segnaliamo Treasures of the Past, From The Ashes, The Amorous Adventures of bold Sir Hans Capon e Band of Bastards. Inoltre, tutti coloro che acquisteranno la Royal Edition riceveranno il DLC "A Woman's Lo" al momento della sua pubblicazione.

Assetto Corsa Competizione

Sviluppatore: Kunos Simulazioni

Publisher: 505 Games

Genere: Simulatore di guida

Data di uscita prevista: 29 maggio

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: 44,99 euro



Dopo il debutto in accesso anticipato dello scorso settembre, la versione 1.0 di Assetto Corsa Competizione si prepara ad arrivare su Steam il 29 maggio. Il nuovo simulatore di guida di Kunos punta a definire nuovi standard tecnici e grafici, avvalendosi delle potenzialità garantite dall'Unreal Engine 4 e dalla tecnologia LaserScan impiegata per riprodurre fedelmente i tracciati.

I giocatori potranno vivere in prima persona l'atmosfera del Campionato omologato FIA GT3, gareggiando con i piloti, i team e le vetture ufficiali della competizione, sia nel comparto single plyer che in multiplayer.

Conan Unconquered

Sviluppatore: Petroglyph

Publisher: Funcom

Genere: RTS

Data di uscita prevista: 30 maggio

Piattaforma: Steam

Prezzo consigliato: 29,99 euro



Ambientato nel mondo di Conan il Barbaro, Conan Unconquered si presenta come un RTS che chiede ai giocatori di costruire una roccaforte e addestrare un esercito invincibile per sopravvivere alle spietate orde di Hyboria.

Per evitare l'annientamento sarà necessario gestire sapientemente le risorse, scoprire nuove tecnologie e reclutare un esercito sempre più forte. Oltre alla modalità per giocatore singolo, sarà inclusa anche la cooperativa per due giocatori in cui bisognerà condividere la base e lottare per un obiettivo comune.