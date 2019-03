Tutti i nuovi giochi per PS4 e Xbox One in uscita ad aprile 2019

Dopo le numerose uscite di marzo, aprile si presenta come un mese più tranquillo ma non per questo privo di titoli interessanti. Tra i giochi di punta troviamo Mortal Kombat 11, il nuovo capitolo della cruenta serie picchiaduro a opera di Netherrealm, e Days Gone, l'attesa esclusiva di Sony Bend che promette di ritagliarsi un posto di rilievo tra i survival game open world, senza dimenticare il remaster di Borderlands. Di seguito, tutti i giochi in uscita ad aprile 2019.

Borderlands Game of the Year Edition

Sviluppatore: Gearbox

Publisher: Gearbox

Genere: FPS

Data di uscita prevista: 3 aprile

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Il primo capitolo di Borderlands torna su PlayStation 4 e Xbox One il 3 aprile, con un remaster che include il gioco base e tutti i contenuti aggiuntivi pubblicati in seguito. Borderlands Games of the Year Edition può vantare un comparto grafico migliorato, texture in alta definizione e supporto alla risoluzione 4K su PS4 Pro e Xbox One.

Oltre a poter affrontare l'avventura da soli, i giocatori potranno esplorare i deserti di Pandora in una modalità cooperativa a schermo condiviso, con la possibilità di affrontare l'avventura anche in co-op online. Se volete rinfrescarvi la memoria, vi rimandiamo alla recensione di Borderlands, uscito nel 2009 su PC, PS3 e Xbox 360.

Phoenix Wright Ace Attorney Trilogy

Sviluppatore: Capcom

Publisher: Capcom

Genere: Avventura

Data di uscita prevista: 9 aprile

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Il 9 aprile sarà il turno di Phoenix Wright Ace Attorney Trilogy, raccolta in arrivo sia su PlayStation 4 che su Xbox One. Il pacchetto comprende le versioni complete di Phoenix Wright Ace Attorney, Phoenix Wright Ace Attorney Justice For All e Phoenix Wright Ace Attorney Trials and Tribulations, tradotti in giapponese e in inglese.

Un'ottima occasione per tornare a vestire i panni di Phoenix Wright, recuperando tutti e 14 gli episodi dei primi tre capitoli della serie.

Falcon Age

Sviluppatore: Outerloop Games

Publisher: Outerloop Games

Genere: Azione/Avventura

Data di uscita prevista: 9 aprile

Piattaforma: PlayStation 4



In Falcon Age vestiremo i panni di Ara, una ragazza dedita all'antica arte della falconeria. Durante l'avventura stringeremo un forte legame con il nostro falco, contando sul suo aiuto per combattere contro i colonizzatori automatizzati che hanno invaso il mondo.

Tra un combattimento e l'altro potremo esplorare una vasta area di gioco, cacciare, coltivare e craftare vari oggetti. Il gioco arriverà nel corso del 2019 su PlayStation 4, con incluso il completo supporto a PlayStation VR.

Earth Defense Force Iron Rain

Sviluppatore: Yuke's

Publisher: D3 Publisher

Genere: TPS

Data di uscita prevista: 11 aprile

Piattaforma: PlayStation 4



Earth Defense Force: Iron Rain è ambientato a dieci anni di distannza dalla prima guerra contro gli aggressori alieni. Il gioco vede l'introduzione di nuovi nemici e nuovi veicoli pesanti, con Ryu Oyama a curare il design delle creature e il compositore della serie Resident Evil Takashi Niigaki dietro il theme tune "Iron Rain: nozomi".

Dopo il debutto in Giappone, il nuovo capitolo di Earth Defense Force si prepara ad arrivare anche in Europa l'11 aprile su PlayStation 4.

World War Z

Sviluppatore: Saber Interactive

Publisher: Warner Bros. Entertainment

Genere: Azione

Data di uscita prevista: 16 aprile

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Ispirato al film World War Z e al romanzo di Max Brooks, il gioco sviluppato da Saber Interactive intende portare qualche intrigante novità nel panorama degli zombie game.

La caratteristica che più spicca sulle altre è la peculiare gestione delle maree di non morti, che si muovono con coerenza e con un realismo mai visto prima d'ora. Per il resto, World War Z si configura come uno sparatutto in terza persona cooperativo in cui l'obiettivo è resistere a orde di zombie progressivamente sempre più difficili da gestire.

Ghost Giant

Sviluppatore: Zoink Games

Publisher: Zoink Games

Genere: Avventura

Data di uscita prevista: 16 aprile

Piattaforma: PlayStation 4



Dagli autori di Fe arriva Ghost Giant, una nuova avventura cartoonesca per Playstation VR in arrivo il 16 aprile. Tramite la visuale dall'alto e i controlli di movimento, i giocatori potranno interagire con l'ambiente per risolvere una serie di enigmi ambientali e liberare la strada al simpatico protagonista.

Un'impostazione di gioco che per certi versi sembra ricordare Moss, e che a sua volta potrebbe riuscire a sfruttare le caratteristiche della Realtà Virtuale regalando un'esperienza altrettanto interessante. Abbiamo provato Ghost Giant per PSVR a New York, ecco le nostre impressioni in attesa della recensione.

Dreams Accesso Anticipato

Sviluppatore: Media Molecule

Publisher: Sony Interactive Entertainment

Genere: Creatività

Data di uscita prevista: 16 aprile

Piattaforma: PlayStation 4



Con Dreams, Sony sperimenta l'Accesso Anticipato su PlayStation 4: il nuovo progetto di Media Molecule, annunciato nel lontano 2014, si prepara a vedere la luce in Early Access il 16 aprile. Questa versione non includerà tutti gli strumenti della versione completa ma gli sviluppatori hanno promesso aggiornamenti continui per aggiungere nuovi contenuti, mentre la modalità Dreams VR in Realtà Virtuale non sarà inclusa nell'Accesso Anticipato.

Dreams Early Access costa 29.99 euro, Sony fa sapere che "i posti disponibili sono limitati" e dunque non tutti gli acquirenti potrebbero riuscire ad accedere a questa fase, tuttavia non preoccupatevi perchè in ogni caso acquistando ora Dreams riceverete la versione completa non appena questa sarà disponibile. Se volete rinfrescarvi la memoria, vi rimandiamo alla prova dell'Early Access di Dreams, che abbiamo potuto testare a febbraio nel corso di una visita agli studi di Media Molecule.

Konami Arcade Classics Anniversary Collection

Sviluppatore: Konami

Publisher: Konami

Genere: Arcade

Data di uscita prevista: 18 aprile

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



La Konami Arcade Classics Anniversary Collection si prepara a debuttare su PS4 e Xbox One il 18 aprile. La raccolta è stata realizzata per festeggiare il cinquantesimo anniversario della compagnia giapponese, e include otto classici arcade: Life Force (Salamander), Vulcan Venture (Gradius II), Nemesis (Gradius), Typhoon (A-JAX), Haunted Castle, Thuder Cross, Scramble e TwinBee.

Il pacchetto sarà accompagnato da uno speciale "Bonus Book" digitale con artwork, bozzetti preparatori, video dietro le quinte, interviste con gli sviluppatori e altro ancora.

Jupiter & Mars

Sviluppatore: Tantalus

Publisher: Tigertron

Genere: Avventura

Data di uscita prevista: 22 aprile

Piattaforma: PlayStation 4



Jupiter & Mars ci vedrà esplorare le profondità marine di una Terra del futuro in cui gli esseri umani sono spariti. La vita negli oceani è tornata agli antichi splendori, e ha visto il ritorno di alcune specie estinte da molto tempo.

Gli artefatti degli uomini sono però ancora presenti, e una razza elite di balene, gli Elders, ha dato il compito a due delfini - Jupiter e Mars - di trovare e disabilitare una rete di installazioni che sta mettendo in pericolo la vita sottomarina. Grazie al supporto PSVR, l'avventura potrà essere giocata interamente anche in realtà virtuale, a tutto beneficio dell'immersione.

Mortal Kombat 11

Sviluppatore: NetherRealm Studios

Publisher: Warner Bros. Interactive

Genere: Picchiaduro

Data di uscita prevista: 23 aprile

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Annunciato ai The Game Awards 2018 con uno spettacolare trailer in CGI, Mortal Kombat 11 segna il ritorno della violentissima saga a opera di Netherrealm: in uscita il 23 aprile, il picchiaduro promette ai propri estimatori tantissime possibilità di personalizzazione, configurandosi come il capitolo più ambizioso della serie.

Dopo la beta tenutasi a marzo su PlayStation 4 e Xbox One, finalmente i kombattenti potranno mettere mano alla versione completa del gioco, sconfiggendo i loro avversari sul campo di battaglia a colpi di fatality. Per approfondire, vi invitiamo a scoprire la trama di Mortal Kombat 11.

Days Gone

Sviluppatore: Sony Bend

Publisher: Sony Interactive Entertainment

Genere: Azione/Avventura

Data di uscita prevista: 26 aprile

Piattaforma: PlayStation 4



Nel nuovo progetto di Sony Bend saremo catapultati in un mondo piagato da un'infezione che ha trasformato gli esseri umani in zombie: Days Gone scaglia i giocatori all'interno di un'ambientazione open world estremamente dettagliata e caratterizzata, liberamente esplorabile a bordo di una sfrecciante motocicletta.

Una nuova esclusiva PS4 che potrebbe conquistare facilmente i cuori degli appassionati del genere, e che si prepara finalmente a debuttare sulla console Sony il 26 aprile. Recentemente abbiamo intervistato John Garvin, Direttore Creativo di Days Gone, che ci ha parlato di storia, narrazione e gameplay...

Fade to Silence

Sviluppatore: Black Forest Games

Publisher: THQ Nordic

Genere: Survival Game

Data di uscita prevista: 30 aprile

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Dopo la fase di early access, la versione completa di Fade to Silence si prepara finalmente ad approdare su PlayStation 4 e Xbox One il 30 aprile. Il titolo si presenta come un survival in terza persona, dove i giocatori saranno chiamati a sopravvivere in una landa innevata invasa da mostri ostili.

Per prepararsi alla lotta sarà possibile darsi alla costruzione della propria base e alla raccolta di oggetti e materie prime. Il crafting e la caccia, in particolare, ricopriranno un ruolo di primaria importanza nell'economia delle meccaniche di gioco.

Super Meat Boy Forever

Sviluppatore: Team Meat

Publisher: Team Meat

Genere: Platform

Data di uscita prevista: aprile

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Il nuovo capitolo di Super Meat Boy vanterà 7200 combinazioni di livelli che verranno utilizzate per creare un'infinità di missioni hardcore da affrontare nel corso dell'avventura. Il gioco ricalca la struttura del primo capitolo, aggiungendo nuovi stage e meccaniche inedite, con boss e nuove dinamiche platform.

Ciascun elemento del comparto grafico, inoltre, è stato disegnato a mano per esaltare il sistema particellare deputato alla gestione degli effetti splatter, così da rendere ancora più cruento e visivamente punitivo l'inevitabile sopraggiungere del game over. Abbiamo provato Super Meat Boy Forever la scorsa estate, tra poco potremo mettere le mani sulla versione completa.