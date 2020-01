Tutti i nuovi giochi in uscita su PC a gennaio 2020

Con il primo mese dell'anno che celebra la nuova decade videoludica, e l'inebriante promessa dell'ennesima rivoluzione dell'intrattenimento digitale che ci attende tra servizi in game streaming e piattaforme next-gen, rimaniamo saldamente ancorati alle nostre care, vecchie abitudini da PC gamer e alla proverbiale lista dei giochi in uscita.



A gennaio, gli irriducibili della combo mouse e tastiera avranno parecchie occasioni per riattizzare la propria passione negli universi virtuali di titoli come Monster Hunter World Iceborne, Dragon Ball Z Kakarot e Journey to the Savage Planet.

Senza indugiare oltre, vi lasciamo quindi alla lista dei videogiochi in arrivo su PC nel corso del mese di gennaio.

Monster Hunter World Iceborne

Sviluppatore: Capcom

Publisher: Capcom

Genere: Action / Gioco di Ruolo

Data di uscita: 9 gennaio

Piattaforma: Steam



La prima espansione di Monster Hunter World ci porta nelle Distese Brinose per moltiplicare le ore di gioco, e quindi di divertimento, garantite dal kolossal action ruolistico di Capcom curato dal team di Kaname Fujioka.

Tra le tante novità che caratterizzano l'offerta ludica di Monster Hunter World Iceborne troviamo il Master Rank, tantissime armi inedite, una zona tutta nuova da esplorare e spettacolari battute di caccia contro mostri straordinariamente feroci. La regione delle Distese Brinose è la più grande mai apparsa in MHW, e già questo rappresenta un chiaro indizio delle ambizioni nutrite da Capcom.



Esplorando le lande ghiacciate di questo scenario, e ripercorrendo la strada battuta nelle ambientazioni precedenti, potremo incrociare lo sguardo minaccioso di creature ancora più devastanti: anche per questo, Capcom ha ben pensato di ampliare il ventaglio di attacchi e abilità a nostra disposizione con una serie di equipaggiamenti e tecniche nuovi di pacca.

AO Tennis 2

Sviluppatore: Big Ant Studios

Publisher: BigBen Interactive

Genere: Sportivo

Data di uscita: 9 gennaio

Piattaforma: Steam



AO Tennis 2 è il nuovo capitolo della serie sportiva di Bigben Interactive su licenza ufficiale degli Australian Open, uno dei tornei più importanti di questa nobile disciplina. Il progetto, curato ancora una volta da Big Ant Studios, sarà foriero di novità sia dal punto di vista contenutistico che meramente grafico.

Tra le sorprese riservateci dal team di Big Ant troveremo infatti delle meccaniche di gameplay più duttili, capaci cioè di aderire ai gusti e alle esigenze dei più esperti e dei freschi appassionati di giochi di tennis. Parallelamente alla revisione dell'impianto ludico ci sarà poi un comparto grafico più curato, una pletora di modalità single player e multiplayer a cui partecipare e, ultimo ma decisamente non per ordine di importanza, un editor per creare atleti e arene personalizzati.

Lightmatter

Sviluppatore: Tunnel Vision Games

Publisher: Aspyr Media

Genere: Avventura / Puzzle

Data di uscita: 15 gennaio

Piattaforma: Steam



Il puzzle game in prima persona del team di Tunnel Vision è una lettera d'amore indirizzata a tutti gli appassionati del genere: Lightmatter ci colloca infatti nel bel mezzo di una struttura ipertecnologica sfuggita al controllo dei suoi creatori e, per questo, ansiosa di abbattere ogni visitatore disseminando il complesso di trappole ed enigmi ambientali mortali.

L'impianto di gioco di Lightmatter utilizza la luce, e le ombre, per spingere l'utente a ingegnarsi per risolvere rompicapi sempre più elaborati che prevedono l'utilizzo intelligente degli strumenti collocati nello scenario. Ogni passo falso viene pagato a caro prezzo, perché in Lightmatter il nostro vero nemico non è la trappola che si cela nell'ombra a pochi centimetri di distanza dal nostro alter ego, ma l'oscurità stessa.

The Alliance Alive HD Remastered

Sviluppatore: Cattle Call

Publisher: NIS America Inc.

Genere: Action / Gioco di Ruolo

Data di uscita: 16 gennaio

Piattaforma: Steam



The Alliance Alive HD Remastered è la riedizione per PC delparticolare gioco di ruolo pubblicato su 3DS dal team di FuRyu diretto da Yoshitaka Murayama. La versione HD Remastered è curata dal team di Cattle Call sotto l'egida di NIS America e comprende tutta una serie di migliorie e di innovazioni che si innestano nella consolidata offerta del titolo originario.

Oltre all'ovvia revisione del comparto grafico, la nuova edizione di The Alliance Alive include animazioni completamente riscritte per i personaggi e i nemici, un'interfaccia stravolta per accogliere i controlli tramite mouse e tastiera e una componente free roaming più curata.

Super Crush KO

Sviluppatore: Mobeen Fikree

Publisher: Vertex Pop

Genere: Azione / Picchiaduro

Data di uscita: 16 gennaio

Piattaforma: Steam



Il nuovo metroidvania a scorrimento venato di elementi survival di Mobeen Fikree e Vertex Pop è ambientato tra i grattacieli di una città futuristica tanto scintillante quanto asettica. Super Crush KO si focalizza sulle gesta compiute da Karen, una ragazza desiderosa di riabbracciare Chubbz, il suo amato gattino rapito da una schiera di robot assassini.

Il sistema di combattimento e le sessioni platform sono pensati per offrire una viva rappresentazione della rabbia che anima la protagonista nella sua battaglia contro i cyborg. L'amore che la lega a Chubbz la spingerà infatti a fronteggiare intere orde di esseri meccanici, portandola addirittura a diventare l'ultima speranza di sopravvivenza del genere umano.

Dragon Ball Z Kakarot

Sviluppatore: CyberConnect 2

Publisher: Bandai Namco

Genere: Action / Gioco di Ruolo

Data di uscita: 17 gennaio

Piattaforma: Steam



Dragon Ball Z Kakarot, il kolossal action ruolistico di CyberConnect2 e Bandai Namco, si appresta a sbarcare su PC per farci rivivere tutte le emozioni del famoso manga e anime di Akira Toriyama. Il nuovo titolo degli sviluppatori giapponesi prova infatti a coniugare la libertà degli action ruolistici a mondo aperto con la profondità narrativa delle avventure più lineari, il tutto calato in un contesto autoriale che attinge a piene mani dalla storia e dagli eventi che hanno contraddistinto la saga di Goku.

I cultori della saga di Dragon Ball, di conseguenza, non avranno solamente l'opportunità di ripercorrere le tappe fondamentali dell'epopea del celebre Saiyan, ma potranno rivivere i momenti più emozionanti della storia degli altri protagonisti e villain, il tutto attraverso una serie di missioni e di attività che copriranno diversi archi narrativi.



A irrobustire ulteriormente l'offerta contenutistica di CyberConnect 2 troveremo poi un comparto grafico estremamente curato e una componente picchiaduro in grado di ricreare le battaglie più celebri degli eroi e degli antieroi dell'universo di DBZ.

The Walking Dead: Saints & Sinners

Sviluppatore: Skydance Interactive

Publisher: Skydance Interactive

Genere: Action in Prima Persona

Data di uscita: 23 gennaio

Piattaforma: Steam (giocabile solo in VR)



Presentato nel luglio del 2018, il progetto VR a firma di Skydance Interactive ci vedrà partecipare a una serie di attività nel mondo post-apocalittico di The Walking dead in cui dovremo reperire le risorse necessarie alla sopravvivenza della nostra comunità.

La trama di Saints and Sinner è curata nientemeno che da Robert Kirkman, il papà della serie di TWD. Le sfide offerteci dal titolo, anche per questo, saranno molteplici e verteranno tutte attorno alla ricerca degli oggetti, degli equipaggiamenti, delle armi e delle risorse presenti all'interno di uno scenario horror dominato da zombie e predoni. Anche in virtù del contesto VR, il gioco sarà votato all'azione e presenterà un campionario estremamente ricco di animazioni, soprattutto nell'utilizzo delle armi da fuoco e nell'impiego degli attacchi corpo a corpo per respingere gli assalti dei non morti a suon di calci e pugni.

Commandos 2 HD Remaster

Sviluppatore: Pyro Studios

Publisher: Kalypso Media

Genere: Strategico in Tempo Reale

Data di uscita: 24 gennaio

Piattaforma: Steam



Realizzato dai Pyro Studios e pubblicato da Kalypso Media, Commandos 2 HD Remaster è la riedizione in alta definizione di uno dei giochi strategici ad ambientazione bellica più amati dai cultori del genere su PC.

Nel titolo, gli utenti dovranno assumere il controllo di un manipolo di soldati d'élite per portare a termine delle missioni ricavandosi a suon di bombe e di pallottole uno spazio tra le linee nemiche. La versione rimasterizzata vanterà tutti i contenuti del gioco originale e comprenderà delle ambientazioni completamente riscritte, un'interfaccia rinnovata, personaggi con animazioni migliorate, un nuovo sistema di controllo e degli effetti particellari più evoluti e realistici.

Warcraft 3: Reforged

Sviluppatore: Blizzard Entertainment

Publisher: Blizzard Entertainment

Genere: Strategico in Tempo Reale

Data di uscita: 28 gennaio

Piattaforma: Battle.net



Dopo una lunga serie di test condotti per garantire che lo sviluppo del progetto fosse in linea con le aspettative degli appassionati, Blizzard Entertainment si dice pronta a lanciare su PC l'attesissimo strategico in tempo reale Warcraft 3 Reforged.

Con la riedizione HD dello storico RTS, Blizzard promette di svecchiare le formule ludiche e il comparto grafico del capolavoro del 2002 per donargli una veste completamente nuova che prevede la riscrittura di personaggi, strutture, interfaccia e ambientazioni, il tutto in funzione dell'utilizzo di texture ad altissima definizione, di nuovi effetti particellari e fisici, di scene in cinematica inedite e di un audio ridoppiato.

DCL The Game

Sviluppatore: Climax Studios

Publisher: THQ Nordic

Genere: Sportivo Arcade

Data di uscita: 28 gennaio

Piattaforma: Steam



DCL The Game è il videogioco su licenza ufficiale della Drone Champions League, la principale competizione sportiva internazionale dedicata alle sfide tra droni.

Tra halfpipe spettacolari e sorpassi fulminei, il simulatore arcade degli studi Climax ci permette di impersonare uno dei 200 partecipanti all'evento e di lanciarci alla conquista del trofeo finale scalando le classifiche mondiali. Tra le modalità accessibili sin dal lancio, citiamo quelle Arcade, GPS, Angle e Macro, ciascuna in grado di dare carattere al titolo e di offrirci un'esperienza ludica varia e interessante.

Journey to the Savage Planet

Sviluppatore: Typhoon Studios

Publisher: 505 Games

Genere: Avventura / Platform

Data di uscita: 28 gennaio

Piattaforma: Epic Games Store



Journey to the Savage Planet pone gli appassionati di avventure sci-fi nella condizione di esplorare un pianeta alieno estremamente bizzarro ed esotico: non a caso, il progetto viene considerato come una delle potenziali sorprese d'inizio 2020.

Una volta indossata la tuta spaziale di un dipendente della Kindred Aerospace, la nostra missione sarà quella di studiare le creature e gli insoliti biomi di questo mondo extraterrestre per fornire ai futuri coloni tutti gli strumenti per sopravvivere ai pericoli di AR-Y 26. Ciò che rende davvero interessante questo titolo è però la squisita vena citazionista delle opere di fantascienza della prima metà del '900, così come il suo comparto grafico e artistico e la promessa di un gameplay quantomai variegato e originale.

Coffee Talk

Sviluppatore: Toge Productions

Publisher: Toge Productions

Genere: Avventura Testuale

Data di uscita: 29 gennaio

Piattaforma: Steam



Coffee Talk è un'avventura testuale firmata dal team di Toge Productions che pone l'utente nel ruolo di un barista di Seattle chiamato a dispensare consigli ai suoi bizzosi clienti in un turbinio di cocktail e bevande.

Il nostro bar sarà collocato in una Seattle proveniente da una dimensione parallela, popolata da esseri umani ibridati a creature fantasy come sirene, minotauri, elfi e orchi. Il bizzarro concept elaborato dal team di Toge promette di riverberarsi positivamente sul tasso di originalità delle sessioni di gameplay che caratterizzeranno le missioni offerteci dalla storia.



Gli insoliti ingredienti che dovremo utilizzare per esaudire i desideri dei clienti, e gli altrettanto atipici cocktail preparati, saranno lo spunto perfetto per instaurare un dialogo con i mostri che varcheranno la soglia del nostro locale in cerca di ristoro e di una voce amica.

Skellboy

Sviluppatore: Umaiki Games

Publisher: Umaiki Games

Genere: Azione / Avventura

Data di uscita: 30 gennaio

Piattaforma: Steam



Il nuovo action roguelike di Umaiki Games è incentrato sulla figura di Skippy, uno scheletro quadrato e flessibile che deve fronteggiare il mago di corte del Regno di Cubold prima che quest'ultimo evochi il suo esercito di non morti.

Con questa ispirata avventura in pixel art, il team di Umaiki ci permetterà di modificare a piacimento le parti del corpo del nostro alter ego per fargli adottare gli stili di combattimento più disparati. La progressione metroidvania dell'avventura ci sarà poi un ampio ventaglio di armi, elementi di equipaggiamento e abilità da acquisire superando le orde di creature che popolano i dungeon di Skellboy.