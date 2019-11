Uscite Nintendo Switch: i nuovi giochi di dicembre 2019

Per l'utenza Nintendo Switch, i mesi tra settembre e novembre hanno rappresentato un periodo semplicemente incredibile, con l'arrivo sulla piattaforma ibrida della casa di Kyoto di kolossal multimilionari del calibro di Zelda Link's Awakening, Luigi's Mansion 3 e Pokemon Spada e Scudo.



Come da tradizione per il colosso videoludico giapponese, quello di dicembre costituisce però un mese interlocutorio che serve a fare da ponte tra questo e il prossimo anno. Pur senza possedere il fascino delle sessioni di esplorazione condotte sull'isola Koholint, tra le stanze infestate dell'Hotel Miramostri o nelle regioni selvagge di Galar, le attività che ci attendono negli universi virtuali dei giochi in arrivo a dicembre su Switch sono comunque interessanti, specie in funzione del tempo libero che, si spera, riusciremo a ritagliarci tra gli impegni scolastici o lavorativi nel corso delle prossime festività natalizie. Scopriamo allora quali videogiochi sono destinati ad approdare sulle bianche sponde della console della Grande N nell'ultimo mese del 2019.

One Finger Death Punch 2

Sviluppatore: Silver Dollar Games

Publisher: Silver Dollar Games

Genere: Azione / Platform

Data di uscita: 2 dicembre

Piattaforma: Nintendo Switch



Con il secondo, attesissimo atto della serie picchiaduro in salsa brawler di OFDP, gli autori di Silver Dollar Games partono dalle solide fondamenta dell'episodio precedente per edificare un'impalcatura ludica e contenutistica ancora più profonda.

Lo scontato ritorno del sistema di combattimento basato sulla pressione di soli due tasti serve infatti ad accompagnare i fan vecchi e nuovi di questa IP in un viaggio interattivo estremamente adrenalinico, con più di 26 abilità e tecniche di kung-fu da sbloccare a suon di mazzate.

SaGa Scarlet Grace Ambitions

Sviluppatore: Square Enix

Publisher: Square Enix

Genere: J-RPG

Data di uscita: 3 dicembre

Piattaforma: Nintendo Switch



A tre anni dal lancio in madrepatria, SaGa Scarlet Grace approda finalmente sul mercato occidentale in una versione che, come suggeriscono le Ambizioni manifestate da Square Enix nel titolo, propone diverse migliorie e ottimizzazioni che faranno certamente piacere agli appassionati di J-RPG europei e nordamericani.

Oltre all'immancabile revisione del comparto grafico e dell'interfaccia, l'avventura di Urpina , Taria, Balmant e Leonard guadagnerà su Nintendo Switch delle linee di dialogo impreziosite dalla voce di ciascun personaggio e due eroi aggiuntivi, ciascuno con la propria storia unica da dipanare approcciandoci alle sfide del titolo attravero il loro punto di vista.

Skellboy

Sviluppatore: UmaikiGames

Publisher: UmaikiGames

Genere: Azione / Avventura

Data di uscita: 3 dicembre

Piattaforma: Nintendo Switch



Presentata alla Gamescom dell'agosto di quest'anno dagli autori di UmaikiGames, la frizzante avventura in salsa action ruolistica di Skellboy narra la storia di Skippy, uno scheletro quadrato e flessibile chiamato a imbracciare le armi per impedire al mago di corte del Regno di Cubold di servirsi del suo esercito di non morti per salire al trono.

Tra i punti qualificanti dell'opera, citiamo lo squisito comparto grafico in pixel art, l'ampia personalizzazione del proprio alter-ego, delle missioni dalla progressione tipicamente metroidvania e la possibilità, per l'utente, di esplorare dungeon pieni zeppi di nemici e di tesori da scoprire.

Alien Isolation

Sviluppatore: Creative Assembly, Feral Interactive

Publisher: SEGA

Genere: Survival Horror

Data di uscita: 5 dicembre

Piattaforma: Nintendo Switch



Alien Isolation, lo straordinario survival horror di Creative Assembly lanciato originariamente da SEGA nel periodo a cavallo tra questa e la passata generazione di console, approda finalmente su Nintendo Switch grazie al porting effettuato da Feral Interactive.

In questa sua nuova forma, l'avventura a tinte oscure vissuta dalla figlia di Ellen Ripley e dallo Xenomorfo che infesta la Sevastopol guadagna il supporto pieno al Rumble HD e al giroscopio per i controlli, oltre a tutti i contenuti che hanno contraddistinto l'avventura base e le sfide legate alle sette espansioni successive, ivi compresa la missione Unica Superstite con protagonista la stessa Ellen della leggendaria serie cinematografica di Alien.

Assassin's Creed: The Rebel Collection

Sviluppatore: Ubisoft

Publisher: Ubisoft

Genere: Azione / Avventura

Data di uscita: 6 dicembre

Piattaforma: Nintendo Switch



La millenaria battaglia tra Templari e Assassini riprende su Nintendo Switch con la Rebel Collection che ci permette di rivivere le avventure intraprese dall'eroe di Assassin's Creed 4 Black Flag e dall'antieroe di Assassin's Creed Rogue, con le relative espansioni a impreziosire ulteriormente l'offerta.

Reindossando su Switch i panni di Edward Kenway e Shay Patrick Cormac, gli appassionati di lunga data e i nuovi adepti dell'iconica serie action ruolistica di Ubisoft potranno sfruttare il Rumble HD, l'interfaccia touchscreen, un sistema di puntamento e controllo basato sull'utilizzo dei sensori di movimento della console di Nintendo e la possibilità di giocare sia in modalità Docked che portatile.



Qualora foste interessati ad approfondire la conoscenza dei due titoli della Rebel Collection per Switch, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Assassin's Creed 4 Black Flag e la recensione di Assassin's Creed Rogue.

Ashen

Sviluppatore: A44

Publisher: Annapurna Interactive

Genere: Azione / Gioco di Ruolo

Data di uscita: 9 dicembre

Piattaforma: Nintendo Switch



Dopo aver fatto la felicità degli amanti di soulslike di PC e Xbox One, l'esperienza action GDR di Ashen si ritaglia uno spazio nella ludoteca di Nintendo Switch attraverso una riedizione che propone tutti i contenuti del titolo originario. Tra le fonti d'ispirazione che hanno contribuito alla genesi dell'avventura fantasy firmata da A44 e Annapurna Interactive, in effetti, troviamo uno dei più celebrati capisaldi della produzione videoludica nintendiana degli ultimi anni come The Legend of Zelda Breath of the Wild.

Dietro alle tetre atmosfere di un mondo sull'orlo del collasso si cela infatti la storia di un eroe solitario che, proprio come Link, è chiamato a riportare l'ordine nel Caos imbarcandosi in un lungo viaggio che lo porterà a esplorare liberamente delle ambientazioni piene di tesori e di nemici da combattere servendosi delle armi e delle abilità acquisite nel corso dell'avventura. Se vi avvicinate solo adesso a questo titolo e desiderate scoprirne di più nell'attesa che arrivi su Nintendo Switch, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Ashen.

Call of Juarez: Gunslinger

Sviluppatore: Techland

Publisher: Techland

Genere: Sparatutto in prima persona

Data di uscita: 10 dicembre

Piattaforma: Nintendo Switch



Ritornati al vecchio e selvaggio West di Call of Juarez dopo l'improvvida esperienza di The Cartel, gli autori di Techland portano su Switch Gunslinger, il capitolo più "immediato" di questa serie sparatutto. Al centro di tutto troviamo Silas Greaves, uno spietato pistolero passato dalla parte della legge per diventare un cacciatore di taglie.

Le gesta compite da Silas lo porteranno a intrecciare eventi di fantasia a fatti realmente accaduti, incrociando la strada di personaggi leggendari come Pat Garrett, Butch Cassidy o Jesse James. Da questa insolita commistione narrativa in salsa western, Call of Juarez Gunslinger trae la forza necessaria a garantirci ore ed ore di sano divertimento in un crescendo di emozioni a base di pallottole.

Shovel Knight: King of Cards e Showdown

Sviluppatore: Yacht Club Games

Publisher: Yacht Club Games

Genere: Platform / Avventura

Data di uscita: 10 dicembre

Piattaforma: Nintendo Switch



King of Cards e Showdown sono le nuove espansioni a se stanti di Shovel Knight realizzate da Yacht Club Games. La prima avventura di King of Cards ci offre l'opportunità di indossare i panni di un personaggio nuovo di zecca, un eroe in grado di saltare, lanciare attacchi diretti e recuperare sudditi adottando una strategia volta al raggiungimento del suo obiettivo, ossia quello di sconfiggere una volta per tutte la sua nemesi per diventare il Re delle Carte.



Shovel Knight Showdown, invece, rielabora l'offerta ludica del kolossal originario per farci combattere all'interno di scenari che comprendono fino a un massimo di quattro giocatori: in questo nuovo contesto, l'obiettivo degli utenti è quello di acquisire delle gemme e padroneggiare delle abilità inedite da utilizzare, per la prima volta, anche nella modalità Storia.

Riverbond

Sviluppatore: Cococucumber

Publisher: Cococucumber

Genere: Platform / Avventura

Data di uscita: 10 dicembre

Piattaforma: Nintendo Switch



Nell'attesa che si faccia la primavera del 2020 per tuffarci negli scenari squadrettati di Minecraft Dungeons, gli autori di Cococucumber ci invitano a esplorare la dimensione a tinte pastello di Riverbond.

Il titolo, un'avventura in pixel art che trae spunto dagli action ruolistici con visuale dall'alto, si ispira ai capolavori del genere per offrirci un'esperienza votata alla cooperativa multiplayer e in locale. Oltre allo squisito comparto grafico, il progetto di Riverbond si caratterizza per delle meccaniche di gioco frenetiche e ritmate, merito di un "bestiario" di nemici così ricco da comprendere decine di creature minori e dei Boss di fine livello tanto arcigni da richiedere la collaborazione con gli altri giocatori e la perfetta coordinazione di movimenti e attacchi.

Jamestown+

Sviluppatore: Final Form Games

Publisher: BatteryStaple Games

Genere: Sparatutto Arcade

Data di uscita: 12 dicembre

Piattaforma: Nintendo Switch



Final Form Games prova a tenere alta la bandiera degli shoot-em-up da cabinato anni '80 e '90 con Jamestown+, uno sparatutto arcade a scorrimento verticale impreziosito da una grafica in stile 32-bit e da un comparto cooperativo che corre lungo tutte le missioni della storia.

Ambientato in una dimensione retrofuturistica tra le installazioni sci-fi di una colonia marziana ispirata all'architettura del colonialismo britannico del 17° secolo, Jamestown+ proietta a schermo un quantitativo smisurato di proiettili digitali da schivare per abbattere gli odiati invasori alieni. Gli otto anni di sviluppo richiesti per dare forma a questo titolo la dicono lunga sulle ambizioni nutrite dai suoi ideatori, come testimoniato dall'impegno profuso nella costruzione degli scenari e nel miglioramento della grafica in funzione dell'arrivo su Nintendo Switch.



Sulle pagine di Everyeye.it trovate la recensione di Jamestown, la versione originaria lanciata su PC nel 2011.