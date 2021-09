Uscite PlayStation: tutti i nuovi giochi in arrivo a settembre su PS4 e PS5

Come da tradizione, anche quest'anno il mese di settembre si conferma come uno dei periodi più affollati della stagione videoludica, con una vasta selezione di nuove produzioni in arrivo. Il catalogo delle console Sony si appresta ad accogliere diverse esclusive, tra la Death Stranding: Director's Cut e il metroidvania FIST: Forged in the First Shadow. Non mancano poi multipiattaforma di grande rilievo, da Tales of Arise a Diablo II Resurrected, passando per gli attesi Deathloop e Lost Judgment. Spazio infine anche all'universo Indie, dal promettente Kena: Bridge of Spirits all'interessante Lost in Random. Preparate dunque il calendario per annotarvi le vostre produzioni preferite: ecco i nuovi giochi in arrivo a settembre 2021 su PS4 e PS5, buona lettura!



WRC 10 FIA World Rally Championship

Sviluppatore: KT Racing

Publisher: Nacon

Genere: Racing simulativo

Data di uscita: 2 Settembre

Piattaforme: PlayStation 4 / PlayStation 5



Per celebrare il cinquantesimo anniversario del FIA World Rally Championship, il team di KT Racing ha deciso di ampliare i confini del proprio racing game, includendo sia tracciati del campionato 2021 sia tappe particolarmente rappresentative della storia della disciplina. I piloti potranno così alternare una corsa in Estonia a una trasferta ad Acropoli, tra San Remo, Spagna e Croazia.

Con oltre 50 team e 120 tappe, WRC 10 include anche una modalità Carriera ampliata, con la possibilità di fondare la propria squadra competitiva.



The Medium

Sviluppatore: Bloober Team

Publisher: Bloober Team

Genere: Horror

Data di uscita: 3 Settembre

Piattaforme: PlayStation 5



Esordito in esclusiva su ecosistema Microsoft, The Medium approda ora anche su next-gen Sony. Con il suo horror psicologico in terza persona, Bloober Team racconta la storia di una giovane medium, in grado di spostarsi tra il nostro mondo e il reame degli spiriti. Da questa sua abilità deriva la caratteristica distintiva del titolo, che propone un gameplay dualistico, con schermata suddivisa in due sezioni indipendenti raffiguranti le due dimensioni spaziotemporali.

L'horror di Bloober Team può vantare un cast di spessore, con Troy Baker nella parte della misteriosa entità denominata Fauce. Akira Yamaoka, compositore per la serie Silent Hill, e Arkadiusz Reikowski hanno inoltre guidato la realizzazione della colonna sonora.



Chernobylite

Sviluppatore: The Farm 51

Publisher: The Farm 51

Genere: Survival Horror / GDR

Data di uscita: 7 Settembre

Piattaforme: PlayStation 4



Avventura horror che fonde dinamiche GDR e survival, Chernobylite è già disponibile su PC, ma è ora pronto ad esordire anche nel mondo console. Protagonista del titolo The Farm 51 è Igor, un ex dipendente della centrale nucleare di Chernobyl determinato a svelare un mistero rimasto celato dal passato. Trent'anni prima, la sua fidanzata è infatti misteriosamente sparita entro i confini della zona contaminata dalle radiazioni.

Alternando ricerca di materiali utili a sezioni stealth e alla necessità di fronteggiare inquietanti creature mutate, Chernobylite racconta una vicenda intensa che si dipana tra atmosfere surreali.



Encased

Sviluppatore: Dark Crystal Games

Publisher: Prime Matter

Genere: GDR

Data di uscita: 7 Settembre

Piattaforme: PlayStation 4



Disponibile in Accesso Anticipato su Steam dal settembre 2019, Encased è in procinto di presentarsi al pubblico nella sua versione definitiva. Il titolo si struttura in un GDR dalla visuale isometrica, che punta a immergere il giocatore in un futuro dai toni apocalittici e distopici. Nel cuore di un deserto sperduto, l'umanità si trova a dover svelare il mistero che circonda una struttura denominata "Cupola". Tra animali mutati, anomalie non identificate e radiazioni, la sopravvivenza non è un obiettivo semplice in questo cupo futuro.

Ogni giocatore può plasmare liberamente la sua storia all'interno del GDR, con le proprie azioni che andranno ad influenzare il finale della storia. Anche il gameplay muta in base alle specializzazioni del nostro alter-ego, con ogni missione che contempla molteplici possibilità per essere portata a termine.



F.I.S.T: Forged In Shadow Torch

Sviluppatore: Ti Games

Publisher: bilibili

Genere: Azione / Platform / Metroidvania

Data di uscita: 7 Settembre

Piattaforme: PlayStation 4 / PlayStation 5



Offrendo una declinazione in chiave steampunk e distopica di un tradizionale universo delle fiabe, FIST: Forged in Shadow Torch plasma un interessante immaginario videoludico, che pone al centro della scena lo scontro tra gli animali antropomorfi della Città di Torcia e la violenta Legione Robotica. Una guerra che ha visto scendere in trincea anche il protagonista, il coniglio Rayton, ora chiamato a riprendere ancora una volta in mano le armi, per salvare un amico condannato da una dittatura oppressiva.

Con FIST: Forged in Shadow Torch, TI Games propone un Action Adventure che sposa la struttura tradizionale dei metroidvania. Acquisendo sempre nuovi poteri, Rayton sarà portato a riesplorare aree già attraversate, per guadagnarsi l'accesso a nuove zone della mappa di gioco di questo titolo in due dimensioni.



Sonic Colours: Ultimate

Sviluppatore: Bind Squirrel

Publisher: SEGA

Genere: Platform

Data di uscita: 7 Settembre

Piattaforme: PlayStation 4



Sull'onda di un ritorno sulle scene del porcospino blu, il team di SEGA ha deciso di riproporre agli appassionati una delle avventure contemporanee della sua icona. Direttamente dall'epoca Nintendo Wii, Sonic Colours torna così in azione in una versione rimasterizzata, volta ad aggiornare l'esperienza proposta dal platform al cardiopalma.

Per l'occasione, Sonic Colours: Ultimate proporrà un comparto tecnico potenziato, in grado di mettere in campo una risoluzione in 4K e frame rate a 60 fps. Ad arricchire il tutto, ci penserà anche un nuovo sistema di illuminazione, volto a impreziosire il già coloratissimo platform.



Life is Strange: True Colors

Sviluppatore: Deck Nine

Publisher: Square Enix

Genere: Avventura grafica

Data di uscita: 10 Settembre

Piattaforme: PlayStation 4 / PlayStation 5



Life is Strange ritorna in azione con un terzo capitolo, che pone al centro della scena la complessità delle emozioni. La protagonista, Alex, è infatti in possesso di una dote speciale, che le consente di visualizzare i sentimenti altrui in forma di aure colorate. Ben presto, la giovane scoprirà di essere in grado non solo di vederle, ma anche di manipolarle e controllarle.

Scoperta la sua speciale condizione, Alex deciderà di sfruttare i suoi poteri per avviare un'indagine volta a far luce sul destino del fratello, morto in seguito ad un non meglio precisato "incidente".



Lost in Random

Sviluppatore: Zoink Games

Publisher: Electronic Arts

Genere: Avventura

Data di uscita: 10 Settembre

Piattaforme: PlayStation 4 / PlayStation 5



Dopo Unravel e It Takes Two, il programma EA Originals propone al pubblico una nuova produzione indipendente. Sviluppata da Zoink Games (FE, Ghost Giant, Flipping Death), Lost in Random utilizza cupe atmosfere burtoniane per raccontare una fiaba moderna, che riflette su destino e libero arbitrio.

Protagonista della vicenda è Even, coraggiosa giovane che decide di opporsi alla dittatura di un'entità malvagia che regna sull'intero regno di Random. A causa dell'azione di un malefico dado, la ragazza è stata infatti separata forzatamente dalla sorella. Imbattutasi in Dicey, un dado dalla natura benevola, Even è decisa a riunire la sua famiglia e a cambiare il mondo per sempre.



NBA 2K22

Sviluppatore: Visual Concepts

Publisher: 2K

Genere: Sportivo

Data di uscita: 10 Settembre

Piattaforme: PlayStation 4 / PlayStation 5



La serie videoludica dedicata agli appassionati di pallacanestro torna in azione anche quest'anno. Gli amanti del basket possono scendere sul parquet virtuale di NBA 2K22 per testare l'esperienza proposta da Visual Concepts, pronta ancora una volta a rievocare le atmosfere festose dei campionati NBA e WNBA.

I cestisti possono aspettarsi molteplici modalità di gioco, da La Mia Carriera, che consente di immedesimarsi in una stella nascente nel firmamento NBA, a MyTEAM, che consente di creare il proprio quintetto dei sogni. Presente poi all'appello anche Il Mio GM e La Mia Lega, per testare le proprie doti di manager sportivo.



Tales of Arise

Sviluppatore: Tales Studio

Publisher: Bandai Namco

Genere: JRPG

Data di uscita: 10 Settembre

Piattaforme: PlayStation 4 / PlayStation 5



Con Tales of Arise, la serie JRPG debutta sulle console di nuova generazione. Per l'occasione, Bandai Namco ha deciso di rinnovare completamente il comparto tecnico della saga, che ambisce al raggiungimento di nuove vette di ricchezza grafica e fluidità.

Il peso della "rinascita" di Tales of ricade su due personaggi tormentati: Alphen e Shionne. Nobile colpita da una maledizione che condanna chiunque la sfiori a provare un dolore indicibile, quest'ultima è originaria del pianeta Rena, che da anni domina col pugno di ferro il pianeta Dahna. Di quest'ultimo è invece originario Alphen, giovane colpito da una grave amnesia e incapace di provare alcun tipo di dolore fisico.



Deathloop

Sviluppatore: Arkane Studios

Publisher: Bethesda

Genere: Shooter

Data di uscita: 14 Settembre

Piattaforme: PlayStation 5



Lo shooter in prima persona che fonde azione e loop temporali è pronto a esordire sul mercato videoludico. Dalla famiglia Bethesda, Arkane Studios propone Deathloop, carismatica produzione figlia degli autori di Dishonored. Al centro della scena troviamo il conflitto tra due assassini rivali, che si ritrovano misteriosamente a rivivere in continuazione il medesimo giorno. L'unica via di fuga da questa prigionia temporale sembra essere celata nell'eliminazione di otto personaggi chiave, da assassinare prima che il sole tramonti.

Con un'ambientazione di stampo retro-futurista con frequenti richiami agli Anni '60, Deathloop pone nelle mani dei giocatori armi tradizionali e poteri sovrannaturali, da sfruttare anche nella modalità multiplayer competitiva.



Aragami 2

Sviluppatore: Lince Works

Publisher: Lince Works

Genere: Stealth

Data di uscita: 17 Settembre

Piattaforme: PlayStation 4 / PlayStation 5



Un'oscura maledizione è destinata a corrompere il corpo e la mente degli Aragami, ma in cambio i guerrieri d'élite hanno guadagnato il potere di controllare le ombre. Ultimo esponente del proprio popolo, il protagonista di Aragami 2 è chiamato a liberare la sua gente e a difendere l'intera vallata, vittima di una violenta invasione.

Ritorna così in azione la serie Lince Works, con un sequel che mira a conquistare i cuori degli amanti dello stealth. Per la gioia degli amanti del multiplayer, Aragami 2 propone una campagna principale da vivere sia in single player sia in co-op, con un massimo di altri tre giocatori.



Kena: Bridge of Spirits

Sviluppatore: Ember Lab

Publisher: Ember Lab

Genere: Action Adventure

Data di uscita: 21 Settembre

Piattaforme: PlayStation 4 / PlayStation 5



Attesissima produzione Indie, Kena: Bridge of Spirits segnerà il debutto di Ember Lab nell'universo dello sviluppo videoludico. Dopo trascorsi nei settori della pubblicità e dell'animazione, il team si è conquistato l'interesse del grande pubblico con la promettente fiaba che vedrà protagonista la giovane Kena. Guida per gli spiriti smarriti, la coraggiosa eroina è in viaggio alla ricerca di un sacro santuario montano, attraverso scenari naturali rigogliosi, ma popolati di anime inquiete. Per superare gli ostacoli e trionfare in combattimento, la protagonista potrà contare sugli adorabili Rot, vivaci creaturine dei boschi nascoste nel mondo di gioco.

Nella versione PlayStation 5, Kena: Bridge of Spirits supporterà tutte le feature next-gen dell'hardware Sony, tra Audio 3D, feedback aptico e grilletti adattivi del DualSense.



Diablo 2 Resurrected

Sviluppatore: Blizzard Entertainment

Publisher: Blizzard Entertainment

Genere: Action RPG

Data di uscita: 23 Settembre

Piattaforme: PlayStation 4 / PlayStation 5



A oltre vent'anni di distanza dal debutto dell'originale, Blizzard propone un'attesissima opera di rimasterizzazione di Diablo II. Con trama e dinamiche di gameplay intatte, ma con un comparto tecnico rinnovato, l'iconica Sanctuarium torna ad invitare i giocatori a lanciare una nuova sfida al potente Diablo. Dalla Torre Dimenticata al Monte Arreat, nostalgici e nuovi adepti potranno vestire i panni di Amazzone, Assassina, Barbaro, Druido, Negromante, Paladino e Incantatrice. Tutte le classi sono ampiamente personalizzabili, grazie alla grande selezione di equipaggiamenti e abilità sbloccabili che attendono lungo il percorso che condurrà sino al Signore della Distruzione.

Il nuovo comparto audio e grafico proposto da Diablo II Resurrected potrà essere sfruttato anche in compagnia, grazie al supporto del titolo al multiplayer. Sino a 8 giocatori possono cooperare tra le lande di Sanctuarium, mentre i più competitivi potranno cimentarsi con le sfide PvP.



Death Stranding Director's Cut

Sviluppatore: Kojima Productions

Publisher: PlayStation Studios

Genere: Avventura / Azione

Data di uscita: 24 Settembre

Piattaforme: PlayStation 5



Dopo aver proposto l'intensa epopea di Sam Porter Bridges all'utenza PS4 e PC, Kojima Production porta ora l'edizione definitiva di Death Stranding in esclusiva su PlayStation 5. Con la Director's Cut dell'opera di Hideo Kojima, la platea next-gen potrà godere di un'opera di rimasterizzazione e di potenziamento tecnico e contenutistico del gioco. Molteplici le novità in arrivo, tra le quali spiccano in particolare diverse missioni di trama completamente inedite, che faranno ulteriore luce sui misteri che si celano dietro le origini del catastrofico Death Stranding.

Presenti all'appello anche nuove armi, veicoli, strumenti e mini giochi, che includeranno persino la possibilità di gareggiare nei circuiti automobilistici targati Fragile Express.



Lost Judgment

Sviluppatore: Yakuza Studio

Publisher: SEGA

Genere: Azione

Data di uscita: 24 Settembre

Piattaforme: PlayStation 4 / PlayStation 5



Dopo la positiva accoglienza riservata da critica e pubblico a Judgment, il team della serie Yakuza ha deciso di ampliare ulteriormente tale immaginario con un primo sequel. In Lost Judgment, il protagonista, dismessi ormai i panni di avvocato, si trova a indagare su di un caso di omicidio in qualità di detective privato. Questa volta, Takayuki Yagami è costretto ad operare tra le vie di Yokohama, alla ricerca di una verità che si cela dietro un'impenetrabile rete di menzogne.

Nel dicembre 2021, Akihiro Ehara è accusato di aver perpetrato molestie su di un treno, ma la difesa dell'uomo spiazza il tribunale: l'imputato afferma infatti di aver compiuto un omicidio in quell'esatto momento. Yagami riuscirà a scoprire cosa è accaduto davvero?



Ghostrunner

Sviluppatore: One More Level, 3D Realms; Slipgate Ironworks; All in! Games

Publisher: 505 Games

Genere: Action

Data di uscita: 28 Settembre

Piattaforme: PlayStation 5



Frenetico e dall'animo cyberpunk, Ghostrunner si rende protagonista di un nuovo debutto, con destinazione le console di nuova generazione. Su PS5, i giocatori potranno compiere la propria vendetta con un comparto tecnico potenziato, in grado di supportare una risoluzione in 4K e frame rate a 120 fps. Sull'hardware, il titolo supporterà il feedback aptico del DualSense, oltre a Ray Tracing e caricamenti ultra rapidi.

I giocatori in possesso di Ghostrunner su PlayStation 4 potranno procede con l'upgrade next-gen in maniera completamente gratuita.



In Sound Mind

Sviluppatore: We Create Stuff

Publisher: Modus games

Genere: Survival Horror

Data di uscita: 28 Settembre

Piattaforme: PlayStation 5



Al traumatico risveglio in un edificio surreale, fa rapidamente seguito il rinvenimento di una serie di corpi senza vita. Esseri umani sottoposti ad una inquietante terapia sperimentale sono le vittime che si palesano al protagonista di In Sound Mind, horror in prima persona con elementi survival. Tra boss fight, puzzle ed enigmi, gli autori di Nightmare House 2 ci invitano a fuggire dagli incubi generati dalla nostra mente.

Ad arricchire il comparto artistico di In Sound Mind troviamo una colonna sonora dai toni cupi, a firma di The Living Tombstone.



Lemnis Gate

Sviluppatore: Ratloop Games Canada

Publisher: Frontier Developments

Genere: Sparatutto

Data di uscita: 28 Settembre

Piattaforme: PlayStation 4 / PlayStation 5



Fondendo elementi da sparatutto in prima persona a dinamiche a turni, Lemnis Gate è pronto ad intrappolare i giocatori in un inarrestabile loop temporale. Ogni azione deve essere pianificata ed eseguita in un arco temporale di 25 secondi, ma non solo: dopo cinque turni, il loop genererà infatti una nuova realtà dimensionale. Per sopravvivere in un contesto così complesso, i giocatori dovranno imparare a padroneggiare le abilità dei cinque Agenti dello Spazio dei quali possono assumere il controllo.

Oltre a proporre un'esperienza pienamente fruibile in single player, lo shooter di Ratloop Games Canada supporta un'ampia rassegna di modalità, sia per giocatore singolo sia per il multiplayer, da vivere online o in locale.



Away: The Survival Series

Sviluppatore: Breaking Walls

Publisher: Breaking Walls

Genere: Avventura

Data di uscita: 28 Settembre

Piattaforme: PlayStation 4 / PlayStation 5



Uno scoiattolo volante - altrimenti noto come petauro dello zucchero - è determinato a salvare la propria famiglia da una grave minaccia. Per far questo, dovrà affrontare un viaggio pericoloso, attraverso molteplici ecosistemi, da affrontare correndo a terra o planando sulle cime degli alberi. Tra boss fight e necessità di preservare le proprie energie, il viaggio del peculiare protagonista non sarà affatto semplice.

Con un narratore esterno, Away: The Survival Series si propone come una peculiare commistione tra videogioco e documentario. Ad arricchire il gameplay, contribuirà inoltre la possibilità di vestire i panni di altri animali, quali rane, ragni, salamandre e altro ancora.



Hot Wheels Unleashed

Sviluppatore: Milestone

Publisher: Milestone

Genere: Racing Arcade

Data di uscita: 30 Settembre

Piattaforme: PlayStation 4 / PlayStation 5



Da un'inaspettata collaborazione tra Milestone e Mattel, arriva Hot Wheels Unleashed, racing game dall'animo orgogliosamente arcade che porta sulle piste videoludiche le iconiche macchinine giocattolo. Su proposta della software house italiana, nasce una produzione unica nel suo genere, che mira a trasferire su schermo la fantasia e il divertimento delle sessioni di gioco in compagnia delle Hot Wheels.

Tradizionalmente legati al mondo del racing simulativo, gli sviluppatori milanesi abbandonano momentaneamente i circuiti della Moto GP per cimentarsi con piste ben più peculiari. Queste ultime, peraltro, potranno aumentare costantemente, grazie all'editor di circuiti presente in Hot Wheels Unleashed.



