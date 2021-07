Uscite Xbox Series X: la follia di Psychonauts 2 tra le novità di agosto

Ha inizio un mese ricchissimo per l'utenza verdecrociata, con attesissime produzioni in arrivo sulle console Microsoft e nel catalogo Xbox Game Pass. A brillare sono tanto le produzioni indipendenti, con Twelve Minutes e Hades, quanto i grandi AAA, con Psychonauts 2. Ad arricchire l'offerta ci pensano poi molteplici titoli multipiattaforma, tra gli italiani Foreclosed e Baldo: The Guardian Owls e l'evocativo Hoa, senza dimenticare le due ruote di RiMS Racing e gli scontri a turni di King's Bounty II. Tra una noce di cocco fresca e un tuffo tra le onde, ecco i nuovi giochi in arrivo su Xbox One e Xbox Series X|S ad agosto 2021: cosa proverete?

I Am Dead

Sviluppatore: Richard Hogg; Hollow Ponds

Publisher: Annapurna Interactive

Genere: Avventura / Puzzle

Data di uscita: 9 Agosto

Piattaforme: Xbox One / Xbox Series X / Xbox Series S



Il curatore del museo dell'isola di Shelmerston è passato a miglior vita, ma questo non impedisce all'uomo di essere il protagonista del coinvolgente I Am Dead. Morris Lupton, nei panni di fantasma, è infatti chiamato a salvare la sua terra dall'imminente eruzione di un vulcano. Tra fantasia, surrealismo, umorismo e una notevole carica emotiva, l'Indie edito da Annapurna Interactive propone un'esperienza puzzle e narrativa di ottimo livello.

Indagando nel passato degli abitati di Shelmerston, il titolo dà forma ad un universo carico di suggestioni, per un microcosmo incredibilmente vivo e popolato di personaggi e contesti ben caratterizzati. Sull'isola, un faro può trasformarsi in un centro Yoga gestito da un robot dal pollice verde, mentre gruppi ambientalisti cercano di fermare la caccia ai Morlo, una tenera reinterpretazione dei nostrani lamatini. I giocatori che si immergeranno in quest'opera dall'estetica minimalista - già disponibile su PC e Nintendo Switch -, non se ne pentiranno.



In attesa di vendere quest'ottimo Indie su console Microsoft, vi invitiamo alla lettura della recensione di I Am Dead firmata da Cristina Bona.



Foreclosed

Sviluppatore:Antab Studio

Publisher: Merge Games

Genere: Action RPG

Data di uscita: 12 Agosto

Piattaforme: Xbox One / Xbox Series S / Xbox Series X



Evan Kapnos è in fuga: la sua identità è stata confiscata e gli sono stati tolti il lavoro, l'impianto cerebrale e l'accesso alla blockchain della metropoli in cui vive. Tra strade illuminate di luci al neon, il protagonista deve darsi alla fuga prima che tutto sia messo all'asta, in una corsa contro il tempo che vede porsi sul suo cammino un'inarrestabile selezione di avversari. Per fronteggiarli, Evan potrà scegliere tra la sua Pistola Simbiotica, potenziamenti ottenuti tramite impianti sperimentali, telecinesi e ulteriori poteri speciali.

Sviluppato da un team italiano, Foreclosed propone un'estetica suggestiva, ispirata al mondo delle graphic novel. Vignette e sequenze a schermo intero si alternano in un'interessante avventura adrenalinica, che fonde mondo dei fumetti e immaginario cyberpunk.



In vista dell'imminente Day One dell'avventura, la Redazione di Everyeye ha dialogato con Antab Studio, in una ricca intervista dedicata a Foreclosed.

Hades

Sviluppatore: Supergiant Games

Publisher: Supergiant Games

Genere: Dungeon Crawler / Roguelike

Data di uscita: 13 Agosto

Piattaforme: Xbox One / Xbox Series S / Xbox Series X



L'acclamata produzione indipendente, che nell'ultimo anno ha sfidato ad armi pari colossi del calibro di The Last of Us:

Parte 2 o Final Fantasy VII Remake nelle cerimonie di premiazione del mondo videoludico, raggiunge ora anche i lidi delle console Microsoft. Esordito al Day One su PC e Nintendo Switch, Hades ripropone ora il suo indiscutibile fascino artistico e ludico anche su Xbox One e Xbox Series X|S.

Tra gli ingressi più attesi nel servizio di abbonamento verdecrociato, il capolavoro di Supergiant Games sarà incluso nel catalogo Xbox Game Pass sin dal Day One.



Per coloro che ancora non conoscono l'eccellente roguelike, ricordiamo che sulle pagine di Everyeye è disponibile l'entusiastica recensione di Hades firmata dal nostro Marco Mottura.



Greak: Memories of Azur

Sviluppatore: Navegante Entertainment

Publisher: Team 17

Genere: Action / Platform

Data di uscita: 17 Agosto

Piattaforme: Xbox Series S / Xbox Series X



L'invasione degli Urlag ha mutato per sempre gli equilibri del regno di Azur, con la stirpe magica dei Courine ora braccata senza pietà. Nel tentativo di trovare rifugio, il giovane Greak non può fare altro che imbarcarsi in una lunga avventura, da vivere attraverso un mondo completamente interconnesso. Tra scenari 2D realizzati a mano e una colonna sonora orchestrale, la produzione Navegante Entertainment propone un'interessante commistione tra esplorazione, combattimenti e puzzle.

Avventura single player a scorrimento laterale, Greak: Memories of Azur vede protagonista il mago Greak, che nel corso del suo viaggio sarà però affiancato anche dai suoi due fratelli. Dotati di abilità uniche, Adara e Raydel lo aiuteranno infatti a recuperare gli strumenti necessari per edificare una potente astronave.



RiMS Racing

Sviluppatore: Raceword Studios

Publisher: Nacon

Genere: Racing

Data di uscita: 19 Agosto

Piattaforme: Xbox One / Xbox Series S / Xbox Series X



Le Ducati Panigale V4 R, MV Agusta F4 RC, Aprilia RSV4, BMW M 1000 RR, Suzuki GSX-R1000R, Honda CBR1000RR, Kawasaki Ninja ZX-10RR, Yamaha YZF-R1 attendono nel garage di RiMS Racing. Qui gli appassionati di due ruote potranno montare in sella ai potenti veicoli, ma anche analizzarne la più piccola componente. Il titolo di Raceword Studios consente infatti ai giocatori di vestire i duplici panni di ingegneri e piloti, per un'esperienza simulativa particolarmente ricca.

Una volta alla guida, sarà possibile fronteggiare i propri rivali a tutta velocità su dieci circuiti ufficiali, tra cui Silverstone, Laguna Seca, Suzuka, Nürburgring, Paul Ricard, oppure avventurarsi lungo cinque speciali tragitti ambientati in USA, Norvegia, Australia, Spagna e Italia.



Prima di premere sull'acceleratore, sulle pagine di Everyeye trovate il ricco provato di RiMS Racing redatto da Matteo Mangoni.



Twelve Minutes

Sviluppatore: Luis Antonio

Publisher: Annapurna Interactive

Genere: Punta & Clicca / Avventura grafica

Data di uscita: 19 Agosto

Piattaforme: Xbox One



Con un cast incredibile che include James McAvoy, Daisy Ridley e Willem Dafoe, Twelve Minutes è un thriller interattivo caratterizzato da un fluire del minutaggio in tempo reale. Schiavo di un loop temporale della durata di - appunto - dodici minuti, il protagonista della creazione di Luis Antonio vede continuamente mutare una serata romantica in un incubo a occhi aperti. Durante la cena, un ispettore della polizia irrompe nella casa di una coppia, accusando la moglie di omicidio e picchiando selvaggiamente il marito. Quest'ultimo dovrà disperatamente cercare di mutare le sue sorti, imparando dall'evolversi di ogni ciclo temporale. La promettente produzione proposta da Annapurna Interactive si ispira a grandi classici del cinema del calibro di Memento, Shining e La finestra sul Cortile.

Esclusiva Microsoft, Twelve Minutes sarà disponibile sin dal Day One nel catalogo Xbox Game Pass: gli abbonati al servizio potranno dunque avventurarsi nel promettente Indie senza alcun costo aggiuntivo.



In attesa di vivere un nuovo loop temporale videoludico, sulle pagine di Everyeye trovare una ricca anteprima di Twelve Minutes, a cura del nostro Marco Mottura.



Aliens: Fireteam Elite

Sviluppatore: Cold Iron Studios

Publisher: Cold Iron Studios; Focus Home Interactive

Genere: Sparatutto

Data di uscita: 24 Agosto

Piattaforme: Xbox One / Xbox Series S / Xbox Series X



Nel mondo di Aliens: Fireteam Elite sono ormai trascorsi 23 anni dagli eventi che hanno segnato la conclusione della trilogia originale di Alien. Nonostante il tempo trascorso, la minaccia rappresentata dallo Xenomorfo non è ancora stata domata, con un gruppo di Marine Coloniali di stanza sulla UAS Endeavor chiamati ancora una volta ad abbattere Facehugger e Pretoriani.

Con visuale in terza persona, lo sparatutto cooperativo propone agli appassionati di vestire i panni di Artigliere, Demolitore, Tecnico, Medico o Esploratore. Ad ogni ruolo corrispondono abilità uniche, essenziali per portare a compimento la missione.



Per tutti i dettagli sul titolo, vi rimandiamo al provato di Aliens: Fireteam Elite disponibile sulle pagine di Everyeye, a cura del nostro Giovanni Panzano.



King's Bounty 2

Sviluppatore: 1C Entertainment

Publisher: 1C Entertainment

Genere: GDR

Data di uscita: 24 Agosto

Piattaforme: Xbox One



In questo atteso sequel della serie GDR, il regno di Antara è ormai preda di un caos furioso, tra contee che pretendono l'indipendenza e reami d'oltremare che non riconoscono più l'autorità del sovrano. A distanza di vent'anni, King's Bounty II riporta i giocatori nel mondo di Nostria, per un'inedita avventura costellata di intrighi e complotti. Il titolo di 1C Entertainment propone tre differenti protagonisti tra cui scegliere, per un sentiero in cui ogni scelta avrà conseguenze durature.

Costruendo il proprio esercito, gli appassionati saranno chiamati a ripristinare la pace, sconfiggendo banditi e negromanti. I campi di battaglia influenzeranno l'andamento degli scontri, caratterizzati da un sistema di combattimento a turni.



Prima di calcare i sentieri del mondo di Antara, sulle pagine di Everyeye trovate il provato di King's Bounty II firmato da Daniele D'Orefice.



Hoa

Sviluppatore: Skrollcat Studios

Publisher: PM Studio

Genere: Puzzle / Platform

Data di uscita: 24 Agosto

Piattaforme: Xbox One / Xbox Series S / Xbox Series X



Piccola produzione indipendente, Hoa si è rapidamente guadagnata l'attenzione del pubblico, con atmosfere che non faticano a rievocare la magia delle grandi pellicole dello Studio Ghibli. Con scenari dipinti a mano e una colonna sonora originale, l'immaginario del puzzle-platform di Skrollcat Studios pone i giocatori nei panni di una minuta folletta.

Impegnata in un viaggio in direzione di "dove tutto è iniziato", la piccola protagonista potrà contare sull'aiuto di scarabei, coccinelle e altre minute creature. Balzando tra le foglie e correndo lungo rami e ragnatele, Hoa sarà abbastanza coraggiosa da fronteggiare anche diverse boss fight.



Psychonauts 2

Sviluppatore: Double Fine Productions

Publisher: Xbox Game Studios

Genere: Avventura / Platform

Data di uscita: 25 Agosto

Piattaforme: Xbox One / Xbox Series S / Xbox Series X



Razputin "Raz" Aquaton è sia un giovane acrobata professionista sia un potente telepate: quale migliore condizione per affrontare le bizzarrie di Psychonauts 2? La folle immaginazione di Tim Schafer, già creatore di Grim Fandango, torna in azione grazie a Double Fine, che mira a proporre un'avventura psichedelica carica di humor e azione. Tra sezioni platform acrobatiche e un enorme arsenale di improbabili poteri psichici, l'attesa produzione esordirà sia su Xbox One sia su Xbox Series X|S.

Come ormai tradizione per tutte le produzioni Xbox Game Studios, Psychonauts 2 sarà inoltre disponibile sin dal Day One all'interno del catalogo Xbox Game Pass. Gli abbonati al servizio Microsoft potranno dunque avventurarsi nel titolo senza alcun costo aggiuntivo.



In attesa dell'esordio dell'avventura firmata da Tim Schafer, sulle pagine di Everyeye trovate il ricco provato di Psychonauts 2 redatto dal nostro Francesco Fossetti.



Baldo: the Guardian Owls

Sviluppatore: Naps Team

Publisher: Naps Team

Genere: Azione / Avventura / RPG

Data di uscita: 27 Agosto

Piattaforme: Xbox One



La nascita di un "bambino dal cuore puro" sembra destinata a sconvolgere il mondo intero. In risposta a questo evento, una profezia predice infatti l'imminente ritorno di una "creatura senza cuore", confinata negli Inferi grazie all'azione di saggi gufi. Da queste premesse prende il via Baldo: the Guardian Owls, avventura fiabesca di stampo open-world realizzata da un team italiano.

Con una promettente direzione artistica e suggestioni che rimandano agli incanti animati dello Studio Ghibli e ai fondamenti di gameplay della serie The Legend of Zelda, questo Indie italiano si è già catturato l'attenzione del grande pubblico.



In attesa di immergervi nel titolo, sulle nostre pagine trovate una ricca anteprima di Baldo: The Guardian Owls, a cura del nostro Gabriele Carollo.



Rustler

Sviluppatore: Jutsu Games

Publisher: Modus Games

Genere: Azione

Data di uscita: 31 Agosto

Piattaforme: Xbox One / Xbox Series S / Xbox Series X



Con l'obiettivo di riproporre il gameplay vecchia scuola dei primi capitoli della serie GTA, ma calato in un assurdo contesto medievale, Rustler è già noto tra il pubblico come Grand Theft Horse. Truccare il proprio cavallo, partecipare a scontri clandestini a base di arti marziali, unirsi alla setta dei terrasferisti sono solo alcune delle improbabili attività proposte dalla produzione Jutsu Games.

Dopo alcuni anni trascorsi in Accesso Anticipato su PC, Rustler raggiunge ora anche il mondo console nella sua versione definitiva, per un'avventura storicamente inaccurata carica di humor, azione e riferimenti alla cultura pop.



In attesa della versione definitiva di questo folle GTA medievale, sulle nostre pagine trovate un ricco provato di Rustler, a cura del nostro Alessandro Bruni.