Videogiochi: Collector's Edition, Accessori e Bundle, le novità di aprile 2018

Aprile è il mese di God of War e questo è chiaro guardando anche la lista di accessori e bundle in arrivo: nei prossimi trenta giorni infatti gli scaffali dei negozi saranno invasi da numerosi prodotti dedicati alla nuova avventura di Kratos, tra cui la console PS4 Pro personalizzata in edizione limitata e la ricchissima Collector's Edition del gioco di Sony Santa Monica.

Yakuza 6 The Song of Life After Hours Limited Edition (17 aprile, 90.98 euro)

La After Hours Edition di Yakuza 6 The Song of Life include un artbook con copertina rigida, due bicchieri da bar serigrafati con l'immagine del dragone tatuato sulla schiena di Kazuma, due pietre di ghiaccio e due sottobicchieri personalizzati con il logo del gioco, il tutto racchiuso in una confezione cartonata da collezione.



God of War Bonus Edition (Esclusiva Amazon.it - 20 aprile, 69.99 euro)

Disponibile in esclusiva su Amazon.it, la Bonus Edition di God of War include il gioco completo in custodia Amaray Standard, un tema dinamico per la HOME e tre scudi: Brocchiero della Fucina, Scudo Oscuro e Scudo dell'Anima Elfica Lucente.



God of War Limited Edition (Esclusiva Unieuro - 20 aprile, 84.99 euro)

In vendita esclusivamente presso i punti vendita Unieuro, questa Limited Edition di God of War include una custodia Steelbook nera e argento, slipcase, artbook a colori realizzato da Dark Horse, i contenuti aggiuntivi Death's Vow Armor Set, Exile Guardian e un tema per la HOME di PlayStation 4.



God of War Collector's Edition ( 20 aprile, 159.99 euro)

La ricchissima Collector's Edition include il gioco completo con custodia Steelbook decorata con artwork esclusivo, statua di Kratos e Atreus, due statuine dei fratelli Uldra, mappa di stoffa, litografie esclusive, artbook e fumetto digitale, tema dinamico per la HOME, set di armatura e scudo. Una Collector's imperdibile per festeggiare al meglio il ritorno di Kratos dopo qualche anno di assenza dagli schermi.



Nintendo Labo: Kit Assortito e Kit Robot (27 aprile, da 70.99 euro)

Il 27 aprile arriverà nei negozi Nintendo Labo, la proposta di Nintendo che vuole unire il mondo dei videogiochi con quello dei giocattoli tradizionali. Due i kit in commercio, il Kit Assortito (69.99 euro) e il Kit Robot (79.99 euro), ognuno contenente tutto l'occorrente per numerose creazioni, tra cui fogli di cartoncino, elastici, occhielli e corde. Inoltre, lo stesso giorno arriverà anche il Set di Personalizzazione (14.99 euro) che include due rotoli di nastro adesivi e quattro fogli di stencil e adesivi per rendere più vive e personali le opere create con Labo.

Console: Bundle e Accessori

PlayStation 4 Pro God of War Edition (20 aprile, 479.99 euro)

Se volete vivere al meglio la nuova avventura di Kratos e non possedete ancora la console Sony questo pacchetto è senza dubbio molto interessante. La confezione include una console PS4 Pro personalizzata in edizione limitata, un controller DualShock 4 personalizzato con nome e logo di God of War, una copia del gioco in versione Bonus Edition, che include copertina alternativa, tema dinamico per la HOMe e un set di tre scudi da utilizzare in-game.



DualShock 4 God of War Edition (20 aprile, 74.99 euro)

Il controller incluso nella confezione di PlayStation 4 Pro God of War Edition sarà disponibile anche singolarmente in esclusiva italiana nei negozi GameStop. Nessuna differenza rispetto al joypad tradizionale, se non appunto la colorazione esclusiva pensata per festeggiare il ritorno di Kratos.



Cuffie Wireless con Microfono Gold (144.99 euro)

Sony Interactive Entertainment presenta le nuove cuffie Wireless Gold per PlayStation 4, evoluzione dei modelli precedenti, molto apprezzati da pubblico e critica. Tra le cuffie Wireless Gold con microfono troviamo audio surround virtuale 7.1 di altissimo livello in tutti i giochi per PS4, modalità audio personalizzate per determinati giochi e la possibilità di crearne di proprie, driver da 40 mm calibrati alla perfezione e controllo wireless plug and play su PS4, PC e Mac.