Videogiochi: Collector's Edition e Bundle, le novità di dicembre 2017

I videogiochi entrano nella sua vita alla fine degli anni '80, ai tempi del primo incontro con Super Mario Bros, e ancora oggi ne fanno stabilmente parte, dopo più di 20 anni. Pregi e difetti: riesce a terminare Super Mario Bros 3 in meno di otto minuti ma non ha mai finito Final Fight con un credito... ci sta ancora provando.

Il mese di dicembre si presenta relativamente tranquillo per quanto riguarda Collector's Edition e console in bundle. Poche infatti le novità del mese, tra cui segnaliamo l'edizione da collezione di Xenoblade Chronicles 2, due nuovi pacchetti PlayStation 4 e New Nintendo 2DS XL, ideali per un regalo (da fare o da farsi) in vista delle imminenti festività natalizie.

Xenoblade Chronicles 2 Collector's Edition (1 dicembre, 95.99 euro)

L'unica edizione limitata del mese di dicembre è quella di Xenoblade Chronicles 2, ultimo titolo first party dell'anno per Nintendo Switch. Questa edizione speciale include il gioco con custodia Steelbook, artbook a colori da 200 pagine e colonna sonora su CD, il tutto racchiuso in un raffinato cofanetto cartonato da collezione con copertina rossa.



New Nintendo 2DS XL con Super Mario 3D Land (1 dicembre, 159.99 euro)

Primo bundle ufficiale europeo per New Nintendo 2DS XL (in Giappone è uscito anche il pacchetto dedicato a Dragon Quest XI Echoes of an Elusive Age), questa confezione include una console nella colorazione nero/turchese, pennino, scheda MicroSDHC da 4 GB, sei carte AR, manualistica, blocco alimentatore e un codice per scaricare Super Mario 3D Land, titolo non recentissimo ma ancora oggi decisamente attuale.



PlayStation 4 Pro Bianca (1 dicembre, 409.98 euro)

Fino ad ora disponibile solamente in bundle con alcuni titoli selezionati, la PlayStation 4 Pro in colorazione Jet White si appresta a fare la sua comparsa anche in una confezione "liscia" senza giochi inclusi. Il prezzo è lo stesso dell'edizione Jet Black, la confezione include un controller DualShock 4, cavi e manualistica mentre, come detto, non sono presenti giochi o altri accessori.

PS4 1TB con Uncharted L'Eredità Perduta e GT Sport (4 dicembre, 389.99 euro)

In vista del Natale, Sony Interactive Entertainment lancia un pacchetto completo che permette di entrare nel mondo PlayStation 4 a costi contenuti. La confezione include una console PlayStation 4 Slim di colore nero con hard disk da 1 Terabyte, due controller DualShock 4 (colorazione Jet Black) e due delle migliori esclusive dell'anno, ovvero Uncharted L'Eredità Perduta e Gran Turismo Sport, il tutto a 389,99 euro.