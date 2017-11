Videogiochi: Collector's Edition e Bundle, le novità di novembre 2017

I videogiochi entrano nella sua vita alla fine degli anni ’80, ai tempi del primo incontro con Super Mario Bros, e ancora oggi ne fanno stabilmente parte, dopo più di 20 anni. Pregi e difetti: riesce a terminare Super Mario Bros 3 in meno di otto minuti ma non ha mai finito Final Fight con un credito... ci sta ancora provando. Lo potete seguire sue su

Novembre è un mese caldissimo dal punto di vista delle uscite videoludiche, in vista dei grandi acquisti di Natale infatti i più grandi publisher lottano per assicurarsi un posto sugli scaffali dei negozi. Non mancano, come di consueto, anche numerose Limited Edition e bundle esclusivi con console e giochi, dalla Pro Edition di Call of Duty WWII alla Elite Trooper Edition di Star Wars Battlefront 2, passando per il New Nintendo 2DS XL Pokè Ball Edition e la richiestissima edizione Scorpio di Xbox One X, disponibile solo in quantità estremamente limitate.

Videogiochi: Limited e Collector's Edition

Call of Duty WWII Pro Edition (3 Novembre - 99,99 euro)

La Pro Edition è da sempre una delle edizioni più ambite dai fan di Call of Duty e con COD World War 2 la storia sembra ripetersi, almeno a giudicare dal buon successo riscosso da questa Limited Edition in fase di preorder. Call of Duty WWII Pro Edition include il gioco completo con custodia Steelbook e il Season Pass, il quale darà accesso a quattro Map Pack in arrivo nel corso del 2018. Per chi desidera vivere l'esperienza di Call of Duty World War 2 a 360 gradi, questa è senza dubbio l'edizione migliore da prendere in considerazione.



Call of Duty WWII Valor Collection (3 novembre - 109,99 euro)

La ricchissima Valor Collection Edition include numerosi contenuti bonus per i fan di Call of Duty World War 2, tuttavia è bene specificare che il gioco non è incluso in questa edizione. Call of Duty World War II Valor Collection è un pacchetto a tiratura limitata che include una statua commemorativa, un set di toppe delle divisioni corazzata, divisione aerea, fanteria, divisione di montagna unità di esplorazione, una spada esclusiva per la modalità Nazi Zombi e un poster dimensione 24 x 36cm.



Sonic Forces Edizione Bonus (7 novembre - 39,99 euro)

SEGA festeggia il ritorno del velocissimo porcospino blu con l'Edizione Bonus di Sonic Forces, che include numerosi contenuti bonus, tra cui 13 costumi tratti da giochi come Nights, Jet Set Radio, Persona, Super Monkey Ball e Puyo Puyo, l'arco narrativo Episodio Shadow con tredici livelli (tre giocabili con Shadow e dieci con Modern Sonic) e quattro cartoline illustrate, oltre a una skin per il joypad. Effettuando il preordine riceverete inoltre anche il Costume Shadow, non disponibile per l'acquisto.



Star Wars Battlefront 2 Elite Trooper Edition (17 novembre - 89,99 euro)

Per i fan di Guerre Stellari, arriva la Elite Trooper Edition dell'attesissimo Star Wars Battlefront 2. Questa edizione limitata include, oltre al gioco completo, i DLC Potenziamento Ufficiale Scelto, Potenziamento Metallo Pesante, Potenziamento Assalto Corazzato e Potenziamento Specialista Infallibile. Effettuando il preordin si riceveranno inoltre tre giorni di accesso anticipato al gioco completo (potrete quindi iniziar a divertirvi dal 14 novembre) e il pacchetto Gli Ultimi Jedi: Eroi, che include alcuni costumi esclusivi per Kylo Ren Rey ispirato a Star Wars Episodio VIII Gli Ultimi Jedi, oltre a una serie di modificatori di abilità epici.



Pokemon Ultrasole e Ultraluna Ultra Dual Edition (17 novembre - 94,99 euro)

Non sapete quale versione acquistare tra Pokemon Ultrasole e Ultraluna? Il problema è presto risolto con la speciale Dual Edition a tiratura limitata. Questo pacchetto include entrambe le edizioni racchiuse in una elegante custodia Steelbook in metallo, oltre a due codici download che permetteranno di riscattare 100 pozioni (50 per ciascun gioco). Non solo un ottimo acquisto ma anche una buona idea regalo per le imminenti festività natalizie...



Console: Bundle e Special Edition

PS4 Slim 1TB Limited Edition Call of Duty World War II (3 novembre - 389,99 euro)

Un bundle speciale per festeggiare l'arrivo di Call of Duty WWII nei negozi: il pacchetto include una console PS4 Slim (1 TB) personalizzata in edizione limitata con colorazione mimetica verde militare e un DualShock 4 della stessa tonalità, oltre a una copia fisica dl gioco (edizione Standard), un codice per scaricare That's You: Dimmi Chi Sei? e 14 giorni di abbonamento a PlayStation Plus.



GT Sport + DualShock 4 V2 (6 Novembre - 109,99 euro)

Gran Turismo Sport è stato pubblicato a metà ottobre ma a inizio novembre arriverà nei negozi questo pacchetto speciale a tiratura limitata che include una copia (fisica) del gioco in edizione standard e un controller DualShock 4 V2 in edizione speciale GT Sport, di colore grigio metallizzato prsonalizzato con il logo del gioco. Una confezione interessante da mettere sotto l'albero...



Xbox One X Project Scorpio Edition (7 Novembre - 499,99 euro)

Xbox One X sarà disponibile dal 7 novembre in versione standard e nella speciale Project Scorpio Edition, realizzata a tiratura limitata e disponibile in poche decine di migliaia di esemplari. Questa edizione si contraddistingue per un design personalizzato con trama intrecciata nella parte superiore (con effetto fibra di carbonio), per la dicitura "Project Scorpio" sul controller e sulla parte frontale della console e per la presenza dello stand verticale, non incluso nella confezione base. Xbox One X Project Scorpio Edition viene venduta allo stesso prezzo dell'edizione standard, se siete interessati vi consigliamo di affrettarvi con il preordine prima che le (poche) unità disponibili vadano ufficialmente sold-out.



PS4 Pro 1TB Limited Edition Star Wars Battlefront 2 (14 novembre - 479,99 euro)

Disponibile in esclusiva nei negozi GameStop, questo bundle è pensato per i fan sfegatati di Guerre Stellari e include una PlayStation 4 Pro (1TB) personalizzata, un DualShock 4 che riprende il motivo grafico della console, una copia (edizione fisica) di Star Wars Battlefront 2 Elite Trooper Deluxe Edition e un mese di abbonamento gratuito a PlayStation Plus.



New Nintendo 2DS XL Pokè Ball Edition (17 Novembre - 159,99 euro)

Insime a Pokemon Ultrasole e Ultraluna farà la sua comparsa nei negozi anche il New Nintendo 2DS XL Pokè Ball Edition, prima edizione speciale della piattaforma ad arrivare in Occidente (il modello dedicato a Dragon Quest XI non è mai uscito dal Giappone). La confezione include una console personalizzata con il design e i colori iconici della Pokè Ball (bianco e rosso), un pennino, una scheda MicroSDHC da 4 GB, sei carte AR e l'alimentatore. Non sono invece presenti giochi o altri contenuti (app e software) preinstallati nella memoria interna.



