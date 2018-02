Videogiochi: Collector's Edition e Bundle, tutte le novità di febbraio 2018

I videogiochi entrano nella sua vita alla fine degli anni ’80, ai tempi del primo incontro con Super Mario Bros, e ancora oggi ne fanno stabilmente parte, dopo più di 20 anni. Pregi e difetti: riesce a terminare Super Mario Bros 3 in meno di otto minuti ma non ha mai finito Final Fight con un credito... ci sta ancora provando. Lo potete seguire sue su

Anche a febbraio non mancano le novità relative a Collector's e Limited Edition, tra cui segnaliamo le edizioni speciali di Bayonetta 2 per Nintendo Switch, Kingdom Come Deliverance, e Sword Art Online, senza dimnticare la statua di Shadow of the Colossus e il controller Xbox personalizzato per Sea of Thieves.

Videogiochi: Collector's e Limited Edition

The Seven Deadly Sins Knights of Britannia Collector's Edition (8 febbraio - 99.99 euro)

Il primo videogioco basato sulla serie anime The Seven Deadly Sins Knights of Britannia (in onda su Netflix) arrivrà il 9 febbraio su PlayStation 4 accompagnato da una edizione limitata denominata Wrath Collector's Edition, che comprende una copia del gioco in formato Blu-Ray, una statuina di Meliodas, una cartolina illustrata con artwork esclusivo realizzato dagli autori dell'anime e un box cartonato premium da collezione. Una confezione imperdibile per i fan di The Seven Deadly Sins.

Kingdom Come Deliverance Limited Collector's Edition (13 febbraio - 79.99 euro)

Dopo uno sviluppo lungo e travagliato, Kingdom Come Deliverance sta per arrivare nei negozi in edizione Standard e nella pregiata Limited Collector's Edition. Questa edizione include una copia dfisica del gioco con custodia Steelbook, artbook di 32 pagine con copertina rigida, colonna sonora su CD, mappa in tessuto e una statuina in resina di Henry alta 15 centimetri. Peccato per l'assenza di contenuti digitali bonus, in ogni caso il prezzo è certamente interessante considerando la notevole quantità di materiale fisico presente nella Collector's Edition.

Bayonetta Limited Special Edition (16 febbraio - 84.99 euro)

In attesa di Bayonetta 3 i possessori di Switch potranno rigiocare con le prime due avventure della strega di Platinum Games. Questo lussuoso cofanetto comprende l'edizione fisica di Bayonetta 2, un codice download per Bayonetta, custodia Steelbook in metallo a doppia facciata, un set di carte dei versetti e tre fogli di adesivi. Un pacchetto davvero gustoso per i fan di Platinum Games, e non solo...

Sword Art Online Fatal Bullet Collector's Edition (22 febbraio - 120,98 euro)

Questa ricca edizione da collezione per i fan di SAO include una copia fisica di Sword Art Online Fatal Bullet, due statuine esclusive di Kirito e Sinon, Artbook a colori con copertina rigida e mappa in tessuto, il tutto racchiuso in una confezione cartonata da collezione decorata con artwork esclusivo.

Accessori e Gadget

Shadow of The Colossus Collector's Statue (7 febbraio - 24.99 euro)

A differenza di quanto accadrà negli Stati Uniti, in Europa la Collector's Edition diShadow of the Colossus non sarà disponibile per l'acquisto, tuttavia la catena GameStop proporrà in esclusiva la statuina del Colosso più iconico del capolavoro di Fumito Ueda. Realizzata in resina e alta circa 11 centimetri, la statuina è interamente dipinta a mano e viene fornita con una basetta decorata per favorire la collocazione del Colosso su superfici piane. Nessun accessorio è compreso nella confezione, gioco non incluso.

Xbox One Controller Limited Sea of Thieves (15 febbraio - 69.99 euro)

Sea of Thieves arriverà a marzo ma a febbraio Microsoft lancerà una Limited Edition del controller Xbox dedicata al gioco Rare, caratterizzata da una colorazione translucida viola scuro con design piratesco e dettagli luminescenti. Una variante cromatica davvero accattivante, la confezione non include contenuti in-game o altri accessori oltre al controller, in ogni caso se siete interessati vi consigliamo di approfittarne, la produzione di questo accessorio infatti sarà estremamente limitata.

