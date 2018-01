Videogiochi: Collector's Edition e Bundle, tutte le novità di gennaio 2018

I videogiochi entrano nella sua vita alla fine degli anni ’80, ai tempi del primo incontro con Super Mario Bros, e ancora oggi ne fanno stabilmente parte, dopo più di 20 anni. Pregi e difetti: riesce a terminare Super Mario Bros 3 in meno di otto minuti ma non ha mai finito Final Fight con un credito... ci sta ancora provando. Lo potete seguire sue su

Il mese di gennaio non è particolarmente ricco di novità per quanto riguarda i bundle e le collector's edition, tuttavia non mancano veri e propri pezzi da 90 come le edizioni limitate di Dissidia Final Fantasy NT, Monster Hunter World e Dragon Ball FighterZ, senza dimenticare il richiestissimo (già sold-out in preordine presso molti rivenditori) New Nintendo 2DS XL Pikachu Edition, in arrivo in contemporanea con il lancio di Pokemon Cristallo su Virtual Console e nei negozi.

Dragon Ball FighterZ CollectorZ Edition (25 gennaio - 129.99 euro)

Bandai Namco vuole fare felici di fan di Dragon Ball con una ricchissima edizione da collezione di Dragon Ball FighterZ, pensata per tutti gli amanti dell'opera di Akira Toriyama. La confezione include il gioco in custodia Steelbook, tre art card da collezione e il diorama di Goku Manga Dimension alto 18 centimetri, il tutto racchiuso in una confezione cartonata di altissima qualità decorata con artwork esclusivo.

Effettuando il preordine di una qualsiasi versione del gioco si riceverà l'accesso anticipato alla Open Beta (in programma dal 14 al 16 gennaio), due avatar e lo sblocco prioritario di Goku Super Saiyan Blue e Vegeta Super Saiyan Blue.



Prenota la CollectorZ Edition su Amazon.it (129.99 euro)

Prenota la Standard Edition su Amazon.it (69.99 euro)

Monster Hunter World Collector's Edition (26 gennaio - 199.99 euro)

Pacchetto decisamente imperdibile per gli amanti di Monster Hunter. La Collector's Edition di MH World include il gioco completo, il Kit DLC Deluxe con alcuni contenuti in-game esclusivi (costumi e armi extra), la statuetta del Nergigante alta 12.5 centimetri e la colonna sonora originale su CD, il tutto racchiuso in una confezione cartonata premium da collezione.

Da segnalare anche la presenza della Lenticular Edition (esclusiva Amazon.it) la quale include il gioco e la custodia con artwork lenticolare. Effettuando il preordine di questa versione entro il 25 gennaio riceverete gratuitamente il DLC bonus Origins Set Armor.



Prenotala la Collector's Edition su Amazon.it (199.99 euro)

Prenota la Lenticular Edition su Amazon.it (69.99 euro)

New Nintendo 2DS XL Pikachu Edition (26 gennaio - 159.99 euro)

Per festeggiare l'arrivo di Pokemon Cristallo su Virtual Console, Nintendo lancerà in Europa il New 2DS XL Pikachu Edition, edizione limitata e personalizzata della console che si presenta interamente di colore giallo, con la parte frontale decorata dal viso del popolarissimo Pokemon elettrico.

La confezione include la console, un pennino, scheda MicroSDHC da 4 GB, sei carte AR, manualistica e blocco alimentatore mentre non sono inclusi giochi o temi aggiuntivi.



Compra New Nintendo 2DS XL Pikachu Edition su Amazon.it (159.99 euro)

Dissidia Final Fantasy NT Ultimate Collector's Edition (30 gennaio - 199.99 euro)

La Ultimate Collector's Edition di Dissidia Final Fantasy NT include il gioco completo in custodia Steelbook con artwork esclusivo, busto del Guerriero della Luce alto 21 centimetri, tre carte del Trading Card Game di Final Fantasy, colonna sonora ufficiale di Dissidia con 15 brani e artbook a colori di 64 pagine, oltre al Season Pass. Quest'ultimo garantisce l'accesso a sei personaggi extra, colori differenti per i costumi, due armi extra per i sei eroi aggiuntivi e cinque brani in più per la soundtrack.

Effettuando il preordine di una qualsiasi edizione (anche standard) riceverete in omaggio il DLC Special Items Pack che include tre oggetti: il personaggio Nameless Warrior, l'arma Claymore e il costume Royal Raiment.



Prenotala la Ultimate Collector's Edition su Amazon.it (199.99 euro)

Prenota la Limited Edition (Gioco + Steelbook) su Amazon.it al prezzo di 70.98 euro