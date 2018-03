Videogiochi: Collector's Edition e Bundle, tutte le novità di marzo 2018

I videogiochi entrano nella sua vita alla fine degli anni ’80, ai tempi del primo incontro con Super Mario Bros, e ancora oggi ne fanno stabilmente parte, dopo più di 20 anni. Pregi e difetti: riesce a terminare Super Mario Bros 3 in meno di otto minuti ma non ha mai finito Final Fight con un credito... ci sta ancora provando. Lo potete seguire sue su

Marzo è un mese decisamente ricco per quanto riguarda Limited, Collector's Edition e bundle. Nei prossimi trenta giorni arriveranno nei negozi le edizioni limitate di titoli com Far Cry 5, Ni No Kuni 2 e Life is Strange Before The Storm, senza dimenticare l'uscita del Commodore 64 Mini e di due nuove colorazioni per il DualShock 4.

Limited Edition Videogiochi

Life is Strange Before The Storm Limited Edition (9 marzo - da 39.99 euro)

La Limited Edition di Life is Strange Before The Storm include i tre episodi del gioco, Artbook a colori, colonna sonora su CD, la modalità Compilation, l'episodio bonus Addio e il primo episodio di Life is Strange Season 1, oltre ad un set di abiti per Chloe, il pacchetto è in vendita al prezzo di 39.99 euro.



Ni No Kuni 2 Il Destino di un Regno King's e Special Edition (22 marzo - Da 69.99 euro)

Sono tre le edizioni speciali di Ni No Kuni 2 Il Destino di un Regno in vendita su Amazon.it, denominate rispettivamente King Edition, Prince Edition e Special Edition. La prima (in vendita a 150,98 euro) include il gioco con custodia Steelbook, Season Pass, disco in vinile, diorama Evolution of a King, un carillon e contenuti digitali da usare in-game.

La Prince Edition (95.98 euro) include invece il gioco, Season Pass, custodia Steelbook, making-of in Blu-Ray e una action figure Chibi del protagonista. Infine, la Special Edition (69.99 euro) include solamente il gioco è un puzzle 3D esclusivo, in regalo senza alcun costo aggiuntivo.



Far Cry 5 Collector's Father Edition (27 marzo - 121,99 euro)

Questa ricchissima Collector's Edition di Far Cry 5 include il gioco completo con custodia Steelbook decorata con artwork esclusivo, colonna sonora su CD, mappa fronte/retro di Hope County, due contenuti aggiuntivi da utilizzare in-game (Pacchetto Giorno del Giudizio e Pacchetto Digitale Deluxe) la statuina di Joseph Seed alta 31 centimetri, il tutto racchiuso in una confezione premium numerata, tutto al prezzo di 121,99 euro.

Bundle Console e Accessori

PlayStation 4 DualShock 4 Midnight Blue e Steel Black (7 marzo - 61.99 euro)

Marzo segna il debutto sul mercato di due nuove colorazioni per il DualShock 4, denominate Midnight Blue e Steel Black. Due combinazioni decisamente aggressive, che si uniscono alle già disponibili Sunset Orange, Camo, Magma Red, Deep Blue e alle sempre amatissime colorazioni trasparenti.

PlayStation VR AIM Controller + Bravo Team (7 marzo - 79,80 euro)

Un pacchetto dedicato agli amanti degli sparatutto, che permette di portarsi a casa una copia di Bravo Team, il nuovo FPS per PlayStation VR, e il controller AIM, tutto al prezzo di 79,80 euro. Una buona soluzione per acquistare in un colpo solo uno dei titoli VR più attesi dell'anno e il controller a forma di fucile.



Xbox One S Sea of Thieves Bundle (20 marzo - 300.99 euro)

In contemporanea con il nuovo gioco Rare arriverà nei negozi anche un bundle contenente una Xbox One S di colore bianco con hard disk da 1 Terabyte, un mese di abbonamento a Xbox LIVE Gold , una copia di Sea of Thieves e 30 giorni di prova gratuita per Xbox Game Pass. La confezione include anche un controller bianco, tutto al prezzo di 300,99 euro.



Commodore 64 Mini (29 marzo - 79.99 euro)

Dopo le versioni "Mini" di NES, SNES, Mega Drive e ATARI VCS 2600 arriva anche la riproduzione in miniatura dello storico C64, il primo home computer di casa Commodore, vero e proprio simbolo degli anni '80. Oltre al Commodore 64 Mini, la confezione include anche un Joystick arcade in stile retrò, all'interno del The C64 Mini trovano spazio oltre 60 classici dell'epoca, tra cui California Games, Creatures, Cybernoid II The Revenge, Impossible Mission, Impossible Mission II, Speedball II Brutal Deluxe, Spindizzy, Summer Games II, Trailblazer Uridium e Winter Games, solamente per citarne alcuni. Disponibile ora in preordine su Amazon.it al prezzo di 79,98 euro.



Totaku Figurine Set (14.99 euro)

Totaku presenta la prima serie di una nuova collezione di minifigure statiche dedicate ai personaggi più amati dei videogiochi. Disponibile in esclusiva da GameStop, la serie Totaku include le statuine di PaRappa The Rapper, Kratos (con il look del nuovo God of War), Aloy, Jin Kazama e Heihachi Mishima (Tekken 7), Sonic, l'astronave Feisar FX350 di WipEout, il Cacciatore di Bloodborne, Crash Bandicoot e il Sackboy di LittleBigPlanet. Ogni minifigure è in vendita al prezzo di 14,99 euro.