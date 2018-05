Videogiochi: Collector's e Limited Edition, novità e offerte di maggio 2018

I videogiochi entrano nella sua vita alla fine degli anni ’80, ai tempi del primo incontro con Super Mario Bros, e ancora oggi ne fanno stabilmente parte, dopo più di 20 anni. Pregi e difetti: riesce a terminare Super Mario Bros 3 in meno di otto minuti ma non ha mai finito Final Fight con un credito... ci sta ancora provando. Lo potete seguire sue su

Nonostante maggio sia un mese ricchissimo di uscite per PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch, sul fronte delle Collector's Edition la situazione non appare ugualmente prosperosa, in ogni caso non mancano edizioni limitate di pregio, come le versioni da collezione di The Elder Scrolls Online Summerset e Conan Exiles. Non sono previsti invece nuovi bundle, per i quali sarà probabilmente necessario attendere l'estate, con l'arrivo di nuovi pacchetti PS4, Xbox One, 3DS e Switch.

Videogiochi: Limited e Collector's Edition

Donkey Kong Country Tropical Freeze Special Edition (4 maggio - 64.99 euro)

Donkey Kong Country Tropical Freeze per Nintendo Switch arriva oggi nei negozi e Amazon propone una Special Edition per celebrare il ritorno dello scimmione Nintendo. Il pacchetto include una copia del gioco, un portachiavi di Funky Kong e un foglietto con sette diversi adesivi dedicati ai personaggi di Tropical Freeze.



Compra su Amazon



Conan Exiles Collector's Edition (8 maggio - 80.98 euro)

Per festeggiare il ritorno di Conan Il Barbaro, Deep Silver e Funcom presentano la Collector's Edition di Conan Exiles, disponibile nei formati PlayStation 4 e Xbox One. Questa edizione del gioco include una statuina di Conan alta circa 15 centimetri, un fumetto a colori, la colonna sonora completa, la mappa del mondo di gioco e tre codici per sbloccare sei fumetti digitali, un artbook digitale e l'eBook L'Arrivo di Conan.

Compra su Amazon.it



The Elder Scrolls Online Summerset Collector's Edition (21 maggio - 100.98 euro)

Summerset è la nuova espansione di The Elder Scrolls Online, in arrivo il 21 maggio su PC. La Collector's Edition include una statua di Mephala alta circa 30 centimetri, il diario di Razum-Dar, la mappa di Summerset, custodia Steelbook in metallo e una serie di contenuti digitali tra cui la cavalcatura Nightmare Senche, l'animale Fledgling Gryphon , il memento Psijic Scrying Talisman, il completo Divine Prosecution e il pacchetto Emote House of Reveries.

Acquista su GameStop.it



State of Decay 2 Collector's Edition (22 maggio - 69.99 dollari)

Segnaliamo per dovere di completezza anche la Collector's Edition di State of Decay 2, sebbene questa non sia in vendita in Italia ma solamente negli Stati Uniti e in alcuni selezionati paesi europei.

La confezione include una custodia Steelbook, una maschera da zombie, toppa con il logo del gioco, stand a forma di cervello umano e chiavetta USB a forma di dito, il tutto al prezzo di 69.99 dollari (gioco non incluso).



Dark Souls Remastered con Metal Plate (24 maggio - 39.99 euro)

Un pacchetto speciale, disponibile in esclusiva per l'Italia su Amazon.it, che include Dark Souls Remastered (con il DLC Artorias of the Abyss) e una targa in metallo che raffigura la copertina del gioco, il tutto allo stesso prezzo dell'edizione Standard, 39.99 euro.



Compra su Amazon.it