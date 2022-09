Videogiochi in uscita: novità di settembre 2022 da FIFA 23 a The Last of Us

Si sono fatti desiderare per mesi (se non anni), hanno animato i grandi show di questa calda estate e adesso si stanno preparando a scendere ufficialmente in campo in vista della stagione delle festività, da sempre la più ricca e movimentata in assoluto. Siamo solo a settembre, eppure si fa già sul serio: da qui alle prossime settimane il mercato s'affollerà con una moltitudine di videogiochi capaci di appagare qualsiasi tipo di palato, dai casual agli hardcore gamer, dagli "onnivori" ai più schizzinosi, e il nostro compito è quello di prepararvi al meglio a ciò che verrà. Controllate quanto vi rimane nel portafoglio e organizzatevi con il backlog: ecco a voi le principali novità per PC e console del mese di settembre 2022!

The Last of Us Part I

Sviluppatore: Naughty Dog

Publisher: Sony Interactive Entertainment

Genere: Azione/Avventura

Data di uscita: 2 settembre

Piattaforma: PlayStation 5



Settembre ha subito calato l'asso con The Last of Us Part I, rifacimento esclusivo (almeno per il momento) per PlayStation 5 del capolavoro di Naughty Dog datato 2013. Il viaggio di Joel ed Ellie, già vivido nella mente e nel cuore di milioni di videogiocatori, riparte con un comparto grafico migliorato e animazioni potenziate che fanno tesoro delle conquiste tecniche compiute dai cagnacci con The Last of Us Part 2 e approfittano dei muscoli messi a disposizione dal potente hardware di PS5.

Ciò che ne scaturisce è un'avventura identica nella forma e nello svolgimento a quella di un decennio fa, ma ancor più bella da vedere, ulteriormente rifinita e con tante nuove opzioni di accessibilità per andare incontro a qualsiasi esigenza. Se non avete giocato all'originale è un acquisto obbligato, se invece ve lo siete già goduto tocca a voi decidere se vale la pena spendere 79,99 euro per acquistare quella che è tutti gli effetti la miglior versione possibile di un classico senza tempo. Leggete la nostra recensione di The Last of Us Part I se avete altri dubbi.

JoJo's Bizarre Adventure: All Star Battle R

Sviluppatore: CyberConnect 2

Publisher: Bandai Namco Entertainment

Genere: Picchiaduro

Data di uscita: 2 settembre

Piattaforme: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch



JoJo's Bizarre Adventure: All Star Battle, picchiaduro lanciato originariamente nel 2014, è tornato su PC e su tutte le console in circolazione con una nuova e scintillante edizione "R". I ragazzi di CyberConnect2 hanno ravvivato l'esperienza intervenendo sul ritmo degli scontri, introducendo interruzioni e scatti in aria e impreziosendo il tutto con nuovi dialoghi registrati dai doppiatori della Parte 6 dell'anime.

La modalità principale, All Star Battle, è tornata con scontri inediti appositamente creati per questa nuova edizione, ed è affiancata per l'occasione dalle immancabili modalità Arcade, Online, Versus, Allenamento e Galleria. Lo sterminato roster comprende invece 50 lottatori provenienti da tutte le saghe partorite da Hirohiko Araki, inclusi Jonathan Joestar, Jotaro Kujo, DIO, Jolyne Cujoh. Scoprite cosa ne pensiamo nella nostra recensione di Jojo's Bizarre Adventure: All Star Battle R.

Biomutant

Sviluppatore: Experiment 101

Publisher: THQ Nordic

Genere: Action GDR

Data di uscita: 6 settembre

Piattaforme: PlayStation 5 e Xbox Series X|S



Di Biomutant probabilmente già ne avete sentito parlare, dal momento che è disponibile su PS4, Xbox One e PC fin dallo scorso maggio. Trattasi di un GDR post-apocalittico in terza persona ambientato in un mondo di gioco aperto dai toni favolistici e caratterizzato da un sistema di combattimento che mescola scontri corpo a corpo, armi da fuoco e abilità mutanti.

La vera novità è che il 6 settembre Biomutant debutterà finalmente su console next-gen con delle versioni dedicate. Su PS5 e Xbox Series X offrirà tre distinte modalità grafiche in grado di appagare sia gli amanti della qualità visiva (4K/30fps), sia i patiti delle performance (1440p/60fps), senza farsi mancare una via di mezzo tra le due filosofie (4K/+40fps). Anche Xbox Series S presenterà tre differenti configurazioni grafiche, ma la risoluzione verrà regolata di conseguenza verso il basso.

Temtem

Sviluppatore: Crema

Publisher: Humble Games

Genere: MMORPG

Data di uscita: 6 settembre

Piattaforme: PS5, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch



Dopo un lungo periodo trascorso in accesso anticipato su PC e PlayStation 5, Temtem è finalmente pronto per debuttare ufficialmente con la sua versione 1.0... ma non solo sulle due piattaforme di partenza, bensì anche su Xbox Series X|S e Nintendo Switch!

Ispirato a giochi come Pokémon e Animal Crossing, Temtem è un MMORPG ambientato in un coloratissimo arcipelago di sei isole dove è possibile catturare, accudire e far combattere in intense battaglie a squadre animali fantasiosi e tenere creaturine, chiamati appunto Temtem. Mentre cercherete di acchiapparli tutti, magari collaborando con i vostri amici e approfittando della funzione di scambio, sarete inoltre chiamati ad occuparvi dei fastidiosi membri del Clan Besoto e a sconfiggere gli 8 leader dei Dojo per diventare il domatore di Temtem definitivo. Il mondo condiviso dell'MMORPG di Crema Games potrà essere approcciato da qualsiasi tipo di giocatore, dal momento che includerà una campagna narrativa, un'opzione per affrontare gli incarichi in cooperativa e anche una modalità competitiva per sfidare gli allenatori di tutto il mondo.

Steelrising

Sviluppatore: Spiders

Publisher: Nacon

Genere: Action RPG

Data di uscita: 8 settembre

Piattaforme: PS5, Xbox Series X|S e PC



I ragazzi francesi di Spiders, già autori di giochi come The Technomancer e Greedfall, tornano ad approcciarsi al genere degli action RPG con Steelrising, una nuova IP ambientata in una versione alternativa della Francia rivoluzionaria.

Siamo a Parigi, nel 1789. Un folle Re Luigi XVI ha violentemente represso la rivoluzione con un esercito di Automi. Spetterà ad Aegis, capolavoro di meccanica creato dall'ingegnere Vaucanson per fungere da guardia del corpo per la Regina, affrontare i soldati meccanici del folle monarca e riportare la pace in un'epoca popolata da figure dalle intenzioni poco chiare, come Maria Antonietta, Lafayette e Robespierre. Il sistema di combattimento di Steelrising prevede schivate, parate, salti e attacchi devastanti, mentre l'arpione aggiunge una nuova dimensione all'esplorazione di una Parigi fortemente sviluppata in senso verticale. Maggiori dettagli potete trovarli nella nostra anteprima di Steelrising.

NBA 2K23

Sviluppatore: Visual Concepts

Publisher: 2K Sports

Genere: Simulazione Sportiva

Data di uscita: 9 settembre

Piattaforme: Current-Gen (PS5 e Xbox Series X|S), Old-Gen (PS4, Xbox One e PC)



La Regular Season non comincerà prima del mese di ottobre, ma nel frattempo potete cominciare a divertirvi con NBA 2K23, nuova iterazione della serie di riferimento per tutti gli appassionati di pallacanestro del mondo.

A questo giro sono state riservate molte attenzioni al gameplay offensivo: le opzioni di attacco sono state espanse con nuove combinazioni di gesti sul Pro Stick, un modello di tiro più autentico, nuovi indicatori e modifiche ai palleggi, mentre il reparto difensivo è stato regolato di conseguenza per mantenere gli scontri 1v1 sempre stimolanti. MyTeam è stata rivoluzionata grazie alla rimozione dei contratti, inoltre si segnala il ritorno della Sfida Jordan, con 15 esperienze di gioco individuali che partono dal debutto nel campionato universitario fino ad arrivare all'ultimo storico tiro effettuato con i Chicago Bulls. His Airness è anche il protagonista delle cover delle edizioni più prestigiose, mentre sulla copertina Standard ci è finito Devin Booker, guardia dei Phoenix Suns.

Splatoon 3

Sviluppatore: Nintendo

Publisher: Nintendo

Genere: Sparatutto in terza persona

Data di uscita: 9 settembre

Piattaforme: Nintendo



Lo splattatutto competitivo di Nintendo torna con il capitolo più completo di sempre, ricco di modalità, contenuti e novità, così come di tutti i punti di forza che hanno decretato il successo della serie. Splatoon 3 vi accompagnerà a Splatville, dove vi aspettano un mucchio di nuove armi, mosse, mappe e opzioni di personalizzazione.

Dal 9 settembre potrete sfidare amichevolmente i giocatori di tutto il mondo nella Mischia Mollusca, dove a vincere è chi riesce ad inchiostrare più territori. Ai più competitivi saranno invece dedicate le modalità classificate Zona Splat (assumi il controllo dello scenario), Torre Mobile (conduci la torre nella base nemica), Bazookarp (ottieni il Bazookarp e portalo nella base avversaria) e Vongol Gol (vai a segno con le vongole). L'ampia offerta ludica sarà completata da una Modalità Storia, in cui dovrete aiutare Numero 3 a combattere il malvagio esercito octariano, e Salmon Run, una modalità cooperativa in cui dovrete collaborare per respingere gli assalti di orde di Salmonoidi.

Metal: Hellsinger

Sviluppatore: The Outsiders

Publisher: Funcom

Genere: FPS Ritmico

Data di uscita: 15 settembre

Piattaforme: PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC



Metal: Hellsinger è un FPS ritmico che vi metterà nei panni dell'Ignota (un'entità metà umana, metà demone e ossessionata dalla vendetta) in una storia narrata da Troy Baker, doppiatore di personaggi come Joel di The Last of Us e Sam in Uncharted 4.

In questa produzione di The Outsiders si rivelerà essenziale la capacità di sparare a tempo di musica metal. A tal proposito, Metal: Hellsinger pomperà nelle vostre orecchie una colonna sonora originale composta appositamente per il gioco, con parti cantate da icone del genere come Serj Tankian (System of a Down), Matt Heafy (Trivium), Mikael Stanne (Dark Tranquillity), Randy Blythe (Lamb of God), Alissa White-Gluz (Arch Enemy) e Tatiana Shmailyuk (Jinjer). Volendo, potete già provarlo scaricando la demo di Metal: Hellsinger su PS5, Xbox Series X|S e PC.

Return to Monkey Island

Sviluppatore: Terrible Toybox

Publisher: Devolver Digital

Genere: Avventura grafica

Data di uscita: 19 settembre

Piattaforme: Nintendo Switch e PC



Tanto inatteso quanto gradito, Return to Monkey Island segna il ritorno dell'iconica serie di Ron Gilbert con protagonista il pirata Guybrush Threepwood, che negli anni '90 ha contribuito a sancire l'epoca d'oro delle avventure grafiche.

Questo nuovo episodio prosegue la storia di The Secret of Monkey Island e Monkey Island 2: LeChuck's Revenge. Sono passati molti anni dalla sconfitta del pirata zombie LeChuck: Elaine ha abbandonato il ruolo di governatrice, il famoso imprenditore Stan è finito in prigione e Mêlée Island ha preso una brutta piega a causa dell'ascesa del gruppo di giovani pirati guidati dal capitano Madison. Guybrush, ancora deluso per non aver mai trovato il segreto di Monkey Island, s'imbarcherà in una nuova avventura verso luoghi mai esplorati prima, come Terror Island e gli avamposti da brivido di Brrr Muda. In Return to Monkey Island troverete tutti gli elementi che hanno decretato il successo dei classici, come gli enigmi intelligenti, le circostanze bizzarre e i brillanti botta e risposta, per l'occasione affiancati delle conquiste delle avventure moderne, come le interazioni contestuali, i dialoghi ad albero interattivi e un sistema di inventario intuitivo. Ingannate l'attesa leggendo la nostra intervista al leggendario autore Ron Gilbert.

Soulstice

Sviluppatore: Reply Game Studios

Publisher: Modus Games

Genere: Gioco d'azione

Data di uscita: 20 settembre

Piattaforme: PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC



Soulstice è un gioco d'azione ambientato in un mondo fantasy e dotato di un sistema di combattimento basato su combo, un gran numero di armi e ampie possibilità di personalizzazione.

Sviluppato da Reply Game Studios, una realtà tutta italiana, Soulstice vi offrirà il controllo di due personaggi in contemporanea, le sorelle Briar e Lute. Le due Chimere, entrambe doppiate da Stefanie Joosten (la Quiet di Metal Gear Solid V), possiedono abilità molto differenti tra loro: Briar, dotata di una forza e una resistenza sovrumana, combatte in mischia e scatena combo letali; Lute, che è stata sacrificata per legare la sua anima a quella della sorella, è diventata uno Spirito dai poteri mistici e domina il campo di battaglia con i suoi poteri ultraterreni. Se avete la possibilità, potete ingannare l'attesa provando la demo di Soulstice su PC.

The DioField Chronicle

Sviluppatore: Square Enix e Lancarse

Publisher: Square Enix

Genere: Gioco di Ruolo

Data di uscita: 22 settembre

Piattaforme: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch



Annunciato durante lo State of Play dello scorso marzo, The DioField Chronicle è nuovo gioco di ruolo strategico prodotto da Square Enix e sviluppato in collaborazione con Lancarse. Tra i suoi autori, vanta veterani come il Character Designer Taiki (Lord of Vermillion III, IV), l'artista Kamikokuryo Isamu (Final Fantasy XII e Final Fantasy XIII), e i compositori di Game of Thrones Ramin Djawadi e Brandon Campbell.

La trama, incentrata su tematiche come la guerra e l'onore, si svolge in un mondo in stile diorama ultra-realistico con influenze fantasy, medievali e moderne. Il principale vanto della produzione è tuttavia il nuovo sistema Real-Time Tactical Battle, che vi chiederà di monitorare costantemente le condizioni del campo di battaglia e le debolezze delle vostre truppe e dei nemici prima di impartire qualsiasi ordine. Nell'attesa leggete il nostro provato della demo di The DioField Chronicle.

Session: Skate Sim

Sviluppatore: Crea-Ture Studios

Publisher: Nacon

Genere: Simulazione sportiva

Data di uscita: 22 settembre

Piattaforme: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC



Nato per celebrare l'epoca d'oro dello skateboarding negli anni '90, Session: Skate Sim proverà a sedurre gli appassionati del genere con un gameplay impegnativo basato su una fisica realistica e un sistema di controllo a doppio stick.Con l'obiettivo di offrire una simulazione accurata, i ragazzi di Crea-Ture Studios hanno messo a punto un sistema di controllo a doppio stick nel quale ogni analogico rappresenta un piede e ogni mossa deve essere pensata per gestire e trasferire il peso, proprio come succede sugli skateboard reali. Vi serviranno ore di apprendimento e molta dedizione per realizzare il primo vero kickflip e infine padroneggiare al meglio ogni mossa. Dopodiché, potrete vantarvene immortalando le azioni più spettacolari grazie ad un editor video ricco di opzioni, prestando attenzione anche all'aspetto del vostro skater: in Session Skate Sim potrete sbloccare oltre 200 articoli d'abbigliamento, senza dimenticare gli oltre 250 pezzi intercambiabili per gli skate. Leggete il resoconto della nostra prova di Session: Skate Sim alla Gamescom 2022.

Serial Cleaners

Sviluppatore: Draw Distance

Publisher: 505 Games

Genere: Azione/Stealth

Data di uscita: 22 settembre

Piattaforme: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch



Dopo Serial Cleaner, Draw Distance ritorna con un secondo capitolo bigger and better, il quale moltiplica il divertimento per quattro affiancando tre nuovi professionisti al ripulitore originale.

Serial Cleaners è un gioco d'azione stealth con visuale top-down dove vestirete i panni di un ripulitore di scene del crimine al soldo della mafia newyorkese degli anni '90. Una volta avviata la partita, potrete scegliere tra quattro differenti professionisti, ognuno dotato di una storia e di uno stile di gioco unici con differenti opportunità di portare a termine un lavoro. Il buon vecchio Bob, ad esempio, è in grado di trasportare i cadaveri in spalla senza trascinarli, mentre la nuova arrivata Violet può fare affidamento sulla sua capacità di fare breccia nei sistemi per controllare le sorgenti di luce e i cancelli. Nel corso della recente Gamescom 2022 abbiamo ripulito un paio di scene del crimine: ecco il resoconto della nostra esperienza con Serial Cleaners.

Slime Rancher 2

Sviluppatore: Monomi Park

Publisher: Monomi Park

Genere: Avventura in prima persona

Data di uscita: 22 settembre

Piattaforme: Xbox Series X|S e PC



In questo sequel del famosissimo sandbox in prima persona Slime Rancher, avrete l'opportunità di proseguire l'avventura di Beatrix LeBeau per giungere a Rainbow Island, una terra ricca di tecnologie antiche, risorse naturali ignote e, soprattutto, di nuovi slime ondeggianti da scoprire e allevare, come lo slime di cotone rimbalzante o lo slime pescatore acquatico

In Slime Rancher 2 potrete continuare a fare ciò che tanto amate: collezionare e allevare slime per produrre plort e guadagnare tanti bei Newbuck, la preziosa valuta del pianeta lontano lontano in cui si è trasferita Beatrix. In questo seguito potrete utilizzare i soldi guadagnati per abbellire una serra dalle scintillanti pareti di vetro, dalla quale è possibile ammirare un panorama completo dei dintorni. È bene precisare che Slime Rancher 2 debutterà inizialmente in Accesso Anticipato, uno stato nel quale, stando ai piani comunicati da Monomi Park, dovrebbe rimanere per almeno 18 mesi. Il gioco sarà anche disponibile in Xbox e PC Game Pass fin dal primo giorno.

World of Warcraft Classic: Wrath of the Lich King

Sviluppatore: Blizzard

Publisher: Blizzard

Genere: MMORPG

Data di uscita: 26 settembre

Piattaforme: PC



Lanciata originariamente nel 2008, Wrath of the Lich King è la seconda espansione della storia di World of Warcraft, ed è ora pronta a ritornare nella versione Classic per presentarsi ai videogiocatori più giovani.

Dal 26 settembre potrete riscoprire la leggendaria campagna nei confini ghiacciati di Northrend, dove Arthas, il Lich King, governa dalla cima del suo Frozen Throne con l'obiettivo di eliminare tutta la vita da Azeroth con l'aiuto delle sue spietate forze non morte. Ad aiutarvi ci sarà la nuova classe eroica del Cavaliere della Morte, dotata di abilità negromantiche e di una professione esclusiva per potenziare le armi, il Runecarving. Tra le altre novità si segnalano nuove spedizioni e incursioni, oltre all'arte dell'Inscription, che consentirà di incidere potenti glifi per potenziare le abilità, creare pergamene infuse di magia e molto altro ancora.

Grounded

Sviluppatore: Obsidian Entertainment

Publisher: Xbox Game Studios

Genere: Gioco di sopravvivenza

Data di uscita: 27 settembre

Piattaforme: Xbox One, Xbox Series X|S e PC



Dopo oltre due anni trascorsi in Game Preview, il prossimo 27 settembre Grounded di Obsidian Entertainment debutterà finalmente nella sua versione finale, forte dei preziosissimi consigli offerti dai videogiocatori in tutto questo lasso di tempo.

Nel caso ve lo foste perso, Grounded è un gioco di sopravvivenza in prima persona ambientato in un mini-mondo a misura d'insetto. La versione finale includerà tutti e dodici gli aggiornamenti principali pubblicati dal team di sviluppo fino ad oggi, aprirà le porte ad un'area di gioco completamente inedita (il cortile superiore) e permetterà di giocare l'intera storia della campagna principale, sia da soli sia in compagnia altri tre amici. Ovviamente, continuerà a figurare nel catalogo di Xbox e PC Game Pass anche dopo il lancio ufficiale.

Tunic

Sviluppatore: Tunic Team

Publisher: Finji

Genere: Gioco d'azione isometrico

Data di uscita: 27 settembre

Piattaforme: PlayStation 4 e PS5



Dopo aver messo alla prova le abilità dei giocatori PC e Xbox, Tunic si appresta a fare altrettanto anche con i giocatori PlayStation 4 e PS5, che tra poche settimane potranno finalmente immergersi nel suo mondo avvolgente, misterioso e ricco di segreti da scoprire.

Tunic è un gioco d'azione isometrico che ha come protagonista una volpe in viaggio per una grande avventura. Mediante una formula di gioco a cavallo tra i primi The Legend of Zelda e la recente tradizione soulslike, il lavoro del canadese Andrew Shouldice punta a catturarvi con enigmi ingegnosi e un livello di sfida non indifferente, capaci di tenervi incollati allo schermo per oltre 20 ore. Tra le più belle sorprese di questo 2022, Tunic è anche incorniciato da un comparto audiovisivo di pregio, con un coloratissimo stile grafico low-poly e un accompagnamento carico d'atmosfera. Leggete la nostra recensione di Tunic.

Valkyrie Elysium

Sviluppatore: Square Enix

Publisher: Square Enix

Genere: Gioco di ruolo

Data di uscita: 29 settembre

Piattaforme: PS4 e PS5



Ad oltre quindici anni dall'ultima volta, la serie di Valkyrie Profile si appresta a ritornare su una console casalinga con Valkyrie Elysium, uno spin-off sviluppato da Soleil. Ispirato alla ricca mitologia norrena, questo gioco di ruolo d'azione v'immergerà in una storia originale ambientata in un mondo sull'orlo della distruzione a causa del Ragnarok.

Il sistema di combattimento riproporrà il sistema di combo e gli Einherjar tipici della serie per dare vita a scontri rapidi in tre dimensioni. Mettendo a segno attacchi concatenati e lunghe combo riempirete la barra delle arti, che potrà essere svuotata per mettere a segno potentissime mosse speciali chiamate Arti Divine. Gli Einherjar, invece, sono degli spiriti guerrieri che potrete evocare per ricevere aiuto e bonus elementali in battaglia. Acquistando la Digital Deluxe Edition otterrete l'accesso anticipato di 72 ore, una spada in-game e la versione digitale di Valkyrie Profile: Lenneth, il primo capitolo della serie convertito per le piattaforme moderne. Valkyrie Elysium arriverà anche su PC l'11 novembre 2022.

The Legend of Heroes: Trails from Zero

Sviluppatore: Nihom Falcom

Publisher: NIS America

Genere: JRPG

Data di uscita: 30 settembre

Piattaforme: PlayStation 4, Nintendo Switch e PC



Ha impiegato più di un decennio per trovare la strada per l'Occidente, ma per fortuna alla fine ce l'ha fatta! Lanciato originariamente in Giappone nel 2010, il JRPG The Legend of Heroes: Trails from Zero si appresta finalmente ad arrivare dalle nostre parti nelle edizioni per PS4, Nintendo Switch e PC forte di una resa grafica migliorata, texture in alta risoluzione e una localizzazione in lingua inglese basata sul lavoro svolto dai fan nel 2020.

Ambientato a Crossbell, una piccola ma avanzatissima nazione messa in subbuglio da tensioni di natura politica, The Legend of Heroes: Trails from Zero presenta un sistema di combattimento a turni tattico basato su un party di quattro personaggi: Lloyd Bannings (un detective del dipartimento Sezione Speciale di Supporto), Elie McDowell (la nipote del sindaco), Randy Orlando (un ex soldato donnaiolo) e Tio Plato (un giovane genio della tecnologia). Prima parte dell'arco di Crossbell, questo capitolo è anche utilissimo per comprendere appieno i fatti del ben più recente Trails of Cold Steel IV.

FIFA 23

Sviluppatore: EA Sports

Publisher: EA Sports

Genere: Simulazione sportiva

Data di uscita: 30 settembre

Piattaforme: Current-Gen (PS5, Xbox Series X|S, PC e Google Stadia), Old-Gen (PS4 e Xbox One), Legacy Edition (Nintendo Switch)



A chiudere il mese di settembre ci penserà un vero e proprio pezzo da novanta, FIFA 23, che rappresenterà l'ultimo capitolo della celeberrima e ultraventennale serie di EA Sports a fregiarsi della licenze FIFA. La nuova iterazione della simulazione calcistica per eccellenza, in ogni caso, non vuole entrare nella storia solo per questo motivo, dunque è pronta a schierare in campo l'offerta ludica più estesa, completa e inclusiva di sempre.

Il parco licenze, tanto per cominciare, conterà 19 mila giocatori, 700 squadre, 100 stadi e 30 campionati: in mezzo a tanta roba, si segnalano il ritorno della Juventus e dell'Allianz Stadium dopo tre anni d'assenza e l'inclusione della licenza della Serie B, con il logo ufficiale e i nomi e kit di tutte e venti le squadre cadette. Ultimate Team si presenterà al varco con una rielaborazione del parametro dell'Intesa e i nuovi Momenti FUT, ma non saranno da meno neppure Carriera, Volta e Pro Club, tutte oggetto di attenzioni da parte di EA Sports. Il calcio femminile otterrà ancor più spazio, tant'è vero che ci sarà anche la Coppa del Mondo FIFA femminile 2023 che si disputerà in Australia e Nuova Zelanda la prossima estate, oltre ai Mondiali di Calcio maschili di fine anno in Qatar. Il tutto sarà sorretto, almeno su next-gen (PS5, Xbox Series X|S, PC e Stadia) dall'Hypermotion2 Technology, che punta a ricreare animazioni, dribbling e accelerazioni ultra-realistiche.

Non è finita qui!

Le novità di settembre non si fermano qui, ma riuscire a parlare nel dettaglio di ogni singolo videogioco in uscita è un'impresa ardua, se non impossibile. Prima di lasciarvi, ci teniamo tuttavia a segnalarvi un'altra selezione di titoli da tenere d'occhio. Il 2 settembre sono arrivati anche Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness (nuovo action GDR basato sull'omonima serie manga per PS4, Nintendo Switch e PC) e LEGO Brawls (picchiaduro in stile Smash Bros. declinato in chiave LEGO per PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch)



E poi ancora Disney Dreamlight Valley per PC, PS4, Xbox One e Switch (6 settembre), Voice of Cards: The Beasts of Burden per PC, PS4 e Switch (13 settembre), SCP: Secret Files per PC (13 settembre) e Hardspace Shipbreaker per Xbox Series X|S (20 settembre).