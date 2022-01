Da Wild a Dead Island 2: i giochi che vorremmo rivedere nel 2022

Il 2022 promette di essere un anno semplicemente scoppiettante per i possessori di qualsiasi piattaforma. Da God of War Ragnarok a Starfield, fino a Suicide Squad Kill the Justice League ed Elden Ring, avremo la possibilità di giocare a una miriade di produzioni di assoluto spessore e per tutti i gusti. Detto questo, speriamo che durante i prossimi dodici mesi riusciremo a rivedere dei progetti scomparsi dai radar per molto tempo. Parliamo ad esempio degli Skull & Bones e Beyond Good & Evil 2 di casa Ubisoft ma anche di altre chiacchieratissime avventure come Wild, Dead Island 2 o il misterioso Unknown 9 di Reflector Entertainment.

Dead Island 2

Trasformatosi in un vero e proprio vaporware, Dead Island 2 ha avuto uno sviluppo a dir poco travagliato. I lavori sul sequel del gioco del 2011 sono stati condotti per un buon lasso di tempo dai ragazzi di Yager Development, che nel 2014 ha deciso di mostrarne il reveal trailer al mondo intero. Un giovane palestrato correva lungo un'assolata strada accompagnato dalle note di "The Bomb", ignaro del fatto che dietro di lui si stesse consumando un'apocalisse zombie.

A un certo punto il ragazzone mutava in uno zombie (era stato morso prima della corsetta), per poi venire investito da un furgoncino guidato da alcuni sopravvissuti. Vivace e divertente, il video aveva tranquillizzato gli appassionati circa i toni della produzione, che è tornata pochi mesi dopo con un filmato di gameplay tratto dalla pre-alpha.



Tra armi folli e tanto sangue, Dead Island 2 sembrava avere tutti i numeri per compiacere il suo pubblico ma era ben lungi dall'essere pronto. Purtroppo, a seguito di numerosi contrasti con Deep Silver, Yager ne ha abbandonato lo sviluppo nel 2015, proprio come ha fatto Sumo Digital nel 2019. Il publisher quindi ha affidato Dead Island 2 a Dambuster Studio, che a questo punto potrebbe aver deciso di lasciare PS4 e Xbox One per offrire ai giocatori un'esperienza pienamente next-gen. Il 2022 insomma potrebbe essere l'anno giusto per il ritorno di Dead Island 2, a patto che il suo sviluppo abbia superato le acque agitate degli anni precedenti.

Skull & Bones

Annunciato all'E3 2017 con un trailer cinematografico, Skull & Bones prometteva di trasformare le appassionanti battaglie navali piratesche di Assassin's Creed IV Black Flag in un'esperienza completa, votata al multigiocatore ma al contempo forte di una campagna in singolo con tutti i crismi. Il team di Singapore pensava a un franchise dal ciclo vitale esteso, perché capace di entusiasmare gli appassionati come o più delle avventure degli assassini.

Nel 2018 del resto, quando si è presentato al pubblico con un gameplay, Skull & Bones ha dissipato le riserve dell'utenza con una presentazione visiva efficace, un'ampia personalizzazione dei vascelli e le sue incredibili battaglie navali, che i giocatori non vedevano l'ora di vivere in prima persona.



Da quel momento in poi del gioco si è cominciato a sapere sempre meno, tra pesanti rinvii, voci di corridoio e report ben poco rassicuranti. Questi ultimi parlano di intromissioni dirigenziali e improvvisi cambi di direzione per adattare l'esperienza ai trend del momento, informazioni queste che - seppur non pienamente verificabili - hanno gettato un'ombra sulla riuscita del progetto. Non sappiamo se Skull & Bones sia diventato uno dei free to play "high end" di cui parlava Ubisoft ma stando alle dichiarazioni di insider affidabili sarebbe ancora in pieno sviluppo e magari, perché no, pronto a tornare nel corso dell'E3 2022.

Unknown 9 Awakening

Presentato durante la Gamescom 2020, Unknown 9 Awakening è l'opera prima di Reflector Entertainment, un collettivo di veterani del settore capitanato da Alexandre Amancio (Creative Director di AC Unity). La particolarità di questo progetto è insita nell'appartenenza a un universo crossmediale, che al momento è possibile esplorare in romanzi, podcast e alcuni numeri di una serie a fumetti. Tornando al gioco, la protagonista di Awakening si chiama Haroona e abita in un mondo in cui - testuali parole - "l'umanità è sull'orlo della trascendenza o dell'autodistruzione".

Probabilmente ambientato alla fine del XIX secolo, l'action adventure in terza persona ci chiamerà a esplorare i bassifondi di Kolkata (India) e a servirci delle abilità della giovane, perseguitata da inquietanti visioni sulla propria morte e capace di manipolare l'invisibile o prevedere frammenti di futuro.



Grazie a un misterioso mentore, sul cui conto al momento non si sa molto, saremo pronti ad affrontare un viaggio atto a svelare gli arcani misteri del regno e dell'organizzazione chiamata "Società dell'Anno Bisestile", su cui non vediamo l'ora di sapere di più. Inizialmente prevista per il 2021, l'uscita di Awakening avrà certamente risentito della pandemia ma, vista l'acquisizione dei suoi creatori da parte di Namco Bandai, non dovrebbe essere assolutamente in discussione. Per saperne di più ecco la nostra anteprima di Unknown 9 Awakening.

Wild

Sfortunatamente Wild è solo uno dei due progetti di Michel Ancel di cui, nel tempo, si sono perse le tracce. Annunciato nel 2014 in esclusiva PS4, l'opera prima di Wild Sheep Studio prevedeva un fortissimo contatto tra i protagonisti e gli animali, di cui infatti si poteva prendere il controllo per spostarsi, tendere imboscate ai nemici e molto altro.

Complice il suo mondo dal sapore primordiale, popolato da sciamani, minacce d'ogni sorta e antiche divinità, Wild non ci ha messo molto a catturare i cuori dell'utenza PlayStation ed è tornato a mostrarsi sul finire del 2015, attirando l'attenzione di stampa e pubblico. Purtroppo le apparizioni del gioco si sono praticamente concluse a quel tempo, con Ancel che negli anni seguenti si è limitato a rassicurare i giocatori circa le sorti della produzione.



Tra le nuove assunzioni del team, la registrazione del marchio da parte di Sony nel 2019 e gli artwork apparsi sul sito ufficiale del gioco nel 2020, le speranze dei fan si sono riaccese, salvo poi affievolirsi quando lo stesso Ancel ha deciso di lasciare la gaming industry. Come se non bastasse, il giornalista Jeff Grubb ha dichiarato la definitiva cancellazione del progetto pochi mesi fa ma poco dopo è stato smentito da un collega francese e, se vogliamo, dai profili di diversi sviluppatori, che affermano di essere ancora al lavoro su Wild.

Beyond Good & Evil 2

Sequel ma prequel del cult che è stato il primo Beyond Good & Evil, è stato mostrato con un teaser trailer nel 2008, salvo poi andare in un silenzio radio interrotto sporadicamente da artwork e video di prototipi. Nel 2017 il gioco è stato presentato con un trailer cinematografico, che in breve è stato seguito da una demo in-engine che ha fatto letteralmente schizzare alle stelle l'interesse per la produzione.

Dalla possibilità di esplorare liberamente i pianeti (comprese le loro città futuristiche) e di scendere a piacimento da un vascello spaziale altamente personalizzabile, fino agli acrobatici combattimenti all'arma bianca, il titolo di Ancel ha continuato a far parlare di sé per un altro anno ma poi è sparito di nuovo.



Neanche a dirlo, i rumor legati a una gestazione ormai piombata nel caos hanno cominciato a circolare ma Ubisoft ci ha sempre tenuto a rassicurare gli appassionati sul buono stato di salute del viaggio di Jade e Pey'j. In aggiunta, un noto insider ha corretto il tiro e ha dichiarato - contrariamente a quanto detto in precedenza - che il gioco uscirà tra alcuni anni. Dal canto nostro, ci sentiamo di ipotizzare che le versioni della vecchia generazione di console siano state abbandonate, così da permettere al concept originale di venire alla luce senza compromessi.



Resta possibile in ogni caso che l'universo fantascientifico di Ancel torni a mostrarsi nel 2022, anche solo per tranquillizzare chi sta attendendo di calarsi al suo interno dal lontano 2003. A questo punto lasciamo la parola a voi: siete interessati a veder riemergere queste produzioni e quali giochi vorreste rivedere nell'anno che sta per arrivare?