Xbox Game Pass: 12 Minutes e Psychonauts 2 tra i giochi gratis di agosto

Agosto è davvero bollente su Xbox Game Pass, a inizio mese hanno fatto il loro debutto giochi come Hades e Art of Rally e anche la seconda metà di agosto si prospetta non certo meno ricca grazie all'arrivo di titoli come Psychonauts 2, 12 Minutes e Myst, solamente per citare tre tra i tanti nuovi prodotti presto disponibili su Game Pass per le console Xbox, PC e dispositivi mobile che supportano il Cloud Gaming di Xbox. Vediamo insieme nel dettaglio tutte le novità di fine mese.

Novità Xbox Game Pass disponibili ora

Humankind (PC)

Uno strategico targato SEGA e Amplitude Studios, che vi permetterà di scoprire e riscrivere (letteralmente) la storia dell'umanità andando alla scoperta di oltre 60 diverse civilità, per saperne di più vi rimandiamo alla recensione di Humankind, titolo che sembra intenzionato a rivoluzionare il genere degli strategici 4X.

Per saperne di più vi rimandiamo alla recensione di Humankind per PC.



EA Play su Cloud - Star Wars e Need for Speed



Un trittico targato Electronic Arts arriva sul Cloud di Xbox: Need for Speed Heat, Star Wars Battlefront 2 e Star Wars Jedi Fallen Order. Il primo è un racing arcade appartenente ad una saga che non ha bisogno di presentazioni mentre gli ultimi due sono tra i più recenti titoli dedicati a Guerre Stellari: se Battlefront 2 è uno sparatutto in prima persona, Jedi Fallen Order è un action adventure in terza persona che vi metterà nei panni di un giovane Padawan intento a scoprire i segreti della Forza.

In arrivo il 19 agosto

Recompile (PC, Xbox e Cloud)

Un misto tra un Metroidvania e una avventura a tema hacking, Recompile catapulta il giocatore nel mondo 3D di Mainframe unendo combattimenti e platform 3D ad una componente puzzle ed esplorativa per risolvere tutti gli enigmi proposti da questo interessante titolo. Nota Bene: la versione console è compatibile solamente con Xbox Series X/S e non funziona su Xbox One S e One X.



Train Sim World 2 (Cloud, Xbox e PC)

Secondo episodio della celebre serie di simulatori di treni, un genere di nicchia ma che trova tanti estimatori specialmente in Nord Europa, con uno zoccolo duro di affezionati (per quanto poco numeroso) anche in Italia.

Decine di treni e carrozze su licenza con marchi e design reali, da guidare lungo le tratte ferroviarie più famose del nostro continente, dalla Francia a Londra, passando per la Germania ed i Paesi Bassi.



Twelve Minutes (Cloud, Xbox e PC)

Uno dei giochi più attesi di questa calda estate, un thriller interattivo su un uomo intrappolato in un loop temporale da "rompere" usando la logica. Caratterizzato da uno stile estetico particolarmente curato e accattivante, Twelve Minutes vede la partecipazione al doppiaggio di star internazionali di alto profilo come James McAvoy, Daisy Ridley e Willem Dafoe.

Su Xbox Game Pass dal 25 e 26 agosto

Psychonauts 2 (Xbox, PC e Cloud) - 25 agosto

Il primo Psychonauts (uscito nel 2005) è diventato un cult grazie al passaparola, sono serviti oltre quindici anni per dare vita ad un sequel vero e proprio (preceduto dallo spin-off VR Psychonauts in the Rhombus of Ruin) prodotto ancora una volta da Tim Schafer e dal suo studio Double Fine, ora parte della famiglia Xbox dopo l'acquisizione avvenuta nel 2019.

Un action platform 3D come quelli di una volta, con ben poche concessioni alla modernità e un gameplay vecchio stampo che farà la felicità degli amanti del genere, Psychonauts 2 si caratterizza anche per uno stile visivo psichedelico e coloratissimo, unito a dialoghi ricchi di ironia. Un gioco più unico che raro, di questi tempi.



Myst (Cloud, Console e PC) - 26 agosto

Anche se il titolo potrebbe trarre in inganno non si tratta del Myst del 1993 bensì del remake uscito per la prima volta su Oculus Quest alla fine del 2020 e ora in arrivo anche su PC e console Xbox, gratis sin dal lancio su Game Pass. Questa riedizione è realizzata partendo dalle fondamenta del gioco originale e presenta un comparto tecnico aggiornato con nuovi fondali, audio rimasterizzato, supporto VR (compatibile con Valve Index, HTC Vive, Oculus Rift, Rift S e Quest via Oculus Link), traduzione dei testi migliorata, interfaccia ripulita e nuove opzioni per rendere il gameplay più accessibile, oltre alla presenza del supporto per il Ray Tracing e AMD FidelityFX Super Resolution. Niente male, vero?

Controlli Touch e giochi non più disponibili

Gli abbonati Xbox Game Pass Ultimate possono usufruire dei controlli Touch su altri dieci giochi Cloud: Hades, Bloodroots, Farming Simulator 19, Going Under, Need for Speed Heat (EA Play), Peggle 2 (EA Play), Psychonauts, Wasteland 2, Wasteland 3 e Wasteland Remastered.

Infine segnaliamo che dal 31 agosto non saranno più disponibili in catalogo Blair Witch (Cloud, Console e PC), Double Kick Heroes (Cloud, Xbox e PC), NBA 2K21 (Xbox e Cloud) e Stranger Things 3 The Game (Cloud, Console Xbox e PC).