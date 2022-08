Xbox Game Pass: ad agosto arrivano Immortals Fenyx Rising e Commandos 3 HD

L'agosto di Xbox e PC Game Pass termina nel miglior modo possibile, ossia con ben quattro novità assolute, l'ennesima grande produzione marchiata Ubisoft e un corollario di titoli meno noti che sapranno fare la felicità degli amanti dei rispettivi generi. Come se non bastasse, Microsoft ha anche esteso il supporto agli Xbox Touch Controls ad altri sedici titoli, inclusi il recente Two Point Campus e lo sportivo MLB The Show 22.



Agosto, purtroppo, è anche il mese di importanti addii, dal momento che il 31 agosto verranno rimossi dal catalogo Game Pass ben dieci giochi: stiamo parlando di Elite Dangerous, Hades, Myst, NBA 2K22, Signs of the Sojourner, Spiritfarer, Twelve Minutes, Two Point Hospital, What Remains of Edith Finch e World War Z. Portateli a termine finché potete, oppure acquistateli definitivamente approfittando dello sconto del 20% riservato agli abbonati. Detto ciò, è ora di andare alla scoperta dei giochi di fine agosto per Xbox e PC Game Pass.



Disponibile da 16 agosto

Coffe Talk (Cloud, Console e PC)



Dal 23 agosto

Midnight Fight Express (Cloud, Console e PC) - Day one



Dal 25 agosto

Exapunks (PC)

Opus: Echo of Starsong - Full Bloom Edition (Console e PC)



Dal 30 agosto

Immortals Fenyx Rising (Cloud, Console e PC)

Commandos 3 - HD Remaster (Cloud, Console e PC) - Day one

Immortality (Cloud, Console e PC) - Day one

Tinikyn (Console e PC) - Day one

Scazzottate urbane, guerre mondiali, attrici maledette e alieni lillipuzziani

La prima novità ad affacciarsi nel catalogo sarà Midnight Fight Express, previsto per mercoledì 23 agosto. Sviluppato da Jacob Dzwinel sotto etichetta Humble Games, si tratta di un picchiaduro tridimensionale con visuale isometrica e brutali lotte da strada, in cui è possibile utilizzare qualsiasi oggetto reperibile nel mondo urbano (da pistole a coltelli, passando per mobili a sturalavandini) per abbattere stupidi scagnozzi e signori del crimine.

Il protagonista è Babyface, ex membro di un'associazione criminale riportato "in vita" da un misterioso drone IA. Il suo obiettivo è impedire che un'estesa organizzazione criminale prenda il controllo della città, il tutto prima che sorga il sole. Durante la progressione Babyface può salire di livello, potenziarsi e attingere ad un'ampia gamma di abilità per tirare pugni, schivare, contrattaccare e sconfiggere i nemici in combattimenti ad alto tasso cinematografico.



Le altre novità arrivano tutte il 30 agosto. Si comincia con Commandos 3 - HD Remaster, versione rimasterizzata dello strategico in tempo reale datato 2003. Raylight Games e Kaypso Media hanno rivitalizzato il classico con texture e modelli 3D rielaborati, controlli migliorati (e adatti anche per la fruizione su console), un'interfaccia utente affinata e una serie di tutorial per aiutare i principianti.

Come l'originale, Commandos 3 - HD Remaster vi catapulterà sugli spietati campi di battaglia europei funestati dal Terzo Reich: dalle trincee di Stalingrado alla capitale nemica Berlino, fino ad arrivare nella Normandia in pieno D-Day, dovrete utilizzare le vostre competenze per aiutare gli Alleati a conquistare la vittoria e mettere fine alla Seconda Guerra Mondiale.



Dopo un rinvio di circa un mese, il 30 agosto arriva finalmente Immortality, nuova esperienza narrativa curata da Sam Barlow, la stessa mente dietro a giochi osannati dalla critica come Her Story e Telling Lies.

Osservando delle riprese in live-action - marchio di fabbrica di Barlow - dovrete ricostruire la storia Marissa Marcel, un'attrice scomparsa che ha girato tre film, il primo nel 1968, il secondo nel 1970 e l'ultimo nel 1999... peccato che nessuno di questi abbia mai visto la luce. Si pensa che siano andati perduti o distrutti, ma le cose non stanno esattamente così. Come in Her Story e Telling Lies, dovrete muovervi avanti e indietro nei filmati d'archivio, analizzando fotogramma per fotogramma oppure velocizzando lo scorrere delle immagini se necessario, per ricostruire la storia di Marcel e scoprire i misteri che cela. Alla sceneggiatura hanno contribuito anche Allan Scott (La Regina di Scacchi), Amelia Gray (Mr. Robot, Maniac) e Barry Gifford (Wild At Heart, Lost Highway).



Ultimo, ma non per importanza, Tinikyn, un platform/adventure con protagonista Milo, un lillupuzziano di un altro pianeta che giunge sulla Terra del 1991. Resosi conto di essere minuscolo per gli standard del nostro mondo, unisce le forze con i misteriosi tinykin e sfrutta i loro poteri speciali per creare scale e ponti, innescare esplosioni e molto altro ancora.

Spostandovi tra città popolate da formiche, scarabei e altri insetti costruite all'interno di una grande casa, avrete modo di incontrare personaggi unici, acchiappare centinaia e centinaia di tinykin, ottenere potenziamenti per lo zaino di Milo e, infine, trovare la via di casa.

Gli dei dell'Antica Grecia e molto altro

Non è un gioco nuovo, ma probabilmente rappresenta il prodotto di maggior richiamo del mese: stiamo parlando di Immortals Fenyx Rising, action GDR open world di stampo mitologico che segue le orme di altri giochi come Assassin's Creed Origins, For Honor Marching Fire Edition, Far Cry 5 e Ghost Recon Wildlands, tutti arrivati in Game Pass nel corso di quest'estate.

A partire dal 30 agosto, sarete chiamati ad affrontare una missione per salvare gli dei della Grecia da un'oscura maledizione nei panni di Fenyx. Nel mentre, dovrete liberarvi di mostri mitologici come il Ciclope, Medusa e il Minotauro, padroneggiare i leggendari poteri degli dei e sbloccare una moltitudine di equipaggiamenti ed armi per personalizzare e potenziare la vostra eroina (o eroe, dal momento che l'editor del personaggio offre anche quest'opportunità). A vivacizzare la progressione, che assimila la lezione impartita da The Legend of Zelda, ci pensano una serie di enigmi ambientali ben calati nel contesto di un enorme, colorato e caratteristico open world tutto da esplorare. Scoprite perché questo gioco ci ha sorpresi nella nostra recensione di Immortals Fenyx Rising.



A completare la selezione mensile ci pensano Coffee Talk (già disponibile da ieri 16 agosto), un'esperienza narrativa rilassante e coinvolgente che v'invita a scoprire le storie degli esseri fantastici di una Seattle alternativa; Exapunks (dal 25 agosto solo su PC), un puzzle game open ended a tema hacking sviluppato dai creatori di Shenzen I/O; Opus: Echo of Starsong - Full Bloom Edition, un gioco d'avventura in stile visual novel con protagonisti una ragazza capace di udire il suono degli asteroidi e un ragazzo intenzionato a conquistare lo spazio.

Prima di salutarvi, vi diamo un'altra bella notizia: Microsoft ha esteso il supporto agli Xbox Touch Controls ad altri 16 giochi! Ciò significa che, se siete abbonati a Game Pass Ultimate e giocate su dispositivi mobili via cloud, adesso potete godere dei controlli touch ottimizzati anche in Chorus, Coffee Talk, Dragon Age 2, Dragon Age Origins, Floppy Knights, Matchpoint, MLB The Show 22, My Friend Peppa Pig, Paw Patrol The Movie: Adventure City Calls, Skate, Star Wars: Squadrons, Super Mega Baseball 3, TMNT Shredder's Revenge, Turbo Golf Racing, Turnip Boy Commits Tax Evasion e Two Point Campus.