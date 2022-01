Xbox Game Pass: da Death's Door a Hitman Trilogy, nuovi giochi gennaio 2022

Dopo aver scioccato l'intero mondo videoludico avviando l'acquisizione di Activision-Blizzard per la pazzesca cifra di 70 miliardi di dollari, Microsoft ha confermato che prossimamente i giochi della casa di Call of Duty arriveranno nel catalogo di Xbox Game Pass, esattamente come avvenuto con le produzioni di casa Bethesda l'anno scorso. Nell'attesa che ciò avvenga, gli oltre 25 milioni di abbonati possono distrarsi con i nuovi giochi della seconda metà di gennaio 2022, che non sono affatto male. Oltre alle promettenti produzioni indipendenti, tra le quali spicca la nuova creazione dei creatori di Guacamelee! intitolata Nobody Saves the World, nei prossimi giorni si faranno largo nel catalogo anche la trilogia moderna di Hitman al gran completo e il nuovissimo Rainbow Six Extraction. Andiamo alla scoperta di tutti i giochi in arrivo in Xbox Game Pass a gennaio.



Già disponibili

Danganronpa Trigger Happy Havoc Anniversary Edition (Cloud, Xbox e PC)

Nobody Saves the World (Cloud, Xbox e PC) - Day One



20 gennaio

Hitman Trilogy (Cloud, Xbox e PC)

Rainbow Six Extraction (Cloud, Xbox e PC) - Day One

Rainbow Six Siege Deluxe Edition (PC)

Pupperazzi (Cloud, Xbox e PC) - Day One

Death's Door (Cloud, Xbox e PC)

Windjammers 2 (Cloud, Xbox e PC) - Day One



27 gennaio

Taiko No Tatsujin Drum Master (Xbox e PC) - Day One

Già disponibili: lumache, fantasmi, draghi... e orsetti capricciosi

Ad aprire le danze ci hanno pensato i ragazzi di DrinkBox, già autori di Guacamelee!, che hanno ben pensato di lanciare il loro nuovo gioco direttamente nel catalogo di Game Pass. Nobody Saves the World (Cloud, Xbox e PC) è un innovativo action RPG che vi mette nei panni di un signor nessuno destinato a diventare eroe. Dopo essere entrato in possesso della bacchetta di Nostramagus, un potente stregone che risulta essere disperso, il protagonista ha ottenuto la capacità di trasformarsi in 15 differenti essere, ognuno dotato di abilità uniche e distintive.



Dal fantasma alla lumaca, fino ad arrivare al topo e persino al drago: la combinazione delle oltre 80 abilità dei differenti aspetti dà vita a combinazioni uniche che lasciano ampio spazio all'immaginazione. Questo potere immenso si rivelerà indispensabile per salvare il mondo dalla Calamità, ancor meglio se in cooperativa con un amico online.

Gli amanti dell'estetica giapponese troveranno pane per i loro denti con Danganronpa Trigger Happy Havoc Anniversary Edition (Cloud, Xbox e PC), edizione che celebra il decimo anniversario della visual novel di Spike. La storia comincia quando Makoto Naegi e i suoi compagni di classe rimangono improvvisamente imprigionati tra le mura della Hope's Peak Academy, una scuola che ospita i migliori e più brillanti studenti delle scuole superiori del Giappone. I giovani diventano vittime dei capricci di uno strano orsetto assassino di nome Monokuma, che li mette l'uno contro l'altro promettendo la libertà a chiunque possa uccidere un compagno di classe e farla franca. Un thriller giapponese diventato immediatamente un classico, che in questa edizione è impreziosito da una funzione galleria che consente di visualizzare illustrazioni, scene e ascoltare dialoghi con la voce.

20 gennaio: operatori specializzati e assassini professionisti

Giovedì 20 gennaio tocca a quella che è probabilmente la novità più importante del mese, quel Rainbow Six Extraction (Cloud, Xbox e PC) che si affaccia nel catalogo immediatamente al day-one. Ampiamente trattato sulle nostre pagine, il nuovo gioco di Ubisoft Montreal è uno sparatutto tattico cooperativo PvE per 1-3 giocatori che v'invita ad impersonare degli Operatori Elite dell'universo di Rainbow Six per sconfiggere una minacciosa razza aliena conosciuta come Archaens. In un contesto del genere, conoscenza, collaborazione e approccio tattico rappresenteranno le migliori armi a disposizione di tutte le squadre abbastanza coraggiose da avventurarsi nelle zone di contenimento. Leggete la nostra recensione di Rainbow Six Extraction per saperne di più.

Ad accompagnare Extraction ci pensa un suo parente molto stretto, il ben noto Rainbow Six Siege, che arriva in PC Game Pass per la prima volta in assoluto. Già disponibile da catalogo console da un bel po' di tempo e tra i protagonisti assoluti della scena eSport mondiale, Siege è uno sparatutto tattico e ragionato che si focalizza prettamente sul multigiocatore. Le partite si svolgono su mappe dalle dimensioni contenute e articolate su più livelli, e vedono contrapposte due squadre composte da cinque Operatori ciascuna - Attaccanti e Difensori. Gli utenti che giocheranno sia Extraction sia Siege, riceveranno in regalo il pacchetto "The United Front Bundle", che include due uniformi, due skin arma e due charm per ogni gioco.



La ricca giornata del 20 gennaio è inoltre impreziosita da Hitman Trilogy (Cloud, Xbox e PC), ossia la trilogia moderna dell'Agente 47 interamente basata sul motore di gioco di Hitman 3, il più recente e avanzato del lotto. Grazie ad essa gli abbonati ottengono l'accesso a tutte le missioni, i contratti e le ambientazioni sandbox dei tre giochi con protagonista l'assassino più famoso della storia dei videogiochi.

Indirizzata agli amanti dello stealth in cerca di sfide, la trilogia di Hitman valorizza la creatività e promuove la rigiocabilità in enormi e curatissimi ambienti sandbox , dove è possibile agire in totale libertà avvantaggiandosi di opportunità uniche, strade alternative, travestimenti e oggetti d'ogni sorta. Il debutto in Game Pass coincide con l'inizio dell'Anno 2 di Hitman 3, che tra le novità vede la nuova modalità Elusive Target Arcade.



Universalmente riconosciuto come uno dei migliori giochi indipendenti del 2021, Death's Door (Cloud, Xbox e PC) è la seconda grande opera di Acid Nerve, studio che ci ha già stupiti con Titan Souls. Il protagonista di questo action RPG con visuale dall'alto è un corvo qualunque che suo malgrado è costretto a svolgere un lavoro estremamente monotono: condurre le anime dei defunti nell'aldilà. La sua vita si movimenta quando, un giorno, è costretto ad inseguire un ladro disperato che, dopo essersi impossessato di un'anima, scappa via in un regno in cui la morte non esiste, popolato da avide creature assetate di potere che vivono ben oltre le aspettative.

Death's Door è una meraviglia da guardare e uno spettacolo da giocare, dotato com'è di un level design articolato e interconnesso ispirato alle opere di FromSoftware e di un combat system semplice, ma estremamente efficace. Leggete cosa ha da dire Marco Mottura nella sua recensione di Death's Door.



La giornata del 20 gennaio ci regala altri due giochi al day one. Il primo è Pupperazzi (Cloud, Xbox e PC), una sorta di Nintendogs dei tempi moderni in cui è possibile dimostrare tutto il proprio amore nei confronti di teneri (e talvolta strambi) cuccioli.

Indirizzato ad un pubblico di giovanissimi o a tutti coloro che hanno bisogno di una pausa tra un gioco impegnativo e l'altro, Pupperazzi invita a fotografare, coccolare e catalogare un'ampia varietà di cagnolini in un ambiente open world 3D. Windjammers 2 (Clooud, Xbox e PC), dal canto suo, segna il ritorno del cult per NEO GEO del 1994, un leggendario gioco multiplayer che invita due giocatori a sfidarsi lanciandosi dei dischi in arene dalle dimensioni contenute. Frenetico ma strategico, semplice da giocare ma difficile da padroneggiare, Windjammers 2 include tutte le caratteristiche più apprezzate del classico originale offrendo al tempo stesso nuove meccaniche e personaggi inediti, il tutto valorizzato da una grafica disegnata a mano.

27 gennaio: dateci dentro con le percussioni

Il mese di gennaio saluterà tutti gli abbonati lasciando loro in dote un'altra novità al suo debutto sul mercato, Taiko no Tatsujin: The Drum Master (Xbox e PC), nuovo episodio della longeva serie di videogiochi musicali di Bandai Namco a base di percussioni giapponesi.

Annunciato in esclusiva per le piattaforme di casa Microsoft in concomitanza del reveal nei nuovi giochi per Game Pass, The Drum Master! includerà 70 canzoni e diverse modalità di gioco multiplayer in locale e online. Maggiori dettagli sulla produzione verranno svelati nei prossimi giorni.

Xbox Touch Control: supporto esteso ad altri 9 giochi

Microsoft ha esteso il supporto agli Xbox Touch Control ad altri nove giochi del catalogo di Game Pass, ossia Anvil (Game Preview), Archvale, Exo One, The Forgotten City, One Piece Pirate Warriors 4, Space Warlord Organ Trading Simulator, Stardew Valley, Unpacking e i nuovi arrivati Nobody Saves the World e Death's Door. Tutti i titoli appena elencati possono adesso essere giocati su smartphone via cloud senza l'ausilio di un controller tradizionale grazie alla presenza dei comandi touch. La lista dei giochi compatibili con questa funzionalità ha ampiamento superato quota 100.

I giochi in uscita dal catalogo

Anche questo mese siamo costretti a salutare una serie di giochi, destinati a lasciare il catalogo fino a nuovo ordine. Il 31 gennaio verranno rimossi Nowhere Prophet (Cloud, Xbox e PC), Xenocrisis (Cloud, Xbox e PC), Cyber Shadow (Cloud, Xbox e PC) e Prison Architect (PC). Portateli a termine finché siete in tempo, oppure approfittate dello sconto del 20% riservato agli abbonati per acquistarli e aggiungerli permanentemente alla vostra raccolta.