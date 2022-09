Xbox Game Pass: Deathloop, Grounded e Valheim tra i giochi di settembre

Siamo al terzo aggiornamento del catalogo di Xbox Game Pass in un solo mese, davvero niente male! Neanche il tempo di metabolizzare le novità del Tokyo Game Show, che è già arrivato il momento di accogliere una nuova ondata di giochi. Per le ultime due settimane di settembre la ricetta prevede dieci nuove aggiunte, tra le quali spiccano ben otto novità che potrete godervi fin dal day one senza spendere alcun soldo aggiuntivo. Deathloop rappresenta senza ombra di dubbio il pezzo più pregiato della selezione, ma c'è anche tanto altro di interessante... scopriamo assieme tutti i nuovi giochi della seconda metà di settembre per Xbox e PC Game Pass.



Già disponibili dal 20 settembre

• Deathloop (Cloud, Xbox Series X|S e PC) - Day one su Xbox

• Hardspace: Shipbreaker (Cloud e Xbox Series X|S e PC) - Day one su Xbox



Da oggi 22 settembre

• Slime Rancher 2 (Cloud, Xbox Series X|S e PC) - Day one in Game Preview

• Spiderheck (Console e PC) - Day one

• Beacon Pines (Cloud, Console e PC) - Day one



Dal 27 settembre

• Moonscars (Cloud, Console e PC) - Day one

• Grounded (Cloud, Console e PC) - Full Release



Dal 29 settembre

• Let's Build A Zoo (Cloud, Console e PC) - Day one su Xbox

• Valheim (PC) - Game Preview



Dal 30 settembre

• PAW Patrol Grand Prix (Cloud, Console e PC) - Day one

Loop temporali, creature gelatinose e molto altro: le novità al day one

Reduce da un lungo anno di esclusività console per PlayStation 5, Deathloop debutta finalmente su Xbox Series X|S finendo immediatamente nel catalogo di Game Pass, opportunamente accompagnato dalla versione PC e da un nuovo corposo aggiornamento denominato Goldenloop Update. Ultimo lavoro sviluppato da Arkane Lyon al di fuori dell'orbita degli Xbox Game Studios, Deathloop è un eccellente immersive sim in prima persona ambientato sull'isola senza legge di Blackreef, dove a causa di un loop temporale ogni giorno si rinnova la lotta eterna tra Colt e Julianna Blake: il primo intende spezzare il ciclo, la seconda invece vuole preservarlo ad ogni costo.

Nei panni di Colt, il protagonista principale dell'avventura, dovete assassinare 8 bersagli prima che il giorno ricominci, traendo nuovi insegnamenti, armi e abilità da ogni loop. In alternativa, impersonando Julianna, potete invadere le partite degli altri giocatori per impedirgli di portare a termine la missione. Il nuovissimo Goldenloop Update aggiunge il cross-play tra tutte le piattaforme di gioco (PS5 inclusa), il cross-save e la cross-progression tra Xbox Series X|S e PC, la nuova abilità Fuga con 4 potenziamenti, nuove armi come il Prototipo Auta e il Bombarolo Artista, e un finale della storia esteso.



Il 20 settembre è stato anche il giorno del debutto della versione Xbox Series X|S di Hardspace: Shipbreaker, un sandbox in prima persona già disponibile su PC Game Pass dallo scorso mese di maggio. Basato su una fisica di ultima generazione, la simulazione di Blackbird Interactive vi catapulta nello spazio nei panni di un rottamatore di astronavi.

Ogni nave alla deriva rappresenta un puzzle che siete chiamati a risolvere con l'ausilio della tecnologia LYNX, composta da un incisore laser capace di tagliare il metallo e una morsa utile per spostare i materiali di recupero. Il vostro compito è reso più arduo dai molteplici pericoli che si celano nei corridoi e negli antri bui delle astronavi abbandonate a gravità zero, come decompressioni esplosive, carburante infiammabile, elettricità e radiazioni.



Ancor più ricca la giornata di oggi 22 settembre, che ospita il debutto di ben tre giochi. Il primo è Slime Rancher 2 in versione Game Preview (Cloud, Xbox Series X), che rimane fedele allo stile del predecessore promettendo un'esperienza sandbox in quel di Rainbow Island. In questa terra ricca di tecnologie antiche e risorse naturali ignote, Beatrix LeBeau ha l'opportunità di incontrare e allevare nuovi slime ondeggianti, come il rimbalzante e il pescatore acquatico.

L'obiettivo è quello di sempre: collezionare e allevare slime per produrre plort e guadagnare tanti bei Newbuck, la preziosa valuta del pianeta lontano lontano in cui si è trasferita Beatrix. In questo seguito potete utilizzare i soldi guadagnati per abbellire una serra dalle scintillanti pareti di vetro, dalla quale è possibile ammirare un panorama dei dintorni a 360°. Slime Rancher 2 rimarrà in Game Preview per circa 18 mesi, un lungo lasso di tempo durante il quale potrete aiutare gli sviluppatori di Monomi Park fornendo i vostri preziosi feedback.



Ad affiancare gli slime ci pensano SpiderHeck (Console e PC) e Beacon Pines (Cloud, Console e PC).

Il primo è un brawler fortemente basato sulla fisica nel quale i ragni si danno battaglia usando spade laser, granate e lanciarazzi. Include sia una modalità PvE, affrontabile in solitaria o in cooperativa da un massimo di 4 giocatori in contemporanea, sia una modalità PvP locale, nella quale dei gruppi di amici possono duellare fino alla morte. Il secondo è invece un gioco d'avventura tanto colorato quanto inquietante, che si svolge all'interno di un libro misterioso. Il protagonista della storia è Luka, una tenera creaturina chiamata ad indagare sui misteriosi fatti di Beacon Pines con l'aiuto dei suoi amici, le cui scelte hanno il potere di creare importanti ramificazioni nella storia.



La settimana prossima, il 27 settembre per la precisione, tocca invece a Moonscars (Cloud, Console e PC), un oscuro action in due dimensioni a metà strada tra un metroidvania e un soulslike.

La feroce guerriera d'argilla Grey Irma, che combatte con lo scopo di trovare lo scultore che le ha donato la vita, si muove in un mondo 2D non lineare implacabile e ricco di sfide, dove la morte rappresenta una fonte inesauribile di insegnamenti. Il suo stile di lotta è basato sull'utilizzo della spada sia come strumento d'offesa che di difesa, oltre che sull'impiego di potenti arti magiche e altre armi speciali.



Il 29 settembre debutta sulle console di casa Xbox Let's Build a Zoo (Cloud, Console e PC), un gioco che permette di fare esattamente ciò che promette nel titolo: costruire uno zoo, rigorosamente in pixel art!

Importate e allevate animali rare, assumete i giusti dipendenti, rendete felici i visitatori del parco e gestite eventi imprevisti. Se i 500 animali reali non vi bastano, potete anche dilettarvi con il DNA Splicing per dare vita ad oltre 300 mila tipologie di creature differenti, dal Giraffelefante al Pandagufo.



Il compito di chiudere questa lunga parata di novità spetta il 30 settembre ad un gioco di tutt'altra pasta, PAW Patrol: Gran Premio (Cloud, Console e PC), un gioco di corse indirizzato ai piccoli fan dei supercuccioli e capace di ospitare fino a quattro giocatori in contemporanea.

I vostri pargoletti riconosceranno immediatamente tutti i veicoli e i personaggi della serie animata, inclusi Chase, Skye e Marshall, così come i luoghi iconici, tra cui tra cui Adventure Bay, il resort montano di Jake e la giungla, per un totale di 11 piste. PAW Patrol: Gran Premio è adatto ai bambini di tutte le età, dal momento che prevede anche un'opzione di controllo facile con l'accelerazione automatica.

A tutto survival: gli altri giochi

Gli altri due giochi del mese non possono essere accolti come delle vere e proprie novità, ma sono ugualmente dotati del fascino della prima volta. Grounded (Cloud, Console e PC), ad esempio, esordisce nella sua versione completa dopo un lungo periodo passato in Game Preview. Sviluppato da un piccolo team in seno ad Obsidian Entertainment, è un gioco di sopravvivenza in prima persona ambientato in un mini-mondo a misura d'insetto. La Full Release prevede tutti e dodici gli aggiornamenti principali sviluppati con il contribuito della community e apre le porte ad un'area di gioco completamente inedita (il cortile superiore), oltre a permettere di giocare l'intera storia della campagna principale da soli o in compagnia di altri tre amici.

Finora relegato a Steam, la Game Preview di Valheim (PC) debutta su Microsoft Store finendo immediatamente nel catalogo di Game Pass. Sviluppato in Svezia da Iron Gate Studio, è un gioco di sopravvivenza ed esplorazione in terza persona ambientato in un mondo fantastico ispirato alla cultura vichinga. Nel 10° regno della mitologia norrena, per l'occasione generato in maniera procedurale, siete chiamati ad affrontare bestie feroci e costruire armi, insediamenti e persino possenti navi. La partita comincia nel centro relativamente tranquillo di Valheim, ma il gioco si fa sempre più impegnativo man mano che ci si allontana verso le terre esterne. Nel corso del 2023 si uniranno a Game Pass anche le versioni Xbox One e Xbox Series X|S.

Avvisi per gli abbonati

Microsoft ha approfittato dell'aggiornamento del catalogo di Xbox Game Pass per confermare l'aggiunta del supporto per gli Xbox Touch Controls ad altri 9 giochi. Parliamo, nello specifico, di Danganronpa V3: Killing Harmony Anniversary Edition, Ni no Kuni: Wrath of the White Witch Remastered, Road 96, Shadowrun Returns, Shadowrun: Dragonfall, Shadowrun: Hong Kong, This War of Mine, Torment: Tides of Numenera e, dal 27 settembre, la Full Release di Grounded.

Dopo tante novità, siamo costretti a lasciarvi con una notizia meno piacevole. Il 30 settembre verranno rimossi ben 12 giochi dal catalogo di Game Pass, ossia AI: The Somnium Files, Astra Ascending, DiRT4, DiRT Rally, Dandy Ace, Going Under, Lemnis Gate, Slime Rancher, Subnautica: Below Zero, The Procession to Calvary, Unsighted e Visage. Portateli a termine finché potete, oppure acquistate quelli che vi interessano usufruendo dello sconto del 20% riservato a tutti gli abbonati.