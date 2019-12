Xbox Game Pass dicembre 2019: arrivano The Witcher 3 e Pillars of Eternity

A Natale Microsoft non poteva certamente lasciare a bocca asciutta gli abbonati a Xbox Game Pass! Alle porte della festività più attesa dell'anno, il catalogo del servizio in abbonamento si arricchisce con sei nuovi nuovi giochi, quattro per Xbox One e due per PC. I giocatori console hanno ricevuto Untitled Goose Game, folle gioco indie al suo debutto assoluto su Xbox One, il tanto atteso The Witcher 3: Wild Hunt, il quinto episodio di Life is Strange 2 e Pillars of Eternity. Ai giocatori PC sono invece toccati Phoenix Point, strategico del papà di XCOM, e Infinifactory.



Prima di procedere alla rassegna, un paio di comunicazioni di servizio. A fine mese lasceranno il catalogo di Xbox Game Pass Tecmo Bowl Throwback e Headlander: se volete continuare a giocarci dopo la data di scadenza, potete approfittare del consueto sconto del 20% concesso a tutti gli abbonati. Segnaliamo, inoltre, che Gears Tactics, Ori and the Will of the Wisps e Bleeding Edge, tutti in uscita nel 2020, possono già essere preinstallati dagli abbonati!

Untitled Goose Game - Xbox One, 17 dicembre

Al suo debutto assoluto su Xbox Game Pass, Untitled Goose Game è un folle gioco slapstick, sandbox e stealth con protagonista un'oca dispettosa libera di compiere malefatte in un villaggio. Nei suoi panni (o meglio, nelle sue piume) potete andare in giro dai cortili delle case fino ai negozi e ai giardini, facendo scherzi, rubando cappelli, starnazzando (con un pulsante apposito!) e, in generale, rovinando la giornata a tutti gli ignari abitanti, che non vogliono far altro che vivere la propria giornata in santa pace.

L'opera di House House non riesce a essere né un buon stealth game, né un sandbox immersivo, ma riesce perfettamente a imporsi come un inesauribile generatore di risate e scene divertenti. Scoprite perché questo progetto nato da uno scherzo tra quattro amici merita di essere giocato nella nostra recensione di Untitled Goose Game.

The Witcher 3: Wild Hunt - Xbox One, 19 dicembre

La tempistica non è stata scelta a caso: The Witcher 3: Wild Hunt arriva in Xbox Game Pass un giorno prima dell'atteso lancio della serie televisiva Netflix con protagonista Henry Cavill. Come dimostrano gli innumerevoli premi GOTY collezionati e le milioni di copie vendute dal 2015 ad oggi, quella di Geralt di Rivia è un'avventura mastodontica, popolata da personaggi indimenticabili e ricca di momenti che hanno lasciato un segno indelebile nei ricordi di chi l'ha vissuta.

Dopo i fatti narrati nel secondo capitolo, lo strigo ha finalmente recuperato la memoria e si è messo sulle tracce di Ciri, ragazza alla quale è legato dalla Legge delle Predestinazione. Purtroppo, non è l'unico che la sta cercando: c'è anche un'altra minaccia che incombe, giunta da un'altra dimensione...



Nonostante gli inevitabili rimandi ai precedenti episodi, The Witcher 3 può essere apprezzato anche dai nuovi arrivati grazie all'eccellente lavoro svolto dagli sceneggiatori. Il mondo di gioco è immenso e scalda il cuore per quanto è stupendo. Il ricco bestiario, alcune delle quest meglio scritte della storia dei giochi di ruolo e l'ampia libertà di scelta completano il quadro di un'opera che non può mancare nel curriculum di nessun giocatore, e che fareste meglio a recuperare ora che è disponibile in Xbox Game Pass.

Life is Strange 2: Episodio 5 - Xbox One, 19 dicembre

Con l'uscita di Wolves, la seconda stagione di Life is Strange può ora definirsi completa anche per tutti gli abbonati a Xbox Game Pass su console. In questo emozionante finale, Sean e Daniel stanno per arrivare alla loro meta. Tuttavia, per raggiungere Puerto Lobos in Messico, dovranno scappare dalla polizia, dall'FBI e dai vigilantes che sorvegliano la frontiera.

Ci riusciranno, o il loro viaggio terminerà anzitempo? Se avete giocato anche la prima stagione, sapete benissimo che il finale della loro storia dipenderà dalle scelte che avete compiuto nell'arco dell'intera stagione. Come evidenziato nella nostra recensione di Life is Strange 2: Episodio 5, i ragazzi di Dontnod Entertainment hanno fatto centro ancora una volta.

Pillars of Eternity Complete Edition - 19 dicembre

Nel 2015, Pillars of Eternity - Xbox One, 19 dicembre ha contribuito alla rinascita degli RPG vecchia scuola imponendosi - assieme a Divinity: Original Sin - come un nuovo termine di paragone per l'intero genere di riferimento. Quattro anni dopo, entrambi i giochi sopramenzionati hanno ricevuto dei degni seguiti, ma se per qualche ragione vi siete lasciati scappare il titolo di Obsidian Entertainment, adesso potete rimediare senza scucire alcun centesimo in aggiunta ai soldi richiesti per l'abbonamento a Xbox Game Pass.

La trama e la caratterizzazione del mondo di gioco sono ai massimi livelli, e il tutto è reso ancora più interessante dalle numerose biforcazioni che possono generarsi a seguito delle scelte che compirete durante l'avventura. Sei differenti razze giocabili - Umani, Aumaua, Nani, Elfi, Godlike e Orlan - e le numerose opportunità di personalizzazione di abilità e classi contribuiscono inoltre a tratteggiare un gameplay allo stato dell'arte. Nel pacchetto sono comprese anche le due stupende espansioni The White March I & II, che aggiungono nuove storie, ambientazioni, nemici e molto altro ancora, a tutto vantaggio della longevità.

Phoenix Point - PC, 19 dicembre

Dopo una catastrofe ambientale globale, è comparso il Pandoravirus, che ha iniziato a trasformare tutte le creature, compresi gli umani, in orribili mutanti. Incapace di fermare il virus, gran parte della civiltà umana è stata spazzata via. A vegliare sulle poche comunità sopravvissute, separate da ideologie differenti e confini naturali, ci pensa il Phoenix Project, un piano d'emergenza contro la catastrofe globale e unica speranza per riunire l'umanità.

Phoenix Point è in gioco di strategia caratterizzato da un sistema di combattimento tattico a turni e un peculiare sistema di mira libera, che consente di controllare in maniera diretta i colpi sparati dai soldati in combattimento. Richiedono inoltre particolare attenzione lo sviluppo di nuove tecnologie, la pianificazione delle operazioni e la gestione delle relazioni diplomatiche tra le varie organizzazioni (Phoenix Project non è l'unica a salvaguardia della Terra).

Infinifactory - PC, 19 dicembre

Infinifactory è un puzzle sandbox in 3D e in prima persona realizzato dai creatori di SpaceChem e Infiniminer, in cui siete chiamati a fabbricare e assemblare degli oggetti destinati a mondi alieni, cercando di non morire nel processo.

Infinifactory, oltre ad una modalità sandbox, propone anche campagna basata sulla storia per giocatore singolo con oltre 50 puzzle e ricca di audio log che approfondiscono il background narrativo.