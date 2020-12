Xbox Game Pass: a dicembre arrivano Skyrim, Code Vein e Among Us

A meno di dieci giorni dalla prima infornata del mese di dicembre, Microsoft ha annunciato una nuova ondata di giochi pronti a rinfoltire le sempre più affollate schiere di Xbox Game Pass per console, PC e Android. A questo giro mancano delle vere e proprie bombe al livello di DOOM Eternal, Control e Dragon Quest XI S- Edizione Definitiva, ma non possiamo affatto lamentarci, tutt'altro! Gli amanti dei giochi di ruolo troveranno pane per i loro denti con The Elder Scrolls V: Skyrim e Code Vein, mentre i giocatori PC potranno finalmente catapultarsi nel fenomeno del momento, Among Us. Man of Medan, invece, ci sembra il gioco perfetto per trascorrere delle divertenti (e spaventose) serate in compagnia dei propri cari durante le imminenti festività natalizie. Prima di andare alla scoperta di tutte le novità di Xbox Game Pass, vi avvisiamo che il 30 dicembre lasceranno il servizio Farming Simulator 17 (Console & PC), Football Manager 2020 (PC) e Mortal Kombat X (Console). Godeteveli finché potete, oppure usufruite dello sconto riservato agli abbonati per acquistarli e continuare a giocarci.

Mørkredd (Android, Console & PC) - Già disponibile

Fresco di pubblicazione su PC e in esclusiva console su Xbox One e Xbox Series X|S, Mørkredd è un gioco di rompicapi dalle atmosfere tetre, basato sulla fisica e pensato per essere giocato in cooperativa, anche se risulta essere affrontabile anche in solitaria controllando entrambi i personaggi con un unico controller.

Il gioco di Hyper Games combina enigmi impegnativi, un avvincente equilibrio di luci e ombre e un mondo oscuro pieno di segreti da scoprire. Ci sono più di 60 rompicapi in Mørkredd, tutti basati sul trasporto di una sfera illuminata e la necessità di evitare le ombre generate dal proprio alleato e dall'ambiente circostante. Completa il quadro il pieno supporto ad Xbox Series X con la risoluzione 4K e il framerate 60fps.

The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition (Android & Console) - 15 dicembre

Servono davvero delle presentazioni per uno dei giochi più celebri, influenti e venduti dell'ultima decade? The Elder Scrolls V: Skyrim arriva nel catalogo di Xbox Game Pass per console e Android nella sua versione migliore di sempre, con i potenziamenti grafici che gli permettono di non sfigurare sulle piattaforme moderne, il supporto alle mod e tutte le espansioni che hanno arricchito la produzione dopo il lancio originario avvenuto nel 2011 (Dawnguard, Hearthfire e Dragonborn).

Le vicende che hanno per protagonista l'alter ego digitale, il Sangue di Drago, si svolgono nella gelida e sconfinata terra settentrionale di Tamriel, chiamata Skyrim, ben due secoli dopo i fatti narrati in Oblivion. Il territorio è profondamente sconvolto da una guerra civile che vede da un lato gli Imperiali, adirati per l'assassinio dell'Imperatore, e dall'altro i secessionisti de i Manto della Tempesta. L'affascinante ambientazione, il numero sconfinato di attività da svolgere, la libertà di scelta e un sistema di crescita determinato dalle azioni del giocatore contribuiscono a tratteggiare uno dei migliori GDR di sempre, attuale ancora oggi.

Among Us (PC) - 17 dicembre

Uscito nel 2018 e passato praticamente inosservato per due lunghi anni, Among Us è improvvisamente diventato un fenomeno di culto, capace di vincere il premio per il Miglior Gioco Multiplayer ai Game Awards 2020. Cos'ha di speciale? Sviluppato da appena tre persone, Among Us si distingue per una formula semplice e assuefacente: un gruppo di giocatori è chiamato a collaborare per preparare un'astronave per la partenza. A complicare il tutto c'è però un impostore nascosto tra loro, il cui unico scopo è quello di sabotare tutta l'operazione!

Il compito dei primi è quello di completare tutte le mansioni ed identificare l'impostore, mentre quest'ultimo deve fare di tutto per non farsi scoprire uccidendo uno ad uno tutti gli altri giocatori. È consigliabile giocare con un gruppo di amici in chat vocale, è anche incluso il supporto al cross-play con i dispositivi Android e Apple iOS. Presto arriveranno anche la lingua italiana e la nuova mappa Airship.

Beholder: Complete Edition (Android & Console) - 17 dicembre

Ambientato in un mondo distopico in cui lo stato controlla ogni aspetto della vita, Beholder è un gioco gestionale che vi mette nei panni di un padrone di casa nominato dal governo. Il vostro compito è quello di curiosare nelle vite degli inquilini, spiare conversazioni e tracciare un profilo di ognuno per assicurare che la legge venga rispettata. Sta a voi decidere se farlo in maniera autoritaria o empatica: ogni vostra scelta avrà delle conseguenze.

La Complete Edition offerta a tutti gli abbonati su console e Android, contiene anche il contenuto scaricabile Blissful Sleep, un nuovo scenario basato su un ex-proprietario con nuovi inquilini e tante storie da scoprire.

Code Vein (Android & Console) - 17 dicembre

Code Vein è un action RPG in terza persona fortemente ispirato alla saga Dark Souls, dalla quale si distingue per un character design più vicino all'immaginario anime e per una serie di meccaniche basate sulla tematica principale della produzione, il Vampirismo, affrontata in modo decisamente moderno e al passo dei tempi.

I vampiri di Code Vein hanno accettato la sete di sangue e vanno in giro con una maschera che li rifornisce continuamente. Il combat system si basa proprio sul sangue, che nel gioco sostituisce la barra vitale. Usando i "Doni" conferiti dal fluido corporeo dei nemici, potete incrementare la forza del vostro personaggio, indebolire gli avversari, utilizzare le abilità delle armi e padroneggiare potentissimi attacchi. Il protagonista è accompagnato lungo tutta l'avventura da un compagno, che combatte al suo fianco e può persino riportarlo in vita una volta in caso di sconfitta. Per saperne di più sulla produzione, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Code Vein.

The Dark Pictures Anthology Man of Medan (PC) - 17 dicembre

Durante una vacanza dedicata alle immersioni, quattro giovani americani si trovano in navigazione alla ricerca di un relitto della Seconda Guerra Mondiale. Col passare della giornata e l'arrivo di una tempesta, il loro viaggio di trasforma presto in qualcosa di molto più sinistro... Chi di loro sopravvivrà? E chi morirà?

Primo gioco della Dark Pictures Anthology, Men of Medan è un'avventura è pervasa da un'atmosfera cupa e oscura che vi chiede continuamente di intervenire con delle decisioni in grado di alterare il destino dei protagonisti. Se avete giocato ad Until Dawn, esclusiva per PlayStation sviluppata dallo stesso studio, allora sapete bene cosa aspettarvi. Man of Medan si presta ad essere giocato in compagnia dei propri cari grazie a due modalità multigiocatore: Storia Condivisa, in cui due amici online controllano personaggi differenti influenzando il corso della partita; Serata al cinema, un'esperienza in locale in cui fino a cinque giocatori si passano il pad impersonando diversi personaggi. Leggete la nostra recensione di The Dark Pictures Anthology: Men of Medan.

Monster Train (Console) - 17 dicembre

Monster Train è uno strategico roguelike con meccaniche deckbuilding, al suo debutto assoluto su Xbox One e Xbox Series X|S. Ambientato su un treno per l'inferno, il gioco di Shiny Shoe vi chiede di intraprendere numerose decisioni tattiche per difendere multipli campi di battaglia verticali.

I numeri di Monster Train parlano di oltre 220 carte, 5 clan di mostri, ognuno caratterizzato da differenti meccaniche di gameplay e 10 livelli da sbloccare, 88 differenti artefatti che modificano il corso della partite, più di 21 eventi casuali unici e la possibilità di far evolvere ogni carta due volte.

MotoGP 20 (Android, Console & PC) - 17 dicembre

Sviluppato com'è consuetudine dai talentuosi ragazzi di Milestone, MotoGP 20 è il videogioco ufficiale dell'ultima edizione del Motomondiale conclusasi con l'incoronazione di Joan Mir nella classe regina. Rispetto ai capitoli che lo hanno preceduto, vanta un approccio più strategico e realistico alle competizioni, con un'esperienza che spazia dai box alla pista.

MotoGP 20 fornisce il pieno controllo della carriera offrendo la possibilità di prendere decisioni manageriale che possono fare la differenza in pista. Una volta sulle due ruote dovrete inoltre avere a che fare con nuove meccaniche come la gestione del carburante, il consumo asimmetrico dei pneumatici e i danni aerodinamici, questi ultimi introdotti per la prima volta nella storia del franchise. Completano il quadro un'Intelligenza Artificiale rinnovata e la modalità storica. Ne saprete di più leggendo la nostra recensione di MotoGP 20.

My Friend Pedro (Android) - 17 dicembre

My Friend Pedro è uno sparatutto a scorrimento laterale che vi mette nei panni di un uomo che, spronato da una banana senziente, è fortemente determinato ad eliminare chiunque gli si pari davanti. La possibilità di utilizzare in maniera indipendente le due armi e la capacità di concatenare movenze spettacolari e salti nelle finestre contribuiscono a creare un'elegante coreografia di azione esplosiva.

A condire il tutto c'è la possibilità di rallentare il tempo, una sorta di Bullet Time che avvicina My Friend Pedro a Max Payne, e diverse sequenze dinamiche come inseguimenti mozzafiato in moto e complessi rompicapi basati sulla fisica. Leggete la nostra recensione di My Friend Pedro.

Neoverse (Android & Console) - 17 dicembre

Al debutto assoluto sulle piattaforme della famiglia Xbox, Neoverse è un gioco in stile anime che mescola GDR, strategia, avventura, deckbuilding e dungeon crawling offrendo un'esperienza prettamente single player. Durante il gameplay, siete chiamati ad attaccare a turni con azioni strategiche basate sulle carte

L'avventura per la salvezza del mondo si dipana attraverso varie linee temporale, affrontabili con tre diversi personaggi caratterizzati da velleità ed abilità uniche. La varietà è garantita da oltre 70 tipologie di mostri, 300 differenti carte e più di 100 abilità.

Wilmot's Warehouse (Console & PC) - 17 dicembre

Wilmot's Warehouse è un videogioco rompicapo in cui bisogna gestire un magazzino a regola d'arte. Nei panni di Wilmot, un solerte magazziniere incaricato di spostare, organizzare e stipare una moltitudine di prodotti, dovrete gestire un numero sempre crescente di camion in arrivo, pronti a riempire il magazzino.

Siete voi a scegliere il criterio con il quale stipare i prodotti - colore, tipologia, seguendo la classificazione decimale Dewey o un astruso metodo comprensibile solo a voi. Cercate di ricordare dove mettete ogni cosa, però! All'apertura dello sportello di servizio dovrete trovare velocemente i prodotti richiesti.