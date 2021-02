Xbox Game Pass: DiRT 5 e Code Vein tra i nuovi giochi di febbraio 2021

Sarà pure il mese più corto dell'anno, ma il febbraio di Xbox Game Pass non ha affatto lesinato sui nuovi giochi! L'aggiornamento della seconda metà del mese ha portato con sé una selezione variegata e di qualità, capitanata dal recente DiRT 5 e rinforzata da titoli come Code Vein, Pillars of Eternity 2: Deadfire Ultimate Edition e non solo, per un totale di sette nuovi giochi che verranno spalmati del corso di questa settimana e della prossima. Prima di scoprirli uno ad uno, in ogni caso, ci teniamo ad avvisarvi che tra pochi giorni alcuni giochi verranno rimossi dal catalogo: il 24 febbraio, con un giorno di anticipo sull'arrivo del suo successore, verrà tolto DiRT 4 (Console). Il 28 febbraio, invece, faranno i bagagli Momodora: Reverie Under the Moonlight (Console and PC), Mother Russia Bleeds (PC), Oxenfree (Console and PC), The Jackbox Party Pack 4 (Console) e Vambrace: Cold Soul (Console and PC).

Pillars of Eternity 2: Deadfire Ultimate Edition (Cloud & Console) - 18 febbraio

Dopo aver contribuito alla rinascita degli RPG vecchia scuola, i ragazzi di Obsidian Entertainment si sono messi al lavoro per offrire a Pillars of Eternity un sequel all'altezza, centrando in pieno l'obiettivo della loro missione. Come il predecessore, Deadfire brilla per la trama e la caratterizzazione del mondo di gioco, che mutano in base alle azioni e alle scelte dei videogiocatori, oltre che per un sistema di combattimento in stile Dungeons & Dragons ricco di opportunità.

A fare da hub centrale in Pillars of Eternity 2: Deadfire c'è la Defiant, una nave che permette di esplorare via mare un ricco arcipelago di isole esotiche, che celano nuovi luoghi, comunità di personaggi non giocanti, nemici potenti e oscuri segreti. In combattimento potete portare con voi sette differenti compagni (ai quali è possibile assegnare più classi e abilità) che intrecciano tra loro interazioni e relazioni personali. Quella in arrivo in Xbox Game Pass è l'edizione più completa in assoluto: nella Ultimate Edition trovano posto, oltre al gioco base, anche i DLC Bestia d'Inverno, Forgotten Sanctum e Seeker, Slayer, Slayer, Survivor. Leggete la recensione di Pillars of Eternity 2.

Wreckfest (Cloud, Console & PC) - 18 febbraio

Se non sapete cosa farvene delle classiche regole delle corse automobilistiche e preferite una sana dose di sportellate, allora questo è il gioco che fa al caso vostro. Realizzato da Bugbear, team di sviluppo già autore di FlatOut 1 e 2, Wreckfest offre schianti epici, lotte testa a testa sulla linea del traguardo e modi creativi di contorcere le lamiere grazie ad un'avanzata simulazione delle fisica.

Wreckfest include anche un ampio ventaglio di opportunità di personalizzazione: potete montare paraurti rinforzati, roll-bar, listelli laterali per i classici Demolition Derby, oppure ricambi motore come filtri dell'aria, alberi a camme, impianti di alimentazione e via discorrendo se vi cimentate nelle gare Banger. Leggete la nostra recensione di Wreckfst.

Code Vein (PC) - 18 febbraio

Gli originali vampiri di Code Vein fanno un salto nel catalogo per PC dopo aver già salutato gli abbonati su console e Android poco prima delle vacanze natalizie. Fortemente ispirato ai giochi della serie Dark Souls, Code Vein è un action RPG in terza persona che si distingue per un character design vicino all'immaginario anime e per meccaniche di gameplay basate sulla tematica principale della produzione, il Vampirismo, affrontata in modo moderno e al passo dei tempi.

I vampiri della produzione diretta da Hiroshi Yoshimura hanno accettato la sete e usano una maschera che li rifornisce continuamente. Il sistema di combattimento ruota proprio attorno al sangue, che nel gioco sostituisce la barra vitale. Usando i "Doni" conferiti dal fluido corporeo dei nemici potete incrementare la forza del vostro personaggio, indebolire gli avversari, utilizzare le abilità delle armi e padroneggiare potentissimi attacchi. Ne saprete di più leggendo la nostra recensione di Code Vein.

Killer Queen Black (Cloud & Console) - 23 febbraio

Killer Queen Black è un gioco strategico a piattaforme per un massimo di otto giocatori online o in locale, che si presta diverse modalità di fruizione: una rapida partita a tempo di tanto in tanto, partite classificate oppure emozionanti sessioni multigiocatore.

Ispirato al famoso videogioco arcade Killer Queen, il titolo di Liquit Bit vi fa competere in sette campi di battaglia per la salvezza dell'alveare offrendovi tre opportunità di vittoria: saltando sulla lumaca, accumulando bacche o annientando la regina del nemico. Potete scegliere di interpretare tre ruoli differenti - Regina, Lavoratore o Soldato - che hanno a disposizione armi come la spada, la stella del mattino, il laser e il pungiglione.

DiRT 5 (Cloud, Console & PC) - 25 febbraio

Fedelissimo al DNA che contraddistingue la saga, DiRT 5 offre un'esperienza rallystica a cavallo tra simulazione e arcade, con una propensione per la seconda. Il gioco di Codemasters include oltre 70 tracciati sparsi in 10 diverse regioni del mondo, dalle acque ghiacciate dell'East River di New York alle strade che circondano il Cristo Redentore in Brasile, fino alla Norvegia illuminata dall'aurora boreale.

La selezione delle vetture è estremamente eclettica e adatta a tutte le tipologie di fondi stradali e condizioni atmosferiche in continuo mutamento. Dalle classiche auto da rally a veicoli da sprint con 900 cavalli, senza dimenticare Rallycross, GT, truck, buggy e muscle car. DiRT5 offre inoltre pieno supporto a Xbox Series X, con la possibilità di spingersi fino a 120fps su televisori compatibili.

Elite Dangerous (Console) - 25 febbraio

Elite Dangerous è un titolo multigiocatore massivo che vi permette di vivere una storia coinvolgente in una galassia interconnessa ricreata a immagine e somiglianza della Via Lattea. Tutte le stelle, i pianeti, le lune, i campi di asteroidi e i buchi neri della nostra galassia sono stati riprodotti fedelmente nel più grande spazio mai visto nella storia dei videogiochi.

Con una piccola navicella spaziale, all'inizio dovrete fare tutto il necessario per ottenere abilità, conoscenza, salute e forza in modo da farvi largo tra i ranghi dell'iconica Elite. La vostra storia e le vostre azioni influenzeranno la narrazione dell'intera galassia, che si evolve continuamente. Le autorità crollano, le battaglie vengono vinte e perse e la frontiera dell'umanità cambia forma: tutto questo grazie a voi e al comportamento di migliaia e migliaia di altri giocatori.

Superhot Mind Control Delete (PC) - 25 febbraio

A qualche mese dall'approdo su dispositivi Android e console, Superhot: Mind Control Delete arriva anche nel catalogo riservato agli abbonati su PC. Concepito come un'espansione e poi divenuto il terzo gioco ufficiale del franchise, espande la formula originale offrendo una visione più ampia del mondo di Superhot, con una storia più presente e una longevità maggiore.

Le regole sono le medesime di sempre: il tempo scorre solo quando vi muovete. Non ci sono barre di salute auto-rigeneranti e nemmeno caricatori piazzati in punti strategici: siete costantemente in inferiorità numerica, con nemici che giungono da tutti i lati che vi costringono a farvi largo a suon di proiettili, fendenti ed esplosioni. Mind Control Delete aggiunge ulteriore pepe al tutto offrendo nuovi stili di gioco e differenti build del personaggio, oltre ad hack e tecniche speciali per superare ondate di nemici sempre più pericolosi. Il tutto va a comporre un gameplay calibrato minuziosamente lungo quattro anni di sviluppo in Accesso Anticipato.