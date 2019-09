Xbox Game Pass: da DiRT Rally 2 a Saints Row 4, i nuovi giochi PC

Microsoft ha approfittato dell'ultima puntata di Inside Xbox per annunciare i quattro giochi in arrivo nel catalogo di Xbox Game Pass per PC il prossimo 26 settembre. Due di questi, Bad North e DiRT Rally 2.0, come abbiamo avuto già modo di scoprire in un articolo dedicato, verranno resi disponibili lo stesso giorno anche per gli abbonati su Xbox One. Gli altri due, Saint's Row IV: Re-Elected e Cites: Skylines Windows Edition, sono invece indirizzati in maniera specifica al servizio per PC. La casa di Redmond ha inoltre svelato che all'inizio di ottobre pubblicherà un importante aggiornamento per l'app Xbox (Beta) per PC, che renderà la navigazione tra le schermate e la consultazione della libreria più veloci. Detto ciò, andiamo alla scoperta dei nuovi giochi di settembre per Xbox Game Pass PC.

Saint's Row IV: Re-Elected (26 settembre)

Difficile a credersi, ma con Saints Row IV i ragazzi di Volition sono riusciti nell'ardua impresa di alzare ulteriormente il già elevato livello di follia offerto dal terzo capitolo. A questo giro, ad affiancare gli immancabili tratti distintivi della serie - la tendenza all'eccesso, le situazioni al limite dell'assurdo e le tonnellate di piombo - ci sono un'invasione aliena, una realtà virtuale alternativa a la Matrix, tante super-abilità fuori di testa... e pure Babbo Natale. Cosa desiderare di più?

In questa versione Re-Elected, inoltre, oltre al gioco base sono inclusi anche tutti i contenuti scaricabili, ovvero due pack di missioni scaricabili, oltre 25 armi, 15 nuovi veicoli, almeno 60 costumi, 15 compagni e 6 superpoteri aggiuntivi (l'espansione Gat out of Hell, in quanto stand-alone, non è inclusa). Il titolo, a dire il vero, come

molti open-world diventa ripetitivo a lungo andare, proponendo missioni secondarie non sempre entusiasmanti. Fin quando regge, in ogni caso, sa perfettamente come divertire. Approfondite l'argomento leggendo la recensione di Saints Row IV: Re-Elected.

Cities: Skylines - Windows Edition (26 settembre)

Cities: Skylines è un titolo gestionale che vi pone alla guida di una città, che dovete far crescere dalle fondamenta alle prime case, fino a farla diventare, se volete, una vera e propria metropoli in grado di rispondere alle esigenze di una popolazione in continua espansione. Il vostro compito è quello di gestire ogni aspetto dell'agglomerato urbano, dai servizi pubblici alle ordinanze municipali, passando per la sanità, la sicurezza e l'istruzione. I cittadini, inoltre, reagiranno a ogni vostra decisione, tenendovi sulle spine con le loro richieste in continuo mutamento.

Gli strumenti a vostra disposizione sono talmente potenti, che siete liberi di creare una città industriale avvolta in una nube di smog oppure una tranquilla cittadina balneare a misura di turista e alimentata da energie rinnovabili. La Windows 10 Edition offerta in Xbox Game Pass per PC include, oltre al gioco originale completo, anche l'espansione After Dark, che vi permette di pianificare e progettare la vita notturna e le attrazioni turistiche della città.

DiRT Rally 2.0 (26 settembre)

DiRT Rally 2.0, partendo dal suo acclamato predecessore che nel 2015 ha messo d'accordo critica e pubblico, compie un ulteriore passo verso la simulazione pura offrendo la possibilità di scegliere le gomme, per un ulteriore livello di strategia durante la fase di preparazione delle tappe, e introducendo il degrado della superficie dei tracciati, costringendovi a tenere alta la concentrazione in ogni momento delle gare, dall'inizio alla fine.

DiRT Rally 2.0 vi mette alla guida di oltre 50 vetture, tra le quali sono comprese delle vee e proprie leggende, pilotabili sui tracciati impervi di Nuova Zelanda, Argentina, Spagna, Polonia, Australia e USA. Grazie alla licenza ufficiale del Campionato del Mondo Rallycross FIA, sono incluse anche le categorie Supercar e riserve, e ben otto circuiti - Barcellona, Montalegre, Mettet, Lohéac Bretagne, Trois-Rivières, Hell, Höljes e Silverstone. All'offerta per giocatore singolo composta da Carriera, Campionato ed Eventi, vanno inoltre ad affiancarsi modalità multiplayer online come Sfide Giornaliere, Settimanali e Mensili, con classifiche ed eventi mondiali. Per ulteriori dettagli vi consigliamo di leggere la recensione di DiRT Rally 2.0.

Bad North: Jotunn Edition (26 settembre)

Bad North è un brutale quanto affascinante roguelite tattico in tempo reale, che vi affida il compito di difendere un idilliaco regno isolano dall'invasione di un'orda di vichinghi, mentre lo guidate in un disperato esodo. Nel farlo, dovete comandare i vostri leali sudditi per sfruttare appieno i vantaggi tattici offerti dalla forma peculiare delle isole generate in maniera procedurale.

In Bad North risulta fondamentale valutare con attenzione il posizionamento delle truppe, scegliere il momento adatto per attaccare i vichinghi invasori e pianificare eventuali ritirate. I soldati fanno il resto, navigando e ingaggiando intuitivamente i nemici in risposta alle differenti situazioni. Battaglia dopo battaglia, inoltre, diventeranno sempre più forti.