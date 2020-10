Xbox Game Pass: Doom Eternal e tutti i nuovi giochi di ottobre 2020

Gli effetti dell'acquisizione multimilionaria di Bethesda da parte di Microsoft cominciano già a farsi vedere in Xbox Game Pass, che nel frattempo ha superato i 15 milioni di abbonati: Dishonored 2, inizialmente citato tra i giochi in uscita a fine mese, non s'è mosso dal catalogo, mentre DOOM Eternal guida la selezione dei nuovi titoli in arrivo nel corso del mese di ottobre. Ad affiancare l'ennesimo centro di id Software ci pensano Forza Motorsport 7, che sembra fungere da perfetto antipasto all'arrivo del nuovo capitolo della serie su Xbox Series X|S, Drake Hollow, Brütal Legend e Ikenfell. Prima di scoprirli uno ad uno, segnaliamo che il 15 ottobre lasceranno il catalogo Felix the Reaper (Xbox One e PC), Metro 2033 Redux (Xbox One e PC), Minit (Xbox One e PC), Saints Row IV Re-Elected (PC) e State of Mind (PC). Affrettatevi a completarli se li state giocando, oppure approfittate dello sconto sull'acquisto del gioco completo esclusivo per gli abbonati.

Doom Eternal (Android e Xbox One) - 1 ottobre

DOOM Eternal è senza mezzi termini uno dei migliori sparatutto in prima persona del 2020, oltre che dell'intera generazione. Diretta evoluzione di DOOM (2016), che ha avuto il pregio di riportare in auge la seminale saga di id Software, Eternal si spinge oltre proponendo numerose novità come il lanciafiamme da spalla, la lama da polso retrattile, armi e moduli potenziati, nonché abilità come il Doppio scatto, che rendono il DOOM Slayer più versatile che mai, a tutto vantaggio della profondità e della varietà del gameplay.

La filosofia del "push forward combat" raggiunge qui il suo pieno potenziale: in DOOM Eternal siete invogliati ad affrontare le belve demoniache a muso duro per placare la continua fame di risorse dello space marine, che può prendersi dai nemici tutto ciò che gli serve: salute extra con le uccisioni epiche, armatura incenerendoli, e munizioni a volontà smembrandoli con la motosega. L'offerta è arricchita dalla Battlemode, modalità multigiocatore 2 contro 1 nella quale uno Slayer armato fino ai denti affronta due demoni controllati da giocatori al meglio dei cinque round. Scoprite perché lo sparatutto di id Software è una delle migliori cose che potevano capitare al Game Pass nel 2020 nella recensione di DOOM Eternal.

Drake Hollow (PC) - 1 ottobre

Sviluppata dai creatori di The Flame in the Flood, Drake Hollow è un'avventura sandbox con elementi survival ambientata a The Hollow, un luogo desolato e moribondo che ospita i Drake, un popolo vegetale che ha disperatamente bisogno d'aiuto. Hanno fame, sete e necessitano di un posto dove dormire. Spetta a voi salvarli, costruendo giardini per fornirgli cibo, pozzi per l'acqua, mulini e pannelli solari per alimentare le recinzioni elettriche, e tanto altro ancora.

I miti Drake sono costantemente minacciati dai Feral, esseri che vogliono distruggere qualsiasi cosa bella o allegra. Per gestirli potete fare affidamento su un'ampia gamma di armi, da racchette di tennis a sparachiodi, e chiedere aiuto ai vostri amici, poiché Hollow Drake supporta la cooperativa online fino a quattro giocatori. Ogni regione del gioco è costituita da oltre un chilometro quadrato di territorio da esplorare, generato e influenzato dinamicamente con l'avvicendarsi delle stagioni.

Brütal Legend (Xbox One) - 8 ottobre

Brütal Legend è un gioco di azione creato da Tim Schafer e sviluppato dalla sua Double Fine Entertainment, che in tempi recenti è entrata a far parte della scuderia degli Xbox Game Studios. Il protagonista è Eddie Riggs, un roadie scelto dagli Dei del Rock e interpretato da Jack Black, il cui compito è quello di combattere in un mondo fantasy in stile heavy metal per salvare l'umanità e uccidere demoni, facendo affidamento su un'ascia, la sua chitarra Clementina ed un esercito di metallari.

All'inizio Brütal Legend può sembrare un semplice action game, ma ben presto svela la sua natura ibrida accogliendo un gran numero di elementi differenti, da traversate che ricordano Zelda, una struttura delle missioni debitrice della lezione impartita dai GTA e una componente strategica in tempo reale, chiamata "Battaglia delle Band". Brütal Legend, in definitiva, è un prodotto atipico, indirizzato principalmente ai fan del metal. All'epoca della sua uscita non è riuscito a raggiungere l'agognato successo commerciale, ma vi assicuriamo che merita assolutamente di essere recuperato grazie ad Xbox Game Pass. L'edizione entrata nel catalogo è quella Xbox 360, compatibile con One grazie al programma di retrocompatibilità.

Forza Motorsport 7 (Android, Xbox One e PC) - 8 ottobre

In attesa Forza Motorsport per Xbox Series X, capitolo next-gen che abbandona la numerazione per sancire la reinvenzione dell'intero franchise, gli abbonati a Xbox Game Pass possono ora immergersi in Forza Motorsport 7, che attualmente rappresenta la massima espressione della filosofia "simarcade" made in Turn 10.

Sono passati tre anni dalla pubblicazione, ma Forza Motorsport 7 è ancora uno splendore per gli occhi, specialmente sui PC ben equipaggiati e su Xbox One X, dove raggiunge la risoluzione 4K nativa a 60fps. I numeri dell'offerta ludica, inoltre, sono poderosi: oltre 700 automobili, inclusa la collezione più completa mai vista di Ferrari, Porsche e Lamborghini, guidabili in più di 200 tracciati ambientati in oltre 30 destinazioni in tutto il mondo. Il più grande pregio di Forza Motorsport 7 è quello di saper coniugare entrambe le scuole di pensiero in campo racing, valorizzando sia il realismo delle sensazioni di guida che l'accessibilità. Ne saprete di più leggendo la nostra recensione di Forza Motorsport 7.

Ikenfell (Xbox One e PC) - 8 ottobre Day-One

Ikenfell è un RPG tattico a turni in 2D realizzato in pixel-art. Controllando un gruppo di problematici studenti con poteri magici, siete chiamati a sfruttare delle meccaniche basate sul tempismo per lanciare incantesimi, bloccare attacchi, esplorare i labirintici interni di una grande scuola di magia, scovare segreti e combattere oltre 100 mostri e ben 22 boss.

I personaggi possono padroneggiare un totale di 48 incantesimi, che spaziano da esplosioni ad attacchi velenosi, passando per magie curative e potenziamenti per gli alleati. Durante l'avventura è possibile reclutare un totale di sei studenti, ed utilizzarne in battaglia un massimo di tre in contemporanea, ognuno con poteri e velleità uniche. In ultimo, ma non per importanza, ci sono anche i gatti. Ovunque.