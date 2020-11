Xbox Game Pass con EA Play: tantissimi nuovi giochi a novembre

Il lancio di Xbox Series X|S non poteva non essere accompagnato da un aggiornamento del catalogo di Xbox Game Pass. Il ventaglio di novità preparato da Microsoft per questa seconda parte del mese di novembre è il più corposo da quando è stato lanciato il servizio. Ad affiancare le aggiunte canoniche - ben 11, a questo giro - c'è anche l'intero catalogo di EA Play, servizio in abbonamento di Electronic Arts adesso liberamente accessibile a tutti gli iscritti a Xbox Game Pass Ultimate su console, senza alcun costo aggiuntivo (su PC arriverà il 15 dicembre). In EA Play è inclusa una libreria di giochi in continua espansione (alcuni giocabili anche su Android con xCloud), nella quale figurano FIFA 20, Titanfall 2 e Need for Speed Heat, oltre a titoli di franchise popolari come Battlefield, Mass Effect, Skate e The Sims. Previsti anche sconti esclusivi sui giochi del produttore e la possibilità di provare nuove uscite selezionate di EA per un massimo di dieci ore senza impegno.



Tra le nuove aggiunte non mancano dei giochi già ottimizzati per Xbox Series X, ossia Gears Tactics e Tetris Effect Connected. Destiny 2, dal canto suo, riceverà l'aggiornamento gratis il prossimo il 10 dicembre. Prima di andare alla scoperta di tutte le novità, vi avvisiamo che il 16 novembre lasceranno il catalogo Darksiders III (Console & PC), Munchkin (Console & PC), The Talos Principle (Console & PC) e Tracks: The Train Set Game (Console & PC).



Gears Tactics (Android & Console) - 9 novembre

Già disponibile su PC dallo scorso aprile, Gears Tactics arriva anche su Xbox Series X sobbarcandosi l'onere di accompagnarne il lancio. Sviluppato da Splash Damage, Gears Tactics è uno spin-off della celebre saga creata da Epic Games che si configura come uno strategico a turni alla X-COM. Il fatto che si distingua dagli altri capitoli non deve trarvi in inganno: Gears Tactics racconta una storia canonica, ambientata 12 anni prima degli avvenimenti del Gears of War originale.

Mentre l'esercito delle Locuste avanza su Sera, nei panni di Gabe Diaz - il padre di Kait Diaz, la ragazza che abbiamo conosciuto nel quarto capitolo e impersonato nel quinto - siete chiamati a reclutare e addestrare una squadra da condurre sul campo con l'obiettivo di eliminare il capo delle locuste Ukkon, ovvero il genio responsabile della creazione dei terribili mostri. Essendo un gioco Xbox Play Anywhere, può essere scaricato e giocato anche su Xbox One. Leggete la nostra recensione di Gears Tactics per saperne di più.



Destiny 2: Oltre la Luce (Android & Console) - 10 novembre

La nuovissima espansione di Destiny 2, Oltre la Luce, arriva direttamente in Xbox Game Pass andando a completare l'esperienza per tutti gli abbonati che nei mesi scorsi avevano già ricevuto i precedenti contenuti scaricabili. Oltre la Luce rappresenta la prima espansione di una trilogia che segna una vera e propria svolta in Destiny 2 e riafferma l'impegno di Bungie con il titolo per i prossimi anni.

In Oltre la Luce, siete chiamati ad esplorare i misteri di Europa, uno dei satelliti di Giove, e affrontare Eramis, Kell dei caduti determinata a controllare il potere della Stasi per raggiungere i suoi scopi nefandi. Quest'ultimo è una delle principali novità dell'espansione: emerso da un'antica nave piramidale su Europa, la Stasi è un nuovo potere elementale originato dall'Oscurità, il primo ad essere aggiunto alla selezione originale di Destiny. Brandendolo, potete usare potenti abilità che permettono di congelare e frantumare i nemici.



In aggiunta alla nuova destinazione, al nuovo arco narrativo e al potere della Stasi, Oltre la Luce introduce tante nuove armi ed equipaggiamenti, missioni e ovviamente una nuova incursione, Cripta di Pietrafonda, che sarà accessibile dal 21 novembre. L'uscita dell'espansione è inoltre accompagnata da una nuova stagione di contenuti, la Stagione della Caccia, la cui campagna della storia comincerà il 17 novembre. L'aggiornamento grafico gratis per Xbox Series X, con supporto a 4K e 60fps, uscirà invece l'8 dicembre



Tetris Effect: Connected (Console & PC) - 10 novembre

Altro gioco di lancio per Xbox Series X disponibile nel catalogo di Game Pass fin dal day-one. Tetris Effect: Connected è una riedizione dell'eccellente gioco musicale di Tetsuya Mizuguchi basato sui celebri tetramini, che amplia l'esperienza originale con l'aggiunta di una serie di modalità multigiocatore competitive (Zone Battle) e cooperative (Connected), fruibili sia in locale sia online da un massimo di tre giocatori in contemporanea.

Tetris Effect: Connected è ottimizzato per Xbox Series X con il supporto alla risoluzione 4K e ai 60 frame al secondo. Può essere giocato anche su Xbox One e PC, ed è previsto il cross-play tra tutte le edizioni del gioco.



Planet Coaster: Edizione Console (Android & Console) - 10 novembre

Planet Coaster: Edizione Console è un simulatore che permette di creare un parco di divertimento su misura. Qualsiasi sia il vostro livello di abilità, potete approfittare dei progetti per posizionare velocemente più di 700 oggetti già pronti, incluse montagne russe, strutture e scenari, o creare il parco dal nulla con costruzioni su misura e modificare il terreno con strumenti appositi.

Il vostro obiettivo principale, ovviamente, è quello di attrarre dei visitatori: le persone reagiscono in tempo reale mentre fissate i prezzi e collocate gli scenari e le attrazioni. Per far schizzare i dati di affluenza e i profitti dovete farli divertire!



Final Fantasy VIII Remastered (Console & PC) - 12 novembre

Rimasterizzazione dell'ottavo capitolo della saga, Final Fantasy VIII Remastered offre, oltre ad un comparto tecnico migliorato e il supporto all'alta definizione, anche tante funzionalità aggiuntive, come la possibilità di disabilitare gli scontri casuali, velocizzare l'azione fino ad una massimo di 3 volte (ad esclusione delle cutscene) e attivare la modalità Battle Assist, che potenzia le barre HP/ATB e delle tecniche speciali per facilitare la progressione dei giocatori meno smaliziati.

Final Fantasy VIII Remastered include inoltre la colonna sonora originale di Nobuo Uematsu proveniente dalla prima edizione del gioco uscita nel 1998 per PlayStation, e non le tracce MIDI della versione PC del 2000, mal viste dai fan della serie. Leggete la nostra recensione di Final Fantasy VIII Remastered per saperne di più.



Gonner2 (Android) - 12 novembre

Gonner2 è uno platform shooter a generazione procedurale con elementi roguelike. In questa nuova avventura, l'improbabile eroe Ikk deve aiutare la Morte in persona: una misteriosa presenza si è impadronita della sua tana, e Ikk deve eliminarla. Il suo viaggio lo porterà tra luoghi profondi, oscuri e caotici pieni di inimmaginabili scintille colorate e boss folli.

I livelli hanno una struttura non lineare, e la profondità del gameplay è garantita dalla possibilità di combinare teste, armi e potenziamenti differenti. Completa l'offerta una modalità cooperativa per quattro persone in cui è possibile "perdere la testa" assieme agli amici.



Streets of Rogue (PC) - 12 novembre

Streets of Rogue è un gioco rogue-lite in cui le decisioni dei giocatori rivestono un ruolo fondamente. Trae ispirazione dai frenetici rogue-lite con vista dall'alto, e li arricchisce con nuovi elementi di gameplay basati sui giochi di simulazione ed RPG.

Anziché svolgersi in una segreta, Streets of Rogue è ambientato in una città viva, generata in modo procedurale, in cui l'Intelligenza Artificiale dà vita ad abitanti di ogni ceto sociale, che vanno avanti con le loro attività quotidiane. Per poter progredire, dovrete raggiungere obiettivi di missione specifici in qualsiasi modo desiderate, sfruttando comportamenti, oggetti e ambiente circostante. La scelta sta a voi: potete essere un soldato dal grilletto facile, un medico che usa dardi al cloroformio o un gorilla intenzionato a formare un esercito di gorilla.



Ark: Survival Evolved - Explorer's Edition (Android, Console & PC) - 17 novembre

Ark: Survival Evolved è un gioco di sopravvivenza giocabile sia in prima che in terza persona, ambientato in un mondo ostile popolato da dinosauri e altre temibili creature preistoriche. All'inizio del gioco vi risvegliate nudi, affamati e congelati su un'isola misteriosa, e per sopravvivere dovete cacciare, raccogliere, creare oggetti, coltivare e costruire ripari, facendo inoltre affidamento su tutto il vostro ingegno per uccidere, addomesticare e cavalcare i dinosauri e le altre bestie primitive.

L'Explorer Edition di Ark: Survival Evolved offerta agli abbonati a Xbox Game Pass combina il gioco base con tre pacchetti di espansione - Scorched Earth, Aberration ed Extinction - potenzialmente in grado di aggiungere quasi 900 ore di gioco!



Halo MCC: Halo 4 (PC) - 17 novembre

Con l'arrivo di Halo 4, la Master Chief Collection può finalmente dirsi completa anche su PC! Dopo i rocamboleschi eventi di Halo 3, un Master Chief alla deriva viene risvegliato da un antico male intenzionato a vendicarsi e annientare ogni cosa. Naufragato su un mondo misterioso, lo Spartan deve svelare i minacciosi segreti di un razza aliena per trovare la strada di casa.

Su PC, Halo 4 supporta risoluzioni fino a 4K e framerate fino a 60fps. Altre impostazioni native includono la personalizzazione di mouse e tastiera, il supporto per i monitor ultrawide, la regolazione del campo visivo e altro ancora. Nel pacchetto sono inclusi anche il multigiocatore, con 25 mappe e un sistema di personalizzazione dell'armatura aggiornato, e le Spartan Ops, missioni cooperative basate su una narrazione di tipo episodico.



River City Girls (Android, Console & PC) - 19 novembre

Nuovo esponente della serie Kunio-Kun, famosa per essere composta da giochi di generi differenti, River City Girls è un picchiaduro a scorrimento declinato al femminile. Kuni e Riki sono stati catturati, dunque il compito di salvarli spetta alle loro tostissime ragazze, Kyoko e Misako.

Mentre prendono a pugni e calci i malviventi di tutta la città, le due combattenti acquisiscono nuove abilità, ottengono potenziamenti e scatenano un'ampia varietà di combinazioni e attacchi speciali, il tutto in stile 16-bit. La storia è raccontata mediante delle tavole manga e filmati in stile anime, accompagnati da una colonna sonora synth-pop.



Star Renegades (Android & Console) - 19 novembre

Star Renegades è un gioco di ruolo con un sistema di battaglia tattico reattivo a turni che dà particolare spazio a interruzioni e contromosse. Nella campagna procedurale strutturata a missioni troverete a sbarrarvi la strada il sistema Intelligent Adversary, con ufficiali nemici che evolvono e salgono di grado.

Il robot di servizio J5T-1N è arrivato nella nostra dimensione per prepararci ad affrontare le forze soverchianti dell'Imperium. In ogni partita, un gruppo di eroi è chiamato ad affrontare la minaccia: se perisce, J5T-1N ne invia un altro che può fare tesoro di tutte le conquiste degli eroi precedenti. Ogni playthrough è differente dall'altro grazie ad un sistema di generazione procedurale.