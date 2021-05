Xbox Game Pass: da FIFA 21 a Red Dead Online, i nuovi giochi di maggio

Microsoft inaugura il mese di maggio nel migliore dei modi possibili, ovvero con una nuova infornata di giochi per Xbox Game Pass... e che giochi! La nuova selezione convince per qualità, quantità e varietà, lasciando a voi l'ingrato compito della scelta. Quale giocherete per primo? Nel frattempo che decidete, noi ve li descriviamo uno ad uno. Prima, però, ci teniamo a segnalare che Microsoft regala anche 4 mesi di Spotify gratis a tutti gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate che s'iscrivono per la prima volta al servizio di streaming musicale, e che il 15 maggio lasceranno il catalogo i seguenti giochi: Alan Wake (Console and PC), Battlefleet Gothic: Armada 2 (PC), Dungeon of the Endless (Cloud, Console, and PC), Final Fantasy IX (Console and PC), Hotline Miami (PC), Plebby Quest: The Crusades (PC). Giocateli finché siete in tempo, oppure approfittate dello conto esclusivo per acquistare le versioni complete.

Dragon Quest Builders 2 (Console e PC) - 4 maggio

Dragon Quest Builders 2 è un gioco di ruolo ambientato in un mondo fatto di blocchi in cui potete creare il vostro personaggio personalizzato e, assieme al vostro impavido amico Malroth, ottenere le abilità necessarie per diventare un maestro costruttore e sconfiggere i Figli di Hargon, un culto che venera la distruzione.

Frutto della collaborazione tra il papà di Dragon Quest Yuji Horii, il character designer Akira Toriyama e il compositore Koichi Sugiyama, Dragon Quest Builders 2 offre sia una campagna per giocatore singolo, sia una modalità sandbox nella quale divertirsi online assieme ad altri tre amici. Il vostro compito è quello di aiutare gli abitanti del reame ricostruendo la loro terra distrutta e difendendola dai nemici. Le opzioni a disposizione sono innumerevoli: ogni isola contiene materiali unici che vi aiuteranno a creare, cucinare e migliorare le vostre abilità di costruttore, apprendendo così nuove ricette e nuovi progetti. Leggete la nostra recensione di Dragon Quest Builders 2.

FIFA 21 (Console e PC) - 6 maggio

FIFA 21 ha davvero bisogno di presentazioni? Ultimo capitolo della serie calcistica di maggior successo di tutti i tempi, include più di 17 mila giocatori, oltre 700 squadre, 90 stadi e 30 campionati di tutto il mondo. Il gioco di EA Sports non lesina neppure nell'offerta delle modalità, proponendo l'immancabile Carriera, nella quale portare una squadra al successo gestendo ogni aspetto degli incontri, del mercato e dell'allenamento; la popolarissima FIFA Ultimate Team, che permette di creare una rosa su misura aprendo gli ormai iconici pacchetti, per poi competere con i giocatori di tutto il mondo, adesso anche in cooperativa; la giovanissima Volta Football, che riporta il calcio alle proprie origini, in strada!

FIFA 21 si unisce al catalogo di Xbox Game Pass come parte della selezione di EA Play, pertanto può essere giocato su console e PC solamente dagli abbonati al piano Ultimate. Riceverete in automatico anche uno Squad Boost per la modalità Volta Football e un XP Boost per FUT Season. Gli iscritti su Xbox Series X potranno scaricare la versione next-gen di FIFA 21, che presenta una veste grafica potenziata, oltre ad animazioni e fisica rinnovate che impattano anche sul gameplay, seppur non in maniera considerevole.

Outlast 2 (Cloud, Console e PC) - 6 maggio

Outlast 2 è un terrificante survival horror in prima persona nel quale i due protagonisti, i giornalisti investigativi Blake Langermann e sua moglie Lynn, sono chiamati ad indagare su Sullivan Knoth, fondatore di una cittadina nascosta nel cuore del deserto dell'Arizona. Knoth e i suoi seguaci si stanno preparando per la fine dei tempi, e i due reporter dovranno fronteggiare degli orrori indicibili.

Il senso di terrore è amplificato oltremodo dall'incapacità di combattere di Blake, che può fare affidamento solamente su una telecamera per sgusciare negli scenari e allontanarsi dalle terribili minacce. La telecamera è l'unico strumento che gli permette di vedere al buio, e richiede un'oculata gestione delle batterie necessarie per alimentarla, ben nascoste nelle ambientazioni. Ne saprete di più leggendo la recensione di Outlast 2.

Steep (Cloud e Console) - 6 maggio

Se gli sport invernali sono da sempre il vostro pane quotidiano, allora Steep saprà regalarvi tantissime ore di sano divertimento in un ampio open world che abbraccia le Alpi e l'Alaska. Il simulatore di Ubisoft Annecy vi concede totale libertà di movimento, lasciando a voi la scelta della disciplina da impiegare per conquistare le vette innevate, con sci, tute alari, snowboard e parapendio.

Steep fa inoltre della condivisione uno dei suoi pilastri portanti. Potete vivere l'open world anche assieme ai vostri amici, oltre a creare dei tracciati e immortalare acrobazie da condividere con l'intera comunità. L'aspetto competitivo è inoltre valorizzato da un'ampia varietà di sfide, che spaziano da semplici gare punto a punto a prove di abilità a base di trick e acrobazie. Leggete la nostra recensione di Steep per saperne di più.

Final Fantasy X/X-2 HD Remaster (Console e PC) - 13 maggio

Grazie a questa raccolta potete riscoprire uno degli episodi della saga più amati delle ultime due decadi, oltre che il suo seguito diretto, che ne ha espanso narrativa e mitologia. Final Fantasy X racconta la storia di Tidus, un campione di Blitzball che, con l'aiuto dell'invocatrice Yuna, dovrà salvare il mondo di Spira da un ciclo infinito di distruzione perpetuato da un'entità nota solamente come "Sin". Final Fantasy X-2 è ambientato due anni dopo, e segue le vicende di Yuna (divenuta nel frattempo una Cacciasfere), Rikku e Paine, impegnate in un viaggio attorno al mondo alla ricerca del significato di un misterioso messaggio rinvenuto in una sfera.

Final Fantasy X è ancora oggi un JRPG imponente e riuscito, forte di un appagante sistema di combattimento a turni, un interessante sistema di crescita dei personaggi sotto forma di Sferografia (che nella raccolta è basata sulla sua variante International) e una storia avvincente e strappalacrime, dotata di un finale potente e perentorio, che probabilmente non avrebbe meritato gli approfondimenti di Final Fantaasy X-2. Quest'ultimo si lascia tutto sommato giocare, riproponendo il sistema Active Time Battle e smussando le opzioni di sviluppo, ma non riesce a convincere appieno nella trama. L'ammodernamento tecnico soddisfa appieno in entrambi i giochi, ma per altre informazioni vi rimandiamo alla recensione di Final Fantasy X/X-2 Remaster.

Just Cause 4: Reloaded (Cloud, Console e PC) - 13 maggio

Just Cause 4 vi proietta in un open world esotico e suggestivo ricolmo di opportunità di devastazione. In questa nuova avventura lo spericolato Rico Rodriguez è chiamato a combattere la Mano Nera, un'organizzazione militare privata ultra tecnologica guidata da Gabriela Morales, l'avversaria più abile, spietata e imprevedibile che abbia mai incontrato.

L'esotico stato sudamericano di Solís si estende per 1024 chilometri quadrati occupati da foreste pluviali, vette innevate e deserti funestati da conflitti e calamità naturali, una delle più grandi novità della produzione. Colossali tornado e tempeste tropicali elevano la classica azione di Just Cause verso nuove vette di follia, grazie ad un motore fisico rinnovato. Sfruttando la tuta alare, il rampino e gli altri equipaggiamenti a sua disposizione, Rico può approfittare degli eventi metereologici per scatenare distruzione e sconfiggere grandi gruppi di avversari in un sol colpo. Ne saprete di più leggendo la nostra recensione di Just Cause 4.

Psychonauts (Cloud, Console e PC) - 13 maggio

Psychonauts 2 si sta facendo attendere più del previsto, in compenso potete impiegare questo tempo aggiuntivo per riscoprire (o giocare per la prima volta) il primo capitolo, uno dei parti più riusciti della mente di Tim Schafer. Psychonauts è un platform sorprendente, un concentrato di idee folli e al tempo stesso brillanti.

Le vicende si svolgono nel Whispering Rock Psychic Summer Camp, un centro d'addestramento segreto per Psiconauti camuffato da campo estivo per ragazzi. Gli Psiconauti sono degli agenti sensitivi altamente addestrati, capaci di penetrare nella mente altrui. Il protagonista, il giovane Razputin, vuole diventare uno di loro e durante la permanenza al campo trova l'occasione giusta per dimostrare tutto il suo valore: un cospiratore ha rapito i suoi compagni e si sta appropriando dei loro cervelli!



Raz ha a disposizione numerosi poteri psichici, tra i quali la Telecinesi e la Levitazione, ed è in grado di entrare nella mente delle altre persone, frugare nel loro inconscio e rivivere i loro ricordi. Di fatto, ogni cervello rappresenta un livello unico, trovata che consente a Psychonauts di reinventarsi continuamente e mettere i giocatori dinanzi a situazioni sempre differenti e mai banali.

Red Dead Online (Cloud e Console) - 13 maggio

Dopo qualche mese trascorso in Xbox Game Pass lo scorso anno, la frontiera di Rockstar Games torna nel catalogo, stavolta esclusivamente con la dimensione multiplayer di Red Dead Online, che da qualche tempo si è separato da Red Dead Redemption 2 per essere proposto anche in formato stand-alone.

Senza la trama della campagna principale a fare da filo conduttore, in Red Dead Online potete dare forma al vostro percorso di fuorilegge combattendo le altre bande e andando a caccia di animali selvatici, vivendo la vita della frontiera americana. Costruite un accampamento, viaggiate in solitaria oppure formate una Posse con altri giocatori, aderendo a vostro piacimento ad una delle Professioni messe a disposizione da Rockstar Games: i Cacciatori di Taglie inseguono criminali per consegnarli alla giustizia, mentre i Naturalisti vanno alla ricerca dei segreti del mondo animale. I Collezionisti hanno fame di tesori, mentre i Distillatori puntano a gestire delle distillerie clandestine.



Red Dead Online non ha raggiunto la popolarità di GTA Online, ma come il suo cugino viene aggiornato costantemente da Rockstar Games con nuovi contenuti e opportunità di gioco.

Remnant:From the Ashes (PC) - 13 maggio

Già disponibile nel catalogo console da un bel po' di tempo, Remnant: From the Ashes si appresta ad arrivare anche su PC. Il titolo di Gunfire Games (gli stessi di Darksiders 3) è uno sparatutto di sopravvivenza cooperativo in terza persona ambientato in un mondo post-apocalittico invaso da una razza proveniente da un'altra dimensione, conosciuta come The Root.

L'umanità, per fortuna, possiede una tecnologia in grado di aprire dei portali verso altre dimensioni e realtà alternative: attraverso questi passaggi potete dare la caccia al male antico in compagnia di altri due amici, annientare orde di nemici e boss epici, recuperare le risorse indispensabili per rimanere in vita e infine costruire dei presidi per consentire alla civiltà umana di ripartire. Sono quattro le tipologie di mondi esplorabili, ma grazie ad un sistema di generazione procedurale non visiterete mai lo stesso livello. Ogni partita differisce dall'altra per gli obiettivi di missione e il posizionamento dei nemici, che assieme ad un approfondito sistema di progressione, personalizzazione e crafting vi spingeranno alla continua ricerca di bottino unico e armi sempre più potenti, indispensabile per abbattere l'enorme varietà di nemici presente. Ulteriori dettagli nella recensione di Remnant From the Ashes.