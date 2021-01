Xbox Game Pass: a gennaio arrivano PES 2021 e Injustice 2

Microsoft comincia il 2021 nel migliore dei modi presentando una nuova infornata di giochi per il catalogo di Xbox Game Pass. Sono ben sette i titoli in arrivo, suddivisi in due differenti ondate, tra i quali spiccano senza ombra di dubbio eFootball PES 2021, la più recente iterazione della serie Pro Evolution Soccer, e Injustice 2, picchiaduro basato sulle storie di DC Comics firmato da NetherRealm Studios. Le sorprese, in ogni caso, non terminano qui, ma prima di andare alla scoperta dei nuovi giochi per Xbox Game Pass, ci teniamo ad avvisarvi che tra pochi giorni alcuni titoli usciranno dal catalogo: il 15 gennaio verranno rimossi FTL: Faster Than Light (PC), My Friend Pedro (Console & PC), Sword Art Online: Fatal Bullet (Console) e Tekken 7 (Console): terminateli finché siete in tempo, oppure acquistateli approfittando dello sconto del 20% riservato agli abbonati.

eFootball PES 2021 Season Update (Android & Console) - 7 gennaio

Il sottotitolo scelto da Konami può confondere molto facilmente: eFootball PES 2021 Season Update non è un aggiornamento o un DLC dell'edizione dell'anno precedente, bensì un titolo a sé stante che si limita tuttavia ad aggiornare le rose e i campionati, senza introdurre novità rilevanti alla grafica, al gameplay e neppure al comparto sonoro (la telecronaca di Caressa e Marchegiani non è stata ampliata). Normalmente venduto a prezzo budget, ora può essere scaricato e giocato senza alcun costo aggiuntivo da tutti gli abbonati su console e su dispositivi Android via cloud.

Si tratta di un caso fuori dall'ordinario, che sta tuttavia permettendo a Konami di focalizzarsi appieno sullo sviluppo del nuovo episodio next-gen, atteso alla fine di quest'anno. Per fortuna, a sorreggere PES 2021 Season Update c'è una giocabilità di alto livello, che interpreta il calcio ponendo l'acceso su aspetti come la simulazione e la tattica, in grado di appagare tutti gli appassionati dello sport più praticato al mondo. Ne abbiamo parlato ampiamente nella nostra recensione di eFootball PES 2021 Season Update.

Injustice 2 (Android, Console & PC) - 7 gennaio

Sequel dell'ottimo ma imperfetto Injustice: God among Us, Injustice 2 è più epico, bilanciato e completo che mai. Con questo secondo capitolo, il picchiaduro di NetherRealm Studios dedicato ai personaggi DC ha raggiunto la sua completa maturazione, divenendo imprescindibile sia per gli amanti delle botte in faccia, sia per gli appassionati delle avventure nel multiverso di Batman, Superman & co.

La modalità storia, altamente cinematografica e spettacolare, s'ispira alle opere di Jeph Loeb e Geoff Johns, e si apre con un Superman in catene, ma sempre fedele alla sua idea di regime, ed un Batman terribilmente solo nella sua idea di giustizia. Una pace forzata, dalla quale prendono piede vicende in grado di tenervi impegnati per 5-6 ore. Ad affiancare lo story mode ci sono sfide PvE potenzialmente infinite e un multiplayer di ottima fattura, sorretti da un sistema di combattimento ben bilanciato nonostante l'incredibile varietà di personaggi. Ne saprete di più leggendo la nostra recensione di Injustice 2.

The Little Acre (Android & Console) - 7 gennaio

The Little Acre è un'adorabile avventura punta e clicca interamente disegnata a mano. Ambientata nell'Irlanda degli anni '50, la storia narra di Aidan e di sua figlia Lily. Dopo aver scoperto degli indizi relativi alla scomparsa di suo padre, Aidan inizia a indagare fino a quando si trova in uno strano, nuovo mondo. Anche l'eroica Lily, dal canto suo, si mette in viaggio, incontrando molti pericoli lungo il suo tragitto.

Durante l'avventura potrete controllare entrambi i personaggi, animati in maniera tradizionale e completamente doppiati (in inglese, purtroppo l'italiano non è offerto, neppure nei sottotitoli). La longevità non è particolarmente elevata, mentre gli enigmi - che richiedono l'esplorazione degli ambienti alla ricerca di oggetti da combinare e posizionare al posto giusto - non impensieriranno gli avvezzi al genere, ma Little Acre merita di essere scoperto da chiunque.

Torchlight III (Android & Console) - 14 gennaio

L'hack 'n' slash sviluppato da Echtra arriva in Game Pass appena tre mesi dopo il lancio su Xbox One. Torchlight 3, come i predecessori, è un colorato action RPG ispirato a Diablo che permette di scegliere tra quattro differenti classi di guerrieri e combinare equipaggiamento epico, poteri delle Reliquie e abilità di classe per personalizzare il proprio stile di gioco.

La storia si apre un secolo dopo gli eventi narrati in Torchlight 2 di Runic Games: l'Impero Ember è in declino, Novastraia è minacciata di nuovo da un'invasione e tocca a voi difenderla dall'attacco dei Netherim e dei loro alleati. In questo terzo capitolo tornano anche i leali compagni animali, ognuno dei quali vanta abilità, equipaggiamenti e stili differenti tutti da scoprire. Per maggiori dettagli sulla produzione e le quattro classi giocabili - Tiratore Scelto, Mago Crepuscolare, Forgiato e Mastrorotaia - vi invitiamo a leggere la recensione di Torchlight 3.

What Remains of Edith Finch (PC) - 14 gennaio

Tra le più grandi sorprese del 2017, What Remains of Edith Finch è un'avventura in prima persona fortemente incentrata sulla narrativa sviluppata dai talentuosi ragazzi di Giant Sparrow, gli stessi autori di The Unfinished Swan. Nei panni della giovane Edith dovete esplorare la magione deserta dei Finch alla (ri)scoperta delle storie dei membri della famiglia che l'hanno abitata nel corso delle decadi precedenti.

Ogni ricordo ritrovato vi consentirà di vivere l'ultimo giorno di vita di uno dei parenti di Edith, una trovata che permette al tono del racconto di mutare in continuazione e di scatenare un persistente e genuino senso di meraviglia. Grazie a What Remains of Edith Finch il sotto-genere dei walking simulator ha compiuto un altro importante passo verso la completa affermazione: merito soprattutto di una sceneggiatura che brilla per la delicatezza e l'intelligenza con la quale affronta una tematica come la morte, che permea il tessuto stesso dell'intera produzione. Leggete la nostra recensione di What Remains of Edith Finch per saperne di più.

Neoverse (PC) - 14 gennaio

Già arrivato su console e dispositivi android lo scorso dicembre, questo mese Neoverse debutta anche in Xbox Game Pass per PC. Si tratta di un gioco in stile anime che mescola GDR, strategia, avventura, deckbuilding e dungeon crawling offrendo un'esperienza di gameplay prettamente single player, durante la quale siete chiamati ad attaccare a turni con azioni strategiche basate sulle carte.

L'avventura per la salvezza del mondo si dipana attraverso varie linee temporali, affrontabili con tre diversi personaggi femminili caratterizzati da velleità ed abilità uniche. La noia è scongiurata da oltre 70 tipologie di mostri, 300 differenti carte e più di 100 abilità.

YIIK: A Postmodern RPG (PC) - 14 gennaio

YIIK: A Postmodern RPG è un gioco di ruolo con battaglie a turni ambientato alla fine degli anni '90, che ha per protagonista Alex, un giovane che si è appena laureato all'università. Dopo aver assistito all'improvvisa sparizione di una donna in ascensore, Alex mette insieme una squadra di disadattati pescati su internet e intraprende un'avventura per investigare sul mistero e salvare la malcapitata.

Durante il viaggio sarete chiamati a combattere in dungeon ricchi di enigmi, trappole e mostri bizzarri con una squadra composta da un massimo di otto membri, utilizzando un sistema di combattimento che combina rapidi mini-giochi e battaglie a turni.