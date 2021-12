Xbox Game Pass: tutti i giochi di dicembre 2021, è il mese di Halo Infinite

Microsoft si appresta a chiudere il 2021 in bellezza con l'ennesima, memorabile ondata di giochi per Xbox Game Pass. Il mattatore del mese di dicembre è indiscutibilmente Halo Infinite, che si presenta finalmente sul mercato dopo un lunghissimo rinvio di un anno, ma la nuova avventura di Master Chief non è certamente l'unica fonte d'interesse del nuovo aggiornamento. Per chi è in cerca di qualcosa di nuovo ci sono ANVIL, Archvale, Rubber Bandits e Space Warlord Organ Trading Simulator, tutti pronti al debutto al day one, mentre per gli amanti dei pirati di Eiichir? Oda c'è il musou One Piece Pirate Warriors 4. Coloro in cerca di esperienze diverse dal solito possono darsi alla tosatura dei prati con il primo simulatore di tagliaerba, Lawn Mowing Simulator, mentre Among Us ha tutte le carte in regola per rendere ancora più divertenti le serate festive tra amici. Andiamo alla scoperta di tutti i giochi in arrivo durante la prima metà di dicembre in Xbox Game Pass!



- ANVIL (Xbox e PC) - 2 dicembre | Day One

- Archvale (Cloud, Xbox e PC) - 2 dicembre | Day One

- Rubber Bandits (Cloud, Xbox e PC) - 2 dicembre | Day One

- Lawn Mowing Simulator (Cloud, Xbox e PC) - 2 dicembre

- Final Fantasy XIII-2 (Xbox e PC) - 2 dicembre

- Stardew Valley (Cloud, Xbox e PC) - 2 dicembre

- Warhammer 40,000: Battlesector (Cloud, Xbox e PC) - 2 dicembre

- Space Warlord Organ Trading Simulator (Cloud, Xbox e PC) - 7 dicembre | Day One

- Halo Infinite - Campagna (Cloud, Xbox e PC) - 8 dicembre | Day One

- One Piece Pirate Warriors 4 (Cloud, Xbox e PC) - 9 dicembre

- Aliens: Fireteam Elite (Cloud, Xbox e PC) - 14 dicembre

- Among Us (Xbox) - 14 dicembre

2 dicembre: una valanga di giochi!

È quasi impossibile stare dietro a tutti i giochi in arrivo oggi 2 dicembre, capitanati da tre novità che si presentano nel Game Pass al day-one. La prima è ANVIL (Xbox e PC), uno sparatutto roguelike cooperativo con visuale isometrica. Nei panni di un "Vault Breaker", siete chiamati a dare la caccia ai mostri che infestano la Galassia e a trovare nuovi artefatti (ce ne sono più di cento!) per potenziare le vostre abilità in combattimento. Ogni galassia è costituita da pianeti e vault generati casualmente, popolati da boss e nemici sempre diversi. Segue Archvale (Cloud, Xbox e PC), un bullet hell con elementi RPG ambientato in un mondo in pixel art popolato da creature immortali nate per volere di un antico re maledetto. La vostra missione è quella di viaggiare attraverso varie regioni, costruire armi ed equipaggiamenti sempre migliori e sconfiggere i numerosi nemici che vi separano dalla verità circa il leggendario arco chiamato Archvale. Completa il trittico delle novità della giornata Rubber Bandits (Cloud, Xbox e PC), un divertente party game che invita quattro giocatori a darsele di santa ragione in esilaranti combattimenti basati sulla fisica con l'obiettivo di mettere le mani su una preziosa refurtiva. Livelli come la Banca, il Museo e il Molo sono completamente distruttibili e ricchi di strambi strumenti utilizzabili per fare fuori la spietata concorrenza rappresentata dai banditi controllati dagli altri giocatori.



Non è mica finita qui! Oggi 2 dicembre tocca pure a Lawn Mowing Simulator (Cloud, Xbox e PC), l'unico simulatore che permette di manovrare un vasto assortimento di tagliaerba realmente esistenti di produttori come Toro, SCAG e SRIGA. Il vostro compito è quello di curare i terreni di una brulicante cittadina della campagna britannica, scegliendo accuratamente l'altezza delle lame, misurando il carico sul motore e personalizzando i tagliaerba con nuovi accessori e miglioramenti. Nella modalità Carriera vi viene inoltre concessa l'opportunità di costruire un'impresa da zero e portarla al successo. Final Fantasy XIII-2 (Xbox e PC), dal canto suo, vi catapulta tre anni dopo gli eventi narrati nel tredicesimo capitolo dell'iconica serie JRPG: nei panni di Serah e del nuovo arrivato Noel, dovete scoprire cos'è successo a Lightning esplorando ampi scenari modificabili tramite la meccanica dei viaggi nel tempo. Il gameplay, ancora una volta basato sul rodato sistema di combattimento Active Time Battle, è tuttavia arricchito da nuove meccaniche come le Azioni Istantanee, il Cronoradar e la possibilità di arruolare nella propria squadra fino a 150 differenti tipi di mostri.

Stardew Valley (Cloud, Xbox e PC), una delle produzioni indipendenti più celebri dell'ultima decade, è invece un RPG open-ended che vi invita ad abbracciare la vita campestre. Dopo aver ereditato una fattoria, dovrete iniziare una nuova vita sfruttando qualche attrezzo e il poco denaro che vi è stato lasciato in dote. Non sarà facile, dal momento che l'antico modo di vivere dei contadini è messo in serio pericolo dalla Joja Corporation. Per fortuna potrete cooperare con altri tre giocatori online per costruire una fattoria fiorente, condividere le risorse e stabilire rapporti con gli oltre 30 personaggi non giocanti. Date un'occhiata alla nostra recensione di Stardew Valley. Chiude la ricca giornata Warhammer 40,000: Battlesector (Cloud, Xbox e PC), un gioco strategico a turni con combattimenti frenetici ambientato nella brulicante galassia di Games Workshop. Nel tetro universo del 41° millennio siete chiamati a forgiare la vostra armata, schierare potenti eroi e combattere per la vittoria mettendo a punto strategie superiori, utilizzando oltre 60 abilità uniche e scegliendo tra oltre 50 potenti armamenti. Tra le armate controllabili figurano unità iconiche come il Sanguinary Priest, il Librarian Dreadnought e l'Hive Tyrant. Ogni fazione è dotata di un sistema di Momentum unico (che può generare un'unità sovraccaricata) e abilità di supporto aereo specifiche (richiedibili tramite i Punti Comando). Ad affiancare la campagna ci pensano delle modalità multigiocatore sia asincrone, sia in diretta. Leggete la recensione di Warhammer 40,000 Battlesector.

Dal 7 al 9 dicembre: spaccio di organi, sua maestà Master Chief e i pirati di Cappello di Paglia

Il 7 dicembre debutta in Xbox Game Pass subito al day one Space Warlord Organ Trading Simulator (Cloud, Xbox e PC), uno strambo gioco gestionale fantascientifico che v'invita a comprare, vendere e scambiare organi in un universo popolato da specie aliene. La narrazione, dark e divertente, è curata dallo scrittore principale di Hypnospace Outlaw e An Airport for Aliens Currently Run by Dogs.

Il giorno più atteso del mese è tuttavia l'8 dicembre, e il motivo lo conoscete tutti. Dopo un rinvio che ci ha costretti a pazientare un anno in più del previsto, Halo Infinite (Cloud, Xbox e PC) ci permetterà finalmente di proseguire la ventennale epopea di Master Chief, in una campagna che promette di superare in vastità e complessità tutte quelle che l'hanno preceduta. Il più grande eroe dell'umanità, dopo aver perso ogni speranza, sarà chiamato ad affrontare il nemico più spietato di sempre su un nuovo anello esplorabile in lungo e in largo, lo Zeta Halo.



Se da un lato possiamo aspettarci il rodato e assuefacente gunplay della serie, qui tirato a lucido e aggiornato agli standard più moderni, lo stesso non può dirsi della struttura della campagna, che dopo poche ore dai titoli di testa amplia il suo respiro abbandonando l'incedere lineare del passato per abbracciare le gioie dell'open world, con tanto di sistema di potenziamento della tuta di Chief. Delle novità della campagna di Halo Infinite ne abbiamo già parlato ampiamente, in attesa dell'uscita del gioco su Xbox Game Pass potete provare il multiplayer free-to-play di Halo Infinite, che sarà per sempre gratis per tutti i giocatori.

Il 9 dicembre tocca alla ciurma di Cappello di Paglia in One Piece Pirate Warriors 4, musou che vede i pirati nati dal genio di Eiichir? Oda combattere contro decine e decine di nemici a schermo in battaglie altamente spettacolari. Il gioco offre oltre 40 personaggi giocabili, una campagna che ripercorre le saghe di Alabasta, Enies Lobby, Marineford, Dressrosa, Whole Cake Island e Wano (quest'ultima con una trama inedita) e un centinaio di missioni secondarie. Per la prima volta nella serie è inclusa pure la cooperativa online, che permette a quattro giocatori di affrontare assieme quattro differenti modalità.

14 dicembre: alieni e traditori

Il 14 dicembre si torna a caccia di Xenomorfi con Aliens Fireteam Elite (Xbox, Cloud e PC), uno sparatutto cooperativo in terza persona che vi cala nei panni dei Marine coloniali in una serie di attività a obiettivi. La storia è ambientata a bordo della USS Endeavour, 23 anni dopo gli avvenimenti del film Alien 3, dove una squadra di soldati alle prime armi è chiamata a rispondere ad una richiesta d'aiuto. Il gioco sviluppato da Cold Iron Studios è pensato per la cooperativa (non a caso ci sono cinque classi giocabili, tra cui il Demolitore e il Dottore), ma presenta anche una modalità in solitaria nella quale i due amici vengono sostituiti da soldati controllati dall'intelligenza artificiale. Altri dettagli li trovate nella nostra recensione di Aliens Fireteam Elite.

Lo stesso giorno debutta anche su Xbox One e Xbox Series X|S uno dei fenomeni degli ultimi anni. Concepito e sviluppato da appena tre persone, Among Us è un gioco multiplayer che si distingue per una formula tanto semplice quanto intrigante. All'interno di un gruppo di giocatori impegnati nei preparativi per la partenza di un'astronave, si cela un impostore il cui scopo è quello di sabotare tutta l'operazione. Il compito dei primi è quello di completare tutte le mansioni ed identificare l'impostore, mentre quest'ultimo deve uccidere uno ad uno tutti gli altri giocatori prestando attenzione a non farsi scoprire. Among Us è davvero uno spasso se giocato assieme agli amici, per fortuna include il supporto sia al gioco in LAN, sia al cross-play online con tutte le piattaforme di gioco.



Nel caso ve li foste persi

Senza troppe fanfare, nei giorni scorsi Microsoft ha aggiunto al catalogo anche una serie di giochi inizialmente non annunciati. Stiamo parlando di: Before We Leave (Cloud, Xbox e PC), un city builder ambientato in un angolo dell'universo nel quale vi viene affidato il compito prendervi cura degli abitanti e dell'ambiente circostante; Generation Zero (Cloud, Xbox e PC), un ibrido di azione e stealth in prima persona con la predisposizione al gioco in cooperativa per 4 partecipanti, che vi catapulta in una cittadina svedese del 1989 invasa dai robot; Mind Scannerr (Cloud, Xbox e PC), un simulatore di psichiatria retro-futuristica nel quale dovete visitare gli strambi personaggi di una metropoli distopica; theHunter: Call of the Wild (PC), un gioco di caccia ambientato in un mondo aperto ricco di specie animali e curato in ogni minimo particolare.

Giochi in uscita dal catalogo

Il 15 dicembre verranno rimossi dal catalogo Beholder (Cloud e Xbox), The Dark Pictures: Man of Medan (Xbox e PC), Guacamelee! 2 (Cloud, Xbox e PC), Wilmot's Warehouse (Cloud, Xbox e PC), Unto The End (Cloud, Xbox e PC) e Yooka-Laylee and the Impossible Lair (Cloud, Xbox e PC). Portateli a termine finché siete in tempo, oppure approfittate dello sconto del 20% riservato agli abbonati per acquistarli e aggiungerli permanentemente alla vostra libreria.