Xbox Game Pass: i nuovi giochi di febbraio 2022, un mese ricco di sorprese

Per la prima metà di febbraio Microsoft ha messo assieme una nutrita e variegata line-up composta da ben dieci giochi, molti dei quali al loro debutto assoluto nell'ecosistema di casa Xbox. Gli abbonati a Game Pass su console potranno finalmente mettere le mani sulla prima campagna di CrossfireX, sviluppata da Remedy, oltre che su esperienze di alto livello come Besiege e Dreamscaper, le quali contribuiranno a lenire la delusione per l'addio annunciato di alcuni titoli di rilievo: il 15 febbraio, purtroppo, verranno rimossi 6 giochi da Xbox Game Pass, tra i quali figurano componenti illustri come Control e Code Vein. Scopriamo assieme tutti i dettagli su chi viene e chi va nelle prime due settimane di febbraio.



3 febbraio

Dreamscaper (Cloud, Xbox e PC)

Contrast (Cloud e Xbox)

Telling Lies (Cloud, Xbox e PC)



10 febbraio

Besiege (Cloud, Xbox e PC)

CrossfireX (Xbox) - Day one

Edge of Eternity (Cloud, Xbox e PC) - Day one

Skul: The Hero Slayer (Cloud, Xbox e PC)

The Last Kids on Earth and the Staff of Doom (Cloud, Xbox e PC)



14 febbraio

Ark: Ultimate Survivor Edition (Cloud, Xbox e PC)

Infernax (Cloud, Xbox e PC) - Day one

In arrivo il 3 febbraio: sogni, ombre e bugie

Sogna, muori, ripeti: mercoledì arriva finalmente su Xbox e immediatamente in Game Pass Dreamscaper (Cloud, Xbox e PC), un roguelike d'azione altamente rigiocabile basato su un ciclo sogno/veglia. Di notte, dovete immergervi nel vostro subconscio per affrontare gli incubi di un mondo in continuo mutamento, pieno di oggetti, abilità e sfide uniche. Di giorno, dovete esplorare la città di Redhaven, instaurare relazioni con i personaggi non giocanti e sbloccare potenziamenti permanenti così da poter affrontare il sogno successivo più forti di prima.

Inquadrato da una prospettiva isometrica, il protagonista può usare i poteri lucidi per manipolare gli elementi, distorcere lo spazio e controllare il tempo. Abilità che si riveleranno essenziali per avere la meglio su boss che personificano l'Isolamento, la Paura, la Negatività, la Perdita e altre terribili emozioni.



Sviluppato da Compulsion Games prima dell'unione agli Xbox Game Studios, Contrast (Cloud e Xbox ) è invece un originale platform/rompicapo in cui è possibile spostarsi in un baleno da un mondo noir in 3D ad un universo 2D fatto di ombre. La protagonista è Dawn, l'amica immaginaria di una bambina di nome Didi, il cui compito è quello di "fare luce" su una vicenda misteriosa risolvendo dei rompicapi che prevedono la manipolazione delle fonti di luce: modificandole nel mondo tridimensionale è possibile distorcere, ingrandire o allungare le ombre nella realtà in due dimensioni.

Tra gli indubbi pregi della produzione c'è la direzione artistica, che dipinge un mondo onirico e surrealista ispirato agli anni '20 e allietato da una suggestiva musica jazz. Tra le nostre pagine trovate la recensione di Contrast.



A chiudere la giornata inaugurale c'è uno dei prodotti più lodati degli ultimi anni, sebbene non sia adatto a tutti. Telling Lies (Cloud, Xbox e PC) è un thriller investigativo dalla trama non lineare con protagonisti gli attori in carne ed ossa Logan Marshall-Green, Alexandra Shipp, Kerry Bishé e Angela Sarafyan.

Il titolo di Annapurna Interactive vi pone dinanzi ad un computer anonimo carico di video rubati alla Sicurezza Nazionale, che coprono un periodo di due anni nella vita personale di quattro persone le cui storie sono legate da uno sconvolgente incidente. Il vostro compito sarà quello di esplorare l'archivio e ricostruire la loro storia in un'esperienza intima ed intensa in cui non c'è un'unica verità. Leggete la nostra recensione di Telling Lies per saperne di più.

In arrivo il 10 febbraio: guerre e assedi

Il 10 febbraio è il grande giorno di CrossfireX (Xbox One e Series X|S), gioco esclusivo per Xbox One e Xbox Series X concepito per espandere il franchise di Crossfire, estremamente popolare in Estremo Oriente. La componente multigiocatore, simile per concezione a Counter Strike, sarà gratis per tutti, mentre gli abbonati a Xbox Game Pass potranno mettere immediatamente le mani anche sulla prima delle due campagne single-player sviluppate da Remedy, studio finlandese noto per Max Payne, Alan Wake e Control.

Intitolata Operazione Catalyst, la storia della prima campagna vede l'unità Global Risk infiltrarsi in un territorio ostile con l'obiettivo di salvare i propri compagni di squadra, i quali sono stati catturati da un gruppo mercenario noto come Black List. CrossfireX rappresenta la prima sortita di Remedy nel genere FPS, dunque la curiosità è alle stelle. Lo studio promette una campagna altamente cinematografica e il pieno supporto a Xbox Series X|S.



C'è tanto entusiasmo anche per Besiege (Cloud, Xbox e PC), che debutta in versione Game Preview e in esclusiva console Xbox dopo aver raccolto grandi consensi in Accesso Anticipato su Steam. Si tratta di un un building game medievale basato sulla fisica che vi offre l'opportunità di creare armi d'assedio per devastare immense fortezze e pacifici insediamenti abitati. L'obiettivo ultimo è quello di conquistare tutti i regni devastandone le roccaforti e annientandone la popolazione nel modo più creativo o obiettivo possibile.

Oltre ad una campagna per giocatore singolo composta da 54 missioni, Besiege offre anche un editor di livelli e una modalità multiplayer in cui è possibile combattere contro altri giocatori in arene personalizzate o unirsi ai propri amici per seminare distruzione in compagnia.



Il 10 febbraio debutta anche un altro titolo molto atteso, Edge of Eternity (Cloud, Xbox e PC), che si affaccia per la prima volta sulle console Xbox. Realizzato da Midgar Studio, gruppo di talenti di stanza nel sud della Francia, EoE è un gioco di ruolo dichiaratamente ispirato alla scuola giapponese che narra del viaggio di Daryon e Senna nel mondo di Heryon, un luogo spinto sull'orlo della distruzione dall'implacabile Corrosione, una malattia mortale che trasforma gli esseri viventi in ogni genere di abominio deforme.

Il gameplay di Edge of Eternity incentiva l'esplorazione e offre un sistema di combattimento strategico a turni, mentre l'incedere della storia, che può tenere impegnati per 50 ore, è accompagnato da una colonna sonora realizzata in collaborazione con Yasunori Mitsuda, già autore degli accompagnamenti musicali di Chrono Trigger e Xenoblade Chronicles.



Non è ancora finita, la prossima settimana dovrete trovare del tempo anche per altri due giochi. Il primo è Skul: The Hero Slayer (Cloud, Xbox e PC), un frenetico gioco d'azione a scorrimento orizzontale con elementi rogue-lite che farà di tutto per farvi perdere la testa. Come? Con ben 90 personaggi giocabili dotati di abilità uniche, vagonate di oggetti che possono interagire tra loro per creare sinergie, e battaglie tanto elettrizzanti quanto impegnative. Il secondo è invece The Last Kids on Earth e il bastone del destino (Cloud, Xbox e PC), un action GDR semi open world ambientato nella cittadina post-apocalittica di Wakefield. Nei panni dei ragazzi sopravvissuti Jack, Quint, June o Dirk, dovrete esplorare delle strade infestate da zombi per fermare Malondre, una potente avversaria che vuole impadronirsi del bastone della rovina. Per questa impresa potrete fare affidamento sulle abilità di combattimento uniche degli eroi e sull'aiuto di un massimo di tre amici in cooperativa.

In arrivo il 14 febbraio: la festa degli innamorati con dinosauri e demoni

Dulcis in fundo arriviamo al 14 febbraio, giornata degli innamorati dalla quale Xbox Game Pass prenderà le distanze dando gli abbonati in pasto a dinosauri e demoni. Altro che amore, San Valentino rappresenterà innanzitutto il day one di Infernax (Cloud, Xbox e PC), un action GDR in due dimensioni che narra la storia di un grande cavaliere che fa ritorno nella sua patria ritrovandola afflitta da una magia sacrilega.

Nel corso della sua missione finalizzata all'annientamento della fonte di questa corruzione troverà impegnativi dungeon-castelli e mostri assetati di sangue da affrontare acquistando nuovi oggetti, salendo di livello e sbloccando abilità potentissime. Ogni decisione che prenderà, inoltre, sarà cruciale ai fini del suo destino e di quello del mondo.



Chiuderà la prima ondata di febbraio l'Ultimate Survivor Edition di Ark: Survival Evolved (Cloud, Xbox e PC). Il gioco, probabilmente, lo conoscete già molto bene, dal momento che si trova in Game Pass già da un bel po' di tempo sotto forma di un'edizione meno corposa. Ai nuovi arrivati, invece, basta sapere che si tratta di un survival game in prima e terza persona ambientato in un mondo ostile popolato da dinosauri e altre temibili creature preistoriche. Nudi, affamati e congelati su un'isola misteriosa, sarete chiamati a sopravvivere cacciando, creando oggetti, coltivando e costruendo un riparo, facendo affidamento su tutto il vostro ingegno per uccidere, addomesticare e cavalcare i dinosauri e le altre bestie primitive.



L'Ultimate Survivor Edition sostituirà la già disponibile Explorer's Edition rendendo onore al proprio nome e offrendo tutti, ma proprio tutti i contenuti aggiuntivi lanciati nel corso degli anni, tra cui gli enormi pacchetti di espansione Scorched Earth, Aberration, Extinction e Genesis Part 1 e 2, tutti aggiornati e ottimizzati a dovere. Si tratta di un pacchetto enorme, che potenzialmente può proiettare la longevità oltre il migliaio di ore.

Gli illustrissimi addii

Tanti giochi arrivano, altri purtroppo se ne vanno. Il 15 febbraio verranno rimossi dal catalogo di Xbox Game Pass alcuni illustrissimi titoli, una mossa che probabilmente farà storcere il naso a un bel po' di voi. Ad andarsene saranno Control, Code Vein, Final Fantasy XII The Zodiac Age, The Medium, Project Winter e The Falconeer... mica poco! Portateli a termine finché siete in tempo, oppure approfittate dello sconto del 20% riservato agli abbonati per acquistare la loro licenza e farli vostri per sempre, se proprio non potete farne a meno.