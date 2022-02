Xbox Game Pass: nuovi giochi di febbraio, tra Total War Warhammer 3 e NFL

In questa seconda metà di febbraio Microsoft delizia gli abbonati a Game Pass con nuovi giochi tra cui l'atteso debutto di Total War Warhammer 3 per PC, pronto ad affacciarsi nel catalogo immediatamente al day one, e un nutrito gruppetto di titoli appartenenti alla selezione di EA Play, che ricordiamo essere riservata ai membri Ultimate su console e a tutti gli iscritti a PC Game Pass. A far loro da contorno ci pensa un duo di giochi ben assortito, che impareremo a conoscere di seguito.



Già disponibile

Mass Effect Andromeda (Cloud) - Via EA Play



17 febbraio

Madden NFL 22 (Console e PC) - Via EA Play

Total War: Warhammer III (PC) - Day one



22 febbraio

Roboquest (PC) - Game Preview)



24 febbraio

Galactic Civilizations III (PC)

Super Mega Baseball 3 (Console) - Via EA Play



28 febbraio

Alice: Madness Returns (PC) - Via EA Play

Total War Warhammer 3 disponibile fin dal day one

Vera star del nuovo aggiornamento di febbraio, Total War: Warhammer 3 per PC si presenta come la "cataclismica" conclusione della serie di strategici a turni ambientata nell'universo di Games Warkshop e sviluppata dai maestri del genere di Creative Assembly.

Total War: Warhammer 3 v'invita nel Regno del Caos, una dimensione di orrori indicibili dal quale sono emersi Khorne, Nurgle, Tzeentch e Slaanesh, i quattro Poteri Perniciosi che seminano oscurità e disperazione. Toccherà a voi scegliere il destino del mondo in una campagna sandbox strategica che muta in base alle decisioni prese sul campo di battaglia.



Saranno presenti 10 lord leggendari, 7 razze uniche e centinaia di unità da comandare: potrete giocare come un antico Drago mutaforma del Grande Catai, schierarvi con il caos scegliendo uno dei suoi campioni, difendere la nazione gelata di Kislev con la Regina dei Ghiacci oppure diventare il malvagio definitivo nei panni del Principe Demone. A completare l'offerta ci penserà la modalità multigiocatore più grande di sempre, comprendente la campagna multiplayer Regno del Caos per 8 giocatori, la violenta modalità Domino 1v1, le campagne incentrate sulle vicende di Kislev e del Grande Catai e le battaglie personalizzate e classificate. Ne saprete di più leggendo la nostra recensione di Total War: Warhammer 3.

I nuovi giochi EA Play per Game Pass Ultimate

Questo mese EA Play ha contribuito in maniera considerevole all'accrescimento del catalogo portando con sé un bel po' di giochi. Nei giorni scorsi, quatti quatti, sono arrivati su PC Battlefield: Bad Company 2 e Peggle Nights, mentre Mass Effect Andromeda è diventato fruibile via cloud.

Oggi 17 febbraio, pochi giorni dopo il 56° Super Bowl che va visto vittoriosi i Los Angeles Rams, toccherà invece a Madden NFL 22 (Xbox e PC), l'equivalente statunitense nel nostro FIFA. L'ultima edizione della simulazione di football americano per eccellenza ha portato con sé nuove funzionalità per la Modalità Franchise, tra cui la gestione dello staff, un motore di scenario migliorato e la strategia settimanale, la nuovissima funzione Scouting per la ricerca dei giovani talenti e una progressione unificata tra Face of the Franchise e The Yard. EA Sports ha anche introdotto un'intelligenza artificiale avanzata basata su dati delle partite reali e sviluppata per imitare le tendenze di giocatori e squadre.



Gli appassionati di sport americani saranno felici di sapere che il 24 febbraio EA Play porterà in dote anche Super Mega Baseball 3 (Console), la più recente iterazione di un franchise che punta a rendere il diamante accessibile a chiunque offrendo una formula di gioco semplice (ma ardua da padroneggiare) e una grafica cartoonesca. Questo terzo capitolo include 14 stadi, ognuno con tre diversi momenti della giornata, una modalità Franchise che consente di guidare un team in continua evoluzione verso il successo in diverse stagioni, e le Online Leagues per gli amanti del multiplayer.

Il 28 febbraio chiuderà la carovana di EA Play Alice Madness Returns (PC), un'avventura tinta d'horror datata 2011 che funge da seguito per l'ancor più vecchiotto American McGee's Alice, risalente al 2000. La storia, liberamente ispirata ai lavori di Carroll, comincia con il ritorno in libertà di Alice, chiusa in manicomio per dieci anni. Con la mente a pezzi e incapace di affrontare le proprie paure, lascia il mondo reale e si reca in cerca di conforto nel Paese delle Meraviglie, trovandolo completamente in rovina. Ne scaturisce un'avventura in terza persona pervasa da una sottile follia e ricca di luoghi da esplorare, armi da potenziare, abilità magiche e rompicapi interattivi.

Gli altri giochi

Il 22 febbraio la versione Game Preview di Roboquest arriva in PC Game Pass portando con sé il suo frenetico mix tra sparatutto in prima persona e roguelite. Nei panni di un Guardiano robot, sarete chiamati ad annientare orde su orde di bot mortali in ambientazioni in continuo mutamento, ancor meglio se in compagnia di un amico nella modalità cooperativa per due giocatori. Gli upgrade, le abilità e le tecnologie acquisite in ogni partita rimarranno sempre con voi, anche in caso di sconfitta, per rendere ogni run successiva leggermente più semplice di quella precedente.

Gli appassionati di strategia possono gioire due volte questo mese perché, oltre a Total War: Warhammer 3, il 24 febbraio arriverà in PC Game Pass anche Galactic Civilizations III, uno strategico 4X che apre le porte alla colonizzazione galattica. Come capi della neonata Alleanza Terrestre, dovrete guidare l'espansione dell'umanità in un sandbox in cui ogni partita è caratterizzata da mappa, mondi e sfide unici da affrontare. In altre parole, è impossibile giocare due volte la stessa esperienza. Il tutto si svolge su larga scala, con un numero di avversari che varia da 16 a 100, con molteplici metodologie di risoluzione dei conflitti: conquiste militari, dominazione culturale, ascesa tecnologica o alleanze politiche, la scelta sta a voi!

Le altre cose da sapere

La versione Xbox One di Lawn Mowing Simulator, inizialmente prevista per il 17 febbraio, è stata posticipata a data da destinarsi. Tenete tuttavia presente che la simulazione di tosaerba è già inclusa nei cataloghi per Xbox Series X|S, PC e Cloud.



Contestualmente alla seconda ondata di febbraio, Microsoft ha aggiunto il supporto agli Xbox Touch Controls in altri sei giochi fruibili via cloud, ossia Dreamscaper, Firewatch, Lake, The Pedestrian, Yakuza 3 Remastered e Yakuza 4 Remastered. È inoltre nostro dovere avvisarvi che il 28 febbraio verranno rimossi altri quattro titoli dal catalogo di Game Pass, ovvero Hypnospace Outlaw (Cloud, Xbox e PC), Killer Queen Black (Cloud e Xbox), Stealth Inc 2 (Cloud e Xbox) e Touhou Luna Nights (Cloud, Xbox e PC). Portateli a termine il prima possibile oppure approfittate dello sconto del 20% riservato agli abbonati per aggiungerli permanentemente alla vostra libreria.