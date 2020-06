Xbox Game Pass: i giochi di giugno per tutti gli abbonati al servizio

L'aggiornamento di Xbox Game Pass della seconda metà di giugno non è particolarmente ricco come quelli che l'hanno preceduto, ma non per questo è poco interessante. Tanto per cominciare, entrano a far parte del catalogo le versioni Xbox One di Night Call e The Messenger nel giorno stesso in in cui sono state lanciate sul mercato. Spazio anche all'interessante thriller fantascientifico Observation, oltre che a Streets of Rogue. C'è anche un gradito bonus: fino al 26 giugno i giocatori di Cities Skylines possono riscattare gratis il DLC Green Cities!



Prima di fare la conoscenza dei nuovi arrivati e scoprire su quali piattaforme sono disponibili, vi avvisiamo che il 30 giugno lasceranno il catalogo i seguenti titoli: Battlefleet Gothic: Armada (PC), Die for Valhalla! (PC), Life is Strange 2 (Xbox One), Metal Slug X (Xbox One e PC), Metro Exodus (Xbox One e PC), Neon Chrome (Xbox One e PC), Shadow Tactics: Blades of the Shogun (Xbox One e PC), SteamWorld Dig 2 (Xbox One e PC) e The Flame in the Flood (Xbox One e PC).



Night Call (Xbox One) - già disponibile

Già disponibile nel catalogo in versione PC da diversi mesi, Night Call è un noir investigativo ambientato in una Parigi sconvolta da un serial killer sfuggente. Il gioco di Monkey Moon e BlackMuffin Studio, invece di mettervi nei panni di un detective, vi cala in quelli di un tassista. Se da un lato dovete rispettate i turni di lavoro che iniziano di notte e finiscono all'alba per poter guadagnare i soldi delle bollette, dall'altro siete chiamati a risolvere dei misteriosi omicidi.

In sostanza, dovrete far parlare i passeggeri nel breve tempo che avrete a disposizione, così da ottenere preziose informazioni per il prosieguo dell'indagini. A tale scopo, è importante scegliere i clienti giusti e soprattutto porre loro delle domande pertinenti. Degno di nota il comparto artistico, interamente disegnato a mano in bianco e nero, in pieno stile noir.



Observation (Xbox One e PC) - già disponibile

Observation è un thriller fantascientifico sviluppato da No Code per conto di Devolver Digital, che vi fornisce il controllo di SAM, l'intelligenza artificiale di una stazione spaziale. Il vostro compito è quello di scoprire cosa è accaduto alla dottoressa Emma Fisher e all'equipaggio della sua missione, di cui non sembra esserci più alcuna traccia.

SAM ha accesso all'intero archivio dati della stazione spaziale, nel quale sono incluse le registrazioni appartenenti ai membri dell'equipaggio, ed è in grado di controllare telecamere, dispositivi e droni. Proprio come HAL 9000 di 2001: Odissea nello Spazio, anche SAM può essere ovunque - o quasi - in ogni momento. Nonostante il punto di vista appartenga a una macchina, il racconto riesce ad essere convincente e drammatico, alternando momenti calmi ad altri più incalzanti. Leggete la nostra recensione di Observation per saperne di più.



Streets of Rogue (Xbox One) - già disponibile

Streets of Rogue è un gioco rogue-lite fondato sulla libertà e sul divertimento anarchico. Trae ispirazione dai frenetici rogue-lite con vista dall'alto, ma aggiunge nuovi elementi di gioco basati sui titoli simulativi ed RPG.

Piuttosto che svolgersi in un dungeon come molti congeneri, Streets of Rogue è ambientato in una città viva generata in modo procedurale, con abitanti di ogni ceto sociale che vivono indipendentemente la propria vita. Per raggiungere i vostri obiettivi e progredire potrete agire nella maniera che desiderate, sfruttando i comportamenti degli abitanti, gli oggetti e l'ambiente circostante.



The Messenger (Xbox One) - già disponibile

The Messenger è uno dei giochi d'azione e piattaforme più celebrati degli ultimi anni, adesso finalmente a disposizione anche dei giocatori Xbox One. Realizzata con una pixel art ispirata ai classici a 8 e 16 bit, l'opera di Sabotage narra di un giovane ninja in viaggio per consegnare una pergamena di vitale importanza per salvare il suo clan, assediato da un demone malvagio.

Il gameplay, sorretto da comandi ultraprecisi, è dinamico e acrobatico, ed è arricchito da potenziamenti per il personaggio, abilità aggiuntive, livelli nascosti, percorsi alternativi tutti da scoprire e boss memorabili. La colonna sonora originale è stata realizzata interamente con Famitracker dall'acclamato compositore chiptune Rainbowdragoneyes. Sarete inoltre felici di sapere che è disponibile anche The Messenger - Picnic Panic, un contenuto scaricabile gratis a tema vacanziero che prosegue la storia del titolo.