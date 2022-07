Xbox Game Pass: i nuovi giochi di luglio 2022

Dopo la scorpacciata di inizio luglio, Microsoft conclude il mese con una selezione meno corposa, ma egualmente dotata di prodotti di buon livello capaci di appagare il palato di tutti gli abbonati a Xbox e PC Game Pass. Accanto ad As Dusk Falls, un'avventura al suo debutto assoluto sul mercato, ci sono anche giochi del calibro di Inside, uno dei migliori indie dell'ultima decade, e Watch Dogs 2, che onora lo stretto rapporto di collaborazione con Ubisoft. Prima di andare alla scoperta dei nuovi giochi di luglio per Xbox e PC Game Pass, vi avvisiamo che a fine mese verranno rimossi cinque titoli dal catalogo: dal 31 luglio non potrete più giocare a Dodgeball Academia (Cloud, Console e PC), Katamari Damacy Reroll (Cloud, Console e PC), Lumines Remastered (Cloud, Console e PC), Omno (Cloud, Console e PC) e Raji: An Ancient Epic (Cloud, Console e PC). Portateli a termine finché potete, oppure approfittate dello sconto del 20% riservato agli abbonati per aggiungerli permanentemente alla vostra collezione.



19 luglio

As Dusk Falls (Cloud, Console e PC) - Day One

Watch Dogs 2 (Cloud, Console e PC)



21 luglio

MotoGP 22 (Cloud, Console e PC)

Sins of Solar Empire: Rebellion (PC)

Torment: Tides of Numenera (Cloud e Console)



29 luglio

Inside (Cloud, Console e PC)

Dalla Road 66 a San Francisco

Unica novità di questa seconda metà di luglio, As Dusk Falls (Cloud, Console e PC) è un dramma interattivo sviluppato per conto di Xbox da INTERIOR/NIGHT, team capitanato da Caroline Marchal e composto per buona parte da ex sviluppatori di Sony e Quantic Dream - gente che di avventure se ne intende.

As Dusk Falls narra delle vicissitudini di due famiglie, i cui destini s'intrecciano a più riprese nel corso di una storia lunga ben trent'anni. Tutto comincia nel 1998 con una rapina finita male in Arizona, dopodiché gli eventi vengono plasmati dalle vostre scelte, le quali possono indirizzare le vite e le relazioni reciproche tra i numerosi personaggi. Non vi viene mai fornito il controllo di uno di essi, ma siete chiamati ad intervenire in diversi Quick Time Event la cui difficoltà è pienamente regolabile, a tutto vantaggio dell'accessibilità. L'intera avventura è anche giocabile in compagnia fino ad un massimo di 8 giocatori in locale oppure online. Se non avete abbastanza pad non preoccupatevi, esiste una companion app per iOS e Android. Leggete la nostra recensione di As Dusk Falls.



Nello stesso giorno dell'avventura di INTERIOR/NIGHT è arrivato anche Watch Dogs 2 (Cloud, Console e PC), un gioco che probabilmente non ha bisogno di grosse presentazioni. Esattamente come il primo capitolo della serie, v'invita ad unirvi al famigerato gruppo di hacker noto come Dedsec, stavolta calandovi nei panni di Marcus Holloway e catapultandovi lì dove è nata la rivoluzione tecnologica: la baia di San Francisco.

Con l'obiettivo di hackerare e annientare il ctOS 2.0, un sistema operativo invasivo usato da menti criminali per controllare e manipolare i cittadini su larga scala, dovete muovervi in un open world dinamico ricco di opportunità, in cui è possibile violare ogni dispositivo connesso alla rete per controllare a proprio vantaggio l'infrastruttura cittadina.



A Watch Dogs 2 manca la più grande novità introdotta dal suo seguito, Legion, ossia la possibilità di controllare qualsiasi NPC della città, tuttavia è ugualmente in grado di appassionare tutti gli amanti delle esperienze a mondo aperto, fornendo continui stimoli grazie ai numerosi incarichi e al sistema di progressione del personaggio. Con l'avanzare dell'avventura, Marcus può imparare a controllare i dispositivi tech più disparati, come auto radiocomandate, droni quadcopter e persino armi stampate in 3D. Ne saprete di più dando un'occhiata alla nostra recensione di Watch Dogs 2.

Dall'asfalto allo spazio

Il circus della MotoGP si è preso la consueta pausa estiva, ma per fortuna dal 21 luglio potrete ingannare l'attesa per il ritorno in pista di Fabio, Pecco e Aleix giocando a MotoGP 22 (Cloud, Console e PC), il videogioco ufficiale del massimo campionato motociclistico sviluppato dagli italiani di Milestone.

Rispetto ai suoi diretti predecessori, MotoGP 22 è dotato di un modello di guida più simulativo, che richiede ai piloti virtuali di gestire la temperatura dei freni, il consumo degli pneumatici, l'abbassatore e il freno motore. Contenutisticamente parlando, siamo come al solito ad alti livelli, essendo presenti oltre 120 piloti e 20 circuiti ufficiali provenienti da tutte le categorie, oltre a ben 70 campioni storici, la MotoGP Academy e la Carriera Manageriale. I fan di Valentino Rossi, che al termine della scorsa stagione ha salutato definitivamente la MotoGP, possono invece consolarsi con la modalità "Nine Season 2009", che consente di rivivere nel corso di 17 capitoli i momenti salienti della cavalcata verso il nono e ultimo titolo mondiale del Dottore. Per voi abbiamo pure la recensione di MotoGP 22.



Se l'asfalto non vi basta e avete un PC, allora potete dedicarvi a Sins of a Solar Empire: Rebellion, simulatore spaziale che combina la profondità della strategia 4X (eXplore, eXpand, eXploit, eXterminate) con le meccaniche di gioco di quella in tempo reale.

Nella lotta per la supremazia galattica potete scegliere di giocare come Lealisti o Ribelli: per ogni razza, ogni fazione sblocca nuove tecnologie, navi e stili di gioco. Le flotte sono composte da un'ampia varietà di navi, dalle Corvette (navi d'attacco leggere, piccole e maneggevoli) alle Ammiraglie (che sbloccano ulteriori opzioni tattiche), fino ad arrivare alle navi di classe Titan (una per fazione, sono in grado di sovvertire le sorti della battaglia). Se siete nuovi al genere, non preoccupatevi: il Tutorial integrato vi spiegherà tutto ciò di cui avete bisogno.



A chiudere la giornata del 21 luglio ci pensa Torment: Tides of Numenera (Cloud e Console), seguito spirituale di uno degli RPG più acclamati di tutti i tempi, Planescape: Torment. A differenza dell'originale, che venne realizzato da una Black Isle Studios in stato di grazia, questo progetto è sviluppato da inXile Entertainment, che ora fa parte degli Xbox Game Studios.

Esattamente come l'opera alla quale si ispira, Numenera ha per protagonista un uomo privo di memoria precipitato in un modo stravagante e braccato da entità oscure. La sconfinata lore è raccontata da una mole impressionante di linee testuali (tutte in inglese), ricche di aneddoti, sotto-testi filosofici e stranezze. Nel rispetto della miglior tradizione ruolistica, siete chiamati a compiere numerose scelte per plasmare il cammino del vostro eroe: se lo volete, potete persino arrivare ai titoli di coda senza mai ricorrere alla violenza e alle possibilità offerte dal classico sistema di combattimento a turni. Ne saprete di più leggendo la recensione di Torment: Tides of Numenera.



Il gran finale è affidato a Inside (Cloud, Console e PC), in arrivo in Game Pass il 29 luglio. Descrivere questo capolavoro come un platform a scorrimento orizzontale basato su enigmi di tipo ambientale sarebbe riduttivo, dal momento che si tratta soprattutto di un'esperienza oscura e agghiacciante in grado di penetrare e turbare l'animo umano.

Inside vi mette nei panni di un ragazzo che si trova suo malgrado al centro di un progetto oscuro, sebbene il classico concetto di trama non possa essere applicato. Il titolo di Playdead non narra una storia, bensì dipinge un mondo ed evoca un contesto narrativo senza proferire neppure una parola. Il gameplay, dal canto suo, propone enigmi sempre stimolanti e ben calati all'interno del percorso di scoperta di protagonista, mentre la direzione artistica dipinge un mondo malsano e asettico con una palette di colori ridotta all'osso e un uso sapiente dell'illuminazione. Leggete la nostra recensione di Inside.



Prima di salutarvi, ci teniamo ad aggiungere che Microsoft ha esteso il supporto agli Xbox Touch Controls ad altri 12 giochi nel Cloud. Da oggi in avanti, potete usarli anche in Citizen Sleeper, Disc Room, Escape Academy, Garden Story, Little Witch in the Woods (Game Preview), Lost In Random, Spacelines from the Far Out, Umurangi Generation, Yakuza 0, Yakuza Kiwami, Yakuza Kiwami 2 e As Dusk Falls.