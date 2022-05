Xbox Game Pass: nuovi giochi di maggio tra dinosauri, vampiri e cecchini

Sontuoso. Solo così possiamo definire il secondo aggiornamento di maggio per Xbox e PC Game Pass, che porta nel catalogo la bellezza di 12 giochi, la metà dei quali al loro debutto assoluto sul mercato. In mezzo ad un gruppetto così nutrito di novità spicca senza dubbio Sniper Elite 5, ma ci sono anche diversi altri titoli da non sottovalutare, a partire dal promettente Little Witch in the Woods fino ad arrivare al nostalgico PAC-MAN Museums+... e non è finita qui! Scopriamo assieme tutti i giochi in arrivo da qui fino alla fine del mese!



17 maggio

Little Witch in the Woods (Console e PC) - Day one in Game Preview

Umurangi Generation Special Edition (Cloud, Console e PC) - Day one

Jurassic World Evolution 2 (Cloud, Console e PC)

Her Story (PC)

Skate (Cloud) - Via EA Play



19 maggio

Farming Simulator 22 (Cloud, Console e PC)

Vampire Survivors (PC)



24 maggio

Hardspace Shipbreaker (PC) - Day one

Floppy Knights (Cloud, Console e PC) - Day one



26 maggio

Sniper Elite 5 - Day one



27 maggio

Pac-Man Museum+ - Day one

Cricket 22 (PC)

Una valanga di novità al day one

Ad aprire il valzer delle novità ci hanno già pensato il 17 maggio Little Witch in the Woods e Umurangi Generation Special Edition. Il primo, giunto in Game Preview su PC e Console, è un gioco di ruolo in pixel art che narra la storia di Ellie, una giovane strega che deve completare il proprio apprendistato svolgendo una serie di mansioni assegnatele dai pittoreschi abitanti del suo villaggio.

Durante il suo viaggio, affrontabile in maniera rigorosamente non lineare, visiterà un open world di stampo fantasy profondamente caratterizzato, incontrerà creature uniche e imparerà l'arte della creazione delle pozioni. Solo dopo aver acquisito il giusto bagaglio di conoscenze potrà superare le ardue prove d'ingresso della congrega. Come ogni streghetta che si rispetti, Ellie sa inoltre parlare con i gatti, bestioline che saranno ben liete di farle compagnia durante il suo viaggio di formazione.



Umurangi Generation Special Edition è invece un gioco fotografico in prima persona ambientato a Tauranga, una città di Aotearoa (il nome maori della Nuova Zelanda) reimmaginata in salsa retrofuturistica.

Nei panni del fotografo del Tauranga Express, dovrete esplorare la città scattando foto per raccontare la realtà di un mondo sull'orlo della crisi. A causa di un'invasione aliena, le Nazioni Unite hanno schierato l'esercito e isolato le città più grandi del mondo con delle mura, dunque il rombo dei caccia, il suono delle armi da fuoco e i feriti sono diventati una costante per tutti i sopravvissuti, che cercano di fuggire dalla realtà lavorando e festeggiando.



Altrettanto ricca la giornata del 24 maggio, che pure vedrà il debutto di due nuovi giochi. Il primo è Hardspace: Shipbreaker, un sandbox in prima persona per PC basato su una fisica di ultima generazione che vi catapulterà nello spazio nei panni di un rottamatore di astronavi.

Ogni nave alla deriva rappresenta un puzzle che il protagonista dovrà risolvere con l'aiuto della tecnologia LYNX, composta da un incisore laser capace di tagliare il metallo e una morsa utile per spostare i materiali di recupero. Il suo compito sarà reso più arduo dai molteplici pericoli celati nei corridoi e negli antri bui delle astronavi abbandonate a gravità zero, come decompressioni esplosive, carburante infiammabile, elettricità e radiazioni.



Lo stesso giorno arriva su tutte le piattaforme anche Floppy Knigths, un cartoonesco mix tra uno strategico a turni e un gioco di carte collezionabili. La protagonista è Phoebe, un'inventrice intenzionata a racimolare abbastanza soldi per lasciare una volta per tutte le casa dei suoi genitori.

I Floppy Knights, le sue ultime invenzioni, sono proiezioni tangibili evocate dai vetusti floppy disk. Assistita del suo braccio meccanico parlante, Carlton, Phoebe s'inoltrerà in un mondo fantastico disegnato a mano da Marlowe Dobbe (Dicey Dungeons) evocando le carte di una nutrita schiera di esserini per abbattere i propri nemici. Ogni Floppy Knight possiede delle peculiarità uniche, dunque sarà possibile mettere in atto differenti strategie: le Piante curano e conquistano aree del campo di battaglia, mentre i Mostri sono corazzati e disposti asacrificare HP pur di potenziare i propri danni. Gli Hooligans, infine, sono agili, silenziosi e velenosi.



Il pezzo grosso, Sniper Elite 5, arriva invece il 26 maggio su Xbox One, Xbox Series X|S e PC. In questo nuovo capitolo della longeva saga di Rebellion, il tiratore scelto Karl Fairburne dovrà infiltrarsi nella Francia del 1944 per portare allo scoperto il Progetto Kraken, che minaccia di porre fine alla guerra ancor prima che gli Alleati possano invadere l'Europa.

Gli autori promettono azioni di cecchinaggio in terza persona senza precedenti, una telecamera uccisione ancor più macabra e realistica, e le mappe più coinvolgenti della serie, che impiegano le fotogrammetria per riprodurre fedelmente i luoghi della Bretagna occupata dalla macchina nazista. Ogni località è arricchita con molteplici luoghi di infiltrazione ed evacuazione, oltre a obiettivi variegati che donano ad ogni missione un sapore sempre nuovo.



Completano il quadro un approfondito sistema di personalizzazione delle armi - con cui modificare mirini, calci, canne, caricatori e molto altro - e un'ampia modalità multigiocatore, sia cooperativa (è possibile affrontare le missioni con un amico) sia competitiva (una battaglia con 16 giocatori). Su Xbox Series X Sniper Elite 5 girerà in 4K e 60fps.



A chiudere l'infornata di novità ci penserà il 27 maggio PAC-MAN Museums+, che si preannuncia come la raccolta più completa di sempre per la celebre pallina gialla, ormai ultraquarantenne. Son ben 14 i classici della leggendaria serie tirati a lucido per l'occasione, molti dei quali irreperibili da anni.

La selezione spazia dai classici di un tempo ai titoli più recenti, e include: PAC-MAN, SUPER PAC-MAN, PAC & PAL, PAC-LAND, PAC-MANIA, PAC-ATTACK, PAC-IN-TIME, PAC-MAN Arrangement Arcade ver., PAC-MAN Arrangement CS ver., PAC-MAN Championship Edition, PAC Motos, PAC'N ROLL Remix, PAC-MAN Battle Royale e PAC-MAN 256. A fare da collante ci pensa un'interfaccia grafica nuova e originale, ossia una vera e propria sala giochi in tre dimensioni che potrà essere personalizzata a piacimento posizionando cabinati, cimeli e decorazioni. Tali oggetti potranno essere sbloccati con le monete acquisite completando missioni e sfide nei vari giochi della raccolta.

Gli altri giochi

Non è una novità, ma vedere in Xbox e PC Game Pass Jurassic World Evolution 2, un gioco piuttosto recente oltre che di qualità, non può che renderci felici. Con questo secondo gestionale a base di dinosauri, i maestri del genere di Frontier Development sono riusciti a migliorare in tutto e per tutto ogni aspetto del già ottimo esordio.

Nella campagna narrativa doppiata dalle voci italiane ufficiali e ambientata dopo i fatti narrati in Jurassic World: Il Regno Distrutto, siete chiamati a guidare le operazioni per controllare, conservare e contenere i dinosauri selvatici che seminano il panico negli Stati Uniti d'America. Con l'ausilio di strumenti gestionali avanzati, dovrete costruire nuovi edifici, assumere nuovi scienziati e progettare un parco in grado di soddisfare sia le esigenze dei visitatori, sia quelle delle 75 specie di dinosauri. I fan dei film saranno inoltre contenti di vivere, oltre ai fatti che già conoscono, anche linee alternative tratte da Jurassic Park e Jurassic World, con scenari ambientati in periodi e luoghi di tutte e cinque le pellicole. Com'è lecito attendersi da un gestionale, sono presenti anche una modalità Sandbox nella quale dare libero sfogo alla propria creatività e una modalità Sfida per mettersi alla prova in scenari complessi. Leggete la nostra recensione di Jurassic World Evolution 2.



Ad accompagnare l'arrivo dei dinosauri di ieri 17 maggio ci ha pensato la versione cloud di Skate, messa a disposizione via EA Play. Adesso tutti gli abbonati a Ultimate possono dilettarsi in trick e acrobazie anche in mobilità, mentre continuano ad attendere Skate 4. Su PC è arrivato anche il pluripremiato Her Story, un'avventura investigativa interattiva ideata da Sam Barlow, lo stesso di Telling Lies. Di fronte ad un vecchio computer, siete chiamati a ricostruire un caso visionando i filmati di sette interrogatori risalenti al 1994 in cui una donna viene interrogata sulla scomparsa del marito.



Da domani 19 maggio potrete darvi alla mattanza dei mostri con Vampire Survivors per PC, un casual game minimalista con elementi rogue-like, e alla coltivazione dei campi con Farming Simulator 22 per Xbox, Cloud e PC, la più recente iterazione della simulazione agricola più completa sulla piazza.

Che scegliate di creare un vigneto o un uliveto nel sud della Francia, una coltivazione di frumento, mais, cotone e patate nel Midwest degli USA oppure ancora un allevamento sulle Alpi, in Farming Simulator 22 avrete a disposizione oltre 400 macchinari basati sulle controparti reali di più di 100 marchi, inclusi Vantra, Massey Ferguson, New Holland e Case IH. Nessun episodio della serie ha mai potuto vantare un quantitativo di contenuti così vasto, ai quali si aggiungono anche svariate novità come la modalità costruzione migliorata con serre ed alveari, nuove coltivazioni come il sorgo, la trinciatura, la rimozione dei sassi e l'editor del personaggio. Leggete la nostra recensione di Farming Simulator 22.



Infine, terminiamo la carrellata delle nuove aggiunte segnalando che Cricket 22, simulazione sportiva di una delle discipline più in voga nel Commonwealth, arriva su PC il 27 maggio. Il gioco sviluppato da Big Ant Studios era già disponibile su console e cloud dal mese scorso.



Prima di salutarvi, segnaliamo che Microsoft ha appena aggiunto il supporto agli Xbox Touch Controls ad altri 11 giochi Cloud, ossia A Memoir Blue, Contrast, Danganronpa 2: Goodbye Despair Anniversary Edition, Eiyuden Chronicle: Rising, Far: Changing Tides, Kentucky Route Zero, Loot River, Paradise Killer, Tainted Grail: Conquest, Townscaper e Visage.



È inoltre nostro dovere avvertirvi che il 31 maggio verranno rimossi dal catalogo i seguenti 7 titoli: A Sports NHL 20 (Console), Farming Simulator 19 (Cloud, Console e PC), Knockout City (Console e PC via EA Play), Resident Evil 7 Biohazard (Cloud, Console e PC), Spellforce 3: Soul Harvest (PC), Superhot Mind Control Delete (Cloud, Console e PC) e Yes Your Grace (Cloud, Console e PC). Portateli a termine finché c'è tempo, oppure aggiungeteli permanentemente alla vostra raccolta acquistandoli con lo sconto del 20% riservato agli abbonati.