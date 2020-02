Xbox Game Pass: giochi e novità di febbraio 2020

Microsoft ha cominciato anche febbraio nel migliore dei modi, annunciando i giochi in arrivo nel catalogo di Xbox Game Pass durante la prima parte del mese. A guidare la selezione ci pensano Final Fantasy XV e Wolfenstein Youngblood, in arrivo sia su Xbox One che su PC. I giocatori console potranno mettere le mani anche su Death Squared, mentre gli utenti Windows 10 potranno consolarsi con Death's Gambit.



A questo giro agli abbonati di entrambe le piattaforme spettano anche dei lauti bonus. Tanto per cominciare, l'11 febbraio riceveranno il DLC Sam's Story di Metro Exodus e il DLC The Bad Seed di Dead Cells. Dal 14 al 16 febbraio potranno inoltre partecipare alla Closed Beta di Bleeding Edge, action competitivo 4vs4 sviluppato da Ninja Theory. Prima di andare alla scoperta dei giochi della prima metà di febbraio, ci teniamo tuttavia a segnalarvi che presto lasceranno il catalogo di Xbox One Disney Epic Mickey 2, Jackbox Party Pack 2, Pumped BMX Pro, Rage e Shadow of the Tomb Raider.

Final Fantasy XV (Xbox One e PC) - 6 febbraio

Nato dalle ceneri di Final Fantasy XIII Versus, che avrebbe dovuto affiancare il tredicesimo capitolo della saga nella composizione della Fabula Nova Cristallys, Final Fantasy XV si configura con un JRPG dai tratti action, caratterizzato da un sistema di combattimento intuitivo che consente di passare rapidamente da un'arma all'altra per sferrare attacchi e combinarli con differenti magie.

Come ogni gioco a mondo aperto che si rispetti, include anche dei veicoli per spostarsi rapidamente e la possibilità di creare degli accampamenti. Qui, i giocatori possono utilizzare i punti esperienza accumulati per potenziare i quattro personaggi giocabili e sfruttare le abilità culinarie di uno di loro, Ignis, per beneficiare di un'ampia varietà di vantaggi in combattimento.



Nel corso degli anni Final Fantasy XV ha ricevuto un bel po' di aggiornamenti, che hanno ampliato l'esperienza e limato le criticità. Se volete saperne di più sul gioco, vi consigliamo di leggere la recensione di Final Fantasy XV.

Wolfenstein Youngblood (Xbox One e PC) - 6 febbraio

Spin-off della serie curata dai ragazzi di MachineGames, Wolfenstein Youngblood si differenzia dagli altri capitoli poiché propone un'avventura di stampo cooperativo, affrontabile da due giocatori in contemporanea. La storia, ambientata 19 anni dopo Wolfenstein II: The New Colossus, segue le vicissitudini di Jess e Soph, figlie gemelle di Blazkowicz, impegnate a soccorrere il padre, disperso a Parigi in seguito a una missione contro i Nazisti, che negli anni '80 ancora dominano l'Europa.

Collaborando con un amico (o giocando da soli) potete esplorare, annientare Nazisti, salire di livello e completare le missioni per sbloccare nuove abilità, armi, gadget, oggetti cosmetici e altro ancora con cui modificare il vostro stile di gioco e personalizzare l'aspetto delle due eroine. Sono questi gli aspetti che differenziano Wolfenstein Youngblood dagli altri episodi della serie, che proponevano un'esperienza story driven per un unico giocatore. Ne saprete di più leggendo la recensione di Wolfenstein Youngblood.

Death Squared (Xbox One) - 13 febbraio

Death Squared è un puzzle game cooperativo per uno, due o quattro giocatori, nel quale il gioco di squadra è fondamentale. Il vostro compito è quello di guidare un robot a un traguardo evidenziato da un colore specifico, ma la strada è insidiosa e irta di trappole d'ogni sorta. Dovete quindi fare affidamento sulle vostre doti di osservazione e comunicazione con i compagni di squadra per rimanere in vita e trovare la soluzione esatta.

Death Squared offre una campagna principale con 80 livelli affrontabile in solitaria oppure in compagna di un amico, perfetta per imparare le meccaniche di gioco prima di lanciarsi in gruppo nel cuore della produzione, la modalità Party. Per i più temerari, ci sono anche 30 livelli Vault, troppo difficili per far parte delle altre modalità!

Death's Gambit (PC) - febbraio

Death's Gambit è un impegnativo action platform 2D con marcati elementi GDR. Nei panni di un emissario al servizio della Morte, dovrete svelare il mistero di Siradon e scoprire il vero prezzo dell'immortalità.

All'inizio dell'avventura sarete chiamati a scegliere tra sette differenti classi di personaggi, che si distinguono per abilità uniche. Salendo di livello, inoltre, è possibile sbloccare nuovi talenti e aumentare cos le probabilità di sopravvivenza. Durante il vostro viaggio potrete esplorare un mondo esteso, popolato da bizzarri personaggi che celano storie e segreti unici, e boss dalle dimensioni incredibili.



Se, una volta arrivati ai titoli di coda, non ne avrete ancora abbastanza, troverete ad attendervi la modalità Nuova Partita +, con la quale ripercorrere l'avventura con tutti gli sbloccabili, e la modalità Eroica, che permette di affrontare nuovamente tutti i boss.