Xbox Game Pass: i giochi PC di novembre 2019

Nonostante sia ancora in fase Beta, Xbox Game Pass per PC ha già tutte le carte in regola per essere considerato un servizio fatto e finito. Da quando è stato lanciato lo scorso giugno ha visto espandere il suo catalogo a più riprese, con ritmi che non hanno nulla da invidiare alla controparte console. Per questa prima parte di novembre Microsoft ha aggiunto un solo gioco, Metro 2033 Redux, ma nelle scorse settimane ha sorpreso i suoi giocatori inserendo dei titoli senza alcun preavviso, senza annunciarli assieme agli altri giochi di ottobre 2019. Stiamo parlando di Felix The Reaper, approdato su PC il 17 ottobre dopo essere stato confermato solo per Xbox Game Pass console, Descenders, arrivato il 24 ottobre, e Dead by Daylight, terrificante multiplayer asimmetrico aggiunto giusto in tempo per Halloween. Con tutta probabilità, gli altri giochi di novembre verranno annunciati in occasione dell'X019 Fan Fest, in programma a Londra dal 14 al 16 novembre.



Prima di andare alla scoperta degli ultimi giochi arrivati in Xbox Game Pass PC, vi ricordiamo che il servizio, essendo in beta, può ancora essere sottoscritto a soli 3,99 euro mensili. I nuovi abbonati possono persino usufruire del primo mese a solo 1 euro! Segnaliamo inoltre che il 15 novembre verranno rimossi dal catalogo The Surge, Tiranny - Gold Edition e Pony Island.

Metro 2033 Redux (aggiunto il 7 novembre)

Ogni storia ha inizio: molto prima dell'esodo narrato in Metro Exodus, già disponibile da tempo in Xbox Game Pass per PC, c'è stato Metro 2033, primo capitolo della trilogia basata sui romanzi di Dmitrij Gluchovskij, lanciato sulla precedente generazione di console e poi approdato sull'attuale in una versione riveduta e corretta chiamata Redux. La Russia è al collasso: una guerra nucleare ha reso la superficie del pianeta inabitabile, costringendo i pochi sopravvissuti a rifugiarsi nella metropolitana di Mosca. In seguito all'olocausto atomico sono emerse delle nuove creature mutanti e, soprattutto, i Tetri, una misteriosa razza - "vincitrice della battaglia della sopravvivenza" - che qualcuno non esita a chiamare Novi Homines.

La storia di Metro 2033, un'Odissea che vi porterà da una stazione della metro all'altra fin sopra la superficie, comincia quando al ventiquattrenne Artyom, un ragazzo nato prima del disastro, viene assegnato il compito di consegnare un messaggio ai membri della stazione Expo per metterli in guardia dalla minaccia incombente dei Tetri. Metro 2033 ha gettato le basi per quelli che sono diventati i tratti distintivi della serie: una narrazione fortemente basata sull'atmosfera, tetra e malinconica, un gameplay fondato su stealth e sopravvivenza, e un gunplay tutt'altro che agile e volutamente appesantito.

Felix the Reaper (aggiunto il 17 ottobre)

Arrivato in entrambe le versione di Xbox Game Pass il giorno stesso in cui è stato lanciato sul mercato, Felix the Reaper può essere descritto come una commedia romantica sulla vita e la morte. Felix lavora al Ministero della Morte ed è innamorato di Betty la Fanciulla, del Ministero della Vita. Spera che lavorando nel mondo degli umani come tristo mietitore riuscirà un giorno a incontrarla. Il suo compito è presto detto: deve assicurarsi che la gente... muoia!

Dal punto di vista ludico, Felix the Reaper è un puzzle 3D basato sulla manipolazione delle ombre. Il protagonista deve infatti stare molto attento a dove mette i piedi, poiché può muoversi - a ritmo di musica - solamente al loro interno. Per fortuna, in qualità di mietitore, ha l'abilità di ruotare il Sole! Per la realizzazione del mondo di gioco, gli sviluppatori si sono ispirati alla serie The Twilight Zone, a pittori medievali come Bruegel e Bosch, e ai personaggi di Adventure Time e Hayao Miyazaki. Per le stupende mosse di danza di Felix si sono persino avvalsi della collaborazione di diversi ballerini professionisti! Ne saprete di più leggendo la recensione di Felix the Reaper del nostro Gabriele Carollo.

Descenders (aggiunto il 24 ottobre)

In Descenders siete chiamati a lanciarvi a tutta velocità in discese estreme in sella alla vostra bici, evitare ostacoli e cercare di arrivare sani e salvi al traguardo infilando nel frattempo il maggior numero di trick possibili. A rendere il tutto ancor più divertente, ci pensa la generazione procedurale dei livelli: ogni discesa sarà diversa dall'altra!

I controlli freestyle, basati su un motore fisico messo a punto per l'occasione, permettono di controllare ogni singolo movimento del personaggio. Descenders è inoltre caratterizzato da un sistema rogue-like, qui ribattezzato rogue-bike: all'inizio di ogni run in un mondo avete a disposizione solo quattro vite, esaurite le quali dovrete ricominciare daccapo conservando però oggetti e reputazione ottenute. Per fortuna, potete guadagnare salute e vite completando degli obiettivi speciali durante le discese. All'inizio del gioco siete inoltre chiamati a scegliere fra tre differenti squadre - Enemy, Arboreal o Kinetic - e contribuire con i vostri risultati al loro punteggio nelle classifiche globali.

Dead by Daylight (aggiunto il 31 ottobre)

Già disponibile in Xbox Game Pass per console dallo scorso mese di maggio, Dead by Daylight ha approfittato della terrificante festività di Halloween per fare il suo debutto anche nel servizio per PC. Si tratta di un gioco multiplayer asimmetrico nel quale un giocatore è chiamato a ricoprire il ruolo di un feroce killer e gli altri quattro quello dei sopravvissuti. L'assassino gioca in prima persona ed è imbattibile, mentre gli altri, che beneficiano di una visuale più ampia grazie alla terza persona, devono fare di tutto per non farsi catturare, torturare e uccidere. Fuggire non è affatto semplice, anche perché l'ambientazione, generata proceduralmente, muta in continuazione.

Dead by Daylight permette di impersonare differenti killer, da un potente Affettatore a terrificati entità paranormali, caratterizzati da abilità uniche e distintive. Nei panni dei sopravvissuti, invece, potrete decidere di collaborare con gli altri giocatori oppure affidarvi esclusivamente a voi stessi. Ogni assassino e sopravvissuto, inoltre, possiede un proprio sistema di progressione e una varietà di elementi sbloccabili che possono essere personalizzati a piacimento.