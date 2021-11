Xbox Game Pass: i giochi della seconda metà di novembre

Il primo aggiornamento di Game Pass dopo i festeggiamenti per il 20° anniversario di Xbox non delude e porta nel catalogo ben dieci nuovi giochi per Xbox One, Xbox Series X|S, PC e Xbox Cloud Gaming: quattro sono delle novità assolute che entrano nel servizio immediatamente al day one, due provengono dalla selezione di EA Play e i rimanenti sono dei titoli di catalogo che sapranno fare la felicità degli amanti dei rispettivi generi. Contestualmente, proseguono gli sforzi di Microsoft per rendere il cloud gaming in mobilità accessibile a chiunque con l'implementazione del supporto ai controlli touch in altri 17 giochi, tra i quali figurano Football Manager 2022: Xbox Edition (aggiunto a Xbox Game Pass al day one pochi giorni addietro), Aragami 2 e Frostpunk. Detto ciò, andiamo alla scoperta delle nuove proposte di novembre per tutti gli abbonati!



· Dead Space (Cloud via EA Play) - già disponibile

· Dragon Age Origins (Cloud via EA Play) - già disponibile

· Next Space Rebels (Cloud, Console e PC) - Day One 17 novembre

· Exo One (Cloud, Console e PC) - Day One 18 novembre

· Fae Tactics (Cloud, Console e PC) - 18 novembre

· My Friend Pedro (Cloud, Console e PC) - 18 novembre

· Undungeon (Cloud, Console e PC) - Day One 18 novembre

· Deeeer Simulator (Cloud, Console e PC) - Day One 23 novembre

· Mortal Shell (Cloud, Console e PC) - 23 novembre

· Evil Genius 2 (Cloud, Console e PC) - 30 novembre

Già disponibili: due classici nella nuvola e un costruttore di razzi

Dead Space e Dragon Age Origins, due classici dell'era Xbox 360 che erano già disponibili nel catalogo come parte della selezione EA Play per gli abbonati Ultimate, sono ora disponibili anche nel cloud, quindi tranquillamente fruibili anche in streaming sui dispositivi mobili, via browser e (solo per gli insider al momento) su console. Un ottimo pretesto per rivivere la terrificante avventura dell'ingegnere Isaac Clarke a bordo della Ishimura (in attesa del remake di Dead Space) e per combattere nuovamente contro la Prole Oscura nella nazione di Ferelden (aspettando il nuovo Dragon Age).

La prima grande novità del mese di novembre è rappresentata da Next Space Rebels (Cloud, Console e PC), un simulatore disponibile fin dal day one in Xbox Game Pass. Prodotto da Humble Games e sviluppato da Studio Floris Kaayk, permette a tutti gli aspiranti ingegneri di progettare, costruire e lanciare dei razzi spaziali di complessità crescente: dai propulsori fai-da-te messi insieme alla bell'e meglio ordinando dei pezzi su internet, fino ad arrivare ai grandi programmi spaziali.

18 novembre: scienza, magia e banane senzienti

Exo One (Cloud, Console e PC), disponibile in Xbox Game Pass immediatamente al day-one, vi accompagna in un viaggio interplanetario che sfida le leggi della fisica attraverso lo spazio e il tempo. Dotato di un sistema di traversata originale che usa la gravità e lo slancio per raggiungere velocità colossali e altezze esilaranti, Exo One vi permetterà di viaggiare in paesaggi alieni enigmatici in cui le immagini atmosferiche diffuse si fondono con gli effetti sonori ultraterreni e la chitarra elettrica ipnotica della colonna sonora.

Undungeon (Cloud, Console e PC), anch'esso disponibile subito al day one, è l'altra grande novità della giornata. Si tratta di un gioco di ruolo d'azione che riporta in vita lo spirito degli action RPG classici reinterpretandolo in chiave moderna. Il vostro compito sarà quello di riportare l'ordine in tutte le dimensioni, influenzando e determinando il fato dei mondi e di tutto il multiverso. L'estetica in pixel art è stata minuziosamente curata a mano in ogni sua componente, dai cespugli alle dozzine di animazioni dei nemici. Il sistema di combattimento è in tempo reale, e prevede attacchi da mischia e colpi dalla distanza, oltre a meccaniche di furto, buff e debuff.



Torna in Xbox Game Pass My Friend Pedro (Cloud, Console e PC): originariamente inserito a dicembre 2019, era stato rimosso a gennaio 2021. Trattasi di un violento e coreografico sparatutto a scorrimento laterale che vede un uomo - spronato da una banana senziente - disintegrare qualsiasi cosa gli sbarri la strada. L'alto tasso di spettacolarità è garantito dalla possibilità di utilizzare in maniera indipendente le armi nelle due mani, dalle capacità acrobatiche del protagonista e da una sorta di bullet time che consente di rallentare il tempo. Leggete la nostra recensione di My Friend Pedro.

Fae Tactics (Cloud, Console e PC) è invece un RPG strategico a turni che vi mette al comando di una giovane maga di nome Peony nel suo viaggio attraverso un mondo vibrante pieno di mistero e pericolo. Il gameplay ruota attorno alla raccolta e alla gestione di un gruppo di esseri magici chiamati Fae, che possono essere guidati in battaglia, oltre che personalizzati e potenziati mediante la raccolta di punti esperienza. I numerosi e colorati ambienti unici, realizzati in pixel art e mostrati da una visuale isometrica, sono ricchi di segreti e possono essere attraversati nell'ordine che si preferisce.

23 e 24 novembre: cervi, guerrieri dimenticati e geni criminali

La giornata del 23 novembre rappresenta il day one dello strampalato Deeeer Simulator (Cloud, Console e PC), un gioco che vi metterà nei panni di un normalissimo, tipico cervo con l'inclinazione alla distruzione. Usando il collo allungabile, le corna acuminate e gli zoccoli duri come l'acciaio potrete spassarvela facendo a pezzi una tranquilla cittadina. Se riuscirete a combinare abbastanza guai, ve la vedrete con la Polizia Animale, composta da pecore esperte di kung fu, orsi che si trasformano in auto e conigli dalle orecchie fin troppo sviluppate.

Lo stesso giorno arriva in Xbox Game Pass anche Mortal Shell (Cloud, Console e PC), un dignitoso soulslike dalle tinte oscure che metterà alla prova la vostra tenacia in un mondo in frantumi. La meccaniche di gioco ruotano intono alla possibilità di recuperare e governare i resti perduti dei guerrieri sconfitti in passato: risvegliando questi involucri e occupando i loro corpi potrete perfezionare la vostra maestria in combattimento. Le battaglie sono strategiche e ragionate, e richiedono un attento calcolo dei tempi di parata e di contrattacco. Ne saprete di più leggendo la nostra recensione di Mortal Shell.



Chiude la fila il 24 novembre Evil Genius 2 (Cloud, Console e PC), un gioco satirico di spionaggio e base building, in cui vestirete i panni di un diabolico genio che complotta per dominare il mondo. Costruite il vostro originale covo del male, agite clandestinamente, addestrate una banda di criminali, difendetevi dalle forze dell'ordine e domina il mondo con un dispositivo Doomsday.

Prima di salutarvi e lasciarvi alla scelta dei prossimi giochi da inserire nel backlog, dobbiamo purtroppo avvisarvi che una serie di titoli lasceranno il catalogo a cavallo tra questo mese e il prossimo. Il 30 novembre verranno rimossi Call of the Sea (Cloud, Console e PC), FIFA 19 (Console e PC via EA Play), Football Manager 2021 (PC), Football Manager 2021 Xbox Edition (Console e PC), Haven (Cloud, Console e PC), Hello Neighbor (Cloud, Console, and PC), Morkredd (Cloud, Console e PC) e Va-11 Hall-A: Cyberpunk Bartender Action (PC), mentre l'8 dicembre sarà rimossa l'espansione Destiny 2: Oltre la Luce.