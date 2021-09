Xbox Game Pass: i nuovi giochi di settembre

La casa di Redmond ci è andata giù pesante e per la seconda metà di settembre ha preparato un'infornata memorabile. Otto dei tredici giochi in arrivo in Xbox Game Pass da qui fino alla fine del mese sono delle novità assolute, ciò significa che verranno inseriti nel catalogo immediatamente al day-one. Il servizio di Microsoft sta diventando nel tempo sempre più imprescindibile per i suoi abbonati, che grazie ad esso possono giocare tanto e scoprire titoli sempre nuovi senza vedere il proprio portafoglio alleggerirsi. Prima di fare un bel respiro e lanciarci alla scoperta di tutte le novità della seconda metà di settembre, ci teniamo ad avvisarvi che l'ultimo giorno del mese verranno rimossi dal catalogo Drake Hollow (Cloud, Xbox e PC), Ikenfell (Cloud, Xbox e PC), Night in the Woods (Cloud, Xbox e PC), Kathy Rain (PC) e Warhammer Vermintide II (Cloud e PC). Portateli a termine il prima possibile oppure approfittate dello sconto del 20% riservato agli iscritti per acquistarli e continuare a giocarci.

Otto novità in arrivo al day-one

Flynn: Son of Crimson (Cloud, Xbox e PC), arrivato oggi nel catalogo, è un gioco d'azione a piattaforme 2D realizzato a mano che vi mette nei panni di Flynn, un giovane eroe che dovrà salvare Rosantica padroneggiando tre differenti armi: la Spada Crimson, elemento fondamentale dell'arsenale; l'Ascia Crimson, che offre la possibilità di sferrare pesanti colpi, in netta contrapposizione ai fendenti rapidi della Spada; gli Artigli Crimson, armi veloci e vigorose che servono per trafiggere i nemici caratterizzati da alta rapidità di attacco e da superiorità aerea.

Ad aiutarlo ci penserà la sua fida compagna Dex, una possente creatura abile nella distruzione di spesse pareti e che sa farsi strada attraverso orde di nemici a suon di squarci e morsi.



La giornata di domani 16 settembre vedrà invece l'arrivo di due novità, a partire da SkateBird (Cloud, Console e PC), un simpatico e colorato gioco con protagonista un piccolo uccellino triste per le prolungate assenze del suo padrone. Per combattere la noia tira fuori uno skateboard e comincia a cimentarsi in grind su cannucce pieghevoli, kickflip su graffette e volteggi su skatepark di cartone e nastro adesivo.

Da Skatebird potete aspettarvi tutte le funzioni tipiche di un gioco di skateboard, con comandi semplici, numerosi parchi, segreti da sbloccare e oggetti per la personalizzazione, tutto a misura di uccellino e condito da una colonna sonora "birdpop". Ad affiancare Skatebird c'è I Am Fish (Cloud, Xbox e PC), una colorata avventura basata sulla fisica con protagonisti quattro intrepidi pesciolini strappati dalla loro casa e sistemati in un acquario di un negozio di animali. Durante l'avventura dovrete aiutarli a nuotare, a volare, a ruotare e a saltellare verso l'oceano scappando dalla remota Barnardshire (la più piccola contea inglese) per riconquistare la libertà e ritrovare i loro amici. I protagonisti sono un giocoso e coraggioso Pesce Rosso, un chiassoso e selvatico Piranha, un Pesce Volante dal cuore tenero e un Pesce Palla lentissimo, ma ricco di risorse! L'azione di gioco è supportata da uno schema di comandi semplice ed intuitivo.



Il 17 settembre debutta l'atteso Aragami 2 (Cloud, Xbox e PC), un gioco stealth in terza persona in cui dovrete vestire i panni di un assassino che ha il potere di controllare le ombre, appartenente a una gloriosa stirpe di guerrieri d'élite. Questo secondo capitolo porta la serie su un altro livello ampliando le possibilità durante le fasi stealth e in combattimento, offrendo la possibilità di creare le proprie armi ed armature, e di personalizzare il proprio guerriero con un'ampia varietà di abilità e poteri ombra. Torna la cooperativa, che consente di affrontare le missioni in compagnia di un massimo di due amici, per un totale di tre partecipanti. Potete leggere l'anteprima di Aragami 2 se volete approfondire.

Per l'altra grande novità bisogna aspettare il 23 settembre: Sable (Cloud, Xbox e PC) vi chiede di accompagnare l'omonimo protagonista nella sua "Planata", un rito di passaggio in cui dovrà attraversare vasti deserti e paesaggi affascinanti costellati dai relitti di astronavi, antiche meraviglie e puzzle ambientali. A facilitare i suoi spostamenti ci penserà l'hoverbike, un mezzo di trasporto liberamente personalizzabile mediante dei pezzi di ricambi rinvenibili nel mondo di gioco, che cela anche maschere, costumi e altri oggetti collezionabili. Accompagnati da uno stile grafico unico e da una colonna sonora originale composta di Japanese Breakfast, potrete lasciarvi avvolgere dal mondo di Sable ed esplorarlo secondo il vostro ritmo.



Il reboante finale di mese è affidato ad altre tre promettenti novità. Il 28 settembre debutta Lemnis Gate (Xbox e PC), un FPS di combattimento strategico a turni che vi mette al comando di una variegata gamma di agenti dello spazio profondo. In Lemnis Gate, le partite si svolgono all'interno di loop temporali: avete 25 secondi per eseguire la vostra azione, che sia abbattere un nemico, manovrare l'agente o preparare la prossima mossa. Dopo che tutti i giocatori si sono alternati, comincia il turno da 25 secondi successivo. Qui affronterete le conseguenze di ciò che avete fatto succedere mentre pianificate ciò che dovrà ancora accadere.

Il 30 settembre tocca ad Astria Ascending (Xbox, Cloud e PC), un RPG realizzato da un team che include veterani di Final Fantasy, Nier Automata e Bravely Default. Il titolo è caratterizzato da un sistema di combattimento a turni basato sui Job (ce ne sono ben otto, dal soldato al ladro), un doppiaggio completo in giapponese e inglese, un mondo in 2D animato con tecniche tradizionali e completamente disegnato a mano, e un sistema meteorologico dinamico. Gli sviluppatori promettono una longevità di ben 50 ore, vivacizzata anche dalla presenza di numerosi mini-giochi. A concludere l'ondata di giochi inediti ci pensa Unsighted (Xbox e PC) il 30 settembre, un metroidvania in pixel art ambientato nelle vaste rovine di Arcadia, un luogo dove si sono stabiliti gli ultimi androidi rimasti dopo una feroce guerra con gli esseri umani. L'esistenza degli esseri sintetici è minacciata dalla carenza di Anima, la fonte d'energia che dona loro la coscienza, dunque spetta all'eroina Alma il compito di viaggiare per il mondo interconnesso di Arcadia alla ricerca di una soluzione. Come in ogni metroidvania che si rispetti, in Unsighted troverete un'esperienza non lineare con scorciatoie e stanze segrete, e un'ampia varietà di strumenti, abilità e armi da utilizzare in combattimento e durante l'esplorazione.

Gli altri giochi

L'offerta di settembre non si esaurisce con le numerose novità che vi abbiamo descritto finora, e comprende anche cinque giochi di catalogo che non mancheranno di appassionare i fan dei rispettivi generi. Superliminal (Cloud, Xbox e PC), disponibile dal 16 settembre, è un contorto video-puzzle in prima persona nel quale siete chiamati ad evadere da un sogno surreale attraverso la risoluzione di rompicapi impossibili, sfruttando l'ambiguità della profondità e della prospettiva.

La ricca giornata del 23 settembre porterà invece in dote: Lost Words: Beyond the Page (Cloud, Xbox e PC), nel quale dovrete interagire con le parole incise nella pagine del diario di una ragazzina per risolvere puzzle complessi, gestire dei particolari segmenti platform e scoprire un'emozionante storia ambientata nel vivace mondo di Estoria; Subnautica: Below Zero (Cloud, Xbox e PC), nuovo capitolo della nota saga di sopravvivenza che vi spedisce sottozero nella regione artica del pianeta 4546B; Tainted Grail: Conquest (PC), un ibrido unico in tre dimensioni tra un roguelike deck-building e un gioco di ruolo, ambientato sull'isola maledetta di Avalon e caratterizzato da una spiccata rigiocabilità.



Menzione speciale, infine, per Phoenix Point (Console), gioco di strategia a turni del creatore di X-COM che il primo ottobre riceverà una versione pensata specificamente per Xbox One e Xbox Series X|S, immediatamente disponibile anche sul Game Pass.