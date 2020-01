Xbox Game Pass: GTA 5 e Tekken 7 tra i nuovi giochi di gennaio 2020

Il 2020 di Xbox Game Pass è cominciato alla grande con l'arrivo di GTA 5 per Xbox One, uno dei giochi più venduti di tutti i tempi e ancora sulla cresta dell'onda nonostante gli oltre 6 anni trascorsi dall'uscita. Come gli abbonati ormai ben sanno, a Microsoft non piace affatto lesinare sui contenuti, ed ecco che a pochi giorni dall'aggiunta del blockbuster targato Rockstar sono stati annunciati altri quattro giochi: Tekken 7 per Xbox One, Sword Art Online: Fatal Bullet per Xbox One, Frostpunk per Xbox One e PC e FTL: Faster than Light per PC.



La selezione è ancora una volta molto variegata, e perfettamente in grado di assecondare i gusti di un'ampia platea di videogiocatori. Prima di andare alla scoperta dei giochi in arrivo in Xbox Game Pass nella prima metà di gennaio, ci teniamo ad avvisarvi che questo mese lasceranno il catalogo Just Cause 3 e LEGO City Undercover.

Grand Theft Auto 5 - Xbox One (3 gennaio)

La mastodontica opera di Rockstar Games, con tutta probabilità, si trova già nelle collezioni di molti di voi, ma se figurate tra i pochi a non averla ancora giocata, adesso potete finalmente rimediare grazie ad Xbox Game Pass. Da quando è stato lanciato, Grand Theft Auto 5 non ha mai abbandonato le posizioni più alte delle classifiche mondiali: merito non solo della corposa campagna per giocatore singolo con protagonisti Trevor, Franklin e Michael, ma soprattutto di GTA Online, componente multigiocatore la cui espansione non sembra avere fine.

Negli ultimi mesi, ad esempio, sono stati aggiunti in via del tutto gratuita sia il Casinò & Resort Diamond, uno spazio sociale dove gli aspiranti criminali di Los Santos possono sperperare i propri guadagni giocando d'azzardo e organizzando feste nell'attico privato, sia il Colpo al Casinò Diamond.



Grand Theft Auto 5 e GTA Online offrono un'esperienza potenzialmente interminabile, capace di tenervi incollati allo schermo per mesi e addirittura interi anni. Non sappiamo per quanto tempo rimarrà nel catalogo di Xbox Game Pass, ma vi consigliamo di gettarvi a capofitto a Los Santos senza alcun indugio.



Sword Art Online Fatal Bullet - Xbox One (9 gennaio)

Sword Art Online: Fatal Bullet è un RPG d'azione e sparatorie in terza persona ambientato nel mondo di Gun Gale Online, ovvero il VRMMORPG al centro della seconda stagione animata. La storia originale, che segue gli eventi narrati in Sword Art Online: Hollow Realization, si focalizza su un protagonista liberamente personalizzabile dal giocatore.

Messe da parte le armi bianche dei passati episodi, questo nuovo capitolo equipaggia gli utenti con un bel po' di bocche da fuoco e, nelle fasi più avanzate, anche con qualche spada laser. Lungo l'avventura, tra una scelta e l'altra, è possibile incontrare facce nuove e familiari dell'universo di Sword Art Online e ottenere l'aiuto di una rara intelligenza artificiale denominata ArFA-Sys, programmata per assistere il giocatore tanto nel combattimento, quanto nella gestione dei fondi guadagnati con le missioni. Se volete saperne di più, vi consigliamo di leggere la nostra recensione di Sword Art Online Fatal Bullet.

Frostpunk - Xbox One (9 gennaio) e PC (prossimamente)

Frostpunk è un gioco di strategia e sopravvivenza che offre un sfida complessa e una struttura narrativa incentrata su una visione alternativa della rivoluzione industriale del XIX secolo. Le vicende sono ambientate in un universo in cui l'intero pianeta è chiamato a fare i conti con un'inspiegabile glaciazione che ha obbligato il genere umano a trovare un modo per adattarsi al clima proibitivo.

Nelle vesti del leader di quella che potrebbe essere l'ultima società civilizzata della storia, sarete chiamati a edificare una città per i sopravvissuti, scoprire nuove tecnologie, esplorare le lande ghiacciate alla ricerca di risorse e, soprattutto, governare il gruppo, intento a rimanere in vita mentre è avvolto da spietate condizioni climatiche. Nel farlo, potrete scegliere di diventare una guida illuminata oppure un tiranno dal pugno di ferro. Ne saprete di più leggendo la recensione di Frostpunk.

Tekken 7 - Xbox One (16 gennaio)

Tekken 7 conserva il feeling ludico e le meccaniche 3D che hanno fatto la storia del franchise, trovando il giusto equilibrio tra tradizione e innovazione, offrendo al contempo una grafica di alto spessore grazie all'utilizzo dell'Unreal Engine 4. La storia narra della (presunta) conclusione dell'eterna faida della famiglia Mishina, e propone un roster caratterizzato da un numero incredibile di personaggi, ognuno con la propria ragione per combattere.

In questo capitolo, Bandai Namco ha optato per uno snellimento della componente single player, diminuendo il numero di incontri necessari per completare lo story mode e scoprire tutte le trame secondarie. Una volta sul ring, in ogni caso, Tekken 7 è in grado di coinvolgere appieno i giocatori grazie alla fisicità degli sconti ottimamente riprodotta, e a un sistema di combattimento frenetico, immediato e tecnico, che diminuisce gli effetti del meccanismo di "juggling" e dà il benvenuto a feature come i Rage Act ed i Rage Drive.



Scoprite perché può essere considerato il miglior episodio del franchise dai tempi del terzo capitolo nella recensione di Tekken 7 curata da Giuseppe Arace. L'instancabile supporto post-lancio, intanto, ha proiettato il picchiaduro di Bandai Namco nella sua terza stagione di contenuti aggiuntivi.

FTL: Faster Than Light - PC (prossimamente)

FTL: Faster Than Light è una simulazione spaziale rogue-like 2D nella quale dovrete condurre il vostro equipaggio in una galassia a generazione casuale, in cui ad attendervi troverete la gloria o l'amara sconfitta.

Il pericolo è ovunque in FTL: Faster Then Light, e bisogna prendere continuamente delle decisioni fondamentali: cosa farete se una bordata di missili danneggia lo scafo della nave? Trasferirete l'energia ai motori per fuggire, attiverete più armi per annientare gli assalitori, o invierete una squadra d'abbordaggio per lo scontro ravvicinato? Per fortuna, in FTL è possibile giocare secondo i propri ritmi, dal momento il titolo può essere messo in pausa durante i combattimenti per valutare al meglio la strategia e gli ordini da impartire.