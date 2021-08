Xbox Game Pass: Hades e Art of Rally tra i nuovi giochi di agosto 2021

Microsoft non va in vacanza neppure ad agosto, per la gioia di tutti gli abbonati a Xbox Game Pass che durante la prima parte di questo mese possono beneficiare di un mastodontico aggiornamento che nel corso di differenti giorni porterà nel catalogo tantissimi titoli, tra i quali spiccano l'eccezionale Hades, rogue-like che ha fatto incetta di GOTY durante la scorsa stagione dei premi, la novità Dodgeball Academia e una nutrita schiera di giochi Codemasters. Abbiamo molto da raccontarvi in merito a ciò che vi aspetta nei prossimi giorni, ma prima ci teniamo ad avvertirvi che presto verranno rimossi da Xbox Game Pass parecchi giochi: innanzitutto, il 7 agosto Forza Horizon 7 verrà totalmente rimosso dagli scaffali digitali (e quindi anche da Game Pass); l'8 agosto lascerà il catalogo GTA 5 (Cloud e Console), mentre il 15 agosto toccherà la stessa sorte ad Ape Out (PC), Crossing Souls (PC), Darksiders Genesis (Cloud, Console e PC), Don't Starve (Cloud, Console e PC), Final Fantasy VII (Console e PC) e Train Sim World 2020 (Cloud, Console e PC).



I nuovi giochi di agosto per Xbox Game Pass

• Curse of the Dead Gods (PC, Xbox e Cloud) - 5 agosto

• Dodgeball Academia (PC, Xbox e Cloud) - 5 agosto

• Katamari Damacy Reroll (PC, Xbox e Cloud) - 5 agosto

• Lumines Remastered (PC, Xbox e Cloud ) - 5 agosto

• Skate(Xbox) - 5 agosto

• Skate 3 (Cloud) - 5 agosto

• Starmancer (PC) - 5 agosto

• Dirt 4 (PC e Xbox) - 10 agosto

• Dirt Rally (PC e Xbox) - 10 agosto

• Dirt Rally 2.0 (PC e Xbox) - 10 agosto

• F1 2020 (PC e Xbox) - 10 agosto

• Grid (PC e Xbox) - 10 agosto

• Art of Rally (PC, Xbox e Cloud) - 12 agosto

• Hades (PC, Xbox e Cloud) - 13 agosto

• Microsoft Solitaire Collection: Premium Edition (PC) - 17 agosto

5 agosto: due novità assolute, indie di qualità e classici senza tempo

Ad aprire le danze oggi giovedì 5 agosto ci pensa Dodgeball Academia (PC, Xbox e Cloud), che al suo debutto assoluto sul mercato finisce immediatamente all'interno del catalogo di Xbox Game Pass. Sviluppato da Pocket Trap per conto di Humble Games, è un RPG sportivo con protagonista un giocatore di dodgeball in erba di nome Otto, che dovete accompagnare nel corso di otto episodi aiutandolo a stringere nuove amicizie e facendolo per salire di livello per trasformarlo in un campione.

Come ogni RPG che si rispetti, Dodgeball Arena offre una Modalità Storia completa con missioni principali, incarichi secondari e mini-giochi, e un sistema di sviluppo dei party, con i membri che possono essere guidati in battaglia con un combat system unico basato sul dodgeball.



Segue Curse of the Dead Gods (PC, Xbox e Cloud), un roguelike basato sull'esplorazione di un tempio oscuro e crudele che mette a dura prova le vostre abilità nell'utilizzo di spade, lance, archi e pistole. In un luogo maledetto pieno di cunicoli bui zeppi di trappole e segreti d'ogni tipo, vi attendono dozzine di nemici, tanti boss, reliquie mistiche e potenti maledizioni. Katamari Damacy Reroll (PC, Xbox e Cloud) rappresenta invece una rimasterizzazione del folle roll-em-up lanciato per la prima volta nel 2004. Dotato di filmati rimasterizzati e una grafica migliorata, vede il minuscolo e inarrestabile Principe impegnato in una missione per riaccendere il cielo e restituire al firmamento le sue luci. Come? Rotolando e accumulando oggetti sempre più grandi, fino a diventare una palla enorme (qui la recensione di Katamary Damacy Reroll).



Lumines Remastered (PC, Xbox e Cloud ) è un altro titolo nato nel 2004 e tornato a nuova vita in una versione rimasterizzata che ha esaltato la visione originale. Prodotto dal leggendario creatore Tetsuya Mizuguchi, si tratta di un gioco rompicapo in cui suoni elettronici e luci colorate fanno da sfondo alla caduta di blocchi in due colori. A ritmo di musica dovete far cadere strategicamente i blocchi prima che la barra di sincronizzazione elimini le combo realizzate. Leggete la recensione di Lumines Remastered.

Dal passato arrivano anche Skate (Xbox) e Skate 3 (Cloud), entrambi come parte della selezione EA Play destinata ai membri di Game Pass Ultimate. Il primo ha dato il via ad una serie divenuta iconica per tutti gli appassionati skateboard grazie ad un'accurata simulazione fisica, una fedele riproduzione del corpo umano e delle sue articolazioni e l'innovativo sistema di controllo "Flick it" basato sugli analogici. Skate 3 conserva il medesimo feeling del gameplay calandolo in un open world più vivace, aggiungendo due livelli di difficoltà (facile e hardcore) e introducendo una modalità chiamata "Skate.Park" che consente di creare i propri Skatepark personalizzati. Lo sapete che è in sviluppo il quarto capitolo della serie Skate?



A completare la selezione del 5 agosto ci pensa Starmancer (PC), un'altra novità assoluta che debutta quest'oggi direttamente in Game Pass nell'ambito del programma Game Preview. Starmancer è un gioco di strategia e simulazione con visuale isometrica che vi cala nei panni dell'intelligenza artificiale di una stazione spaziale, alla quale gli esseri umani hanno affidato la loro coscienza. Dopo che una catastrofe ha colpito la Terra, l'umanità ha infatti dato il via all'Iniziativa Starmancer nel disperato tentativo di cercare rifugio tra le stelle.

In quanto Starmancer, il vostro compito è quello di costruire e gestire una stazione spaziale in grado di sostenere la vita delle innumerevoli menti intrappolate nei vostri banchi di memoria: a vostra disposizione avete un ambiente sandbox vivo e vibrante, sistemi di creazione e di gestione della vita quotidiana dei coloni e il potere delle scelte. Dal momento che si trova in Game Preview, Starmancer non può considerarsi completo, inoltre supporta solo la lingua inglese.

10 agosto: il giorno di Codemasters

Dopo l'incredibile successo riscontrato da DiRT 5 in Xbox Game Pass, Codemasters porta nel catalogo di EA Play anche le altre produzioni automobilistiche della casa, che sapranno appagare gli appassionati di qualsiasi disciplina a quattro ruote.

Per gli appassionati del rally c'è l'imbarazzo della scelta: da un lato troviamo DiRT 4 (PC e Xbox), che come il suo successore offre un'interpretazione della disciplina a cavallo tra l'arcade e la simulazione, facendo dell'accessibilità il suo punto forte; dall'altro, per chi cerca un'esperienza estrema e simulativa, ci sono DiRT Rally (PC e Xbox) e DiRT Rally 2.0 (PC e Xbox), dove non è possibile lasciare nulla al caso. Rispetto al capitolo d'esordio, il secondo offre un modello di controllo ancora più autentico, la scelta degli pneumatici e la deformazione della superficie stradale (leggete la recensione di DiRT Rally 2.0).



Se la Formula 1 vi incuriosisce (il duello tra Hamilton e Verstappen vi sta appassionando, vero?) ma non volete investire la somma richiesta per acquistare il capitolo più recente della serie, allora F1 2020 (PC e Xbox) fa al caso vostro. Non possiede le novità dell'ultimo episodio, ma è un prodotto completo e in grado di farvi innamorare della massima competizione automobilistica. Restando nell'ambito quattro ruote, c'è anche Grid (PC e Xbox), capitolo più recente della serie che offre un'interpretazione del motorsport completa e allo stesso tempo accessibile. Dalle Touring Car alle rapidissime monoposto dalle ruote scoperte della classe F1000, passando per i Pro Trucks, le immancabili Gran Turismo e i prototipi, tutte guidabili in una corposa modalità carriera: non manca assolutamente nulla! Leggete la recensione di Grid.

12 agosto: il lato poetico del rally

Il 12 agosto torna nuovamente protagonista il rally, stavolta con un'esperienza stilizzata dal creatore di Absolute Drift. In Art of Rally (Cloud, Xbox e PC) potete gareggiare in giro per il mondo in ambienti poetici e colorati mediante una visuale dall'alto. Configurandosi come un tributo alla disciplina più sporca e rischiosa del motorsport, il titolo offre una Modalità Carrierà che permette di rivivere l'età d'oro del rally attraverso 60 tappe in Finlandia, Sardegna, Norvegia, Giappone e Germania.

Il parco auto comprende oltre 50 vetture iconiche, dagli anni '60 agli '80, passando per i Gruppi B, S e A. L'esperienza di gioco, che prevede mosse come sbandata controllata, controsterzo, frenata con il piede sinistro, svolta con freno a mano, si adatta ai piloti di tutti i tipi, dai principianti agli esperti. Completa l'offerta una modalità foto che mette in risalto le evocative ambientazioni.

13 agosto: la sorpresa indiscussa del 2020

Partorito dagli stessi creatori di Bastion, Transistor e Pyre, Hades (Cloud, Xbox e PC) è un dungeon crawler rogue-like in cui siete chiamati a sfidare il dio dei morti e scappare dagli inferi a suon di fendenti. Al momento disponibile solamente su PC e Nintendo Switch, dal 13 agosto debutterà anche sulle piattaforme Xbox, finendo immediatamente al day-one all'interno dello straripante catalogo di Game Pass.

Hades è stato uno dei più grandi mattatori della scorsa stagione videoludica, merito di una riuscitissima formula di gioco che vanta il meglio di tutte le altre produzioni dello studio, come gli attacchi rapidi di Bastion, la profondità e l'atmosfera di Transistor e lo storytelling basato su personaggi memorabili di Pyre. La prima cosa che risalta è un aspetto visivo talmente bello da mozzare il fiato, un ammaliante fumettone interattivo caratterizzato da un uso magistrale dei colori e un pregevole character design. Jen Zee, talentuosissima Art Director della compagnia, si è superata ancora una volta.



Hades cattura poi con una narrazione profonda e appassionante, che vede l'eroe tormentato Zagreus (figlio di Ade) impegnato in una rocambolesca fuga dal Regno dei Morti, e conquista definitivamente con un gameplay curato in maniera maniacale calato in un impianto ludico dalla ricchezza sbalorditiva. Scoprite perché non dovete lasciarvi scappare questo gioco nella nostra recensione di Hades.

17 agosto: uno dei giochi più celebri di tutti i tempi

Microsoft conclude in bellezza il primo aggiornamento contenutistico di agosto offrendo a tutti gli abbonati Xbox Game Pass Microsoft Solitaire Collection: Premium Edition (PC), ossia una versione priva di pubblicità e arricchita con una carta esclusiva di uno dei giochi più giocati della storia. Il pacchetto include il gioco del Solitario in tutte le sue declinazioni, sfide giornaliere, eventi competitivi, achievement e un nuovo tema Xbox.