Xbox Game Pass: a marzo arrivano F1 2021 e tanti altri nuovi giochi

Microsoft conclude il mese di marzo di Game Pass come meglio sa fare, ossia rimpolpando il catalogo con un bel po' di giochi al day-one. Nel giro di poco più di due settimane gli abbonati su Xbox One, Series X|S e PC potranno dare il benvenuto ad un nutrito gruppetto novità adatte a tutti palati: dalle discese innevate di Shredders alle atmosfere lovercraftiane di Weird West, ce ne sarà letteralmente per tutti i gusti. Ad impreziosire il tutto ci penserà inoltre un titolo del calibro di F1 2021, che accompagnerà l'avvio del nuovo campionato mondiale in attesa dell'uscita del prossimo episodio della serie. Andiamo alla scoperta di tutti i giochi in arrivo in Xbox e PC Game Pass a marzo.



17 marzo

Shredders (Cloud, Xbox Series X|S e PC) - Day One

The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos (Cloud, Console e PC)



22 marzo

Tainted Grail: Conquest (Console)

Zero Escape: The Nonary Games (Cloud, Console e PC)



24 marzo

Norco (PC) - Day One

F1 2021 (Console) - Via EA Play



29 marzo

Crusader Kings III (Xbox Series X|S) - Day One



31 marzo

Weird West (Cloud, Xbox e PC) - Day One

I giochi al day one

Si è fatto attendere qualche mese più del dovuto, ma alla fine ce l'ha fatta:

Shredders (dal 17 marzo su Cloud, Xbox Series X|S e PC) è un simulatore di snowboard open world progettato appositamente per la next-gen che, per stessa ammissione dei suoi creatori, trae ispirazione "da molti grandiosi film sullo snowboard, dalla serie di videogiochi Amped per console Xbox originale e dagli eroi dello snowboard su Instagram".

I numeri parlano di decine e decine di atleti professionisti, tra cui Jamie Anderson, Kevin Backstrom, Jake Blauvelt e Sebbe De Buck, e centinaia di equipaggiamenti di marchi reali, come GoPro, Oakley, The North Face, Vans e K2, ma il cuore pulsante della produzione risiede nella componente multiplayer: nel gigantesco open world, caratterizzato da diverse tipologie di terreni e configurazioni, incontrerete tanti giocatori reali con i quali gareggia e fare trick.



Il 24 marzo tocca a Norco (PC), un'avventura punta e clicca di stampo gotico-fantascientifico nella quale potrete esplorare le paludi industriali e i sobborghi decadenti della Louisiana meridionale. In una New Orleans dipinta in pixel art, dovrete seguire un cyborg della sicurezza fuggitivo attraverso raffinerie, centri commerciali e canali di scolo per ritrovare il fratello del protagonista, scomparso dopo la morte della madre.

Sul vostro cammino incontrerete un variegato cast di personaggi, abitanti di un mondo in cui i confini della moralità non sono facilmente distinguibili. Di pasta completamente differente Crusader Kings III, che debutta su Xbox Series X|S e immediatamente in Game Pass il 27 marzo. Il gioco strategico di stampo storico sviluppato da Paradox non ha bisogno di grandi presentazioni, dal momento che rappresenta una realtà conclamata in ambito PC già da diversi anni (tra l'altro, è già incluso in PC Game Pass). In vista del suo debutto su console next-gen si è munito di un'interfaccia opportunamente riformulata e uno schema dei comandi adattato alle velleità dei controller e dei suoi fruitori. Di questi aspetti ne abbiamo già parlato nella nostra anteprima di Crusaders Kings 3 per Xbox Series X. L'ultima novità del mese è Weird West (dal 31 marzo su Cloud, Console e PC), gioco di ruolo d'ispirazione lovecraftiana ideato dai co-creatori di Dishonored e Prey, tra i quali spicca il nome di Raphael Colantonio. In questa rivisitazione in stile dark fantasy del selvaggio west, in cui tutori dell'ordine e pistoleri condividono la frontiera con creature fantastiche, dovrete impersonare un gruppo di eroi atipici e plasmare il loro destino prendendo ardue decisioni. Ciascuna partita sarà unica, dal momento che il gioco adatterà la storia e la configurazione del mondo sulla base delle scelte compiute.

F1 2021 e gli altri giochi

Il nuovo campionato mondiale di Formula 1 è alle porte, ma il prossimo videogioco ufficiale di Codemasters non uscirà prima della prossima estate. Nel frattempo, potete ingannare l'attesa giocando a F1 2021 (dal 24 marzo su console), che compensa le licenze ormai datate con un gameplay di alto livello, frutto di quasi un decennio di affinamenti, e modalità di gioco a profusione.

Spiccano, in tal senso, Braking Point (un'esperienza narrativa che unisce competizione, momenti drammatici e rivalità fuori dalla pista), la Carriera (disponibile anche per due giocatori) e Mia Scuderia (con un team da gestire e da portare al successo). Su Xbox Series X F1 2021 offre due modalità grafiche e applica il ray tracing a cutscene, replay e modalità fotografica. Altre informazioni potete trovarle nella recensione di F1 2021.



Poco conosciuti, ma non per questo indegni di attenzione, i rimanenti giochi. The Dungeon Of Naheulbeuk: The Amulet Of Chaos (dal 17 marzo su Cloud, Xbox e PC) è un gioco di ruolo strategico ambientato in un mondo fantasy popolato da bizzarri eroi. Sono ben sette quelli giocabili: il Ranger, l'Elfo, il Nano, il Barbaro, il Mago, l'Orco e il Ladro. Zero Escape: The Nonary Games (dal 22 marzo su Cloud, Xbox e PC) è una collection contenente le versioni rimasterizzate di Zero Escape: Nine Hours, Nine Persons, Nine Doors e Zero Escape: Virtue's Last Reward, dei giochi che si pongono a metà strada tra il genere delle avventure grafiche e delle visual novel, impreziosendo il tutto con un mix di horror psicologico, mistero, suspance, thriller e science fiction. Tainted Grail: Conquest (da 22 marzo su console) è infine un ibrido tra un roguelike deck-based e un gioco di ruolo di stampo fantasy, che i suoi creatori assicurano essere infinitamente rigiocabile.

Vi salutiamo con due annunci di servizio. La lista dei giochi Cloud compatibili con gli Xbox Touch Control si è espansa accogliendo altri 9 titoli, ossia Among Us, Katamari Damacy Reroll, Lumines Remastered, Pupperazzi, Rubber Bandits, Spelunky 2, Telling Lies, Undungeon e Young Souls. Vi avvertiamo, inoltre, che il 31 marzo tre giochi lasceranno il catalogo di Xbox e PC Game Pass: parliamo di Madden NFL 20 (Cloud, Xbox e PC), Narita Boy (Cloud, Xbox e PC) e Shadow Warrior 2 (Cloud, Xbox e PC).