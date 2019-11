Xbox Game Pass novembre 2019: arrivano RAGE 2 e Age of Empires

Microsoft è stata di parola.. La puntata speciale di Inside Xbox andata in onda dal palco dell'X019 FanFest di Londra il 14 novembre è stata davvero la più grande di sempre: tra gli annunci delle nuove IP di Rare e Obsidian, delle novità di Project XCloud e dell'arrivo di serie storiche come Yakuza e Kingdom Hearts su Xbox One, la casa di Redmond ha riservato molto spazio anche a quello che sembra essere diventato a tutti gli effetti il suo servizio di punta, Xbox Game Pass.



Il futuro appare incredibilmente roseo: durante la trasmissione sono stati presentati più di 50 titoli in arrivo da qui all'anno prossimo. Entro la fin del 2019 sono attese produzioni del calibro di The Witcher 3: Wild Hunt, Darksiders 3, Halo Reach e Life is Strange 2, mentre nel corso del 2020 toccherà ai giochi della serie Yakuza (Zero, Kiwami e 2), Tekken 7 e tutti i capitoli single player del franchise di Final Fantasy dal settimo in poi. Microsoft, ovviamente, non ha lasciato a bocca asciutta i suoi giocatori, e ha pensato anche al presente rendendo immediatamente disponibili altri otto giochi: scopriamoli assieme!



RAGE 2 (Xbox One e PC)

RAGE 2 è uno sparatutto in soggettiva open world, frutto della collaborazione tra Avalanche Studios (Just Cause) e id Software (DOOM). Con premesse del genere, non stupisce affatto che ne sia uscito fuori un esplosivo mix tra le due scuole di pensiero. Il titolo ci catapulta nuovamente nel mondo distopico introdotto nel primo capitolo della serie. Un asteroide ha annientato l'80% della popolazione terrestre, portando il genere umano sull'orlo dell'estinzione. La società, la legge e l'ordine non esistono più, e nei panni di Walker, l'ultimo Ranger della Zona devastata, siete chiamati a combattere per ottenere giustizia e libertà contro il tirannico governo e bande assetate di sangue.

L'open world di RAGE 2 offre panorami molto variegati, che spaziano da giungle lussureggianti e paludi infide, passando per deserti arsi dal sole. Il gunplay, in pieno stile id Software, è violento ed esagerato, e unitamente allo stile scanzonato e sopra le righe riesce a controbilanciare l'inconsistenza di un'esplorazione troppo ripetitiva. Ne ha parlato in maniera approfondita Francesco Fossetti nella sua recensione di RAGE 2.



Remnant From Ashes (Xbox One)

Remnant: From the Ashes è uno sparatutto di sopravvivenza in terza persona sviluppato da Gunfire Games, studio già responsabile di Darksiders 3, e ambientato in un mondo post-apocalittico invaso da una razza extra-dimensionale chiamata The Root. Il vostro compito è molto semplice: dovete combattere contro orde di nemici e boss epici formando squadre composte da un massimo di tre componenti.

I livelli sono generati in maniera dinamica, pertanto ad ogni nuova partita vi troverete dinanzi mappe, incontri con i nemici, opportunità di missione ed eventi del mondo sempre nuovi. Il tutto è condito dai sistemi di progressione, personalizzazione e crafting che vi spingeranno a giocare alla continua ricerca di bottino unico e armi per abbattere nemici sempre più potenti. Ne saprete di più leggendo la recensione di Remnant From the Ashes.

Age of Wonders: Planetfall (Xbox One, presto su PC)

Age of Wonders: Planetfall è un gioco strategico fantascientifico a turni nel quale siete chiamati a creare il vostro impero scegliendo una fra sei diverse fazioni, tra le quali figurano i militanti Vanguard, gli Amazon in sella ai loro dinosauri e i cyborg-zombi Assembly. Procedendo lungo le missioni di ciascuna fazione alla scoperta della storia di un impero galattico decaduto, dovete utilizzare astuzia, forza militare e diplomazia, esplorare rovine planetarie e incontrare altri sopravvissuti.

La campagna narrativa per giocatore singolo, caratterizzata da un generatore casuale di mappe, è affiancata dalla Modalità Schermaglia e da un'ampia offerta Multigiocatore, affrontabile in differenti modi: online, hotseat e asincrono!

The Talos Principle (Xbox One e PC)

The Talos Principle è un puzzle game in prima persona curato da Croteam, studio responsabile della serie di Serious Sam, e scritto da Tom Jubert (FTL, The Swapper) e Jonas Kyratzes (Infinite Ocean). Il titolo vi cala nei panni di un'intelligenza artificiale senziente collocata all'interno di una simulazione che riproduce le più grandi rovine dell'umanità. Tra un rompicapo e l'altro, il filo della narrazione s'intreccia con una parabola metafisica che spinge a riflettere sul significato del libero arbitrio.

The Talos Principle offre più di 120 puzzle basati sulla manipolazione di fasci di laser, il controllo di droni e la gestione del tempo. Siete inoltre liberi di scegliere il percorso che più vi aggrada, dal momento che la progressione non è lineare: attenzione però, ogni scelta ha una conseguenza! Se volete saperne di più su questa singolare produzione, vi consigliamo di leggere la recensione di The Talos Principle

Tracks: The Train Set Game (Xbox One e PC)

Se siete appassionati di trenini, allora in Tracks: The Train Set Game troverete pane per i vostri denti. Si tratta di un sandbox nel quale potete posare i binari, creare ponti e costruire città con un gameplay allo stesso tempo intuitivo e avvincente. Una volta preparato tutto, potete inoltre passare al posto di comando per guidare il vostro trenino con una visuale in prima persona, controllandone velocità e direzione.



Le ambientazioni predefinite spaziano da città moderne a scenari invernali, ma è anche possibile partire completamente da zero, scegliendo i colori del terreno e gestendo effetti atmosferici come la nebbia. Il viaggio nel trenino può inoltre essere reso ancora più emozionante con l'ausilio di razzi, campanelle musicali e rampe!



LEGO Ninjago Movie Video Game (Xbox One)

LEGO Ninjago Movie Video Game è ispirato all'omonima pellicola d'animazione arrivata nei cinema nel 2017. Il titolo offre l'opportunità di giocare nei panni di ognuno dei protagonisti - Lloyd, Jay, Kai, Cole, Zane, Nya e Sensei Wu - impegnati a proteggere la loro isola natia dal malvagio Lord Garmadon e il suo esercito di squali.

La campagna si dipana lungo otto differenti ambientazioni, ognuna con il proprio Dojo per le sfide dove mettere alla prova le proprie abilità... dopotutto, siete chiamati a controllare dei Ninja capaci di correre lungo le pareti, saltare da grandi altezze e migliorare le tecniche di combattimento dopo ogni scontro. Nel pacchetto è inoltre compresa la Modalità Battaglia, nella quale potrete darvele di santa ragione assieme ad altri tre amici.



Age of Empires II: Definitive Edition (PC)

Age of Empires II non ha bisogno di presentazioni. Lo strategico di Microsoft ha accompagnato un'intera generazione di videogiocatori cresciuti negli anni '90. Per celebrare il ventesimo anniversario, è tornato nella sua versione definitiva su PC, entrando immediatamente a far parte anche del catalogo di Xbox Game Pass.

Age of Empires II: Definitive Edition offre il supporto alla risoluzione 4K, una colonna sonora rimasterizzata per l'occasione e l'espansione "Gli Ultimi Khan", che include tre campagne a quattro nuove civiltà. Un pacchetto incredibile, che mette sul piatto oltre 200 ore di gioco e ripercorre 1000 anni di storia dell'umanità. Presente all'appello anche una modalità multigiocatore competitiva che permette di scegliere tra ben 35 differenti civiltà. Siete caldamente invitati a leggere la nostra recensione di Age of Empires II Definitive Edition.

Hearts of Iron IV (PC)

Hearts of Iron IV è un gioco di strategia in tempo reale che permette di assumere il controllo di qualsiasi nazione durante la Seconda Guerra Mondiale e di stravolgere la storia del più grande conflitto dei nostri tempi. È infatti possibile modificare l'ideologia dei governi assumendo nuovi ministri e dichiarando guerra ai paesi confinanti con l'obiettivo di annettere il loro territorio.

A tal fine, Hearts of Iron IV mette a disposizione un'ampia varietà di strumenti bellici e diplomatici utilizzabili per raggiungere quello che rappresenta il fine ultimo della produzione, ovvero la vittoria della Seconda Guerra Mondiale. Troverete tutto ciò che ci si aspetta da un titolo di questo genere: combattimenti via terra, mare e aria, ciclo stagionale, condizioni atmosferiche dinamiche, terreni innevati e fangosi, e ovviamente una modalità multigiocatore per 32 giocatori sia cooperativa che competitiva.