Xbox Game Pass: a novembre arrivano Forza Horizon 5, GTA e Football Manager

Senza alcun indugio, Microsoft ha approfittato del primo giorno del mese per annunciare la nuova, eccezionale line-up dei giochi in arrivo in Xbox Game Pass nel corso della prima metà di novembre. Ad attendere gli abbonati in questi giorni ci sono alcuni dei giochi più attesi della stagione, pronti ad arrivare nel catalogo immediatamente al day-one. Parliamo principalmente di Forza Horizon 5, Football Manager 2022 e GTA San Andreas Remastered Edition, ma le cartucce non si esauriscono certamente qui.



- Minecraft: Java e Bedrock Edition (PC) - 2 novembre

- Unpacking (Cloud, Xbox e PC) - 2 novembre

- It Takes Two (Cloud, Xbox e PC via EA Play) - 4 novembre

- Kill It with Fire (Cloud, Xbox e PC) - 4 novembre

- Forza Horizon 5 (Cloud, Xbox e PC) - 9 novembre

- Football Manager 2022 (PC) - 9 novembre

- Football Manager 2022: Xbox Edition (Cloud, Xbox e PC) - 9 novembre

- GTA: San Andreas - The Definitive Edition (Xbox) - 11 novembre

- One Step from Eden (Xbox e PC) - 11 novembre

2 novembre: Minecraft e Unpacking

Ad aprire le danze c'ha pensato Minecraft (PC), aggiunto al catalogo in entrambe le edizioni Java e Bedrock per Windows 10 e 11. In questo modo, grazie al supporto al cross-play, gli abbonati a Xbox Game Pass per PC o Ultimate possono godersi entrambe le versioni in un unico launcher e giocare con qualsiasi loro amico su console e mobile, senza alcuna limitazione.

L'altra novità della giornata è Unpacking (Cloud, Xbox e PC), che debutta nel catalogo immediatamente al day one. Sviluppato da Witch Beam per conto di Humble Games, è un'esperienza zen che vi chiede di effettuare otto traslochi. Tirando una moltitudine di oggetti fuori dalle scatole e sistemandoli in una nuova casa, scoprirete tanti indizi sulla vita di un personaggio che non vedrete mai, con il quale non potrete fare a meno di stringere un forte legame.

4 novembre: It Takes Two e Kill It with Fire

Il 4 novembre tocca all'ennesima scommessa vinta da Josef Fares e dai suoi ragazzi di Hazelight Studios: stiamo parlando di It Takes Two (Cloud, Xbox e PC via EA Play), che come il suo diretto predecessore - A Way Out - è un'avventura giocabile solo ed esclusivamente da due giocatori in cooperativa. Meravigliosa favola moderna, è un concentrato di creatività che narra del viaggio di Cody e May, una coppia ai ferri corti che un incantesimo ha trasformato in bambole. Intrappolati in un mondo fantastico e pieno di imprevedibili bizzarrie, dovranno superare insieme ogni sfida per salvare la loro relazione in pericolo. Leggete la nostra recensione di It Takes Two.

Kill It with Fire (Cloud, Xbox e PC) è invece un gioco d'azione in prima persona interamente incentrato sulla caccia ai ragni, una delle nemesi più antiche e letali dell'umanità. Nelle vesti di disinfestatore autorizzato, dovrete radunare un arsenale composto da decine di armi e dare la caccia a questa minaccia a otto zampe in un viaggio attraverso le periferie. Sparategli, dategli fuoco, lanciateli contro le stelle, soffocateli... ogni mezzo è lecito!

9 novembre: Forza Horizon 5 e Football Manager 2022

Quella del 9 novembre sarà una giornata memorabile, poiché vedrà il debutto di due novità estremamente attese, a partire da Forza Horizon 5 (Cloud, Xbox e PC), il nuovo capitolo di una saga racing a mondo aperto divenuta simbolo indiscusso dell'intero marchio Xbox. Stavolta i ragazzi di Playground Games ci portano in Messico, l'open world più vasto e variegato di sempre, e ci mettono alla guida di oltre 400 bolidi rifiniti maniacalmente dentro e fuori, oltre che liberamente personalizzabili. Torna l'eccellente sistema stagionale introdotto in Forza Horizon 4, stavolta impreziosito da eventi climatici avversi come tempeste di sabbia e implacabili temporali tropicali che rendono la guida ancora più emozionante.

Gli allenatori virtuali potranno divertirsi fin dal day one scegliendo la versione più adatta alle loro esigenze tra Football Manager 2022 (PC) e/o Football Manager 2022: Xbox Edition (Cloud, Xbox e PC). La prima offre gli strumenti più vicini ad una esperienza manageriale calcistica reale, con nuovi modi di vincere, plasmare la propria filosofia calcistica e far sognare i propri tifosi, mentre la seconda presenta un'esperienza fatta a misura di controller, dotata degli elementi essenziali della gestione di una squadra di calcio. In entrambi i casi, i numeri parlano di più di un centinaio di campionati e oltre duemila calciatori da gestire e portare alla vittoria.

11 novembre: GTA San Andreas The Definitive Edition e One Step from Eden

A tutti gli abbonati a Xbox Game Pass spetterà fin dal day-one un pezzettino dell'edizione definitiva della trilogia di GTA, ossia Grand Theft Auto: San Andreas - The Definitive Edition (Xbox). Questa riedizione del grande classico dell'era PS2 offrirà un'esperienza di gioco rinnovata con comandi ispirati a GTA 5, una nuova ruota di selezione e altri accorgimenti, e una grafica nettamente potenziata in Unreal Engine, dotata di risoluzione, illuminazione, effettistica atmosferica, fogliame e distanza di visualizzazione di tutt'altro livello.

Chiude l'ondata della prima metà di novembre One Step from Eden (Xbox e PC), un gioco che combina deck-building strategico, azione in tempo reale ed elementi rogue-like per lasciare ai giocatori completa libertà di scelta. Il mazzo e lo stile di gioco possono essere personalizzati scegliendo tra oltre 200 incantesimi e più di 100 oggetti capaci di stravolgere la partita. A completare l'offerta c'è una componente multigiocatore che prevede sia la coop locale, sia il PvP.

Prima di salutarvi, ci teniamo ad avvisarvi che il 15 novembre verranno rimossi i seguenti giochi: Final Fantasy VIII HD (Console e PC), Planet Coaster (Cloud e Console), Star Renegades (Cloud, Console e PC), Streets of Rogue (Cloud, Console e PC), The Gardens Between (Cloud, Console e PC) e River City Girls (Cloud, Console e PC). Portateli a termine finché siete in tempo oppure approfittate dello sconto del 20% esclusivo per acquistare le licenze complete