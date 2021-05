Xbox Game Pass, le novità: arrivano Conan Exiles, Maneater e SnowRunner

Per la seconda metà di maggio Microsoft ha preparato uno degli aggiornamenti più corposi della storia recente, che porterà nel catalogo di Xbox Game Pass la bellezza di 15 nuovi giochi, tra i quali si annoverano anche delle novità assolute come Knockout City. Mancano, a dire il vero, dei grandi tripla A di richiamo, come lo sono stati FIFA 21, Red Dead Online, GTA 5 e Outriders nelle scorse settimane, ma la nuova selezione è sicuramente in grado di appagare i gusti di un ampio ventaglio di videogiocatori. Prima di andare alla scoperta dei nuovi giochi per Xbox Game Pass di maggio 2021, ci teniamo ad avvisarvi che il 31 maggio verranno rimossi dal catalogo i seguenti titoli: Assetto Corsa (Cloud e Console), Broforce (PC), Kingdom Hearts HD 1.5+2.5 Remix (Console), Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue (Console), Surviving Mars (Cloud, Console e PC) e Void Bastards (Cloud, Console e PC). Portateli a termine finché siete in tempo, oppure approfittate dello sconto esclusivo per acquistare la versione completa.

SnowRunner (Cloud, Console e PC) - già disponibile

Appena lanciato sul mercato, SnowRunner vi mette alla guida di potenti veicoli su terreni estremamente ostili, resi realistici da un motore fisico tra i più avanzati di sempre. La padronanza di percorsi resi impervi da fango, acque torrenziali, neve e laghi ghiacciati è indispensabile per poter completare i pericolosi contratti e le missioni messe a punto dagli sviluppatori di Saber Interactive, affrontabili anche in modalità cooperativa per quattro giocatori.

Snowrunner include quaranta veicoli unici da sbloccare, prodotti da marchi del calibro di Ford, Chevrolet e Freightliner, tutti personalizzabili grazie ai numerosi potenziamenti e accessori, compresi lo scarico snorkel (indispensabile per attraversare acque profonde) e le catene per affrontare la neve. Snowrunner è un'esperienza fuoristrada di nuova generazione, calata in un grande mondo interconnesso.

The Wild at Heart (Console e PC) - già disponibile

Grazie al programma ID@Xbox, The Wild at Heart debutta sul mercato direttamente in Xbox Game Pass. Si tratta di un gioco d'avventura disegnato a mano che vi mette nei panni di due ragazzini in fuga dalle avversità in un misterioso regno nascosto, ricco di enigmi da risolvere, segreti che aspettano di essere scoperti e magiche creature.

Una forza malvagia dà loro la caccia, ma per fortuna possono fare affidamento sugli Spiritelli, piccole creature magiche che possono essere guidate in battaglia o utilizzate durante l'esplorazione per distruggere oggetti e rivelare nuovi percorsi. The Wild at Heart offre anche un sistema di crafting: in luoghi come boschi, caverne, coste e antichi santuari si celano risorse rare come cristalli magici, scarti e componenti elettrici utilizzabili per costruire strutture, oggetti e potenziamenti.

In EA Play: Knockout City, Plants vs. Zombies e Peggle 2

Tre dei nuovi giochi di maggio appartengono alla selezione di EA Play, pertanto sono giocabili solo dagli abbonati a Game Pass Ultimate. Parliamo, anzitutto, di Plants vs. Zombies: La Battaglia di Neighborville e Peggle 2, che oggi debuttano su Android grazie ad xCloud (erano già disponibili su console). Il primo è un coloratissimo e scanzonato sparatutto a squadre che vede piante e zombi contrapporsi in un'ampia varietà di modalità, mentre il secondo è un puzzle game a base di palle rimbalzanti, tondini e mattoncini.

Domani 21 maggio toccherà invece ad una novità al suo debutto assoluto sul mercato, Knockout City (Console e PC), un frenetico gioco multiplayer caratterizzato da divertenti meccaniche di dodgeball, con tanto di supporto al cross-play e alla cross-progression tra tutte le piattaforme di gioco. Al lancio sono previste cinque mappe multigiocatore e sei diversi tipi di palla, tra cui l'esplosiva palla-bomba, una patata bollente che esplode all'esaurirsi della miccia. Knockout City vi invita inoltre a formare una crew composta da un massimo di 32 amici, con la quale affrontare le partite 3v3, 4v4 e i match rapidi. Ne saprete di più leggendo la nostra anteprima di Knockout City.

Maneater (Cloud, Console e PC) - 25 maggio

Maneater vi mette nei panni di uno squalo assetato di sangue, pronto a cacciare tutto ciò che si muove nelle profondità marine e a seminare il panico tra le imbarcazioni e i bagnanti nelle località di villeggiatura più affollate del mondo. Progredendo nella campagna sbloccherete abilità e potenziamenti aggiuntivi che contribuiranno a rendere il predatore subacqueo ancora più temibile e letale, facendolo evolvere ben oltre ciò che la natura ha previsto.

Maneater è stato tra i primissimi giochi a salutare l'arrivo della nuova generazione di console con un aggiornamento tecnico dedicato: su Xbox Series X potete quindi aspettarvi la risoluzione 4K HDR nativa, un framerate a 60fps, caricamenti rapidi e il supporto al Ray-Tracing. Maggiori dettagli sul gioco potete trovarli nella nostra recensione di Maneater.

Conan Exiles (Cloud e Console) - 27 maggio

Conan Exiles è un gioco di sopravvivenza ispirato alle classiche leggende barbariche che vi mette nei panni di un uomo abbandonato nel deserto per aver compiuto dei crimini sconosciuti. Da soli e vestiti solamente con degli stracci, dovrete sopravvivere in un ambiente ostile, recuperare materiali e costruire utensili, armature, armi e abitazioni.

Il mondo di Conan Exiles è condiviso con gli utenti di tutto il globo, caratteristica che apre le porte a innumerevoli opportunità di gameplay. Potrete infatti decidere di cooperare con i vostri amici oppure con gli altri giocatori per edificare insediamenti in compagnia e aumentare le chance di sopravvivenza. Leggete la nostra recensione di Conan Exiles per saperne di più.



Giusto in tempo per il lancio in Xbox Game Pass, Conan Exiles riceverà delle ottimizzazioni per Xbox Series X|S. Non sono ancora stati resi noti i miglioramenti previsti, ma ci aspettiamo un incremento della risoluzione e della pulizia dell'immagine, e un framerate a 60fps.

Solasta Crown of the Magister (PC) - 27 maggio

Dopo una campagna Kickstarter di successo e un periodo trascorso in Accesso Anticipato, Solasta: Crown of the Magister è pronto a debuttare anche in Xbox Game Pass. Ambientato nel mondo squarciato di Solasta, il titolo sviluppato da Tactical Adventures si basa sul Ruleset SRD 5.1 di Dungeons & Dragons per offrire un'esperienza RPG tattica a turni, descritta come l'adattamento più fedele di sempre del gioco da tavolo, dal quale eredita il brivido, le tattiche e il profondo storytelling.

Solasta: Crown of the Magister vi mette al comando di quattro eroi, ognuno dei quali caratterizzato da abilità uniche e complementari, offrendovi completa libertà nella loro creazione e nella scelta delle risposte nei dialoghi, che influenzeranno la loro storia e il loro destino. Gli ambienti dinamici di Solasta si prestano inoltre ad un'ampia varietà di soluzioni tattiche. Ulteriori dettagli potete trovarli nell'anteprima di Solasta: Crown of the Magister.

Gli altri giochi

Non è ancora finita! Da oggi 20 maggio potete darvi alla pesca grazie a The Catch: Carp & Coarse Fishing (Cloud, Console e PC), gioco di Dovetail Games con 35 differenti specie di pesce, 125 pesci boss leggendari, 5 destinazioni uniche e centinaia di attrezzature da 20 partner autorizzati. Oggi tocca anche a Secret Neighbor (PC), un gioco multiplayer horror ambientato tra il primo e il secondo atto di Hello Neighbor, nel quale un gruppo di ragazzi deve salvare un amico dallo scantinato di un perfido vicino, il quale si nasconde nel gruppetto grazie ad un travestimento.

Il 27 maggio verrà invece il turno di: Slime Rancher (PC), una colorata esperienza sandbox in prima persona ambientata su un pianeta lontano anni luce dalla Terra; MechWarrior 5: Mercenaries (PC), un simulatore bellico a base di mech ambientato nel 31° secolo; Joy Ride Turbo (Cloud), un gioco di corse arcade acrobatico; SpellForce 3 (PC), un gioco fantasy che combina elementi RPG e meccaniche da videogiochi di strategia in tempo reale; Fuzion Frenzy (Cloud), un classico per Xbox che offre un set di 45 mini-giochi da affrontare in compagnia di altri tre amici in un ambiente urbano 3D.



N.B. Secret Neighbor, Slime Rancher, MechWarrior 5: Mercenaries, Joy Ride Turbo e Fuzion Frenzy erano già disponibili da tempo in Xbox Game Pass per altre piattaforme.